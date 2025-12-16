VIDEO | Doisprezece cetățeni moldoveni au fost expulzaţi din Italia: Motivul

06:50

Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi la Iakuțk, considerat cel mai rece oraș de pe planetă, unde termometrele au coborât până la minus 45 de grade Celsius. Chiar și în aceste condiții extreme, viața în capitala republicii Saha din Extremul Orient rus se desfășoară aproape normal. Localnicii spun că temperaturile înregistrate sunt, de fapt, […]