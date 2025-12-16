/VIDEO/ Flashmoburi în școli: Profesorii au cerut salarii mai mari, cu foi albe în mâini

TV8, 16 decembrie 2025 09:30

/VIDEO/ Flashmoburi în școli: Profesorii au cerut salarii mai mari, cu foi albe în mâini

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
09:30
/VIDEO/ Flashmoburi în școli: Profesorii au cerut salarii mai mari, cu foi albe în mâini TV8
Acum o oră
09:00
Octavian Iachimovschi are un nou loc de muncă: Activează la Centrul de Resurse Juridice TV8
Acum 2 ore
08:20
/VIDEO/ Adriana Ochișanu, în politică pe 31 decembrie: Nu rata un „Revelion de vis”, de la 22:00, la TV8 TV8
08:00
Horoscop 16 decembrie 2025 de la ChatGPT: Racii sunt protectori, Gemenii fac glume, Capricornii simt responsabilitatea TV8
Acum 4 ore
07:20
/METEO/ Vremea azi, 16 decembrie 2025: Temperaturi până la -4 grade Celsius și ceață TV8
Acum 6 ore
05:40
Muzeul Luvru, închis: Circa 400 de angajați au intrat în grevă TV8
Acum 12 ore
23:50
/VIDEO/ Pentru prima dată în istorie: Submarin rus de până la 500 de milioane de dolari, distrus de ucraineni TV8
23:40
/VIDEO/ Muzeul Luvru, închis: Circa 400 de angajați au intrat în grevă TV8
23:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1391: Alertă de la Chișinău, negocieri la Berlin și submarin atacat. UE anunță un posibil acord cu SUA TV8
23:20
Antirecord la Eurovision: Cel mai mic număr de țări participante din ultimii 20 de ani TV8
23:20
/VIDEO/ Statul, gata de procese în judecată după ce a preluat bunuri Lukoil: Precizările ministrului Vladimir Bolea TV8
23:10
UE anunță un posibil acord cu SUA privind Ucraina: Ce angajamente ar include planul de pace TV8
22:40
Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control”: Avioanele F-16 au fost ridicate de la sol TV8
22:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1391: Alertă de la Chișinău, negocieri la Berlin și submarin distrus. UE anunță un posibil acord cu SUA TV8
22:20
/VIDEO/ Meci de gală pentru Artur Ioniță: A reușit o dublă pentru Triestina TV8
22:10
/VIDEO/ Ministrul Vladimir Bolea, invitat la „Новая неделя” de la TV8 TV8
22:10
Ion Moraru, șeful Inspectoratului de Supraveghere Tehnică, a demisionat. Ministru: E nevoie de o nouă abordare TV8
21:40
/VIDEO/ Salarii plafonate: PAS vrea lefuri mai mici pentru șefii de la ANRE, CNPF și ANRCETI TV8
21:40
/VIDEO/ Frauda bancară: Primul martor al lui Plahotniuc, audiat. Următorul nu a ajuns la ședință TV8
21:20
/VIDEO/ Rânduri după compensații la poștă: Oamenii stau minute bune în rând pentru a-și primi banii TV8
21:10
/VIDEO/ Cozi după compensații la poștă: Oamenii stau minute bune în rând pentru a-și primi banii TV8
20:50
/FOTO/ Accident grav lângă Bardar: 3 mașini avariate și 2 persoane rănite. Ce spune poliția TV8
Acum 24 ore
20:20
/LIVE/ Ministrul Vladimir Bolea, invitat la „Новая неделя” de la TV8 TV8
19:20
/VIDEO/ Salarii plafonate: PAS vrea salarii mai mici pentru șefii de la ANRE, CNPF și ANRCETI TV8
18:50
/VIDEO/ Scandal la Școala de Management în Sănătate Publică: Profesorii au intrat în grevă japoneză TV8
18:20
Carburanți mai ieftini la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 16 decembrie 2025 TV8
18:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1391: Alertă de la Chișinău, anunț optimist pe X și submarin distrus. MI6: „Rusia exportă haos” TV8
18:20
/VIDEO/ Moldova preia bunurile Lukoil de la Aeroportul Chișinău: „Revenim la situația din 2005” TV8
18:00
Dată de gol de pisică: Cum a fost demascată o presupusă spioană a Rusiei TV8
17:50
/VIDEO/ „Sunt progrese reale”: Mesajul optimist din partea Kievului la negocierile de pace de la Berlin TV8
17:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1391: Alertă de la Chișinău, decizie dificilă și anunț optimist pe X. MI6: „Rusia exportă haos” TV8
17:30
Sondaj: Majoritatea ucrainenilor vor alegeri după război. Ce scenarii de pace preferă TV8
17:30
/VIDEO/ Negocieri de pace la Berlin: Zelenski ar fi gata să renunțe la NATO, iar Umerov are un anunț optimist TV8
17:00
Protest cu foi albe în școli. Profesorii vor cere salarii mai mari: „Educația nu poate fi ignorată” TV8
16:00
Averea lui Vasile Popa, sub lupă după o plângere la ANI. Zinaida Popa: „Nu avem nimic de ascuns” TV8
15:50
Încă o nouă funcție pentru Dorin Recean: Ce post va ocupa la Bursa Internațională a Moldovei TV8
15:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1391: Alertă de la Chișinău, decizie dificilă și anunțul lui Putin. MI6: „Rusia exportă haos” TV8
15:30
/VIDEO/ Alertă la vamă: Momentul în care un bărbat forțează frontiera pe motocicletă, dar este oprit TV8
15:00
Carburanți mai ieftini la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 9 decembrie 2025 TV8
14:40
/PROMO/ Ministrul Vladimir Bolea, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8 TV8
14:30
/VIDEO/ Dosarul escrocheriei cu mașini de lux: O suspectă a fost trimisă pe banca acuzaților TV8
14:10
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor: Vor fi audiați primii săi martori TV8
13:40
/VIDEO/ Imagini dramatice din Maroc: 21 de persoane, găsite moarte printre nămol și ruine și zeci de case distruse TV8
13:10
Victorie definitivă pentru Cristi Danileț la CEDO: De ce România nu-i va plăti despăgubiri TV8
13:00
O nouă criză în stânga Nistrului? Tiraspolul va reintroduce regimul de situație excepțională în economie TV8
12:30
Omor la Edineț: Un adolescent de 16 ani, găsit fără suflare. Poliția are un suspect TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1391: Alertă de la Chișinău, discuții la Berlin și noapte de foc la Moscova. MI6: „Rusia exportă haos” TV8
12:00
/FOTO/ Ardeii periculoși în Moldova: ANSA a distrus peste 3 tone TV8
11:30
Tragedia de la Ciorescu: Cine este bărbatul ucis în urma unei explozii TV8
10:40
Explozie fatală la Ciorescu: Un bărbat și-a pierdut viața pe loc, iar altul a fost rănit TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.