Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani

13:20

Un minor de 16 ani a murit după ce ar fi fost bătut în localitatea Brînzeni. Despre asta au scris jurnaliștii de la Pulsmedia.md, informație confirmată ulterior și de ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Edineț, Svetlana Talpă, pentru Realitatea.md. Tragedia s-a produs duminică, 14 decembrie. „La fața locului, minorul a fost găsit fără […] Articolul Crimă șocantă în nordul țării. Un minor a murit după ce a fost snopit în bătaie de un bărbat apare prima dată în Realitatea.md.