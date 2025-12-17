A reapărut după decenii: un animal misterios, surprins în România. Ce spun specialiștii
EA.md, 17 decembrie 2025 07:20
Un elan a fost observat în județul Hunedoara, iar originea sa nu este cunoscută. Reprezentanții unui ONG consideră însă că animalul ar putea proveni din Polonia sau Ucraina, țări unde există populații stabile. „Anunțăm oficial o descoperire importantă pentru fauna sălbatică a României: confirmarea prezenței elanului (Alces alces) în Județul Hunedoara”, a declarat Rewilding […] Articolul A reapărut după decenii: un animal misterios, surprins în România. Ce spun specialiștii apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 5 minute
07:40
O moldoveancă de 48 de ani din Italia este cercetată după ce ar fi transformat un apartament într-un salon ilegal de estetică, aplicând botox și filler, inclusiv produse expirate. Ancheta a pornit în urmă cu aproximativ o lună, după ce locuitori din cartierul Santa Rita au semnalat un trafic neobișnuit de persoane către un […] Articolul Șoc în Italia: o moldoveancă a deschis un salon ilegal și injecta clientelor botox expirat apare prima dată în ea.md.
07:40
Fracțiunea Alternativa cere un audit amplu la Energocom pentru achizițiile și livrările de gaze și păcură. Solicitarea vizează extinderea cu un an a perioadei de verificare, începând cu 2021 până în 2024, invocând necesitatea transparenței de gestionare a banilor publici de ordinul miliardelor de lei, transmite ipn.md. În opinia deputatului Alexandr Stoianoglo, raportul prezentat de […] Articolul Alternativa cere audit la Energocom pentru achizițiile de gaze și păcură din 2021-2024 apare prima dată în ea.md.
07:40
Fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, reacționează la acuzații: ar fi condus Victoriabank „din umbră”. Discuția a avut loc după audierea unui martor în instanță. Jurnaliștii au întrebat de ce a fost necesară audierea Nataliei Politov-Cangaș, fosta președintă a Consiliului de Administrație al Victoriabank, și dacă Plahotniuc însuși a insistat pentru acest lucru. El a declarat […] Articolul Plahotniuc, întrebat despre controlul Victoriabank: „Din tufișuri” apare prima dată în ea.md.
07:40
Regiunea Odesa se pregătește să producă sare alimentară și tehnică, folosind materia primă extrasă din limanul Kuialnik. După oprirea activității „Artemsoli”, cel mai mare producător din regiune și monopolist în Ucraina, Moldova acoperă deja de trei ani acest deficit prin importuri din România, Turcia, Egipt și alte țări, scrie logos-pres.md. Periodic apar probleme: de […] Articolul Noutate pe piața moldovenească: va fi disponibilă sare importată din Kuialnik apare prima dată în ea.md.
07:40
În timpul ședinței de judecată, martora Natalia Politov-Cangaș a confirmat că a purtat o conversație telefonică cu judecătoarea Ana Cucerescu, membră a completului care examinează cazul lui Vladimir Plahotniuc. Unul dintre judecătorii care examinează dosarul „furtul miliardului”, Ana Cucerescu, ar putea fi recuzat. Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a anunțat că se pregătește să depună […] Articolul Apărarea lui Plahotniuc cere recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu apare prima dată în ea.md.
07:40
Șoferul unui Opel a fost la un pas de a provoca un accident, depășind un camion pe contrasens, chiar într-o curbă. Scenele surprinse de camera de bord a mașinii care venea din sens opus au fost distribuite pe rețelele sociale. În imagini se vede cum șoferul automobilului face deplasarea ieșind pe contrasens. Conducătorul mașinii […] Articolul Șoferul unui Opel, la un pas de tragedie: a depășit un camion pe contrasens apare prima dată în ea.md.
07:40
Igor Grosu îi transmite un mesaj ferm lui Vladimir Putin: „Istoria nu se repetă, imperiile nu pot fi reînviate”, fie că e vorba de cel țarist sau de fosta Uniune Sovietică. Moderatoarea unei emisiuni l-a întrebat pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, ce mesaj i-ar transmite lui Vladimir Putin în cazul unei întâlniri directe. „Istoria […] Articolul Grosu către Putin: Istoria nu se repetă, imperiul nu poate fi reînviat apare prima dată în ea.md.
Acum 15 minute
07:30
Record medical: cinci transplanturi realizate în doar 48 de ore la Spitalul Timofei Moșneaga # EA.md
Un nou record la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: în doar 48 de ore, medicii au efectuat cinci transplanturi — două de ficat și trei renale — toate încheiate cu succes. Potrivit Ministerului Sănătății, intervențiile au fost realizate săptămâna trecută. Transplanturile de ficat au fost efectuate de echipa coordonată de profesorul Adrian Hotineanu, șeful […] Articolul Record medical: cinci transplanturi realizate în doar 48 de ore la Spitalul Timofei Moșneaga apare prima dată în ea.md.
07:30
Doisprezece cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, au fost depistați într-un imobil abandonat din localitatea italiană Villanova și expulzați din Italia, după o acțiune a Poliției de Stat din provincia Forlì-Cesena, desfășurată în urma sesizărilor făcute de locuitorii din zonă, transmite rotalianul.com. Operațiunea, relatată de Teleromagna, a fost declanșată după ce […] Articolul Ascunși într-o casă părăsită: 12 moldoveni fără permis de ședere, expulzați din Italia apare prima dată în ea.md.
07:30
Înșelați cu mașini fantomă: 28 de persoane păgubite cu 2,5 milioane de lei pentru bolizi din UE care existau doar în poze # EA.md
PCCOCS trimite în judecată organizatorul unei escrocherii de 2,5 milioane de lei: 28 de persoane păcălite cu „mașini fantomă” la prețuri avantajoase. „Schema infracțională a fost pus la cale în vara și toamna lui 2021 de către inculpatul din Tighina cu vârsta de 41 de ani și complicii din anturajul acestuia cu vârste cuprinse între […] Articolul Înșelați cu mașini fantomă: 28 de persoane păgubite cu 2,5 milioane de lei pentru bolizi din UE care existau doar în poze apare prima dată în ea.md.
07:30
Valentina Naforniță explică de ce a ales Moldova pentru a-și crește fiii, nu Austria, Elveția sau Italia # EA.md
Renumita soprană Valentina Naforniță, care a pus cariera pe plan secund pentru a se dedica celor trei fii ai săi, dintre care doi gemeni, a dezvăluit motivul pentru care a ales să-i crească în Republica Moldova. „Deciziile lor de mai târziu le vom lua împreună ca familie, însă acum vreau să le ofer toată dragostea […] Articolul Valentina Naforniță explică de ce a ales Moldova pentru a-și crește fiii, nu Austria, Elveția sau Italia apare prima dată în ea.md.
07:30
Salariul șefului ANRE ar putea rămâne peste 100.000 de lei, în ciuda tăierilor promise de PAS # EA.md
Plafonarea salariilor șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI nu schimbă esențial realitatea: veniturile rămân uriașe Inițiativa PAS limitează creșterea salariilor în raport cu salariul mediu pe economie, prevăzând până la 6 salarii medii pentru ANRE și 5 pentru CNPF și ANRCETI. Pentru 2026, asta ar însemna un maximum de 104.000 de lei lunar pentru directorul ANRE […] Articolul Salariul șefului ANRE ar putea rămâne peste 100.000 de lei, în ciuda tăierilor promise de PAS apare prima dată în ea.md.
07:30
Grosu anunță: va fi introdusă taxa pentru coletele de pe platformele internaționale de comerț online # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat luni, 15 decembrie, că taxa pentru cumpărăturile și coletele de pe platformele internaționale de comerț online va fi introdusă cu siguranță. „În acest moment, nu există o sumă clară. Vom vedea cum o vom implementa și cum o vom argumenta. De asemenea, este important să ne asigurăm de […] Articolul Grosu anunță: va fi introdusă taxa pentru coletele de pe platformele internaționale de comerț online apare prima dată în ea.md.
Acum 30 minute
07:20
Vladimir Bolea anunță: din 2028, șoferii vor achita taxe pentru drumuri, după modelul României # EA.md
Începând cu 2028, Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, după modelul României, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. „Vom avea taxe pe zile de utilizare a drumurilor: pentru o zi, o săptămână, un an și așa mai departe. Aceste două tipuri de taxe ne vor permite […] Articolul Vladimir Bolea anunță: din 2028, șoferii vor achita taxe pentru drumuri, după modelul României apare prima dată în ea.md.
07:20
Statul își recuperează infrastructura petrolieră de la AIC. Expert: o decizie strategică importantă # EA.md
Decizia Guvernului de a prelua infrastructura petrolieră a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău de la Lukoil-Moldova este una „strategică”, determinată de riscurile de securitate din regiune, susține experta română în energie Eugenia Gusilov. Potrivit acesteia, infrastructura de alimentare cu combustibil a Aeroportului reprezintă un obiectiv critic și nu poate rămâne în gestiunea unor companii […] Articolul Statul își recuperează infrastructura petrolieră de la AIC. Expert: o decizie strategică importantă apare prima dată în ea.md.
07:20
Un elan a fost observat în județul Hunedoara, iar originea sa nu este cunoscută. Reprezentanții unui ONG consideră însă că animalul ar putea proveni din Polonia sau Ucraina, țări unde există populații stabile. „Anunțăm oficial o descoperire importantă pentru fauna sălbatică a României: confirmarea prezenței elanului (Alces alces) în Județul Hunedoara”, a declarat Rewilding […] Articolul A reapărut după decenii: un animal misterios, surprins în România. Ce spun specialiștii apare prima dată în ea.md.
Acum 12 ore
19:10
LIROS prezintă programul inovator „Learn Romanian” pentru străini pasionați de limba și cultura română # EA.md
În contextul creșterii mobilității internaționale și al interesului tot mai mare pentru învățarea limbilor străine, LIROS prezintă programul educațional „Learn Romanian”, destinat persoanelor din afara României sau străinilor și persoanelor stabilite în România care doresc să învețe limba română și să se familiarizeze cu elemente de cultură locală. Programul este deschis cursanților din întreaga lume […] Articolul LIROS prezintă programul inovator „Learn Romanian” pentru străini pasionați de limba și cultura română apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
18:00
Din vara lui 2026, fiecare colet va costa mai mult: moldovenii vor plăti TVA și taxe la import # EA.md
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea costa mai mult în Republica Moldova. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, acordat în cadrul proiectului «Есть вопросы» (nr: Avem întrebări), că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China, transmite zugo.md. […] Articolul Din vara lui 2026, fiecare colet va costa mai mult: moldovenii vor plăti TVA și taxe la import apare prima dată în ea.md.
14:30
Astrologii spun că decembrie 2025 este o lună universală cu vibrație 3, asociată cu creativitatea, socializarea și schimbul de idei. Deși anul este marcat de individualism, finalul lui aduce dorință de apropiere, comunitate și colaborare. Pentru mulți, această perioadă poate deschide uși spre proiecte noi, întâlniri importante sau oportunități care apar spontan, scrie catine.ro. Numerologia […] Articolul Ce ar trebui să știi despre decembrie 2025, în funcție de data nașterii apare prima dată în ea.md.
14:30
Phia, startup-ul din New York fondat de Phoebe Gates – fiica cofondatorului Microsoft – și colega ei de la Stanford, Sophia Kianni, a atras încă 30 milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare, ridicând evaluarea companiei la 180 milioane de dolari. Phia dezvoltă o platformă bazată pe inteligență artificială destinată cumpărăturilor online, disponibilă printr-o […] Articolul Startup-ul fondat de fiica lui Bill Gates ajunge la o evaluare de 180 milioane de dolari apare prima dată în ea.md.
14:30
„Raiul din broșuri s-a dovedit opusul”. O turistă italiană își avertizează urmăritorii despre o destinație celebră # EA.md
Reclamele și ghidurile de călătorie pot picta o imagine idealizată, însă realitatea nu este mereu la fel de strălucitoare. O bloggeriță italiană a povestit experiența sa neplăcută într-o destinație considerată „paradis tropical”, recomandând turiștilor să se informeze bine înainte de a cumpăra biletele, scrie mirror.co.uk. O vacanță visată în Panama s-a transformat într-o dezamăgire Claudia […] Articolul „Raiul din broșuri s-a dovedit opusul”. O turistă italiană își avertizează urmăritorii despre o destinație celebră apare prima dată în ea.md.
11:40
Angajat al unei subdiviziuni MAI, acuzat de violarea unei tinere. Incidentul ar fi avut loc noaptea trecută, într-o localitate din raionul Căușeni. Potrivit surselor apropiate anchetei, omul legii s-ar fi aflat în afara orelor de serviciu și ar fi mers la o petrecere, acasă la un coleg de-al său, unde ar mai fi fost invitate […] Articolul Șoc la Căușeni: angajat MAI, reținut după ce ar fi violat o tânără de 19 ani apare prima dată în ea.md.
09:50
Pop Simfonic revine cu forțe noi și cu un decembrie așa cum publicul nu a mai văzut până acum. Pe 21 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, la Chișinău Arena, are loc POP SIMFONIC 11, concertul care marchează începutul celui de-al doilea deceniu al unuia dintre cele mai longevive și îndrăgite proiecte muzicale din Republica […] Articolul Pop Simfonic 11 deschide un nou deceniu de muzică la Chișinău Arena apare prima dată în ea.md.
Ieri
07:30
Scandal la o stație PECO din Soroca: Doi frați distrug o mașină de poliție și rămâne fără bodycam o ofițeră # EA.md
Două persoane au fost încătușate și reținute pentru 72 de ore după un scandal implicând Poliția, în urma căruia s-a constatat că unul dintre ei conducea sub influența alcoolului. Cazul a avut loc sâmbătă dimineața, 13 decembrie curent, în jurul orei 03:00, la stația PECO Vento din municipiul Soroca. Potrivit surselor, ar fi vorba […] Articolul Scandal la o stație PECO din Soroca: Doi frați distrug o mașină de poliție și rămâne fără bodycam o ofițeră apare prima dată în ea.md.
07:30
Alexandr Stoianoglo susține că oamenii și întreprinderile nu au nevoie de compensații, ci de prețuri corecte și accesibile la gaze, căldură și energie electrică. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, relatează noi.md. Potrivit acestuia, trei ani […] Articolul Stoianoglo: Nu compensații, ci prețuri corecte cer oamenii apare prima dată în ea.md.
07:30
În regiunea transnistreană a fost instituită stare de urgență în economie, invocându-se „încetinirea ritmului operațiunilor de decontare pe teritoriul Uniunii Europene”. Prioritară va fi asigurarea încălzirii pentru populație. Furnizarea gazului pentru industrie va fi limitată, transmite ipn.md. Angajații a trei mari întreprinderi din regiune au fost trimiși în concediu tehnic — combinatul de ciment din […] Articolul Regiunea transnistreană intră în stare de urgență economică apare prima dată în ea.md.
07:30
În raionul Florești, gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița și Târgul Vertiujeni, precum și școala primară din Sârbești, urmează să fie închise, autoritățile invocând lipsa elevilor. Gimnaziul din satul Iliciovca va fi închis până pe 1 septembrie 2026. Cadrele didactice, 16 la număr, își caută de muncă, iar elevii urmează să fie transferați la […] Articolul Elevii din cinci localități din Florești vor rămâne acasă: Școlile se închid apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis un avertisment de interes public pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă, în contextul publicării unui nou decret prezidențial la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025). Documentul prevede că anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea […] Articolul Schimbări controversate în Rusia: Cetățenii moldoveni, vizați de serviciul militar apare prima dată în ea.md.
07:20
Berea, sucurile și apa ar putea deveni mai scumpe în Republica Moldova odată cu implementarea unui nou sistem de garanție-returnare a ambalajelor, inspirat din modelele europene. Reforma, pregătită de autorități cu scopul de a reduce poluarea și de a stimula reciclarea, va obliga producătorii să marcheze toate sticlele și dozele incluse în sistem. Astfel, la […] Articolul Plătești mai mult pentru băuturi? R. Moldova trece la un sistem european de reciclare apare prima dată în ea.md.
07:20
Un adolescent de 16 ani a fost descoperit mort duminică, seara, în jurul orei 18:40, în localitatea Brânzeni, raionul Edineț. Imagine simbol Potrivit surselor Pulsmedia.md, cazul a fost inițial raportat ca o posibilă cădere de la înălțime. Ulterior, la fața locului au intervenit grupul operativ al Inspectoratului de Poliție Edineț și un medic legist. […] Articolul Ucidere la Edineț: Adolescent victima unei bătăi, un suspect arestat apare prima dată în ea.md.
07:20
Salariul minim pe oră crește: Din 1 ianuarie 2026, o oră de muncă va costa cel puțin 37,28 lei # EA.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei, ceea ce corespunde unui salariu minim lunar de 6.300 de lei pentru un program complet de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim se află pe agenda ședinței Guvernului din 17 decembrie. Comparativ […] Articolul Salariul minim pe oră crește: Din 1 ianuarie 2026, o oră de muncă va costa cel puțin 37,28 lei apare prima dată în ea.md.
07:20
Actorul Emilian Crețu a vorbit cu sinceritate și emoție despre unul dintre cele mai mari vise ale sale: dorința de a deveni tată. Invitat la o emisiune de la ProTV, actorul a mărturisit că încă speră ca acest vis să se împlinească într-o zi. „- Dar încă mai sper… că voi fi tată cândva, […] Articolul Speranță și emoție: Emilian Crețu vorbește despre dorința de a deveni tată apare prima dată în ea.md.
07:20
Al 13-lea salariu este o recompensă acordată angajaților la finalul anului. Oficial, nu este considerat salariu, ci premiu anual, și se aplică strict în sectorul bugetar, conform reglementărilor în vigoare. Potrivit rabota.md, premiul anual se acordă angajaților din sectorul public, inclusiv personal didactic și științifico-didactic; persoanele cu funcții de demnitate publică și angajații cabinetelor […] Articolul Al 13-lea salariu în Moldova: Cine îl primește și cum se calculează” apare prima dată în ea.md.
07:20
Bursa Internațională a Moldovei (BIM), recent înregistrată oficial ca societate pe acțiuni, își consolidează conducerea prin numirea fostului premier Dorin Recean în Consiliul de Administrație, ca reprezentant al Agenției Proprietății Publice (APP). Recean va contribui la direcția strategică a bursei și la dialogul cu partenerii externi. Înregistrarea oficială marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională solidă, […] Articolul Schimbare de post pentru Dorin Recean: Fostul premier își asumă o nouă poziție de conducere apare prima dată în ea.md.
07:20
Peste 700 de permise de conducere vor fi anulate după ce ASP a descoperit fraude la examenele teoretice din Bălți și Edineț. Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a declarat în emisiunea „Cutia Neagră” că persoanele implicate foloseau microfoane și camere ascunse pentru a primi răspunsurile corecte. Anchetele interne au scos la iveală întregul mecanism, […] Articolul Permise anulate? Sute de șoferi, în vizorul ASP după fraudele la examenele teoretice apare prima dată în ea.md.
07:20
Un tânăr de 18 ani a fost lovit de un autoturism pe strada Calea Orheiului din Chișinău, în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. „La data de 13 decembrie, în jurul orei 19:35, în municipiul Chișinău, strada Calea Orheiului, s-a produs un accident rutier soldat cu traumatizarea unui pieton. Potrivit informațiilor preliminare […] Articolul Tânăr de 18 ani rănit pe trecere de pietoni la Rîșcani, transportat de urgență la spital apare prima dată în ea.md.
07:10
ANI anchetează averea ex-șefului SPPS, Vasile Popa: Suspiciuni privind banii folosiți pentru mai multe imobile ale familiei # EA.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat un control detaliat asupra averii lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, ca urmare a suspiciunilor privind proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții imobiliare. Sesizarea analizată de inspectorii de integritate arată că, potrivit declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2020–2024, Popa […] Articolul ANI anchetează averea ex-șefului SPPS, Vasile Popa: Suspiciuni privind banii folosiți pentru mai multe imobile ale familiei apare prima dată în ea.md.
07:10
Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI, plafonate din 2026: Proiectul deputaților PAS pentru eliminarea „lefilor nesimțite” # EA.md
Un proiect de lege depus recent în Parlament de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) propune plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din instituțiile publice autonome de reglementare. Inițiativa vizează autoritățile precum ANRE, CNPF și ANRCETI și are scopul de a stabili un sistem salarial simplu, clar și transparent. „Proiectul de lege introduce un cadru simplu […] Articolul Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI, plafonate din 2026: Proiectul deputaților PAS pentru eliminarea „lefilor nesimțite” apare prima dată în ea.md.
07:10
„Nu m-am gândit niciodată“ – Adriana Ochișanu, reacție după ce fiul său a fost audiat în dosarul Andreei Cuciuc # EA.md
După ce Igor și Diana Cuciuc au declarat că suspectează implicarea „nepotului unui instrumentist” în moartea fiicei lor, Andreea, Cristian Botgros — fiul lui Corneliu Botgros și al Adrianei Ochișanu — a fost citat pentru audieri în acest dosar, în care au ieșit la iveală noi detalii. După ce tânărul a depus mărturii, mama […] Articolul „Nu m-am gândit niciodată“ – Adriana Ochișanu, reacție după ce fiul său a fost audiat în dosarul Andreei Cuciuc apare prima dată în ea.md.
07:10
Un automobil de marca Toyota a fost descoperit distrus pe malul lacului de la Sireți. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale de către internauți, în încercarea de a identifica proprietarul. Ulterior, s-a constatat că mașina aparține unei parcări auto și fusese oferită spre închiriere. Internauții au publicat fotografii cu mașina distrusă și abandonată […] Articolul Mașină închiriată, găsită distrusă pe malul unui lac: Reacția proprietarului apare prima dată în ea.md.
15 decembrie 2025
19:30
«3 km cu 1,5 mil. versus 5 km cu 30 mil.» – Radu Marian reacționează la indignarea publicului # EA.md
Costurile construcției drumurilor au stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, internauții întrebându-l pe deputatul PAS, Radu Marian, de ce unele proiecte ajung să coste zeci de milioane de lei. „Emilian Crețu a asfaltat 3 km de drum în satul Negureni cu 1,5 milioane de lei, iar voi faceți 5 km cu 30 milioane. […] Articolul «3 km cu 1,5 mil. versus 5 km cu 30 mil.» – Radu Marian reacționează la indignarea publicului apare prima dată în ea.md.
16:40
La 25 de ani de la premiera sa din 9 decembrie 2000, spectacolul MAESTRUL ŞI MARGARITA de Mihail BULGAKOV, adaptat după romanul cult al lui Mihail Bulgakov, revine pe scena Teatrului Național Satiricus într-o reprezentație aniversară ce va avea loc duminică, 21 decembrie 2025, la ora 18:30. În regia semnată de Sandu Grecu, acest spectacol […] Articolul Un spectacol-legendă revine pe scena Teatrul National Satiricus Ion Luca Caragiale apare prima dată în ea.md.
16:10
Elveția va acorda Republicii Moldova un nou pachet de sprijin financiar de 2,1 miliarde de lei până în 2028, printr-un program de cooperare extins destinat să sprijine țara în gestionarea crizelor recente. Anunțul a fost făcut de Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova. Potrivit oficialului, noul buget este aproape dublu față […] Articolul Elveția va oferi R. Moldova 2,1 miliarde de lei până în 2028: Cum vor fi folosiți banii apare prima dată în ea.md.
16:00
Scandal pe rețele: Președintele Parlamentului divizează moldoveni și români. Ghimpu, revoltat: «Vai de capul tău, Igoraș» # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a postat pe rețelele de socializare după participarea la Forumul Național al Minorităților, dar mesajul său a stârnit controverse. În text, el a separat „moldoveni” de „români”, provocând critici din partea internauților. Ulterior, Grosu a corectat postarea, eliminând virgula și lăsând „moldoveni români”c scrie UNIMEDIA. Mihai Ghimpu a reacționat imediat: „Vai […] Articolul Scandal pe rețele: Președintele Parlamentului divizează moldoveni și români. Ghimpu, revoltat: «Vai de capul tău, Igoraș» apare prima dată în ea.md.
15:30
În timpul ședinței Legislativului din 12 decembrie, în care deputații examinau proiectul privind scutirea de la plata drepturilor de import pentru moldovenii care revin în țară, Vasile Costiuc, deputat din Partidul „Democrația Acasă”, i-a adresat o replică surprinzătoare colegului său din PAS, Alexandr Trubca, afirmând că peste câțiva ani acesta va ajunge să vândă „pirojoace” […] Articolul De la piața locală la Franța: Costiuc îi prezice lui Trubca succesul «pirojoacelor» apare prima dată în ea.md.
12:30
Cât timp îți mai propui să trăiești cu un gol în dantură până să te bucuri iar de mâncarea preferată și de un zâmbet relaxat? Dacă întrebai un stomatolog acum câteva decenii, răspunsul suna previzibil: „Începem luna viitoare, lăsăm osul să se vindece vreo șase luni, apoi punem implantul, mai așteptăm trei luni și… undeva […] Articolul Implant dentar în 24 de ore – chiar e posibil sau e doar marketing? apare prima dată în ea.md.
12:20
Satoshi și Valleria, din nou în cursa pentru Viena: Lista completă a celor 34 de melodii Eurovision 2026 # EA.md
Pe 7 decembrie s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru Selecția Națională Eurovision 2026. După evaluarea preliminară și audierea înregistrărilor, producătorii muzicali au stabilit lista pieselor care vor concura în etapa audițiilor live, programată pe 16 decembrie, de la ora 11:00, în studioul 2 al televiziunii publice. Piesele calificate pentru audiţiile live vor […] Articolul Satoshi și Valleria, din nou în cursa pentru Viena: Lista completă a celor 34 de melodii Eurovision 2026 apare prima dată în ea.md.
12:20
După ce nu a mai fost cooptată în noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că „nu i s-a propus” să rămână în funcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a mai precizat că nu a primit vreo „explicație clară” din partea PAS, nici din partea […] Articolul Sfaturi care au contat? Circumstanțele plecării Alei Nemerenco de la Sănătate apare prima dată în ea.md.
12:20
Trupul unei femei de 27 de ani a fost găsit în ianuarie 2025, în Parcul „Dendrariu”, fără haine, fără telefon și cu leziuni confirmate de expertiza medico-legală. După patru luni, procurorii au clasat cazul, invocând lipsa „elementelor infracțiunii”. Tatăl victimei a contestat decizia, denunțând o anchetă „superficială”, bazată pe probe minime și pe pasivitatea organelor […] Articolul „Probe neinvestigate”: O tânără de 27 de ani găsită moartă, familia cere explicații apare prima dată în ea.md.
12:20
Pungile de sub ochi și cearcănele sunt adesea rezultatul nopților nedormite sau al stresului cotidian. Cafeina, datorită proprietăților sale stimulante și vasoconstrictoare, este un ingredient-cheie în cremele de ochi care ajută la reducerea umflăturilor și la revitalizarea pielii delicate din jurul ochilor. Iată câteva recomandări: The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG – Conține cafeină […] Articolul 4 creme de ochi cu cafeină care combat pungile și semnele de oboseală apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.