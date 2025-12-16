Stoianoglo: Nu compensații, ci prețuri corecte cer oamenii
EA.md, 16 decembrie 2025 07:30
Alexandr Stoianoglo susține că oamenii și întreprinderile nu au nevoie de compensații, ci de prețuri corecte și accesibile la gaze, căldură și energie electrică. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, relatează noi.md. Potrivit acestuia, trei ani […] Articolul Stoianoglo: Nu compensații, ci prețuri corecte cer oamenii apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 30 minute
07:30
Scandal la o stație PECO din Soroca: Doi frați distrug o mașină de poliție și rămâne fără bodycam o ofițeră # EA.md
Două persoane au fost încătușate și reținute pentru 72 de ore după un scandal implicând Poliția, în urma căruia s-a constatat că unul dintre ei conducea sub influența alcoolului. Cazul a avut loc sâmbătă dimineața, 13 decembrie curent, în jurul orei 03:00, la stația PECO Vento din municipiul Soroca. Potrivit surselor, ar fi vorba […] Articolul Scandal la o stație PECO din Soroca: Doi frați distrug o mașină de poliție și rămâne fără bodycam o ofițeră apare prima dată în ea.md.
07:30
Alexandr Stoianoglo susține că oamenii și întreprinderile nu au nevoie de compensații, ci de prețuri corecte și accesibile la gaze, căldură și energie electrică. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, relatează noi.md. Potrivit acestuia, trei ani […] Articolul Stoianoglo: Nu compensații, ci prețuri corecte cer oamenii apare prima dată în ea.md.
07:30
În regiunea transnistreană a fost instituită stare de urgență în economie, invocându-se „încetinirea ritmului operațiunilor de decontare pe teritoriul Uniunii Europene”. Prioritară va fi asigurarea încălzirii pentru populație. Furnizarea gazului pentru industrie va fi limitată, transmite ipn.md. Angajații a trei mari întreprinderi din regiune au fost trimiși în concediu tehnic — combinatul de ciment din […] Articolul Regiunea transnistreană intră în stare de urgență economică apare prima dată în ea.md.
07:30
În raionul Florești, gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița și Târgul Vertiujeni, precum și școala primară din Sârbești, urmează să fie închise, autoritățile invocând lipsa elevilor. Gimnaziul din satul Iliciovca va fi închis până pe 1 septembrie 2026. Cadrele didactice, 16 la număr, își caută de muncă, iar elevii urmează să fie transferați la […] Articolul Elevii din cinci localități din Florești vor rămâne acasă: Școlile se închid apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis un avertisment de interes public pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă, în contextul publicării unui nou decret prezidențial la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025). Documentul prevede că anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea […] Articolul Schimbări controversate în Rusia: Cetățenii moldoveni, vizați de serviciul militar apare prima dată în ea.md.
07:20
Berea, sucurile și apa ar putea deveni mai scumpe în Republica Moldova odată cu implementarea unui nou sistem de garanție-returnare a ambalajelor, inspirat din modelele europene. Reforma, pregătită de autorități cu scopul de a reduce poluarea și de a stimula reciclarea, va obliga producătorii să marcheze toate sticlele și dozele incluse în sistem. Astfel, la […] Articolul Plătești mai mult pentru băuturi? R. Moldova trece la un sistem european de reciclare apare prima dată în ea.md.
07:20
Un adolescent de 16 ani a fost descoperit mort duminică, seara, în jurul orei 18:40, în localitatea Brânzeni, raionul Edineț. Imagine simbol Potrivit surselor Pulsmedia.md, cazul a fost inițial raportat ca o posibilă cădere de la înălțime. Ulterior, la fața locului au intervenit grupul operativ al Inspectoratului de Poliție Edineț și un medic legist. […] Articolul Ucidere la Edineț: Adolescent victima unei bătăi, un suspect arestat apare prima dată în ea.md.
07:20
Salariul minim pe oră crește: Din 1 ianuarie 2026, o oră de muncă va costa cel puțin 37,28 lei # EA.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei, ceea ce corespunde unui salariu minim lunar de 6.300 de lei pentru un program complet de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim se află pe agenda ședinței Guvernului din 17 decembrie. Comparativ […] Articolul Salariul minim pe oră crește: Din 1 ianuarie 2026, o oră de muncă va costa cel puțin 37,28 lei apare prima dată în ea.md.
07:20
Actorul Emilian Crețu a vorbit cu sinceritate și emoție despre unul dintre cele mai mari vise ale sale: dorința de a deveni tată. Invitat la o emisiune de la ProTV, actorul a mărturisit că încă speră ca acest vis să se împlinească într-o zi. „- Dar încă mai sper… că voi fi tată cândva, […] Articolul Speranță și emoție: Emilian Crețu vorbește despre dorința de a deveni tată apare prima dată în ea.md.
07:20
Al 13-lea salariu este o recompensă acordată angajaților la finalul anului. Oficial, nu este considerat salariu, ci premiu anual, și se aplică strict în sectorul bugetar, conform reglementărilor în vigoare. Potrivit rabota.md, premiul anual se acordă angajaților din sectorul public, inclusiv personal didactic și științifico-didactic; persoanele cu funcții de demnitate publică și angajații cabinetelor […] Articolul Al 13-lea salariu în Moldova: Cine îl primește și cum se calculează” apare prima dată în ea.md.
07:20
Bursa Internațională a Moldovei (BIM), recent înregistrată oficial ca societate pe acțiuni, își consolidează conducerea prin numirea fostului premier Dorin Recean în Consiliul de Administrație, ca reprezentant al Agenției Proprietății Publice (APP). Recean va contribui la direcția strategică a bursei și la dialogul cu partenerii externi. Înregistrarea oficială marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională solidă, […] Articolul Schimbare de post pentru Dorin Recean: Fostul premier își asumă o nouă poziție de conducere apare prima dată în ea.md.
07:20
Peste 700 de permise de conducere vor fi anulate după ce ASP a descoperit fraude la examenele teoretice din Bălți și Edineț. Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a declarat în emisiunea „Cutia Neagră” că persoanele implicate foloseau microfoane și camere ascunse pentru a primi răspunsurile corecte. Anchetele interne au scos la iveală întregul mecanism, […] Articolul Permise anulate? Sute de șoferi, în vizorul ASP după fraudele la examenele teoretice apare prima dată în ea.md.
07:20
Un tânăr de 18 ani a fost lovit de un autoturism pe strada Calea Orheiului din Chișinău, în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. „La data de 13 decembrie, în jurul orei 19:35, în municipiul Chișinău, strada Calea Orheiului, s-a produs un accident rutier soldat cu traumatizarea unui pieton. Potrivit informațiilor preliminare […] Articolul Tânăr de 18 ani rănit pe trecere de pietoni la Rîșcani, transportat de urgență la spital apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
07:10
ANI anchetează averea ex-șefului SPPS, Vasile Popa: Suspiciuni privind banii folosiți pentru mai multe imobile ale familiei # EA.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat un control detaliat asupra averii lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, ca urmare a suspiciunilor privind proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții imobiliare. Sesizarea analizată de inspectorii de integritate arată că, potrivit declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2020–2024, Popa […] Articolul ANI anchetează averea ex-șefului SPPS, Vasile Popa: Suspiciuni privind banii folosiți pentru mai multe imobile ale familiei apare prima dată în ea.md.
07:10
Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI, plafonate din 2026: Proiectul deputaților PAS pentru eliminarea „lefilor nesimțite” # EA.md
Un proiect de lege depus recent în Parlament de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) propune plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din instituțiile publice autonome de reglementare. Inițiativa vizează autoritățile precum ANRE, CNPF și ANRCETI și are scopul de a stabili un sistem salarial simplu, clar și transparent. „Proiectul de lege introduce un cadru simplu […] Articolul Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI, plafonate din 2026: Proiectul deputaților PAS pentru eliminarea „lefilor nesimțite” apare prima dată în ea.md.
07:10
„Nu m-am gândit niciodată“ – Adriana Ochișanu, reacție după ce fiul său a fost audiat în dosarul Andreei Cuciuc # EA.md
După ce Igor și Diana Cuciuc au declarat că suspectează implicarea „nepotului unui instrumentist” în moartea fiicei lor, Andreea, Cristian Botgros — fiul lui Corneliu Botgros și al Adrianei Ochișanu — a fost citat pentru audieri în acest dosar, în care au ieșit la iveală noi detalii. După ce tânărul a depus mărturii, mama […] Articolul „Nu m-am gândit niciodată“ – Adriana Ochișanu, reacție după ce fiul său a fost audiat în dosarul Andreei Cuciuc apare prima dată în ea.md.
07:10
Un automobil de marca Toyota a fost descoperit distrus pe malul lacului de la Sireți. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale de către internauți, în încercarea de a identifica proprietarul. Ulterior, s-a constatat că mașina aparține unei parcări auto și fusese oferită spre închiriere. Internauții au publicat fotografii cu mașina distrusă și abandonată […] Articolul Mașină închiriată, găsită distrusă pe malul unui lac: Reacția proprietarului apare prima dată în ea.md.
Acum 12 ore
19:30
«3 km cu 1,5 mil. versus 5 km cu 30 mil.» – Radu Marian reacționează la indignarea publicului # EA.md
Costurile construcției drumurilor au stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, internauții întrebându-l pe deputatul PAS, Radu Marian, de ce unele proiecte ajung să coste zeci de milioane de lei. „Emilian Crețu a asfaltat 3 km de drum în satul Negureni cu 1,5 milioane de lei, iar voi faceți 5 km cu 30 milioane. […] Articolul «3 km cu 1,5 mil. versus 5 km cu 30 mil.» – Radu Marian reacționează la indignarea publicului apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
16:40
La 25 de ani de la premiera sa din 9 decembrie 2000, spectacolul MAESTRUL ŞI MARGARITA de Mihail BULGAKOV, adaptat după romanul cult al lui Mihail Bulgakov, revine pe scena Teatrului Național Satiricus într-o reprezentație aniversară ce va avea loc duminică, 21 decembrie 2025, la ora 18:30. În regia semnată de Sandu Grecu, acest spectacol […] Articolul Un spectacol-legendă revine pe scena Teatrul National Satiricus Ion Luca Caragiale apare prima dată în ea.md.
16:10
Elveția va acorda Republicii Moldova un nou pachet de sprijin financiar de 2,1 miliarde de lei până în 2028, printr-un program de cooperare extins destinat să sprijine țara în gestionarea crizelor recente. Anunțul a fost făcut de Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova. Potrivit oficialului, noul buget este aproape dublu față […] Articolul Elveția va oferi R. Moldova 2,1 miliarde de lei până în 2028: Cum vor fi folosiți banii apare prima dată în ea.md.
16:00
Scandal pe rețele: Președintele Parlamentului divizează moldoveni și români. Ghimpu, revoltat: «Vai de capul tău, Igoraș» # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a postat pe rețelele de socializare după participarea la Forumul Național al Minorităților, dar mesajul său a stârnit controverse. În text, el a separat „moldoveni” de „români”, provocând critici din partea internauților. Ulterior, Grosu a corectat postarea, eliminând virgula și lăsând „moldoveni români”c scrie UNIMEDIA. Mihai Ghimpu a reacționat imediat: „Vai […] Articolul Scandal pe rețele: Președintele Parlamentului divizează moldoveni și români. Ghimpu, revoltat: «Vai de capul tău, Igoraș» apare prima dată în ea.md.
15:30
În timpul ședinței Legislativului din 12 decembrie, în care deputații examinau proiectul privind scutirea de la plata drepturilor de import pentru moldovenii care revin în țară, Vasile Costiuc, deputat din Partidul „Democrația Acasă”, i-a adresat o replică surprinzătoare colegului său din PAS, Alexandr Trubca, afirmând că peste câțiva ani acesta va ajunge să vândă „pirojoace” […] Articolul De la piața locală la Franța: Costiuc îi prezice lui Trubca succesul «pirojoacelor» apare prima dată în ea.md.
12:30
Cât timp îți mai propui să trăiești cu un gol în dantură până să te bucuri iar de mâncarea preferată și de un zâmbet relaxat? Dacă întrebai un stomatolog acum câteva decenii, răspunsul suna previzibil: „Începem luna viitoare, lăsăm osul să se vindece vreo șase luni, apoi punem implantul, mai așteptăm trei luni și… undeva […] Articolul Implant dentar în 24 de ore – chiar e posibil sau e doar marketing? apare prima dată în ea.md.
12:20
Satoshi și Valleria, din nou în cursa pentru Viena: Lista completă a celor 34 de melodii Eurovision 2026 # EA.md
Pe 7 decembrie s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru Selecția Națională Eurovision 2026. După evaluarea preliminară și audierea înregistrărilor, producătorii muzicali au stabilit lista pieselor care vor concura în etapa audițiilor live, programată pe 16 decembrie, de la ora 11:00, în studioul 2 al televiziunii publice. Piesele calificate pentru audiţiile live vor […] Articolul Satoshi și Valleria, din nou în cursa pentru Viena: Lista completă a celor 34 de melodii Eurovision 2026 apare prima dată în ea.md.
12:20
După ce nu a mai fost cooptată în noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că „nu i s-a propus” să rămână în funcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a mai precizat că nu a primit vreo „explicație clară” din partea PAS, nici din partea […] Articolul Sfaturi care au contat? Circumstanțele plecării Alei Nemerenco de la Sănătate apare prima dată în ea.md.
12:20
Trupul unei femei de 27 de ani a fost găsit în ianuarie 2025, în Parcul „Dendrariu”, fără haine, fără telefon și cu leziuni confirmate de expertiza medico-legală. După patru luni, procurorii au clasat cazul, invocând lipsa „elementelor infracțiunii”. Tatăl victimei a contestat decizia, denunțând o anchetă „superficială”, bazată pe probe minime și pe pasivitatea organelor […] Articolul „Probe neinvestigate”: O tânără de 27 de ani găsită moartă, familia cere explicații apare prima dată în ea.md.
12:20
Pungile de sub ochi și cearcănele sunt adesea rezultatul nopților nedormite sau al stresului cotidian. Cafeina, datorită proprietăților sale stimulante și vasoconstrictoare, este un ingredient-cheie în cremele de ochi care ajută la reducerea umflăturilor și la revitalizarea pielii delicate din jurul ochilor. Iată câteva recomandări: The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG – Conține cafeină […] Articolul 4 creme de ochi cu cafeină care combat pungile și semnele de oboseală apare prima dată în ea.md.
12:20
Ridurile sunt inevitabile odată cu trecerea timpului, dar colagenul poate ajuta la menținerea elasticității și fermității pielii. Întrebarea este: este mai eficient să-l aplici local prin creme sau să-l consumi sub formă de suplimente? Cremele cu colagen Produsele topice hidratează intens și pot oferi un efect imediat de netezire, dar moleculele de colagen sunt, de […] Articolul Colagenul: Suplimente sau creme – ce funcționează mai bine împotriva ridurilor? apare prima dată în ea.md.
12:20
Mulți părinți cred că igiena dentară a copiilor începe abia când apar mai mulți dinți sau la vârsta de 3 ani. Realitatea este că îngrijirea orală trebuie să înceapă de la primul dinte, pentru a asigura sănătatea pe termen lung. Prevenirea cariilor – Dinții de lapte, deși temporari, pot fi afectați rapid de carii. Periajul […] Articolul Primul dinte contează: De ce să începi îngrijirea dentară a copilului de la început apare prima dată în ea.md.
12:20
Uneori, oamenii pot fi amabili, prietenoși sau atenți, iar acest comportament poate fi ușor confundat cu interesul romantic. Totuși, există semne clare care te pot ajuta să înțelegi dacă cineva chiar este atras de tine sau doar politicos. 1. Mesaje și apeluri sporadice sau formale Dacă te contactează doar când are nevoie de ceva sau […] Articolul Nu confunda amabilitatea cu interesul: Cum să știi dacă nu e atras de tine apare prima dată în ea.md.
12:20
Fiecare părinte își dorește ca micuțul să crească sănătos și fericit, însă nu întotdeauna este ușor să recunoști semnele unei dezvoltări armonioase. Unele indicii sunt vizibile imediat, în timp ce altele necesită observație atentă și răbdare. Iată 8 semne clare că bebelușul tău este sănătos și se dezvoltă corespunzător: 1. Creștere și greutate conformă vârstei […] Articolul 8 semne că bebelușul tău este sănătos: Cum să recunoști un copil fericit și plin de energie apare prima dată în ea.md.
12:20
(Video) Amor și intrigi în sat! Pavel Stratan, Magnat și Feoctist sparg topurile cu „Eu beu/3 pahare“ # EA.md
Magnat, Feoctist și Pavel Stratan au lansat piesa „Eu beu/3 pahare”, care a devenit rapid un hit. Videoclipul, cu un concept cinematografic, a adunat aproape 200.000 de vizualizări și sute de reacții, captând imediat atenția internauților. Clipul spune o poveste de sat cu umor și suspans: Pavel Stratan joacă rolul unui bărbat care încearcă să […] Articolul (Video) Amor și intrigi în sat! Pavel Stratan, Magnat și Feoctist sparg topurile cu „Eu beu/3 pahare“ apare prima dată în ea.md.
12:20
Mirosul bebelușilor are un efect aproape magic asupra părinților, în special asupra mamelor. Este un fenomen care merge dincolo de simpla plăcere olfactivă — știința arată că acest miros joacă un rol esențial în legătura dintre mamă și copil. 1. Stimularea atașamentului emoțional Cercetările au demonstrat că mirosul specific al bebelușilor activează zone ale creierului […] Articolul De ce mamele iubesc mirosul bebelușilor? Secretele conexiunii materne apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Frumusețea femeilor asiatice a fascinat lumea de secole. Pielea lor netedă, luminoasă și aspectul tineresc par aproape imposibile, dar secretul nu stă doar în genetică. Rutinele meticuloase, produsele folosite cu grijă și stilul de viață echilibrat contribuie la menținerea unui ten sănătos și radiant. Iată cum își păstrează frumusețea femeile asiatice și ce poți învăța […] Articolul Secrete de frumusețe asiatice: Ritualuri care inspiră lumea întreagă apare prima dată în ea.md.
09:40
Visul în care ești înșelată poate fi tulburător și poate lăsa o senzație de tristețe, furie sau confuzie după trezire. Deși primele gânduri pot fi legate de fidelitatea partenerului, experții în psihologie și interpretarea viselor susțin că semnificația este mult mai profundă și are legătură cu starea ta emoțională și relațională. 1. Semnificații emoționale Astfel […] Articolul Vise înșelătoare: Ce înseamnă când visezi că ești înșelată apare prima dată în ea.md.
09:30
Șeful INI, Arcadie Catlabuga — soțul ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga — a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor. Decretul a fost semnat de șefa statului pe 11 decembrie și a intrat în vigoare în aceeași zi, transmite unimedia.info. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, care a preluat portofoliul de la Vladimir […] Articolul Soțul ministrei Agriculturii, avansat de Maia Sandu la rang de chestor apare prima dată în ea.md.
09:30
Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești, acuzat că ar fi lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, a depus pentru prima dată mărturie la aproape doi ani de la tragedie. El a susținut că nu este vinovat și a povestit în detaliu ce a făcut înainte, în timpul și după incident. Menționăm […] Articolul Dosarul Ciochină: Ex-primarul din Boldurești spune că e nevinovat apare prima dată în ea.md.
09:30
Dodon atacă decizia Maiei Sandu: Numirea „emisarilor speciali” ar fi anticonstituțională! Impeachment-ul, o posibilă următoare mișcare? # EA.md
Fostul președinte și deputat Igor Dodon o acuză pe șefa statului, Maia Sandu, de acțiuni anticonstituționale după ce a numit „emisari speciali”, o funcție care nu există în Constituție. „Pentru astfel de acțiuni poate fi inițiată procedura de impeachment”, a declarat liderul PSRM. „Numirea de către Maia Sandu a așa-numiților „emisari speciali” este un […] Articolul Dodon atacă decizia Maiei Sandu: Numirea „emisarilor speciali” ar fi anticonstituțională! Impeachment-ul, o posibilă următoare mișcare? apare prima dată în ea.md.
09:30
Republica Moldova a denunțat trei acorduri semnate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Proiectele de lege pentru denunțarea acestora, pregătite de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost aprobate de Parlament în a doua lectură. „Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în […] Articolul R. Moldova denunță alte 3 acorduri cu CSI! Vezi ce domenii sunt vizate și ce urmează apare prima dată în ea.md.
09:30
În tradiția populară, această zi marchează începutul iernii, fiind cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Sântandrei Cap-de-Iarnă, informează MOLDPRES. Potrivit tradițiilor creștine, Sfântul Andrei este unul dintre cei doisprezece Apostoli, care a fost ales de însuși Mântuitorul ca să predice Evanghelia. Fiul unui pescar din Betsaida, localitate situată pe malul Lacului Genezaret, Andrei, împreună […] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi îl prăznuiesc pe Sfântul Andrei apare prima dată în ea.md.
09:30
Deputatul PAS a clarificat la emisiunea Rezoomat că ajutoarele la electricitate vor expira la 31 decembrie 2025 și nu au fost angajamente pentru anul viitor. În schimb, veniturile cetățenilor au crescut cu aproximativ 10% la salariul mediu, minim și pensii, iar autoritățile trebuie să gestioneze cheltuielile pentru a evita un deficit mai mare. „Să […] Articolul Marian contrazice PAS: „Când am promis compensații la electricitate? Veniturile au crescut” apare prima dată în ea.md.
09:30
180.000 de familii, excluse de la compensațiile de iarnă: Plugaru explică motivele respingerii cererilor Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a anunțat că, din peste 783.000 de cereri, 605.538 au fost aprobate, iar restul au fost respinse din cauza neîndeplinirii criteriilor sau a erorilor în completare. „Plățile vor ajunge de vineri la cetățeni. Cei care dețin și […] Articolul Ajutor la contor refuzat pentru 180.000 de familii: Câți vor fi eligibili apare prima dată în ea.md.
09:30
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (nume care derivă din cuvântul grecesc Andreas, care înseamnă “viteaz” sau “bărbătesc”) apare pe 30 noiembrie în calendarele ortodox, romano-catolic, luteran și anglican. În Scoția, însă, el figurează în ziua de 9 mai, ca amintire a datei primirii unor relicve ale Sfântului Andrei. Numit și „Cel dintâi chemat”, Sfântul Andrei a […] Articolul Sfântul Andrei: Tradiții, obiceiuri supersiții în Noaptea Sfântului Andrei apare prima dată în ea.md.
12 decembrie 2025
17:30
(Video) Cadouri delicioase în Parlament! Costiuc îi aduce lui Grosu brânză și lapte de ziua lui: „Să susținem producătorii autohtoni” # EA.md
Vasile Costiuc, deputat și lider al Partidului „Democrația Acasă”, i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cadouri sănătoase – brânză și lapte – cu ocazia zilei sale de naștere. Costiuc a subliniat importanța sprijinirii producătorilor autohtoni, menționând: „Sunt BIO.” „În legătură cu ziua de naștere v-am adus câteva cadouri – lactate, produse BIO, naturale pentru […] Articolul (Video) Cadouri delicioase în Parlament! Costiuc îi aduce lui Grosu brânză și lapte de ziua lui: „Să susținem producătorii autohtoni” apare prima dată în ea.md.
13:40
Cristina și fiul ei, Damian, sunt beneficiari ai Centrului Maternal „În Brațele Mamei” de mai bine de zece luni # EA.md
Viața Cristinei nu a fost niciodată ușoară. Rămasă orfană de mamă la doar trei ani, cu un tată aflat în detenție, a crescut prin orfelinate, o copilărie pe care și-o amintește cu fiori și tăcere. A învățat devreme ce înseamnă dorul și singurătatea. „De multe ori, adormeam cu gândul că, dacă aș fi avut o […] Articolul Cristina și fiul ei, Damian, sunt beneficiari ai Centrului Maternal „În Brațele Mamei” de mai bine de zece luni apare prima dată în ea.md.
07:20
Moș Crăciun a venit direct la PMAN: Copiii sunt invitați să descopere magia sărbătorilor în căsuța lui fermecată # EA.md
Căsuța lui Moș Crăciun și-a deschis porțile pentru cei mici: poze, cadouri și ateliere de felicitări de sărbători. „Primăria Chișinău invită zilnic copiii și părinții acestora, între orele 11:00 – 17:00, în Piața Marii Adunări Naționale, să pășiți împreună cu cei mici într-un tărâm fermecat în Căsuța lui Moș Crăciun. Aici sunt organizate ateliere de […] Articolul Moș Crăciun a venit direct la PMAN: Copiii sunt invitați să descopere magia sărbătorilor în căsuța lui fermecată apare prima dată în ea.md.
07:20
„Eram mama salvatoare”: Irina Rimes dezvăluie cum lipsa tatălui i-a marcat relațiile amoroase # EA.md
Făcând o analiză a trecutului său sentimental, Irina Rimes crede că absența tatălui în viața ei i-a influențat relațiile. De fiecare dată, artista intra în rolul mamei salvatoare, ceea ce nu era benefic nici pentru ea, nici pentru partener. Astăzi, când trăiește o relație sănătoasă, spune că s-a schimbat complet, scrie viva.ro. Irina Rimes a […] Articolul „Eram mama salvatoare”: Irina Rimes dezvăluie cum lipsa tatălui i-a marcat relațiile amoroase apare prima dată în ea.md.
07:20
Ați vrut să rămâneți în Guvern? Nemerenco: „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește, și nici nu mi s-a propus” # EA.md
Ala Nemerenco, despre plecarea din Guvern: „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește, și nici nu mi s-a propus” Fosta ministră a Sănătății, care a ocupat funcția aproape cinci ani în trei guverne, a declarat pentru Europa Liberă că nu este supărată de ieșirea din Guvern. „- Ați vrut să rămâneți în Guvern? […] Articolul Ați vrut să rămâneți în Guvern? Nemerenco: „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește, și nici nu mi s-a propus” apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, admite că transferul unui elev la o școală mai mare, cu mai mulți profesori și facilități mai bune, reprezintă un proces complex pentru familie. Totuși, oficialul subliniază că aceste schimbări sunt necesare pentru „bunăstarea psihologică a copiilor și pentru îmbunătățirea pregătirii lor pentru viață”. „Există școli în țara […] Articolul Perciun: Reorganizarea școlilor este necesară pentru binele copiilor apare prima dată în ea.md.
07:20
Aproape o treime dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că cea mai grea perioadă de trai a fost sub actuala guvernare PAS. Potrivit unui sondaj IMAS, 32,9% dintre respondenți au indicat guvernele Gavrilița, Recean și Munteanu drept cea mai dificilă perioadă pentru condițiile de viață. Pe locul doi se află guvernarea Maia Sandu (PAS + […] Articolul Sondaj șocant: 1 din 3 moldoveni spune că trăiește în sărăcie apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.