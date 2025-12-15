Zelenski spune că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului NATO: „Am văzut detaliile”

12:30

Mai multe borcane cu droguri au fost găsite în podul casei unui tânăr de 17 ani din localitatea Berezlogi, raionul Orhei, după ce polițiștii au desfășurat percheziții. Tot în aceeași localitate, la domiciliul unui tânăr de 21 de ani, oamenii legii au depistat și ridicat un borcan cu substanțe cu caracteristici similare. Substanțele ridicate au […] Articolul Droguri găsite în podul unei case din Orhei. Un minor de 17 ani este vizat în anchetă apare prima dată în Realitatea.md.