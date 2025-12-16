Amenzi pentru nereguli în vânătoarea iepurelui, vulpii și șacalului

07:00

Un bărbat din China a fost infectat cu un virus mortal după un ritual funerar. Bărbatul a dormit în patul mamei decedate și s-a îmbolnăvit de o infecție transmisă de căpușe. În estul Chinei, un bărbat în vârstă de 60 de ani, pe nume Chen, s-a îmbolnăvit de o infecție virală periculoasă după ce a […] Articolul Un bărbat din China, infectat cu un virus mortal după un ritual funerar apare prima dată în SafeNews.