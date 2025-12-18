Euro se întărește ușor, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi
UNIMEDIA, 18 decembrie 2025 08:00
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință în ziua de joi, 18 decembrie 2025.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
08:10
(video) „Mucegai, o să-ți rup dinții!" Bătaie în Parlamentul bulgar, în timpul dezbaterii bugetului de stat. Deputații au trecut de la replici tăioase la picioare în burtă # UNIMEDIA
Dezbaterea desfășurată miercuri, 17 decembrie, în Parlamentul bulgar (Adunarea Națională), pe marginea bugetului de stat, a escaladat într-o bătaie în toată regula, în care deputații și-au împărțit lovituri cu picioarele, transmite adevarul.ro.
Acum 30 minute
08:00
Euro se întărește ușor, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință în ziua de joi, 18 decembrie 2025.
07:50
Astăzi, vremea în Moldova se caracterizează printr-o atmosferă predominant acoperită și condiții de ceață în anumite regiuni, cu cer variabil și fără precipitații semnificative.
Acum o oră
07:40
Doliu la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca. S-a stins din viață Galina Eșanu: „Am pierdut un om bun și un bibliotecar devotat” # UNIMEDIA
Reprezentanții Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu” din Soroca anunță trecerea în neființă a fostei sale colege, Eșanu Galina. Colectivul instituției își exprimă regretul pentru pierderea „unui om bun, a unui bibliotecar devotat și a unei colege care a fost mereu gata să ofere sprijin și încurajare.”
07:30
Cine este noul şef al partidului lui Volodimir Zelenski, „Slujitorul poporului”. Ascensiunea lui Oleksandr Kornienko # UNIMEDIA
Partidul ucrainean „Slujitorul poporului”, înfiinţat de Volodimir Zelenski, și-a ales un nou președinte în persoana lui Oleksandr Kornienko, prim-vicepreședinte al parlamentului, scrie adevarul.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova se caracterizează printr-o atmosferă predominant acoperită și condiții de ceață în anumite regiuni, cu cer variabil și fără precipitații semnificative.
Acum 2 ore
07:10
(video) Estonia construiește buncăre la graniţa cu Rusia. Lucrările la primele cinci din cele 600 de adăposturi aflate în plan sunt în curs # UNIMEDIA
Estonia a început săptămâna trecută construcţia primelor cinci buncăre la graniţa cu Rusia, ca parte a unei aşa-numite linii de apărare baltice, potrivit unui anunț făcut miercuri, 17 decembrie, de Centrul eston pentru investiţii în apărare, transmite adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:40
(video) Scandalul BioMilk, ajuns și în Parlament. Producătorul are termen până în 20 ianuarie să excludă cuvântul „bio”. Catlabuga: Probabil să fie… blurat # UNIMEDIA
Scandalul BioMilk, legat de utilizarea incorectă a termenului „bio” pe etichetele produselor, care au ajuns și în Parlament. ANSA a impus un termen până pe 20 ianuarie pentru ca producătorul să elimine cuvântul „bio” din etichete. „Probabil să fie...blurat”, a declarat Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV.
22:10
(video) Dodon despre integrarea Moldovei în UE: „O momeală electorală. Bruxelles a transmis clar că negocierile nu vor începe până la sfârșitul anului” # UNIMEDIA
Igor Dodon a criticat promisiunile PAS privind integrarea rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, calificându-le drept „o momeală electorală”. Potrivit declarațiilor sale, din cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, Bruxelles a transmis un semnal clar, confirmând că negocierile de aderare nu sunt planificate să înceapă până la sfârșitul anului
21:50
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că joi, 18 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:40
Un accident grav a avut loc acum câteva clipe în apropiere de localitatea Congaz din raionul Comrat. Potrivit imaginilor, la fața locului au intevenit pompierii și poliția.
21:30
Doliu în comunitatea medicală din Leova. Felcerul Ghenadie Pușnei s-a stins din viață la 50 de ani: „Un om devotat profesiei sale” # UNIMEDIA
Doliu în comunitatea medicală din Leova. Pușnei Ghenadie Constantin, felcer în cadrul Spitalului Orășenesc Leova, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, pe 15 decembrie 2025.
21:10
CEC și-a aprobat bugetul pentru 2026: Peste 66,6 milioane lei - pentru finanțarea partidelor politice # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a aprobat bugetul instituției pentru anul 2026 în sumă de circa 151 milioane lei. În context, CEC informează că, peste 66,6 milioane lei vor fi îndreptați spre finanțarea partidelor politice.
21:00
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține” # UNIMEDIA
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă, scrie digi24.ro.
20:30
Cinci sportivi au încheiat anul competițional pe podium, cucerind titlul de campioni naționali. Aceștia s-au impus în cadrul Campionatului Național de para judo rezervat seniorilor, la categoriile J1 și J2.
20:10
Cursa Eurovision 2026 se încinge: 16 artiști merg mai departe în Selecția Națională: Satoshi, Valleria și Pavel Orlov, printre ei # UNIMEDIA
16 artiști s-au calificat în etapa finală a Selecției Naționale Eurovision 2026, competiție care va desemna reprezentantul Republicii Moldova. Televiziunea publică a anunțat numele acestora în cadrul emisiunii „Bună dimineața”.
20:10
S-a vrut la avocați, dar a fost respins: Ion Guzun de la CSM nu a ajuns membru în Comisia de licențiere # UNIMEDIA
Membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, nu a întrunit susținerea majorității avocaților la votul pentru Comisia de licențiere. Rezultatele scrutinului intern arată o diferență semnificativă între acesta și candidații plasați pe primele poziții.
19:50
Biscuiți de import, interziși spre vânzare: ANSA a depistat acizi nocivi pentru sănătate și a reținut 459 kg # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană.
19:30
Lukașenko: Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit” și să tensioneze relațiile cu Moscova # UNIMEDIA
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliat al lui Vladimir Putin, dar care este tot mai frecventat în ultima perioadă de oficiali ai administraţiei Trump, a subliniat într-un interviu că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse. În replică, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a spus că cel care s-a trezit lângă „ursul adormit” trebuie să se întrebe cum a ajuns acolo, relatează agenţia oficială rusă TASS, scrie presa română.
Acum 24 ore
19:10
(video/doc) Gata cu Prima Casă? FMI: Cerințele față de debitori în cadrul acestui program trebuie să fie ca și cele generale de creditare # UNIMEDIA
Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică modestă pentru acest an pentru Republica Moldova, de 2,7% și una și mai modestă pentru anul viitor - de 2,3%. Experții recomandă guvernării să monitorizeze, printre altele, prețurile la imobile și să alinieze condițiile proiectului Prima Casă la „cele generale de creditare”.
18:50
Chicu: „Povestea gogoașei - Pe moldoveni i-am amăgit, pe FMI i-am mințit, Comisia de la Veneția - am ignorat. /PAS/” # UNIMEDIA
Deputatul Blocului Alternativa Ion Chicu, fost premier, ironizează pe seama promisiunilor PAS din campanie, pe fundalul ultimelor evenimente din țară, care au stârnit nemulțumirea societății, inclusiv refuzul autorităților de a majora salariile profesorilor și ale altor categorii de bugetari. Chicu a asemănat situația actuală cu povestea gogoașei.
18:50
Uniunea Europeană renunță definitiv la gazele rusești: Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi # UNIMEDIA
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor importurilor de gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană - începând din toamna lui 2027 cel mai târziu -, cu scopul de a priva Rusia de resurse ale finanţării Războiului din Ucraina, scrie digi24.ro.
18:30
Chicu: „Povestea gogoașei - Pe moldoveni i-am amăgit, pe FMI l-am mințit, Comisia de la Veneția - am ignorat. /PAS/” # UNIMEDIA
Deputatul Blocului Alternativa Ion Chicu, fost premier, ironizează pe seama promisiunilor PAS din campanie, pe fundalul ultimelor evenimente din țară, care au stârnit nemulțumirea societății, inclusiv refuzul autorităților de a majora salariile profesorilor și ale altor categorii de bugetari. Chicu a asemănat situația actuală cu povestea gogoașei.
18:10
Atenție, șoferi! În două ore se închide circulația pe un tronson de pe str. 31 august 1989. Care este motivul # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 17 decembrie, ora 20:00 - 18 decembrie, ora 23:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga.
17:50
Protest cu tractoare în fața Parlamentului European. Fermierii se împotrivesc acordului UE - Mercosur # UNIMEDIA
Fermierii din mai multe țări europene au organizat miercuri un protest cu utilaje agricole în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg, împotriva acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Și fermierii români se opun acordului, se arată într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, scrie digi24.ro.
17:50
(foto/video) Imagini virale de la întâlnirea Giorgiei Meloni cu Daniel Chapo: Președintele Mozambicului este cu jumătate de metru mai înalt # UNIMEDIA
Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a avut parte de o surpriză vizibilă când l-a întâmpinat pe președintele mozambican Daniel Chapo la Roma. La sediul guvernului italian, oficialii au stat împreună, făcând contrastul imposibil de ignorat, scrie digi24.ro.
17:40
Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată: „Pentru toate fetele care vorbesc urât”. De ce a slăbit atât de mult # UNIMEDIA
Recent, Oana Ciocan a fost luat în vizor de fanii lui Jador. Aceștia au criticat-o, iar artistul i-a sărit acum în apărare. Cântărețul îi ține partea soției și a avut un mesaj clar pentru cei care vorbesc urât despre ea, transmite cancan.ro.
17:20
Putin neagă că Rusia ar pregăti un atac asupra Uniunii Europene: „Sunt minciuni și simple aberații” # UNIMEDIA
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova nu intenționează să atace Uniunea Europeană, respingând avertismentele venite din Occident drept „minciuni și simple aberații”. În același timp, liderul de la Kremlin a transmis că Rusia este pregătită să își atingă obiectivele în Ucraina inclusiv pe cale militară, dacă demersurile diplomatice vor eșua, scrie adevarul.ro.
17:20
„Ceasul ticăie”: Marea Britanie i-a înaintat ultimatum oligarhului rus Roman Abramovici. Suma pe care trebuie să o transfere Ucrainei # UNIMEDIA
Marea Britanie a transmis, miercuri, că îi oferă oligarhului rus Roman Abramovici o ultimă șansă să dea Ucrainei 2,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 3,33 miliarde de dolari) din banii obținuți din vânzarea clubului de fotbal Chelsea, în caz contrar acesta urmând să se confrunte cu posibile acțiuni în justiție, scriu Reuters și The Guardian, citate de HotNews.ro.
17:10
Sindicaliștii, nemulțumiți de majorarea salariului minim la 6300 lei, anul viitor: Guvernul a promis creșterea la 10 mii, până la final de mandat # UNIMEDIA
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) se arată nemulțumită de creșterea salariului minim și a celui mediu lunar pe economie cu doar 15% și, respectiv, 8%, de la 1 ianuarie 2026. „Suma de 6300 lei (n.r. leafa minimă pentru anul viitor) nu acoperă necesitățile vitale ale salariaților și nu îi scoate din sărăcie, nu asigură un trai decent pentru lucrători și familiile acestora și nu contribuie la atingerea obiectivului Guvernului de a majora salariul minim la 10 000 lei până la finale mandatului său, așa cum este prevăzut în Programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare””, menționează sindicaliștii.
17:00
(update 16:50) Punctul de trecere a frontierei „Leușeni-Albița, și-a reluat activitatea în regim normal.Știrea inițială: PTF Leușeni-Albița, și-a sistat temporar activitatea, din motive tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Română. La moment se întreprind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor, anunță oamenii legii.
17:00
(foto) Primele imagini cu Antonia după externare: Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul din fese # UNIMEDIA
Antonia a fost la un pas să își nenorocească propriul corp. Din dorința de a avea un posterior bombat, artista a apelat la „scurtături”, mai exact Aquafilling, o intervenție chirurgicală extrem de cunoscută. Însă organismul ei a refuzat complet înjectările cu substanța „minune”. După 3 operații și 11 zile de spitalizare, iubita lui Alex Velea a scăpat ca prin minune de efectele complicațiilor pe care le-a suferit, iar acum este gata să își reia activitatea, relatează Can Can.
16:50
(video) Încă un tânăr, adus în fața instanței în dosarul omorului lui Sergiu Oală, care a fost ucis într-o pădure din Călinești. Mama victimei: „Vor întinde timpul și vor rămâne nepedepsiți” # UNIMEDIA
Încă un tânăr a fost adus în fața magistraților în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți ucis într-o pădure. Este vorba despre Eugeniu Ignatov, care, potrivit acuzării, ar fi avut rolul de a-l introduce pe Sergiu Oală în rețeaua infracțională. Mama victimei acuză tergiversarea intenționată a procesului și susține că acest suspect ar fi știut de la bun început ce s-a întâmplat cu fiul său. „Vor întinde timpul, să treacă termenul și vor rămâne nevinovați”, a declarat declarat Ana Oală pentru nordnews.ro.
16:50
Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării: Vizibilitatea va fi de cel mult 200 de metri # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață în Republica Moldova, valabil începând cu 17 decembrie, ora 17:00, până pe 18 decembrie, ora 11:00.
16:30
(video) Hohote de râs la Comisia economie: Momentul în care Dorian Istratii își dă seama că nu votează cu colegii din PAS și ridică mâna # UNIMEDIA
O situație care a provocat amuzamentul deputaților s-a întâmplat, astăzi, la ședința Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului. Președintele Comisiei, Radu Marian, nemulțumit de faptul că un proiect propus de socialitul Petru Burduja a fost inclus pe ordinea de zi, a propus repetarea procedurii de vot, dând de înțeles colegilor de partid că trebuie să ridice toți mâinile. Când Dorian Istratii și-a dat seama și a votat și el, Vasile Costiuc și ceilalți membri au pufnit în râs.
16:30
(video 18+) Imagini cu impact emoțional: Momentul în care un moldovean a înjunghiat mortal un barista, într-un local din Italia # UNIMEDIA
Imagini șocante ale crimei din Italia, soldată cu moartea unui barista de 55 de ani, au fost făcute publice de presa italiană. Acestea arată cum agresorul, un moldovean de 32 de ani, îl atacă cu un cuțit în fața barului.
16:20
Atenție, călători! Vama Leușeni-Albița și-a sistat temporar activitatea. Care este motivul # UNIMEDIA
La această oră, PTF Leușeni-Albița, și-a sistat temporar activitatea, din motive tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Română. La moment se întreprind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor, anunță oamenii legii.
16:10
„La mulți ani, maestre!” Poetul Vasile Romanciuc împlinește astăzi 78 de ani: „O viață dedicată limbii române, poeziei și cititorilor de toate vârstele” # UNIMEDIA
Poetul Vasile Romanciuc împlinește astăzi, 17 decembrie, 78 de ani, marcând „o viață dedicată limbii române, poeziei și educației literare a cititorilor de toate vârstele”. Cu acest prilej, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău îi adresează urări de sănătate, liniște și inspirație, cu recunoștință pentru felul în care a știut să transforme cuvântul în lumină, tăcerea în sens și poezia într-o formă de adevăr
16:10
(video) FMI repetă, practic, declarațiile Veronicăi Dragalin: PA trebuie să primească personal pentru a fi fortificată. Progresul în domeniul anticorupție este dezechilibrat # UNIMEDIA
Fondul Monetar Internațional cere fortificare a instituțiilor zguduite de demisii răsunătoare în ultimii ani. Este vorba despre Banca Națională a Moldovei și Procuratura Anticorupție - instituții cheie, aflate sub monitorizarea experților internaționali. FMI repetă declarațiile fostei șefe PA, Veronica Dragalin, despre necesitatea de a asigura cu personal suficient instituția menită să lupte cu corupția la nivel înalt, punct la care Moldova și guvernarea PAS rămân corigente.
15:50
Un miliardar a aterizat pe o pârtie din Italia cu elicopterul, sub privirile turiștilor: „Eram grăbit și voiam să schiez” # UNIMEDIA
Un incident neobișnuit a avut loc în stațiunea de schi Maniva, din provincia Brescia, nordul Italiei, unde un om de afaceri a aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtie, spre uimirea turiștilor și a autorităților, scrie adevarul.ro.
15:50
(video) „Ați ținut legătura cu Plahotniuc timp de 6 ani?”. Candu: „Să aveți parte de sărbători frumoase” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a refuzat să spună dacă a mai comunicat cu fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în ultimii șase ani, menționând că a mai răspuns la această întrebare anterior. Acesta le-a urat cetățenilor şi jurnaliștilor sărbători frumoase.
15:40
(video) FMI pune adevărul pe masă: Moldova a ratat tranșa de 170 mil. $ din cauza bugetelor „Plus” și a lipsei de progres în „lupta cu corupția la nivel înalt” # UNIMEDIA
„Programul Fondului Monetar Internațional precedent a expirat cu două revizuiri nefinalizate, din cauza unui progres insuficient în ceea privește condiționalitățile programului - progres insuficient în guvernanță și finanțele publice. Nu mai era timp suficient pentru a accelera furnizarea livrabilelor în ceea ce privește angajamentele asumate în program”. Precizările au venit de la Alina Iancu, șefa echipei de experți FMI, aflată într-o vizită de consultanță în Republica Moldova. Iată ce înseamnă, mai exact, „lipsa de progres” menționată de FMI.
15:30
(video) „Risc să arăt penibil”: Ce spune Potîrniche despre revenirea lui Recean în viața publică și numirea lui de emisar pe reziliență # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, a refuzat să comenteze numirea fostului premier Dorin Recean în funcția de emisar pe dezvoltare și reziliență. În cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Potîrniche a declarat că toate comentariile ar trebui făcute de fostul prim-ministru. Totodată, alesul PAS a fost întrebat ce presupune acest post de muncă.
15:20
Rusia și Ucraina sunt pe punctul de a ajunge la un acord privind încheierea războiului, spune viceministrul rus de externe # UNIMEDIA
Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a declarat luni pentru ABC News, într-un interviu în exclusivitate, că, din punctul său de vedere, părțile beligerante sunt „pe punctul” de a ajunge la o soluție diplomatică de încheiere a războiului, scrie adevărul.ro.
15:20
Inna își va petrecere Revelionul la 10.000 m altitudine. Locul atipic unde va fi în noaptea dintre ani: „E prima dată în viața mea” # UNIMEDIA
Inna își rescrie complet tradițiile de sărbători în acest an și bifează o premieră absolută. Pentru prima dată în viață, artista nu va întâmpina Noul An pe pământ, ci în avion. După un Crăciun petrecut acasă, alături de familie, celebra cântăreață va sărbători Revelionul într-un mod total atipic, în drum spre Asia, unde o așteaptă o vacanță de 30 de zile, scrie profm.ro.
15:10
(video) „Ei l-au inclus, ei l-au exclus.” Amuzament la ședința Comisiei economie. Ce l-a făcut pe Vasile Costiuc să izbucnească în râs # UNIMEDIA
O situație care a provocat amuzamentul deputaților s-a întâmplat, astăzi, la ședința Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului. Președintele Comisiei, Radu Marian, nemulțumit de faptul că un proiect propus de socialitul Petru Burduja a fost inclus pe ordinea de zi, a propus repetarea procedurii de vot, dând de înțeles colegilor de partid că trebuie să ridice toți mâinile. Când Dorian Istratii și-a dat seama și a votat și el, Vasile Costiuc și ceilalți membri au pufnit în râs.
15:10
Noi detalii despre asasinarea regizorului Rob Reiner și soției sale: Ce s-a întâmplat înainte de dubla crimă care a șocat Los Angelesul # UNIMEDIA
Actrița Romy Reiner, fiica regizorului Rob Reiner, a descoperit doar trupul tatălui ei și a contestat relatările conform cărora cuplul s-ar fi certat cu fiul lor, Nick, la o petrecere din seara precedentă, a declarat o sursă apropiată familiei pentru The New York Times, citat de The Guardian și hotnews.ro.
15:10
Trupe europene în Ucraina: Ce prevede ultima variantă a planului de pace care ar trebui să pună capăt războiului # UNIMEDIA
Diplomații americani și europeni, care s-au întâlnit în ultimele zile cu liderii Ucrainei la Berlin, au aprobat în general două documente care prezintă garanții de securitate, relatează The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace în curs de elaborare, scrie digi24.ro.
14:50
Satul German lansează oferta specială de iarnă: Rate avantajoase pentru duplexuri și case individuale # UNIMEDIA
Persoanele care vor cumpăra locuințe la sol în cartierul rezidențial Satul German în perioada sărbătorilor de iarnă, vor putea beneficia de condiții speciale de achitare în rate.
14:50
(video) Vlad Filat a depus o plângere pe Victor Bodiu pentru „mărturii false” împotriva sa: Pe baza acestei minciuni, am fost condamnat la închisoare. Procurorul General trebuie să dispună o investigație # UNIMEDIA
Fostul premier, Vlad Filat, a anunțat că a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, acuzându-l de mărturii false depuse în instanță împotriva sa. „Pe baza acestei minciuni s-a construit un întreg concept de condamnare. S-a suplinit lipsa probelor reale. Pe baza lor s-a justificat existența unei infracțiuni. Iar rezultatul final a fost condamnarea mea la 8 ani de închisoare”, a spus liderul PLDM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.