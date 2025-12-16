Planul UE de interzicere a motoarelor pe benzină și diesel, pus sub semnul întrebării

14:30

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că această săptămână va fi decisivă pentru un posibil acord de pace în Ucraina. El a afirmat că confiscarea activelor rusești de către Uniunea Europeană ar echivala cu o declarație de război împotriva Rusiei. „Miza este clară — fie război, fie pace. Niciodată până acum nu am fost atât […]