În atenția profesorilor-antrenori de copii și juniori!
Oficial.md, 16 decembrie 2025 11:10
Federația Moldovenească de Fotbal informează profesorii-antrenori de copii și juniori că, în conformitate cu „Regulamentul..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 5 minute
11:20
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui..
11:20
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare # Oficial.md
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani,..
Acum 15 minute
11:10
Federația Moldovenească de Fotbal informează profesorii-antrenori de copii și juniori că, în conformitate cu „Regulamentul..
Acum 30 minute
11:00
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”, care va include peste 40 de spectacole..
11:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial https://igsu.gov.md/, creat pentru..
11:00
PSRM a revenit la un vechi proiect de lege: 50% din spațiul de pe rafturi să fie cu produse autohtone # Oficial.md
Fracțiunea PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice. Despre acest lucru..
Acum o oră
10:50
Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..
10:50
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, precizează că este nevoie de o legislație pentru reglementarea..
10:50
Astăzi, Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) a depus cerere de demisie,..
10:50
La Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În..
10:50
O tânără de 19 ani va sta 4 ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident” # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de..
10:40
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog. Toate propunerile au fost identificate, au fost unificate și..
Acum 2 ore
10:10
(INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții # Oficial.md
Interviu cu Igor Corman, administratorul SEBN MD Domnule Corman, SEBN MD a ajuns la a..
09:40
Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..
09:30
AIPA informează despre rezultatele cererilor de solicitare pentru forma de subvenționare plăți post investiție # Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță rezultatele despre cererile solicitate urmare a apelului..
09:30
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei # Oficial.md
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru..
Acum 4 ore
09:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a sesizat Curtea Constituțională pentru verificarea constituționalității decretului prezidențial..
09:10
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei..
09:10
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o..
09:10
14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², preponderent spitale..
Acum 24 ore
17:00
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei..
16:50
După ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei conduceri a Serviciului..
16:50
Platforma Reîntregirii Naționale a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de coordonare. Ce s-a discutat?! # Oficial.md
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN) a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de coordonare, în cadrul căreia..
16:20
La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurat astăzi, în premieră, „Bradul Mândria Moldovei”...
15:00
Aderarea la UE, cooperarea economică și energetică – pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Atena # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în..
14:20
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a luat act de declarațiile publice..
14:10
Primarul Chișinăului a atenționat angajații Primăriei despre presiunile și atacurile care vor urma # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, astăzi în ședința serviciilor operative, a atenționat toți angajații din Primăria..
14:10
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău i-a solicitat primarului Ion Ceban să..
13:20
Ion Ceban: Trebuie să executăm inepțiile conducătorilor precedenți ai Primăriei Chișinău # Oficial.md
„Hotărârile judecătorești sunt luate tot mai des în ultima perioadă, iar noi trebuie să executăm..
12:40
Igor Dodon, la masa rotundă cu prilejul Zilei Neutralității: Neutralitatea reprezintă un pilon fundamental al statalității Republicii Moldova # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a vorbit în cadrul mesei rotunde desfășurate în Parlament cu prilejul Zilei..
12:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui..
12:00
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru..
Ieri
11:10
Proiect de lege: Plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare # Oficial.md
Un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții..
11:00
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova s-a întrunit, în data de 14..
11:00
Președinta CNI Moldinsov, Irina Selevestru – prezentă la Colocviul V al Comisiei ONU pentru Drept Comercial Internațional # Oficial.md
Irina Selevestru, președinte al Centrului Național de Insolvabilitate Moldinsolv, a participat, în perioada 11-12 decembrie,..
10:40
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat iar altul se află în stare gravă în comuna Ciorescu # Oficial.md
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat, iar..
09:50
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică..
09:50
Centrul Național Anticorupție prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției,..
09:20
Anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra..
09:20
A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei # Oficial.md
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în..
09:10
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul..
09:00
Astăzi, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în..
14 decembrie 2025
15:10
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț,..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, deputați ai PSRM au solicitat mai multe audieri: Deputatul..
17:00
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor..
17:00
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea deveni un Centru Universitar integrat..
17:00
Produse lactate de import reținute de ANSA la frontieră. Motivul este neetichetarea corespunzătoare # Oficial.md
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni,..
16:40
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului conformității privind activitatea ANSC # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent,..
16:40
Tânăra interpretă Ana Sandu își face intrarea pe scena muzicală cu lansarea piesei de debut,..
16:40
Curtea de Conturi a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.