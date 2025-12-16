Focuri de armă în pădurea de la Strășeni: Poliția a identificat un suspect în cazul atacului asupra unui inspector de mediu - VIDEO
Când patriotismul se oprește la frontieră: soția unui deputat rus a zburat în Chile pentru a naște, astfel încât copilul să primească un pașaport care oferă acces în peste 160 de țări - VIDEO
Când patriotismul se oprește la frontieră: soția unui deputat rus a zburat în Chile pentru a naște, astfel încât copilul să primească un pașaport care oferă acces în peste 160 de țări - VIDEO
Lovitură istorică pentru industria auto europeană: Volkswagen închide, pentru prima dată în 88 de ani, o fabrică din Germania - VIDEO
Lovitură istorică pentru industria auto europeană: Volkswagen închide, pentru prima dată în 88 de ani, o fabrică din Germania - VIDEO
Premieră istorică în războiul din Marea Neagră: Ucraina distruge cu drone navale un submarin rusesc de 400 de milioane de dolari, dotat cu rachete Kalibr - VIDEO
Premieră istorică în războiul din Marea Neagră: Ucraina distruge cu drone navale un submarin rusesc de 400 de milioane de dolari, dotat cu rachete Kalibr - VIDEO
Focuri de armă în pădurea de la Strășeni: Poliția a identificat un suspect în cazul atacului asupra unui inspector de mediu - VIDEO
Focuri de armă în pădurea de la Strășeni: Poliția a identificat un suspect în cazul atacului asupra unui inspector de mediu - VIDEO
La Polul Nord este forfotă mare: Moș Crăciun pregătește sacul cu daruri și încearcă să facă față celei mai lungi liste de scrisori primite până acum - VIDEO
La Polul Nord este forfotă mare: Moș Crăciun pregătește sacul cu daruri și încearcă să facă față celei mai lungi liste de scrisori primite până acum - VIDEO
Ministerul Justiției califică drept salutabilă opinia Comisiei de la Veneția, iar deputații promit să țină cont de recomandări în procesul de fuziune a PA cu PCCOCS - VIDEO
Ministerul Justiției califică drept salutabilă opinia Comisiei de la Veneția, iar deputații promit să țină cont de recomandări în procesul de fuziune a PA cu PCCOCS - VIDEO
Tragedie la câțiva kilometri de Moscova: un copil de 10 ani ucis cu un cuțit de un coleg de 15 ani într-o școală din Odințovo - VIDEO
Tragedie la câțiva kilometri de Moscova: un copil de 10 ani ucis cu un cuțit de un coleg de 15 ani într-o școală din Odințovo - VIDEO
Profesori și educatori din întreaga țară organizează un flash-mob pentru salarii decente și respectarea dreptului la muncă. Reacția premierului – VIDEO
Profesori și educatori din întreaga țară organizează un flash-mob pentru salarii decente și respectarea dreptului la muncă. Reacția premierului – VIDEO
Ministerul Justiției califică drept salutabilă opinia Comisiei de la Veneția și promite să țină cont de recomandări în procesul de fuziune a PA cu PCCOCS - VIDEO
Ministerul Justiției califică drept salutabilă opinia Comisiei de la Veneția și promite să țină cont de recomandări în procesul de fuziune a PA cu PCCOCS - VIDEO
Statul preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Chișinău după neîndeplinirea cerințelor impuse Lukoil și expunerea la sancțiuni internaționale - VIDEO
Statul preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Chișinău după neîndeplinirea cerințelor impuse Lukoil și expunerea la sancțiuni internaționale - VIDEO
Negocieri la Berlin: Rusia spune nu armistițiului de Crăciun, SUA promit garanții de securitate puternice pentru Ucraina, iar Europa explorează o forță multinațională pentru menținerea păcii - VIDEO
Negocieri la Berlin: Rusia spune nu armistițiului de Crăciun, SUA promit garanții de securitate puternice pentru Ucraina, iar Europa explorează o forță multinațională pentru menținerea păcii - VIDEO
O femeie din Republica Moldova, anchetată în Italia după ce a transformat un apartament într-un cabinet de estetică ilegal și folosea produse expirate pentru proceduri - VIDEO
O femeie din Republica Moldova, anchetată în Italia după ce a transformat un apartament într-un cabinet de estetică ilegal și folosea produse expirate pentru proceduri - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.12.2025
14 clădiri ale instituțiilor medicale, inclusiv spitale, vor fi reabilitate energetic prin proiectul INSPIREE. Ministerul Energiei vine cu detalii
14 clădiri ale instituțiilor medicale, inclusiv spitale, vor fi reabilitate energetic prin proiectul INSPIREE. Ministerul Energiei vine cu detalii
Denis Vieru aduce bucurie și inspirație copiilor ucraineni pasionați de judo: lecții, autografe și zâmbete pe timp de război în trei orașe din Ucraina - VIDEO
Denis Vieru aduce bucurie și inspirație copiilor ucraineni pasionați de judo: lecții, autografe și zâmbete pe timp de război în trei orașe din Ucraina - VIDEO
Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări
Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări
„Rusia este cea mai semnificativă amenințare directă la adresa păcii". Opt țări de pe flancul estic, inclusiv România, lansează un avertisment sumbru și un apel la apărare
„Rusia este cea mai semnificativă amenințare directă la adresa păcii”. Opt țări de pe flancul estic, inclusiv România, lansează un avertisment sumbru și un apel la apărare
Dosarul „Banca de Economii": două persoane condamnate la 9 și 5 ani de închisoare pentru prejudicierea băncii cu peste 4 milioane de lei prin fraude și spălare de bani
Dosarul „Banca de Economii”: două persoane condamnate la 9 și 5 ani de închisoare pentru prejudicierea băncii cu peste 4 milioane de lei prin fraude și spălare de bani
Tipografia Canpas Cop s-a mutat într-o fabrică nouă și modernă – VIDEO
Copiii, cei mai afectați de valul de infecții respiratorii: ANSP raportează o creștere de 8% a îmbolnăvirilor la nivel național
Copiii, cei mai afectați de valul de infecții respiratorii: ANSP raportează o creștere de 8% a îmbolnăvirilor la nivel național
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.12.2025
Republica Moldova își consolidează sprijinul european: Cristina Gherasimov a avut întrevederi la Bruxelles cu miniștrii pentru Europa ai Franței și Germaniei – FOTO
Republica Moldova își consolidează sprijinul european: Cristina Gherasimov a avut întrevederi la Bruxelles cu miniștrii pentru Europa ai Franței și Germaniei – FOTO
Lupta cu criminalitatea organizată intră într-o nouă etapă: Guvernul anunță măsuri ferme pentru protejarea cetățenilor și a intereselor economice ale statului
Lupta cu criminalitatea organizată intră într-o nouă etapă: Guvernul anunță măsuri ferme pentru protejarea cetățenilor și a intereselor economice ale statului
Patru localități din Republica Moldova își vor alege primarii pe 17 mai 2026: CEC anunță alegeri locale noi după demisiile edililor
Patru localități din Republica Moldova își vor alege primarii pe 17 mai 2026: CEC anunță alegeri locale noi după demisiile edililor
Belgia a respins din nou planul UE de a folosi activele rusești înghețate și aruncă în aer negocierile înaintea summitului crucial de săptămâna aceasta
Belgia a respins din nou planul UE de a folosi activele rusești înghețate și aruncă în aer negocierile înaintea summitului crucial de săptămâna aceasta
Un avocat - trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie. Ce a făcut acesta și cum a însușit aproape 30 de mii de lei prin minciuni
Un avocat - trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie. Ce a făcut acesta și cum a însușit aproape 30 de mii de lei prin minciuni
Momentul în care Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza vântului extrem. Construcţia avea 24 de metri înălţime - VIDEO
Momentul în care Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza vântului extrem. Construcţia avea 24 de metri înălţime - VIDEO
Patru bărbați din Georgia - plasați în arest, după ce ar fi furat bunuri din cel puțin două mașini, în capitală - VIDEO
Patru bărbați din Georgia - plasați în arest, după ce ar fi furat bunuri din cel puțin două mașini, în capitală - VIDEO
Comisia de la Veneția a publicat un aviz referitor la crearea PACO: „Desființarea celor două procuraturi ar putea crea blocaje în investigarea dosarelor" /DOC
Comisia de la Veneția a publicat un aviz referitor la crearea PACO: „Desființarea celor două procuraturi ar putea crea blocaje în investigarea dosarelor" /DOC
Incendiu într-o parcare din capitală: Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. IGSU vine cu detalii
Incendiu într-o parcare din capitală: Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. IGSU vine cu detalii
Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina - adoptată la Haga. Maia Sandu a ținut un discurs - VIDEO
Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina - adoptată la Haga. Maia Sandu a ținut un discurs - VIDEO
Moldsilva, despre cazul produs în pădurea din Căpriana: „Au fost dispuse verificări de rigoare pentru stabilirea circumstanțelor și clarificarea situației"
Moldsilva, despre cazul produs în pădurea din Căpriana: „Au fost dispuse verificări de rigoare pentru stabilirea circumstanțelor și clarificarea situației"
LIVE. Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga. Maia Sandu a ținut un discurs
LIVE. Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga. Maia Sandu a ținut un discurs
Investițiile bine gândite pot transforma o idee simplă într-o afacere solidă. Cu sprijinul Programului 373 și al OTP Bank, antreprenorii din Moldova primesc resursele necesare pentru a crește, a se moderniza și a crea noi oportunități economice - VIDEO
Investițiile bine gândite pot transforma o idee simplă într-o afacere solidă. Cu sprijinul Programului 373 și al OTP Bank, antreprenorii din Moldova primesc resursele necesare pentru a crește, a se moderniza și a crea noi oportunități economice - VIDEO
LIVE. Maia Sandu participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga
LIVE. Maia Sandu participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga
Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Haga. Ce au discutat cei doi șefi de stat - VIDEO
Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Haga. Ce au discutat cei doi șefi de stat - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.12.2025
Și-a maltratat familia și își abuza sexual fiica. Un bărbat - condamnat la 19 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul
Și-a maltratat familia și își abuza sexual fiica. Un bărbat - condamnat la 19 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul
O nouă condamnare în schema „ruda implicată în accident'': O tânără va sta patru ani după gratii. Procuratura vine cu detalii
O nouă condamnare în schema „ruda implicată în accident’’: O tânără va sta patru ani după gratii. Procuratura vine cu detalii
Focuri de armă la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu - atacată în timpul verificărilor. Poliția a intervenit - VIDEO
Focuri de armă la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu - atacată în timpul verificărilor. Poliția a intervenit - VIDEO
A păcălit oamenii, iar aceștia au plătit avansuri de 2.500.000 lei pentru „cumpărarea" mașinilor din UE. Un bărbat - trimis în judecată. Ce făcea acesta
A păcălit oamenii, iar aceștia au plătit avansuri de 2.500.000 lei pentru „cumpărarea” mașinilor din UE. Un bărbat - trimis în judecată. Ce făcea acesta
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite"
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
O Seară Perfectă a sărbătorit cu fast 13 ani! Alături au fost cei care au devenit prieteni şi parteneri de încredere - VIDEO
O Seară Perfectă a sărbătorit cu fast 13 ani! Alături au fost cei care au devenit prieteni şi parteneri de încredere - VIDEO
Moscova începe un război juridic pentru activele înghețate. Rușii vor 230 de miliarde de dolari de la Euroclear
Moscova începe un război juridic pentru activele înghețate. Rușii vor 230 de miliarde de dolari de la Euroclear
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare" în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta
Situație excepțională la Ambasada Moldovei în SUA: Serviciile cosulare - suspendate temporar - VIDEO
Situație excepțională la Ambasada Moldovei în SUA: Serviciile cosulare - suspendate temporar - VIDEO
„Progrese" în negocierile de pace. „Mai aproape ca niciodată" de un acord, afirmă Trump. SUA promit Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice", de nivel NATO. Zelenski: „Arată destul de bine"
„Progrese” în negocierile de pace. „Mai aproape ca niciodată” de un acord, afirmă Trump. SUA promit Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel NATO. Zelenski: „Arată destul de bine”
