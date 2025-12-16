Schema infracțională „ruda implicată în accident”: O tânără de 19 ani, trimisă după gratii

15:30

Zinaida Popa a reacționat public după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința soțului său, Vasile Popa, fost director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Aceasta susține că verificările ANI sunt „absolut normale” într-un stat care pretinde respectarea legii și afirmă că […] Articolul Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de ANI: „Nu avem nimic de ascuns. Adevărul nu se teme de verificări” apare prima dată în Realitatea.md.