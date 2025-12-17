Cer noros, dar fără ploi: Câte grade ne promit meteorologii

14:10

Noi detalii terifiante despre atacul de la o școală de lângă Moscova, unde un elev cu un cuțit a ucis un copil de 10 ani și a rănit grav un paznic ies la iveală. Suspectul, reținut de oamenii legii, s-a dovedit a fi un adolescent de 15 ani, pe nume Timofei, care își făcea studiile în clasa a 9-a, în aceeași instituție. Acesta a pus la cale crima timp de câteva zile, iar ținta lui era una dintre profesoare.