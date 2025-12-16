INCREDIBIL | Șofer eliberat, după ce a ajuns cu mașina într-un stâlp, lovind o motociclistă. Era drogat
SafeNews, 16 decembrie 2025 07:50
Un șofer român în vârstă de 31 de ani, din localitatea Staden, Belgia, a fost eliberat condiționat după ce sâmbătă după-amiază a provocat un accident grav pe Diksmuidesteenweg, în Hooglede, informează Mandelnieuws. Potrivit autorităților, șoferul a ieșit de pe carosabil, a lovit o motociclistă de 16 ani și s-a izbit ulterior de un stâlp de […]
Acum 5 minute
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează o perioadă de vreme relativ stabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer variabil și absența precipitațiilor pe tot parcursul intervalului. Izolat, mai ales în orele nocturne și dimineața, se poate forma ceață slabă, care ar putea reduce temporar vizibilitatea. Vântul va sufla slab, fără intensificări semnificative, iar temperaturile vor […]
Acum 15 minute
08:00
Cadrele didactice ies astăzi la protest: Cer salarii echitabile și respect pentru Educație # SafeNews
Astăzi, 16 decembrie, membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ) vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil". Inițiativa are loc chiar în ziua în care Comisiile parlamentare discută proiectul Legii Bugetului, iar profesorii vor transmite un mesaj clar: „Educația nu poate […]
Acum 30 minute
07:50
INCREDIBIL | Șofer eliberat, după ce a ajuns cu mașina într-un stâlp, lovind o motociclistă. Era drogat # SafeNews
Un șofer român în vârstă de 31 de ani, din localitatea Staden, Belgia, a fost eliberat condiționat după ce sâmbătă după-amiază a provocat un accident grav pe Diksmuidesteenweg, în Hooglede, informează Mandelnieuws. Potrivit autorităților, șoferul a ieșit de pe carosabil, a lovit o motociclistă de 16 ani și s-a izbit ulterior de un stâlp de […]
Acum o oră
07:40
Un magistrat de la Judecătoria Chișinău a fost eliberat din funcție, în urma a două proceduri disciplinare # SafeNews
Judecătorul Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost eliberat din funcție prin decizia Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Hotărârea a fost adoptată după examinarea a două cauze disciplinare inițiate în baza sesizărilor înaintate de Procuratura Anticorupție. Potrivit deciziei Colegiului disciplinar, în ambele cazuri s-a constatat încălcarea regulilor […]
07:30
Trei posturi TV, amendate de Consiliul Audiovizualului pentru nerespectarea nivelului sonor # SafeNews
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat trei posturi de televiziune cu amenzi în valoare de câte 3.000 de lei, pentru încălcarea reglementărilor privind uniformizarea volumului sunetului în emisie. Sancțiunile vizează diferențele neconforme între volumul comunicărilor comerciale audiovizuale și cel al programelor audiovizuale. Potrivit deciziei CA, la postul de televiziune „Canal Regional" au fost constatate 20 de […]
07:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat o operațiune specială de excepție, desfășurată în portul Novorossiysk, care marchează o premieră istorică în războiul din Ucraina. Pentru prima dată, dronele subacvatice „Sub Sea Baby" au detonat un submarin rus din clasa 636.3 „Varshavyanka" (cunoscută în NATO drept Kilo), provocând daune critice și scoțând nava practic […]
Acum 2 ore
07:10
Ministerul Finanțelor, prin Oficiul pentru gestionarea programelor de asistență externă, a lansat procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional „Registrul de stat al achizițiilor publice" (e-Achiziții). Propunerile pot fi depuse până la 10 februarie 2026. Noul sistem are ca obiectiv digitalizarea completă a proceselor de achiziții publice și va asigura interoperabilitatea cu […]
07:00
Un incident ieșit din comun a avut loc în seara zilei de 14 decembrie la punctul de trecere Porubne-Siret, la granița ucraineano-română, unde un bărbat din Ucraina a încercat să treacă ilegal frontiera pe motocicletă. Tentativa sa a fost dejucată de un grănicer, care l-a doborât la pământ, împiedicând astfel pătrunderea în România. Imaginile incidentului […]
06:50
FOTO | A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți” # SafeNews
Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi la Iakuțk, considerat cel mai rece oraș de pe planetă, unde termometrele au coborât până la minus 45 de grade Celsius. Chiar și în aceste condiții extreme, viața în capitala republicii Saha din Extremul Orient rus se desfășoară aproape normal. Localnicii spun că temperaturile înregistrate sunt, de fapt, […]
06:40
Nicolai Grozdev, din nou rege în cușcă: moldoveanul și-a apărat titlul la „WOW 25”, la Madrid # SafeNews
Sportivul moldovean Nicolai Grozdev a demonstrat încă o dată că este un nume de temut în artele marțiale mixte europene. Luptătorul și-a apărat cu succes titlul de campion în cadrul turneului internațional „WOW 25", desfășurat pe 13 decembrie la Madrid, Spania. Cunoscut sub pseudonimul „Slick Nick", Grozdev l-a avut ca adversar pe galezul Brett Jones, […]
06:30
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a declarat că părinții recruților ar trebui să fie fericiți că își trimit fiii la războiul împotriva Ucrainei, pe care l-a descris drept un „război sfânt". Afirmațiile au fost făcute în timpul unei transmisiuni în direct, în care Kadîrov a respins acuzațiile potrivit cărora recruții din republică ar fi forțați să […]
06:20
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Nisporeni, Leova, Râșcani și Soroca au desfășurat recent razii tematice pentru a verifica respectarea legislației privind vânătoarea legală a iepurelui de câmp, vulpii și șacalului. Acțiunile de control au avut drept scop prevenirea braconajului și asigurarea utilizării durabile a resurselor cinegetice. În urma verificărilor, în raioanele Glodeni și Râșcani […]
Acum 12 ore
20:10
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în această seară în localitatea Bardar, iar imaginile postate pe rețelele de socializare arată un automobil răsturnat în mijlocul carosabilului. La fața locului au intervenit prompt echipaje de ambulanță și salvatori, care încearcă să asigure asistența medicală și să evacueze victimele. Traficul în zonă este momentan […]
Acum 24 ore
19:10
ULTIMA ORĂ | Statul preia infrastructura petrolieră de la Aeroport: Activitatea investițională a „Lukoil-Moldova” a fost refuzată # SafeNews
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis refuzarea aprobării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova" pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că hotărârea prevede revenirea, în termen de 20 de zile, la situația anterioară anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport" […]
19:00
Biroul Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot care viza mai multe ținte din California, inclusiv agenți și vehicule ale serviciului vamal și de imigrație (ICE) din Los Angeles și comitatul Orange. Anunțul a fost făcut luni de procurorul general american, Pam Bondi, transmite Reuters, citată de Agerpres. Potrivit oficialului american, […]
18:30
Președinta R. Moldova participă la adoptarea Convenției privind Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, în Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei, iar Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. […]
17:50
Promo-LEX | Nereguli procedurale la votarea legilor în Parlament: 56% dintre proiecte, cu deficiențe de transparență # SafeNews
Ședința plenară a Parlamentului din 12 decembrie a fost marcată de mai multe deficiențe de transparență în procesul legislativ, constatate în cazul a 10 proiecte de lege, ceea ce reprezintă 56% din totalul actelor normative adoptate în acea zi. Neregulile au fost semnalate de către PromoLex, în contextul unei ședințe maraton, în cadrul căreia deputații […]
16:50
FOTO | Eveniment aniversar: International Tobacco SRL a sărbătorit 20 de ani de activitate # SafeNews
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei International Tobacco SRL. Evenimentul a reunit companiile partenere ale International Tobacco, oameni de afaceri, reprezentanţi ai sectorului asociativ, ziarişti etc. Într-o atmosferă caldă, a fost făcut bilanţul celor 20 de ani de activitate, dar şi s-au accentuat perspectivele ce există. […]
14:20
BREAKING NEWS | Dorin Recean mai are o funcție publică, după ce a anunțat că pleacă din politică # SafeNews
Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei. El reprezintă Agenția Proprietății Publice în această funcție. Numirea vine după ce recent, dânsul a fost numit și emisar special al președintelui pentru dezvoltare și reziliență. Amintim că Dorin Recean a anunțat public retragerea sa din politică. Declarația a fost […]
14:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control privind averea și interesele personale ale lui Vasile Popa, fost director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS) și fost șef al pazei personale a președintei Maia Sandu. Potrivit unui proces-verbal înregistrat la data de 14 noiembrie 2025, ANI a fost sesizată în legătură cu […]
14:10
IMAGINI | 11 persoane, suspectate de consum și deținere de droguri, depistate de poliție în Chișinău # SafeNews
Polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au depistat 11 persoane suspectate de deținerea și consumul de substanțe narcotice, în urma unor acțiuni de monitorizare desfășurate în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul Rîșcani, unde au fost identificați șase suspecți – cinci bărbați […]
13:50
Administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat instituirea unei noi stări de urgență în economie, invocând dificultăți majore legate de aprovizionarea cu gaze naturale. Măsura vine pe fondul problemelor de plată și al instabilității livrărilor de energie în regiune. Liderul de facto al regiunii, Vadim Krasnoselski, a declarat că decretul privind starea de urgență urmează […]
13:20
Descoperire macabră într-un apartament de pe bulevardul Moscova, din sectorul Rîșcani al capitalei. Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost găsit fără viață duminică dimineața, în jurul orei 10:00. La fața locului a intervenit un medic legist, care a stabilit că bărbatul a murit în urma unei plăgi provocate cu un cuțit […]
13:00
VIDEO | Ploi torențiale în Maroc după șapte ani de secetă: Cel puțin 37 de morți și zeci de răniți # SafeNews
Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața în orașul Safi, situat pe coasta Atlanticului din Maroc, în urma unor inundații produse de ploi abundente. Autoritățile locale au descris fenomenul ca fiind cel mai grav dezastru provocat de vreme în ultimul deceniu. Furtuna a adus averse torențiale într-un timp foarte scurt, iar torenții de apă […]
12:50
Salariile foarte mari ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi limitate prin lege, anunță fracțiunea PAS. Proiectul propune plafonarea remunerațiilor la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Autoritatea Națională pentru Reglementarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI). Deputata Larisa Novac a explicat că măsura urmărește reducerea […]
12:40
ROMÂNIA | CEDO îi dă câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț: Autoritățile române au încălcat libertatea de exprimare # SafeNews
Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a decis luni că autoritățile române au încălcat dreptul la libertatea de exprimare al judecătorului Cristi Danileț. Cauza, înregistrată sub numărul 16915/21, a vizat sancțiunea discipl
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească: ANRE a stabilit prețurile maxime pentru 16 decembrie # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele tipuri de carburanți standard, valabile pentru ziua de 16 decembrie. Potrivit instituției, prețul unui litru de benzină A95 nu va depăși 22,91 lei, iar cel al motorinei va fi de maximum 19,40 lei. Comparativ cu ziua precedentă, aceasta înseamnă o […] Articolul Carburanții continuă să se ieftinească: ANRE a stabilit prețurile maxime pentru 16 decembrie apare prima dată în SafeNews.
12:20
Șapte persoane condamnate pentru trafic de droguri; Unul ar fi încercat să mituiască poliția cu 85.000 de lei # SafeNews
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, au anunțat condamnarea a șapte persoane implicate în traficul de droguri. Printre cei condamnați se numără o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și cinci bărbați cu vârste între 28 și 39 de ani. Instanța le-a aplicat pedepse între 7,5 și […] Articolul Șapte persoane condamnate pentru trafic de droguri; Unul ar fi încercat să mituiască poliția cu 85.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
12:00
Deflagrația de la Ciorescu: Bărbatul de 56 de ani, decedat, este fratele lui Teodor Cârnaț # SafeNews
Bărbatul de 56 de ani care și-a pierdut viața în urma deflagrației produse în sistemul de încălzire din propria locuință din Ciorescu este fratele lui Teodor Cârnaț, Boris Cârnaț. Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, Teodor Cârnaț a descris pierderea fratelui său ca fiind o tragedie greu de acceptat. „Ai trecut prin exploziile […] Articolul Deflagrația de la Ciorescu: Bărbatul de 56 de ani, decedat, este fratele lui Teodor Cârnaț apare prima dată în SafeNews.
11:50
ANSA reține și nimicește un lot de 3.400 kg de ardei de import. Ce au descoperit în conținutul acestora # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și distrugerea unui lot de 3.400 kg de ardei proaspăt de import, care nu respecta normele de siguranță alimentară din Republica Moldova. Analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. Lotul a fost sigilat și nimicit sub stricta […] Articolul ANSA reține și nimicește un lot de 3.400 kg de ardei de import. Ce au descoperit în conținutul acestora apare prima dată în SafeNews.
11:30
Polițiștii din sectorul Ciocana au descoperit activitatea ilegală a șapte persoane, cu vârste între 19 și 43 de ani, suspectate de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice în capitală. Potrivit oamenilor legii, grupul este format din șase bărbați și o femeie. În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit peste 40 de pachețele cu PVP (sare) și hașiș, […] Articolul IMAGINI | Șapte persoane, reținute la Chișinău pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
11:20
Doi tineri, de 18 și 19 ani, originari din Chișinău și Ucraina, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Rîșcani, fiind suspectați de comiterea unui jaf într-un oficiu bancar din capitală. Potrivit poliției, victima, o femeie de 61 de ani, a sesizat autoritățile după ce a fost deposedată de aproximativ 51.000 de lei, pe care […] Articolul VIDEO | Jaf în capitală: Doi suspecți, printre care un minor din Ucraina, arestați apare prima dată în SafeNews.
11:10
Banca Centrală a Rusiei a depus un proces la Tribunalul Arbitral din Moscova împotriva depozitarului belgian Euroclear, cerând suma de 18,2 trilioane de ruble (aproximativ 229 de miliarde de dolari) din cauza activelor înghețate în Europa. Informația a fost transmisă de agenția TASS. Procesul, depus pe 12 decembrie, vizează „acțiunile ilegale ale Euroclear care cauzează […] Articolul Rusia cere Euroclear aproape 230 de miliarde de dolari din cauza activelor înghețate apare prima dată în SafeNews.
11:00
În acest weekend, polițiștii rutieri au intensificat controalele pe drumurile din întreaga țară și au aplicat peste 4.230 de sancțiuni șoferilor care au încălcat regulile de circulație. Cele mai multe abateri au fost legate de viteză și nerespectarea semnelor de circulație. Astfel, 2.101 șoferi au fost prinși depășind limita legală de viteză, iar 775 nu […] Articolul Peste 4.200 de sancțiuni rutiere aplicate în weekend în întreaga țară apare prima dată în SafeNews.
11:00
Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:40
Poliția din Carpi, Italia, a reținut joi dimineață o mașină suspectă cu numere britanice, în care se aflau trei cetățeni români cu antecedente pentru fraude. Incidentul a avut loc pe strada Statale Romana Sud, când șoferul a încercat să dea cu spatele și să fugă, dar nu a reușit să scape, potrivit unui comunicat al […] Articolul Trei români cu antecedente, prinși în Italia într-o mașină suspectă cu bijuterii false apare prima dată în SafeNews.
10:20
Tragedie în Ciorescu: Explozia unei sobe pe apă a ucis un bărbat, altul este în stare gravă # SafeNews
O explozie a unei instalații de încălzit pe apă a dus la moartea unui bărbat și la rănirea gravă a altuia, în seara zilei de 14 decembrie 2025, într-o casă din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit specialiștilor, explozia s-a produs la soba de încălzit, în […] Articolul Tragedie în Ciorescu: Explozia unei sobe pe apă a ucis un bărbat, altul este în stare gravă apare prima dată în SafeNews.
10:20
CNA: peste 30 de percheziții și bunuri ilicite de 13 milioane de lei indisponibilizate în lupta cu corupția # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă un bilanț al activităților desfășurate în lupta împotriva corupției în ultima săptămână. În perioada recentă, ofițerii CNA au efectuat peste 30 de percheziții într-o anchetă privind corupția sistemică în obținerea permiselor de conducere în raionul Călărași. În urma descinderilor, o persoană a fost reținută, iar 22 urmează să fie audiate […] Articolul CNA: peste 30 de percheziții și bunuri ilicite de 13 milioane de lei indisponibilizate în lupta cu corupția apare prima dată în SafeNews.
10:20
FLASH | Lovitură pentru Valeriu Munteanu și alți trei membri ai AUR din Republica Moldova. Excluși din partid cu acuzații # SafeNews
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova a decis pe 14 decembrie excluderea din partid a lui Valeriu Munteanu, Veronica Pascal, Crina Harea și Andrian Buga. Măsura vine după acuzații de încălcări ale statutului partidului, denigrare și implicare în activități contrare intereselor AUR din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat emis presei, președintele partidului, […] Articolul FLASH | Lovitură pentru Valeriu Munteanu și alți trei membri ai AUR din Republica Moldova. Excluși din partid cu acuzații apare prima dată în SafeNews.
10:00
În perioada 8–14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au depășit 905 milioane de lei. De la începutul anului, Serviciul Vamal a colectat circa 38,9 miliarde de lei, realizând 100% din cifra de control stabilită. Totodată, în aceeași perioadă, persoane fizice au introdus bunuri care depășesc limita neimpozabilă, fiind încasate plăți vamale […] Articolul Serviciul Vamal a colectat aproape 39 de miliarde de lei la bugetul de stat în 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:30
Blaise Metreweli, prima femeie din istoria de 116 ani a Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii (MI6) care preia funcția de șef al spionajului extern – cunoscută public sub codul „C” – va susține luni, 15 decembrie, primul său discurs oficial în această calitate. Potrivit Reuters, Metreweli va avertiza că Rusia reprezintă o amenințare […] Articolul Noua șefă a MI6 avertizează că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă și expansionistă” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Doi bărbați au murit, ieri, în urma a două incendii separate, care au avut loc în municipiul Chișinău și raionul Strășeni, potrivit surselor PulsMedia.MD din cadrul IGSU. Primul caz s-a produs după-amiaza, în jurul orei 16:57, într-un garaj din orășelul Cricova, municipiul Chișinău. Pompierii care au intervenit au descoperit cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat […] Articolul TRAGEDIE | Doi bărbați și-au pierdut viața în două incendii apare prima dată în SafeNews.
09:10
Atenție, cetățeni moldoveni din Rusia: Schimbări importante în legislația privind șederea și cetățenia # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse cu privire la modificări recente în legislația rusă. Conform decretului prezidențial nr. 821 din 5 noiembrie 2025, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar […] Articolul Atenție, cetățeni moldoveni din Rusia: Schimbări importante în legislația privind șederea și cetățenia apare prima dată în SafeNews.
09:10
Articolul ULTIMA ORĂ | A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux trimisă în judecată apare prima dată în SafeNews.
09:00
Chișinăul va fi mai protejat de inundații: Ministrul Mediului anunță investiții la lacul Ghidighici # SafeNews
Chișinăul ar putea fi mai sigur în fața inundațiilor în următorii ani. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, și a anunțat un proiect major de reabilitare a barajului și a evacuatorului de ape mari. „Protecția apelor și siguranța cetățenilor […] Articolul Chișinăul va fi mai protejat de inundații: Ministrul Mediului anunță investiții la lacul Ghidighici apare prima dată în SafeNews.
09:00
Articolul Tragedie la Edineț: Un adolescent de 16 ani a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie apare prima dată în SafeNews.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat astăzi, 15 decembrie 2025, cursurile oficiale de schimb valutar. Un euro este cotat la 19,85 lei, în timp ce dolarul american valorează 16,93 lei. Leul românesc se tranzacționează la 3,90 lei. Din categoria monedelor regionale, rubla rusească se vinde cu 0,21 lei, iar hrivna ucraineană cu 0,40 lei. Articolul Curs valutar 15 decembrie 2025: Euro și dolarul la valori stabile apare prima dată în SafeNews.
08:30
În ultimele 24 de ore, respectiv la data de 14 decembrie 2025, în punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 64 821 de traversări ale persoanelor, informează Poliția de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: Totodată, pe sensul de intrare în Republica Moldova, 21 […] Articolul 21 de cetățeni străini, refuzați la intrarea în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:30
Atacurile cibernetice din Marea Britanie au provocat anul acesta pagube de miliarde de lire sterline, iar o parte dintre autorii acestora sunt adolescenți sau chiar copii, unii de numai șapte ani. Potrivit National Crime Agency (NCA), vârsta medie a tinerilor înscriși în programul național Cyber Choices – destinat prevenirii criminalității cibernetice – este de 15 […] Articolul Atacuri cibernetice cu autori minori: pagube de miliarde în Marea Britanie apare prima dată în SafeNews.
08:20
Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. anunță că luni, 15 decembrie 2025, vor avea loc întreruperi programate în livrarea energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a rețelelor electrice, menite să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate consumatorilor. Potrivit companiei, deconectările vor avea […] Articolul Premier Energy anunță întreruperi programate de curent în Chișinău și alte raioane apare prima dată în SafeNews.
