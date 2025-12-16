Profesorii au protestat pentru majorarea salariilor. Sindicatele: ”Este o obligație a statului”

15:50

Centrala de la Cuciurgan are potențialul de a relua livrările de energie electrică către malul drept al Nistrului, însă până în prezent nu au fost înaintate propuneri oficiale din partea Chișinăului. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Igantiev. Potrivit lui, MGRES a fost, în trecut, un exportator […] Articolul Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: MGRES are potențial apare prima dată în Bani.md.