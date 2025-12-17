A reapărut după decenii: un animal misterios, surprins în România. Ce spun specialiștii

12:30

Cât timp îți mai propui să trăiești cu un gol în dantură până să te bucuri iar de mâncarea preferată și de un zâmbet relaxat? Dacă întrebai un stomatolog acum câteva decenii, răspunsul suna previzibil: „Începem luna viitoare, lăsăm osul să se vindece vreo șase luni, apoi punem implantul, mai așteptăm trei luni și… undeva […] Articolul Implant dentar în 24 de ore – chiar e posibil sau e doar marketing? apare prima dată în ea.md.