Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA. Serviciile consulare suspendate temporar

Municipiul Bălți a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, odată cu aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou și deschiderea Târgului de Crăciun. Bradul a fost donat, și în acest an, de Renato Usatîi, iar evenimentul a avut loc duminică, într-un cadru festiv. Orașul a fost decorat din timp cu iluminat de sărbătoare și […]