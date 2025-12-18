Impact violent la Sîngerei! Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei gospodării

22:40

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, miercuri, 17 decembrie curent, că sunt semnale care arată că Rusia se pregătește pentru încă un an de război împotriva Ucrainei, după declarația omologului său de la Moscova, Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare în cazul în care Kievul și „stăpânii săi” abandonează […] Articolul Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal că vor să facă din anul viitor un an de război” apare prima dată în Realitatea.md.