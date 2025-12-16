Schimbări controversate în Rusia: Cetățenii moldoveni, vizați de serviciul militar

12:20

Uneori, oamenii pot fi amabili, prietenoși sau atenți, iar acest comportament poate fi ușor confundat cu interesul romantic. Totuși, există semne clare care te pot ajuta să înțelegi dacă cineva chiar este atras de tine sau doar politicos. 1. Mesaje și apeluri sporadice sau formale Dacă te contactează doar când are nevoie de ceva sau