În atenția profesorilor-antrenori de copii și juniori!

Oficial.md, 16 decembrie 2025 11:10

Federația Moldovenească de Fotbal informează profesorii-antrenori de copii și juniori că, în conformitate cu „Regulamentul..

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
11:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu produs într-o parcare din Chișinău Oficial.md
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui..
11:20
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare Oficial.md
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani,..
Acum 15 minute
11:10
Acum 30 minute
11:00
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” Oficial.md
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”, care va include peste 40 de spectacole..
11:00
IGSU a trecut la „casă nouă” Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial https://igsu.gov.md/, creat pentru..
11:00
PSRM a revenit la un vechi proiect de lege: 50% din spațiul de pe rafturi să fie cu produse autohtone Oficial.md
Fracțiunea PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice. Despre acest lucru..
Acum o oră
10:50
Ambasada SUA – preocupată de migrația în masă Oficial.md
Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..
10:50
(VIDEO) Ion Ceban, despre reglementarea parcărilor în Chișinău Oficial.md
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, precizează că este nevoie de o legislație pentru reglementarea..
10:50
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică a depus demisionat Oficial.md
Astăzi, Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) a depus cerere de demisie,..
10:50
Republica Moldova demarează discuțiile tehnice pe trei clustere: 1, 2 și 6 Oficial.md
La Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În..
10:50
O tânără de 19 ani va sta 4 ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident” Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de..
10:40
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog Oficial.md
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog. Toate propunerile au fost identificate, au fost unificate și..
Acum 2 ore
10:10
(INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții Oficial.md
Interviu cu Igor Corman, administratorul SEBN MD Domnule Corman, SEBN MD a ajuns la a..
09:40
09:30
AIPA informează despre rezultatele cererilor de solicitare pentru forma de subvenționare plăți post investiție Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță rezultatele despre cererile solicitate urmare a apelului..
09:30
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei Oficial.md
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru..
Acum 4 ore
09:10
PSRM s-a adresat Curții Constituționale privind funcția de „emisar special” Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a sesizat Curtea Constituțională pentru verificarea constituționalității decretului prezidențial..
09:10
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei..
09:10
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o..
09:10
14 clădiri ale instituțiilor medicale din 9 raioane vor fi reabilitate energetic Oficial.md
14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², preponderent spitale..
Acum 24 ore
17:00
FOTO// International Tobacco SRL a marcat 20 de ani printr-un eveniment de bilanț Oficial.md
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei..
16:50
ANI va verifica averea fostului șef al SPPS. Zinaida Popa: „Nu avem nimic de ascuns” Oficial.md
După ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei conduceri a Serviciului..
16:50
Platforma Reîntregirii Naționale a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de coordonare. Ce s-a discutat?! Oficial.md
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN) a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de coordonare, în cadrul căreia..
16:20
VIDEO// „Bradul Mândria Moldovei” a fost inaugurat la CIE Moldexpo Oficial.md
La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurat astăzi, în premieră, „Bradul Mândria Moldovei”...
15:00
Aderarea la UE, cooperarea economică și energetică – pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Atena Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în..
14:20
MAN i-a răspuns fracțiunii PAS din CMC Oficial.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a luat act de declarațiile publice..
14:10
Primarul Chișinăului a atenționat angajații Primăriei despre presiunile și atacurile care vor urma Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, astăzi în ședința serviciilor operative, a atenționat toți angajații din Primăria..
14:10
PAS din CMC s-a adresat primarului Ion Ceban Oficial.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău i-a solicitat primarului Ion Ceban să..
13:20
Ion Ceban: Trebuie să executăm inepțiile conducătorilor precedenți ai Primăriei Chișinău Oficial.md
„Hotărârile judecătorești sunt luate tot mai des în ultima perioadă, iar noi trebuie să executăm..
12:40
Igor Dodon, la masa rotundă cu prilejul Zilei Neutralității: Neutralitatea reprezintă un pilon fundamental al statalității Republicii Moldova Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a vorbit în cadrul mesei rotunde desfășurate în Parlament cu prilejul Zilei..
12:00
3,4 tone de ardei de import nimicite Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui..
12:00
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru..
Ieri
11:10
Proiect de lege: Plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare Oficial.md
Un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții..
11:00
AUR va desfășura în luna mai Congresul III Oficial.md
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova s-a întrunit, în data de 14..
11:00
Președinta CNI Moldinsov, Irina Selevestru – prezentă la Colocviul V al Comisiei ONU pentru Drept Comercial Internațional Oficial.md
Irina Selevestru, președinte al Centrului Național de Insolvabilitate Moldinsolv, a participat, în perioada 11-12 decembrie,..
10:40
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat iar altul se află în stare gravă în comuna Ciorescu Oficial.md
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat, iar..
09:50
Vama raportează încasări de 905 mln. lei săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică..
09:50
Sinteza activității CNA săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției,..
09:20
Anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra..
09:20
A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei Oficial.md
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în..
09:10
Ministrul Mediului a vizitat lacul Ghidighici. Va fi reparat evacuatorul de ape mari Oficial.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul..
09:00
Maia Sandu întreprinde o vizită de lucru în Grecia Oficial.md
Astăzi, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în..
14 decembrie 2025
15:10
Irina Vlah – la Festivalul Covoarelor: Vă mulțumesc pentru primirea caldă! Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț,..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
PSRM a solicitat mai multe audieri în Parlament Oficial.md
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, deputați ai PSRM au solicitat mai multe audieri: Deputatul..
17:00
Primarul mun. Edineț depistat cu avere nejustificată Oficial.md
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor..
17:00
Universitatea din Cahul ar putea deveni Centru Universitar în componența UTM Oficial.md
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea deveni un Centru Universitar integrat..
17:00
Produse lactate de import reținute de ANSA la frontieră. Motivul este neetichetarea corespunzătoare Oficial.md
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni,..
16:40
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului conformității privind activitatea ANSC Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent,..
16:40
Ana Sandu lansează piesa și videoclipul de debut – „Tu mi-ai frânt inima” Oficial.md
Tânăra interpretă Ana Sandu își face intrarea pe scena muzicală cu lansarea piesei de debut,..
16:40
Curtea de Conturi a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului..
Mai multe ştiri
