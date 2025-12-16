Ambasada SIA – preocupată de migrația în masă

Oficial.md, 16 decembrie 2025 09:40

Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
09:40
Ambasada SIA – preocupată de migrația în masă Oficial.md
Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..
Acum 30 minute
09:30
AIPA informează despre rezultatele cererilor de solicitare pentru forma de subvenționare plăți post investiție Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță rezultatele despre cererile solicitate urmare a apelului..
09:30
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei Oficial.md
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru..
Acum o oră
09:10
PSRM s-a adresat Curții Constituționale privind funcția de „emisar special” Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a sesizat Curtea Constituțională pentru verificarea constituționalității decretului prezidențial..
09:10
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei..
09:10
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o..
09:10
14 clădiri ale instituțiilor medicale din 9 raioane vor fi reabilitate energetic Oficial.md
14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², preponderent spitale..
Acum 24 ore
17:00
FOTO// International Tobacco SRL a marcat 20 de ani printr-un eveniment de bilanț Oficial.md
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei..
16:50
ANI va verifica averea fostului șef al SPPS. Zinaida Popa: „Nu avem nimic de ascuns” Oficial.md
După ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei conduceri a Serviciului..
16:50
Platforma Reîntregirii Naționale a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de coordonare. Ce s-a discutat?! Oficial.md
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN) a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de coordonare, în cadrul căreia..
16:20
VIDEO// „Bradul Mândria Moldovei” a fost inaugurat la CIE Moldexpo Oficial.md
La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurat astăzi, în premieră, „Bradul Mândria Moldovei”...
15:00
Aderarea la UE, cooperarea economică și energetică – pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Atena Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în..
14:20
MAN i-a răspuns fracțiunii PAS din CMC Oficial.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a luat act de declarațiile publice..
14:10
Primarul Chișinăului a atenționat angajații Primăriei despre presiunile și atacurile care vor urma Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, astăzi în ședința serviciilor operative, a atenționat toți angajații din Primăria..
14:10
PAS din CMC s-a adresat primarului Ion Ceban Oficial.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău i-a solicitat primarului Ion Ceban să..
13:20
Ion Ceban: Trebuie să executăm inepțiile conducătorilor precedenți ai Primăriei Chișinău Oficial.md
„Hotărârile judecătorești sunt luate tot mai des în ultima perioadă, iar noi trebuie să executăm..
12:40
Igor Dodon, la masa rotundă cu prilejul Zilei Neutralității: Neutralitatea reprezintă un pilon fundamental al statalității Republicii Moldova Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a vorbit în cadrul mesei rotunde desfășurate în Parlament cu prilejul Zilei..
12:00
3,4 tone de ardei de import nimicite Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui..
12:00
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru..
11:10
Proiect de lege: Plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare Oficial.md
Un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții..
11:00
AUR va desfășura în luna mai Congresul III Oficial.md
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova s-a întrunit, în data de 14..
11:00
Președinta CNI Moldinsov, Irina Selevestru – prezentă la Colocviul V al Comisiei ONU pentru Drept Comercial Internațional Oficial.md
Irina Selevestru, președinte al Centrului Național de Insolvabilitate Moldinsolv, a participat, în perioada 11-12 decembrie,..
10:40
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat iar altul se află în stare gravă în comuna Ciorescu Oficial.md
Explozia unei instalații de încălzit pe apă în sobă a luat viața unui bărbat, iar..
09:50
Vama raportează încasări de 905 mln. lei săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică..
09:50
Sinteza activității CNA săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției,..
Ieri
09:20
Anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra..
09:20
A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux – la comandă din UE – trimisă în judecată. Prejudiciul estimat atinge 6 milioane de lei Oficial.md
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în..
09:10
Ministrul Mediului a vizitat lacul Ghidighici. Va fi reparat evacuatorul de ape mari Oficial.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul..
09:00
Maia Sandu întreprinde o vizită de lucru în Grecia Oficial.md
Astăzi, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în..
14 decembrie 2025
15:10
Irina Vlah – la Festivalul Covoarelor: Vă mulțumesc pentru primirea caldă! Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț,..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
PSRM a solicitat mai multe audieri în Parlament Oficial.md
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, deputați ai PSRM au solicitat mai multe audieri: Deputatul..
17:00
Primarul mun. Edineț depistat cu avere nejustificată Oficial.md
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor..
17:00
Universitatea din Cahul ar putea deveni Centru Universitar în componența UTM Oficial.md
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea deveni un Centru Universitar integrat..
17:00
Produse lactate de import reținute de ANSA la frontieră. Motivul este neetichetarea corespunzătoare Oficial.md
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni,..
16:40
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului conformității privind activitatea ANSC Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent,..
16:40
Ana Sandu lansează piesa și videoclipul de debut – „Tu mi-ai frânt inima” Oficial.md
Tânăra interpretă Ana Sandu își face intrarea pe scena muzicală cu lansarea piesei de debut,..
16:40
Curtea de Conturi a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului..
15:30
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica..
15:30
Peste 51 milioane lei investiți prin eVMS.md în luna decembrie Oficial.md
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 01-10 decembrie 2025, a atras investiții în valoare..
13:40
Peste 1,2 mln. de cetățeni vor beneficia de compensații la căldură Oficial.md
605 538 de gospodării, adică 1 216 000 cetățeni, vor beneficia de compensații la căldură,..
12:50
PLDM nu este de acord cu proeictul bugetului de stat pentru 2026 Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă dezacordul ferm față de proiectul bugetului de..
12:20
CUB a rămas fără Președinte Oficial.md
Igor Munteanu a plecat din funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare..
12:20
Vasile Costiuc a propus audierea directorului ANSA Oficial.md
Deputatul Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”, a propus astăzi audierea în Parlamentului a directorului..
11:10
Igor Dodon: Socialiștii sunt gata să inițieze demiterea președintelui Maia Sandu Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a..
10:50
Irina Vlah, de Ziua Internațională a Neutralității: Neutralitatea poate deveni un adevărat scut de securitate pentru state mici ca Republica Moldova Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a lansat un mesaj cu ocazia..
10:50
Liderul MAN: PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unei conferințe de presă, a atenționat..
10:40
Valeriu Chiveri în vizită de lucru în raionul Dubăsari Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde..
10:40
Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru coruperea unui polițist din Chișinău cu 20.000 lei Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță reținerea juristului unei companii de transport a..
10:30
Victor Nichituș: Numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar a stârnit o serie de întrebări în spațiul public Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș afirmă că numirea lui Dorin Recean, de către președintele Maia Sandu,..
10:30
7,5 tone de mărar de import nimicite sub supravegherea inspectorilor ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot..
