CEC a aprobat bugetul pentru 2026: peste 151 de milioane de lei pentru alegeri și finanțarea partidelor
SafeNews, 18 decembrie 2025 06:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat miercuri bugetul instituției pentru anul 2026, care se ridică la peste 151 de milioane de lei. Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Cea mai mare parte a banilor, peste 66 de milioane de lei, este destinată finanțării partidelor politice. Pentru activitatea curentă a Comisiei Electorale
• • •
Acum 5 minute
06:40
Scene tensionate au avut loc în Parlamentul Bulgariei, unde dezbaterile privind bugetul au degenerat într-o încăierare între deputați. Schimburile dure de acuzații dintre partidele aflate la guvernare și cele din opoziție au escaladat rapid, ajungând la violențe fizice. Reprezentanții Alianței PP–DB au acuzat majoritatea parlamentară că încearcă să impună un „buget hoțesc", susținând că documentul
Acum 15 minute
06:30
VIDEO | Explozie devastatoare în Kazahstan: Momentul în care un pompier scăpă miraculos în timpul unei intervenții # SafeNews
O explozie de o violență extremă a zguduit un apartament cuprins de flăcări din orașul Ural, Kazahstan, pe 12 decembrie, în timp ce pompierii interveneau pentru stingerea incendiului. Momentul deflagrației a fost surprins în imagini care circulă intens în mediul online și care ilustrează amploarea distrugerilor. Operațiunea de salvare era în plină desfășurare când, în
Acum 30 minute
06:20
CEC a aprobat bugetul pentru 2026: peste 151 de milioane de lei pentru alegeri și finanțarea partidelor # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat miercuri bugetul instituției pentru anul 2026, care se ridică la peste 151 de milioane de lei. Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Cea mai mare parte a banilor, peste 66 de milioane de lei, este destinată finanțării partidelor politice. Pentru activitatea curentă a Comisiei Electorale
Acum o oră
06:10
Atac cibernetic „foarte grav” la Ministerul de Interne francez: documente confidențiale, sustrase # SafeNews
Câteva zeci de documente confidențiale au fost sustrase în urma unui atac cibernetic care a afectat Ministerul de Interne al Franței timp de mai multe zile, a anunțat miercuri guvernul de la Paris. Informațiile au fost transmise de AFP și Reuters, citate de Agerpres. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a calificat incidentul drept „foarte grav"
Acum 24 ore
15:50
FOTO | Au ales „nimic de declarat”, dar aveau bagajele pline. Ce au descoperit vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău # SafeNews
Urmau să introducă în Republica Moldova bunuri nedeclarate, însă au fost stopați de funcționarii vamali. Mai multe tentative de nedeclarare a mărfurilor au fost depistate la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma controalelor efectuate asupra bagajelor pasagerilor sosiți din Istanbul, Milano și Varșovia. Potrivit Serviciului Vamal, în două cazuri pasagerele au ales coridorul verde de control
15:30
Viitorul PACCO, sub semnul întrebării după raportul Comisiei de la Veneția. Poziția ministrului Justiției # SafeNews
Reforma procuraturilor specializate nu va fi promovată înainte de o analiză detaliată a avizului Comisiei de la Veneția, anunță Ministerul Justiției. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat miercuri, după ședința Guvernului, că instituția pe care o conduce va examina toate recomandările experților europeni înainte de a veni cu noi propuneri legislative. Potrivit ministrului, la începutul
15:20
Cel puțin 26 de persoane, printre care și un copil, au fost rănite miercuri în urma unor atacuri rusești cu bombe planante în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei. Informația a fost confirmată de guvernatorul regional ucrainean, Ivan Fedorov, citat de Reuters. Potrivit oficialului, forțele ruse au lansat bombe aeriene ghidate care au distrus clădiri rezidențiale
12:40
Republica Moldova pregătește un nou acord financiar cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Statul va negocia un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru drumuri strategice. Comisia pentru politică externă a Parlamentului a dat aviz favorabil pentru modificarea Acordului de împrumut din cadrul Proiectului V de reabilitare a drumurilor. Decizia permite începerea
11:30
Polițiștii din sectorul Rîșcani documentează activitatea unui bărbat de 53 de ani, suspectat de circulația ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descoperit că bărbatul cultiva plante cu conținut narcotic, pe care le prelucra, le depozita și le pregătea pentru vânzare. La domiciliul suspectului au fost efectuate percheziții, iar polițiștii
10:50
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față: Un bărbat, condamnat la închisoare # SafeNews
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a agresat un polițist în timpul serviciului, informează Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea de 1 mai 2025, în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit materialelor cauzei, ofițerul de poliție
10:50
Bărbat de 65 de ani, găsit mort după un incendiu provocat de un aparat electric în Ialoveni # SafeNews
Nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice a dus la moartea unui bărbat în satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc pe 16 decembrie 2025, într-o locuință particulară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în interiorul casei s-a produs un incendiu care s-a autostins înainte ca echipele de salvatori să intervină.
10:50
FOTO | Sănătatea consumatorilor, pusă în pericol: 495 kg de biscuiți interziși la vânzare # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea spre comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, după ce controalele au arătat un conținut excesiv de acizi grași trans, substanțe dăunătoare sănătății. Analizele oficiale au arătat că lotul respectiv conținea 24,18 g de acizi grași trans la 100 g de
10:50
ZIS ȘI FĂCUT! Guvernul a aprobat numirea noului șef la Inspectoratul pentru Protecția Mediului # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, anunță Ministerul Mediului. Dorin Poverjuc are o experiență de peste 20 de ani în domeniul protecției mediului, activând din 2004. În prezent, el ocupă funcția de director al Agenției de Mediu, iar anterior a activat în cadrul
10:40
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică va avea o nouă conducere începând cu 18 decembrie # SafeNews
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) va avea o nouă conducere începând cu 18 decembrie. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că Ion Moraru va fi eliberat din funcția de șef al INST, în baza cererii sale de demisie. Totodată, Sergiu Chircu, care ocupă funcția de șef adjunct, va avea suspendate raporturile
10:10
Articolul LIVE | Ședința Guvernului din 17 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Schimbări importante la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Ce nume apar # SafeNews
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dorin Poverjuc, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a precizat că va propune candidatura spre aprobare la ședința de astăzi, 17 decembrie, a Guvernului. „Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, având mandatul de a consolida capacitatea
09:50
Un miliardar a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit și voiam să schiez”. Ce amendă riscă # SafeNews
A aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtia de schi, provocând uimirea turiștilor și a autorităților locale. Este vorba despre omul de afaceri italian Giorgio Oliva, în vârstă de 66 de ani, președintele companiei siderurgice Industrie Riuniti Odolesi (IRO), care a surprins turiștii și autoritățile din stațiunea Maniva, din Alpii italieni. Potrivit Corriere della Sera,
09:30
ULTIMA ORĂ | UE transmite vești bune pentru Republica Moldova: Procesul de aderare avansează fără întârzieri # SafeNews
Într-o postare publică, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov a anunțat că Uniunea Europeană a transmis un mesaj clar de susținere pentru Republica Moldova, după publicarea concluziilor reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, organizată sub Președinția daneză a Consiliului UE. Conform reprezentantei UE la Chișinău, țara noastră a făcut progrese semnificative în procesul de integrare europeană
09:20
Fuziunea procuraturilor, criticată de Comisia de la Veneția: Fosta deputată Stamate reacționează # SafeNews
Fosta deputată Olesea Stamate afirmă că opinia Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege PACCO, care prevede fuzionarea Procuraturii Anticorupție (PA) și a PCCOCS, este una extrem de critică și pune sub semnul întrebării necesitatea și eficiența reformei propuse. Într-o postare publică, Olesea Stamate susține că forul european „desființează practic proiectul", concluzionând că inițiativa
09:20
Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:10
LIVE | Lansarea unui nou apel în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă” # SafeNews
Articolul LIVE | Lansarea unui nou apel în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Controale la taximetriști în Chișinău: Amenzi de peste 35 de mii de lei pentru activități ilegale # SafeNews
În perioada 8–12 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), împreună cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și ai Inspectoratului Național de Securitate Publică, a desfășurat mai multe controale în municipiul Chișinău, vizând contribuabilii care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice de management.
09:00
BREAKING NEWS | Vlad Filat a depus o plângere penală împotriva lui Victor Bodiu, acuzând mărturii false în instanță # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat anunță că a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, pe care îl acuză de depunerea unor mărturii false în instanță, folosite ulterior ca temei al condamnării sale penale. Într-un mesaj public, Vlad Filat precizează că demersul nu reprezintă
08:40
Studiu amplu din Franța: Vaccinarea anti-COVID reduce riscul de deces, inclusiv din alte cauze # SafeNews
Adulții care au primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19 pe bază de ARNm au o rată semnificativ mai mică a mortalității comparativ cu persoanele nevaccinate, arată un nou studiu realizat în Franța. Concluziile se referă atât la decesele provocate de COVID-19, cât și la mortalitatea generală. Studiul a analizat datele a aproximativ 28
08:30
VIDEO | Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice” # SafeNews
Un submarin rusesc purtător de rachete Kalibr, aflat la baza navală din Novorossiysk, pe țărmul estic al Mării Negre, a fost lovit într-un atac ucrainean cu drone marine. Deși Kremlinul a încercat să minimalizeze incidentul și a negat existența unor avarii serioase, mai multe analize independente indică faptul că submersibilul a suferit daune importante. Serviciul
08:20
IMAGINI | Zece morți, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal și a luat foc # SafeNews
Zece persoane, printre care trei copii, și-au pierdut viața după ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit luni în centrul Mexicului. Accidentul s-a produs în orașul San Mateo Atenco, situat la aproximativ 50 de kilometri vest de Ciudad de Mexico. Potrivit autorităților locale, aeronava a încercat o aterizare de urgență pe un teren
08:10
Vremea nu se schimbă semnificativ pe parcursul zilei de 17 decembrie. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara și valori termice moderate pentru această perioadă a anului. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de 9–18 km/h, iar umiditatea aerului va fi ridicată, între 85 și 95%. În nordul
08:00
Unul dintre atacatorii care au ucis 15 persoane pe o plajă din Sydney, Australia, în timpul sărbătorii evreieşti Hanukka, era un cetăţean indian care părăsise India în urmă cu 27 de ani, a declarat marţi, poliţia indiană, relatează AFP. „Sajid Akram este originar din Hyderabad, India. A emigrat în Australia pentru a-şi găsi un loc
07:50
Procesul tehnic de negociere cu Uniunea Europeană pe primele domenii-cheie a fost lansat, iar autoritățile de la Chișinău cunosc deja pașii necesari pentru avansarea negocierilor de aderare. Deputatul Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, explică ce presupun noile orientări ale Comisiei Europene și modul în care Republica Moldova se pregătește pentru următoarele etape
07:40
La Haga a fost adoptată Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism destinat examinării și compensării prejudiciilor provocate de agresiunea Rusiei. Ucraina, Regatul Țărilor de Jos și Republica Moldova au fost primele state care au semnat documentul, acesta fiind deschis aderării tuturor statelor interesate. Convenția prevede crearea, sub egida Consiliului Europei,
07:30
Judecătorul, anterior cercetat penal pentru corupție, a fost scos de sub urmărire penală. CSM l-a repus în funcție, după ce magistratul a fost suspendat # SafeNews
Judecătorul Radu Grecu, care a fost cercetat penal pentru corupție activă, a fost repus în funcție, după ce a fost anterior suspendat. Decizia a fost luată ieri, 16 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (
07:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vor iniția verificări privind modul în care operatorii economici folosesc termenii „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” în denumirea produselor și a mărcilor înregistrate. La un briefing de presă pe 16 decembrie, secretarul de stat Vasile Șarban a subliniat că termenii protejați pot […] Articolul Autoritățile vor verifica utilizarea termenilor „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre # SafeNews
Bombardiere strategice ruse Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi un zbor de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia EFE. Potrivit ministerului rus, bombardierele au fost escortate timp de peste cinci ore de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 şi Sukhoi SU-27. „Toate zborurile avioanelor Forţelor […] Articolul Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre apare prima dată în SafeNews.
07:00
Două persoane au fost condamnate la închisoare după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, le-a găsit vinovate de spălare de bani și escrocherie, într-un dosar ce vizează un prejudiciu de 4,4 milioane de lei adus SA „Banca de Economii”. Sentința a fost pronunțată pe 16 decembrie. Instanța a stabilit pentru unul dintre inculpați o pedeapsă de […] Articolul Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate la 9 și 5 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
06:50
O nuntă organizată în vestul Germaniei s-a încheiat cu un incident violent, după ce un conflict izbucnit între invitați a degenerat într-o bătaie generală. Evenimentul a avut loc în weekendul trecut, în orașul Hemer, situat la sud-est de Dortmund, potrivit agenției DPA. Scandalul a pornit în timpul unui joc tradițional de nuntă, cunoscut sub numele […] Articolul Mireasă bătută la nuntă de invitații care au vrut să prindă cravata mirelui apare prima dată în SafeNews.
Ieri
06:40
Un bărbat din Marea Britanie care a rănit peste 100 de persoane după ce a intrat cu mașina într-o mulțime de suporteri ai echipei Liverpool FC a fost condamnat marți la 21 de ani și șase luni de închisoare. Incidentul a avut loc în luna mai, în timpul paradei de celebrare a clubului, în centrul […] Articolul VERDICT | Șoferul care a intrat cu mașina în mulțime la Liverpool și-a aflat sentința apare prima dată în SafeNews.
06:30
Un barista în vârstă de 55 de ani, Andrei Zacobliuc, a fost ucis în noaptea de 15 decembrie chiar în fața barului unde lucra, în provincia Brescia. Autorul atacului este un bărbat din Moldova, în vârstă de 32 de ani, care a fost reținut de carabinieri și arestat sub suspiciunea de omor intenționat cu circumstanțe […] Articolul Crimă în Sarezzо: Cetățean moldovean reținut după omorul unui barista apare prima dată în SafeNews.
06:20
Ion Creangă și-a dorit ca statul să fie mai dur în raport cu Găgăuzia și regiunea transnistreană, în vederea aplicării proiectelor de lege cu privire la TVA pentru regiunea găgăuză și modificarea Codului vamal pe problema taxelor aplicate agenților economici din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, prezent […] Articolul Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării a fost audiat apare prima dată în SafeNews.
06:10
Un raport publicat de site-ul ucrainean de știri Euromaidan Press arată că „soldații ruși se așteaptă mai mult la pace din partea președintelui american Donald Trump decât din partea lui Vladimir Putin”, întrucât războiul din Ucraina continuă să consume resursele Rusiei. Conform unei analize publicate duminică, pe măsură ce războiul Kremlinului în Ucraina se prelungește, […] Articolul Raport: Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin apare prima dată în SafeNews.
16 decembrie 2025
21:20
Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări # SafeNews
Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus Vladimir Putin în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează AFP și Agerpres. […] Articolul Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări apare prima dată în SafeNews.
21:20
Impas pentru avionul de vânătoare de generația a cincea, dezvoltat de trei dintre marile puteri europene. „Foarte puțin probabil” # SafeNews
Proiectul de 100 de miliarde de euro, în cadrul căruia cele trei țări urmau să construiască împreună un avion de vânătoare de generația a cincea pentru a înlocui aparatele de luptă Rafale ale Franței și Eurofighter ale Germaniei și Spaniei, este acum „foarte puțin probabil”, a spus o sursă. Întâlnirea dintre miniștrii apărării din Franța, […] Articolul Impas pentru avionul de vânătoare de generația a cincea, dezvoltat de trei dintre marile puteri europene. „Foarte puțin probabil” apare prima dată în SafeNews.
21:10
Lovitură de stat în Franța, un fake news care l-a alarmat pe Macron. „Unul dintre colegii africani mi-a trimis un mesaj” # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a deplâns marţi că nu a reuşit să obţină retragerea unei ştiri false de pe Facebook care pretinde că a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat militare, ştire care l-a alarmat pe unul dintre omologii săi africani şi a dat-o ca exemplu pentru a ilustra excesele […] Articolul Lovitură de stat în Franța, un fake news care l-a alarmat pe Macron. „Unul dintre colegii africani mi-a trimis un mesaj” apare prima dată în SafeNews.
21:10
Ministerul Justiției din Rusia a desemnat marți postul german de televiziune Deutsche Welle (DW) drept organizație „indezirabilă”, acesta devenind astfel cel mai recent canal de știri extern inclus pe lista neagră a țării, în contextul unei represiuni mai ample asupra libertății presei, scrie publicația independentă The Moscow Times. Prin această desemnare, postului de televiziune internațional, care […] Articolul Postul german Deutsche Welle, interzis în Rusia apare prima dată în SafeNews.
21:00
O turistă din Franța a sunat la 112 în Italia și l-a călcat apoi cu mașina pe unul dintre polițiștii care au venit să o ajute # SafeNews
Un incident șocant a avut loc în Italia, acolo unde o turistă din Franța l-a călcat cu mașina pe unul dintre polițiștii care au venit să o ajute după ce sunase la 112. Unul dintre carabinieri este grav rănit, iar femeia a fost arestată pentru tentativă de omor. Turista din Franța sunase inițial la 112 […] Articolul O turistă din Franța a sunat la 112 în Italia și l-a călcat apoi cu mașina pe unul dintre polițiștii care au venit să o ajute apare prima dată în SafeNews.
21:00
VIDO | Eroi la Bondi Beach. Un bărbat şi un cuplu au murit încercând să-i oprească pe atacatori # SafeNews
În timp ce un negustor de fructe din Sydney este aclamat ca erou după ce l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii care au deschis focul duminică, pe plaja Bondi din Sydney, la un eveniment evreiesc, un cuplu şi un alt bărbat au murit după ce s-au confruntat fizic cu atacatorii şi sunt, de asemenea, comemoraţi […] Articolul VIDO | Eroi la Bondi Beach. Un bărbat şi un cuplu au murit încercând să-i oprească pe atacatori apare prima dată în SafeNews.
19:10
FOTO | Maia Sandu: Discuții cu oficialii olandezi despre aderarea Moldovei la UE și sprijinul economic # SafeNews
Astăzi, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o serie de întâlniri importante în Țările de Jos cu Prim-ministrul Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen. În cadrul discuțiilor, lidera de la Chișinău a abordat următorii pași ai Moldovei în procesul de aderare la Uniunea Europeană […] Articolul FOTO | Maia Sandu: Discuții cu oficialii olandezi despre aderarea Moldovei la UE și sprijinul economic apare prima dată în SafeNews.
19:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) anunță că susține revendicările cadrelor didactice din Republica Moldova, pe fondul nemulțumirilor tot mai mari legate de salarii și condițiile de muncă din sistemul educațional. Într-o declarație publică, PLDM afirmă că solicitările profesorilor sunt justificate și reprezintă rezultatul unei degradări continue a statutului profesiei didactice. Potrivit formațiunii, tot mai […] Articolul PLDM, în apărarea profesorilor: „Cererea lor este un semnal de alarmă pentru stat” apare prima dată în SafeNews.
18:40
CEC a aprobat metodologia de verificare a modului în care partidele politice își gestionează banii # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința din 16 decembrie 2025, o nouă metodologie care stabilește modul în care va fi verificată gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul prevede regulile minime pentru desfășurarea unor misiuni speciale de verificare, realizate pe baza unor proceduri convenite, conform Legii privind partidele politice. Scopul acestor misiuni este de […] Articolul CEC a aprobat metodologia de verificare a modului în care partidele politice își gestionează banii apare prima dată în SafeNews.
18:20
genția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis introducerea unui tarif unic de distribuție a gazelor naturale, care va fi aplicat la nivel național. Noua măsură va elimina diferențele de preț existente între regiuni și va crea condiții egale pentru toți consumatorii și furnizorii de gaze din Republica Moldova. Până acum, fiecare dintre cei […] Articolul Tarif unic pentru distribuția gazelor: ANRE schimbă regulile pe piața energetică apare prima dată în SafeNews.
14:30
Rusia va bloca complet YouTube în următoarele șase luni până la un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională și tehnologii, motivând că platforma video „continuă să ignore legislația rusă”. Svintsov a îndemnat utilizatorii să treacă la alternative locale precum Rutube sau „VK Video”. Măsura survine după încetinirea […] Articolul Rusia blochează total YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus apare prima dată în SafeNews.
