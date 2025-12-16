LIVE | Licitația cu strigare, pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat

11:20

Doi tineri, de 18 și 19 ani, originari din Chișinău și Ucraina, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Rîșcani, fiind suspectați de comiterea unui jaf într-un oficiu bancar din capitală. Potrivit poliției, victima, o femeie de 61 de ani, a sesizat autoritățile după ce a fost deposedată de aproximativ 51.000 de lei, pe care […] Articolul VIDEO | Jaf în capitală: Doi suspecți, printre care un minor din Ucraina, arestați apare prima dată în SafeNews.