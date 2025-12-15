Zelenski spune că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului NATO: „Am văzut detaliile”
Realitatea.md, 15 decembrie 2025 22:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni despre „progrese” în negocierile privind garanţiile de securitate ale SUA pentru ţara sa, după două zile de discuţii la Berlin cu emisarii Washingtonului. Trimisul SUA a semnalat că este pregătit să ofere Ucrainei garanții pentru un viitor acord de pace care să corespundă acelorași niveluri de securitate ca […] Articolul Zelenski spune că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului NATO: „Am văzut detaliile” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
22:50
Alertă la Marea Neagră. Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian # Realitatea.md
O dronă „scăpată de sub control” a fost doborâtă luni, 15 decembrie curent, de Turcia, după ce s-a apropiat de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, potrivit Ministerului Apărării, citat de AFP, informează știrileprotv.ro. „Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a indicat ministerul […] Articolul Alertă la Marea Neagră. Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
22:30
Zelenski spune că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului NATO: „Am văzut detaliile” # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni despre „progrese” în negocierile privind garanţiile de securitate ale SUA pentru ţara sa, după două zile de discuţii la Berlin cu emisarii Washingtonului. Trimisul SUA a semnalat că este pregătit să ofere Ucrainei garanții pentru un viitor acord de pace care să corespundă acelorași niveluri de securitate ca […] Articolul Zelenski spune că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului NATO: „Am văzut detaliile” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
21:40
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru înființarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Potrivit Președinției, Maia Sandu […] Articolul Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru înființarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
SUA își exprimă îngrijorarea față de posibile dezordini în Moldova, pe fondul migrației în masă # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii și-au exprimat preocuparea față de riscurile generate de migrația în masă în Republica Moldova, în special în ceea ce privește posibilele perturbări ale ordinii publice. Subiectul a fost abordat luni, 15 decembrie curent, în cadrul unei întrevederi dintre ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și Chargé d’Affaires al SUA, Nick Pietrowicz. Potrivit […] Articolul SUA își exprimă îngrijorarea față de posibile dezordini în Moldova, pe fondul migrației în masă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
20:50
Accident rutier grav la Bardar: trei mașini implicate și două persoane transportate la spital # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs în această seară în localitatea Bardar, raionul Ialoveni. În urma impactului două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Potrivit Poliției, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui Mercedes Sprinter, care se deplasa pe traseul R3 din direcția municipiului Hîncești spre municipiul […] Articolul Accident rutier grav la Bardar: trei mașini implicate și două persoane transportate la spital apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
VIDEO Împușcături la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu, atacată în timpul unui control # Realitatea.md
Un membru al Gărzii Naționale de Mediu susține că un coleg de-al său a fost atacat cu arma în timpul unei misiuni de control desfășurate. Incidentul a avut loc în această seară, în zona Căpriana, unde au fost depistate noi cazuri de tăieri ilegale de arbori. Potrivit declarațiilor, echipa de inspectori a identificat mai multe […] Articolul VIDEO Împușcături la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu, atacată în timpul unui control apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Chișinăul organizează, în perioada 16–20 decembrie, Maratonul Filmelor de Crăciun. Proiecțiile vor avea loc zilnic, începând cu ora 17:30, la Centrul Municipal de Tineret. „Vino cu prietenii, colegii sau familia și bucurați-vă de cele mai îndrăgite filme de sezon, într-o ambianță caldă și festivă”, menționează Primăria Capitalei. Autoritățile promit că participanții se vor bucura gratuit […] Articolul Seri de film și magie de sărbători: Maratonul Filmelor de Crăciun, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Dronele subacvatice ale Ucrainei au distrus un submarin rusesc, în valoare de 400 de milioane de dolari # Realitatea.md
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat desfășurarea unei operațiuni speciale fără precedent, în urma căreia un submarin rus din clasa Varshavyanka a fost distrus în portul Novorossiisk, folosindu-se drone subacvatice de tip „Sub Sea Baby”, relatează unn.ua. Potrivit SBU, în urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost scos din uz. […] Articolul Dronele subacvatice ale Ucrainei au distrus un submarin rusesc, în valoare de 400 de milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Îngrijirea părului la nivel profesional acasă: șampon Insight, tratamente și uleiuri revitalizante disponibile pe CosmeticShop.md # Realitatea.md
Rutina de îngrijire a părului a devenit pentru multe femei un adevărat ritual, iar tot mai multe persoane caută soluții profesionale pe care le pot folosi comod acasă. La modă sunt styler-ele, periile rotative și aranjarea elegantă (care cer numaidecât produse corespunzătoare și în general o calitate bună a părului, dar și o tunsoare optimă). […] Articolul Îngrijirea părului la nivel profesional acasă: șampon Insight, tratamente și uleiuri revitalizante disponibile pe CosmeticShop.md apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Ministerul Energiei: Blocurile reabilitate energetic pot reduce consumul de energie cu până la 60% # Realitatea.md
Ministerul Energiei anunță că reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe, realizată prin programul FEERM, aduce economii semnificative de energie și facturi mai mici pentru locatari. Potrivit instituției, efectele se resimt imediat: iarna apartamentele devin mai calde, vara mai răcoroase, iar consumul de energie scade vizibil. Conform Ministerului Energiei, fiecare tip de lucrare contribuie direct la […] Articolul Ministerul Energiei: Blocurile reabilitate energetic pot reduce consumul de energie cu până la 60% apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
18:40
#LIFESTYLE cu Xenia Bugneac: Lumiere Clinic – cum să ne pregătim corect tenul pentru sezonul rece # Realitatea.md
Urmărește o nouă ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, care a fost în vizită la Lumiere Clinic, unde a realizat un interviu cu Natalia Spatari, cosmetician și expert în estetică facială, cu experiență vastă în tratamente de regenerare și rejuvenare. Prezentatoarea a aflat mai multe detalii despre cum să ne pregătim corect tenul pentru […] Articolul #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac: Lumiere Clinic – cum să ne pregătim corect tenul pentru sezonul rece apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Statul va prelua infrastructura petrolieră aeroportuară. Lukoil va fi scos din joc în 20 de zile # Realitatea.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a decis să refuze aprobarea activității investiționale a SRL Lukoil Moldova pe teritoriul R. Moldova și să revină, în termen de 20 de zile, la situația existentă înainte de anul 2005, când infrastructura complexului petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău a fost preluată de companie. […] Articolul Statul va prelua infrastructura petrolieră aeroportuară. Lukoil va fi scos din joc în 20 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Cazul morții unui băiat de 15 ani, tergiversat ani la rând. Inculpatul, vizat în alte dosare penale # Realitatea.md
Un dosar penal privind moartea unui adolescent de 15 ani într-un accident rutier, produs în 2018 la Chișinău, avansează cu mari întârzieri, iar inculpatul este vizat între timp în alte cauze penale, inclusiv pentru trafic de droguri. Potrivit zdg.md, accidentul s-a produs în seara zilei de 26 august 2018, pe bulevardul Dacia. Două expertize au […] Articolul Cazul morții unui băiat de 15 ani, tergiversat ani la rând. Inculpatul, vizat în alte dosare penale apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Consiliul Uniunii Europene a anunțat adoptarea unor noi măsuri care permit impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în activități hibride, notează MediaFax, citând Reuters. Potrivit Consiliului UE, sancțiunile vizează inclusiv acțiuni de manipulare și ingerință informațională externă, precum și facilitarea sau sprijinirea unor activități care afectează securitatea statelor membre. Decizia a fost luată […] Articolul UE extinde regimul de sancțiuni pe fondul incidentelor cu baloane din Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Pericol la frontieră! Moldovean căutat pentru jaf armat și aderare la grup infracțional, prins de autorități # Realitatea.md
Un moldovean căutat de autoritățile din Franța pentru aderarea la un grup infracțional organizat, jaf armat și alte infracțiuni asociate, a fost reținut de polițiștii de frontieră. „În data de 14 decembrie, în jurul orei 20:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea-ITPF Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, o […] Articolul Pericol la frontieră! Moldovean căutat pentru jaf armat și aderare la grup infracțional, prins de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Rogac anunță posibila recuzare a judecătoarei Cucerescu în dosarul „furtul miliardului” # Realitatea.md
Unul dintre judecătorii care examinează dosarul „furtul miliardului”, Ana Cucerescu, ar putea fi recuzat. Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a anunțat că se pregătește să depună o cerere de recuzare, după declarațiile făcute în instanță de primul martor audiat în acest dosar . În cadrul ședinței de judecată, martora Natalia Politov-Cangaș a recunoscut existența unei conversații […] Articolul Rogac anunță posibila recuzare a judecătoarei Cucerescu în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, și-a exprimat speranța că până la sfârșitul zilei părțile americană și ucraineană vor ajunge la un acord care va „aduce” Ucraina mai aproape de pace. Umerov a transmis acest mesaj printr-o postare pe rețeaua socială X. Oficialul ucrainean a precizat că, în ultimele două […] Articolul Umerov: „Suntem mai aproape de pace”, pe fondul negocierilor privind Donbasul apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Premierul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Moldova. Despre ce au discutat # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, unde au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural. Șeful Guvernului a subliniat deschiderea țării noastre pentru creșterea comerțului bilateral, intensificarea contactelor dintre mediile de afaceri și atragerea mai multor investitori azeri. Printre domeniile de interes […] Articolul Premierul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Moldova. Despre ce au discutat apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Pe fondul faptului că tehnologiile devin tot mai performante și ocupă o mare parte din timpul liber al oamenilor, mulți caută activități alternative sau aplicații care să le ofere momente de relaxare, transmite antena3.ro. Jocurile reprezintă una dintre cele mai accesibile opțiuni, fiind disponibile într-o varietate mare de forme și platforme. Printre cele mai simple […] Articolul Distracție fără bani: jocurile gratuite care au cucerit internetul apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Dodon a sesizat Curtea Constituțională privind decretul de numire a „emisarilor speciali”: Ridică probleme serioase de legalitate # Realitatea.md
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că a depus o sesizare la Curtea Constituțională în legătură cu decretul președintei Republicii Moldova privind instituirea funcției de „emisar special”. Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe Facebook, în care Dodon susține că această funcție ar fi fost creată fără temei legal și ar încălca mai multe […] Articolul Dodon a sesizat Curtea Constituțională privind decretul de numire a „emisarilor speciali”: Ridică probleme serioase de legalitate apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
O femeie din Rîbnița a suferit arsuri în timp ce prepara țuică de casă. Victima se află în spital # Realitatea.md
O femeie în vârstă de 64 de ani din Rîbnița a ajuns la spital cu arsuri de gradul I–II pe față, mâini și spate. Incidentul a avut loc pe 13 decembrie Potrivit informațiilor preliminare, femeia prepara țuică de casă din vin, iar în momentul în care a deschis capacul aparatului în care fierbea lichidul, a […] Articolul O femeie din Rîbnița a suferit arsuri în timp ce prepara țuică de casă. Victima se află în spital apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
16:40
VIDEO Primul martor din lista lui Plahotniuc, audiat: ”Mi s-a cerut să fac declarații împotriva…” # Realitatea.md
Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank, a fost audiată astăzi, 15 decembrie, în instanță în calitate de primul martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Aceasta a declarat că este gata să răspundă la întrebări și a susținut că, anterior, i s-ar fi cerut să facă declarații împotriva lui Vlad Plahotniuc în schimbul scoaterii […] Articolul VIDEO Primul martor din lista lui Plahotniuc, audiat: ”Mi s-a cerut să fac declarații împotriva…” apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale” # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin respinge un „armistițiu artificial” și susține în schimb o „pace adevărată” pentru Ucraina, scrie stirileprotv.ro, citând EFE. Poziția Kremlinului a fost transmisă de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței sale de presă telefonice zilnice. „Preşedintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge […] Articolul Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat noul site web oficial, igsu.gov.md, creat pentru a oferi cetățenilor informații actualizate, rapide și ușor accesibile. Potrivit comunicatului IGSU, site-ul a fost realizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 728 din 26 septembrie 2023, privind site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice, precum și cu […] Articolul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Energie puțină, condiții mai bune! 14 clădiri ale instituțiilor medicale vor fi reabilitate energetic # Realitatea.md
14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m2, majoritatea spitale raionale din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul, vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE – „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică” Ceremonia de semnare a acordurilor de colaborare a […] Articolul Energie puțină, condiții mai bune! 14 clădiri ale instituțiilor medicale vor fi reabilitate energetic apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Flash-mob național! Ce vor face pe 16 decembrie toți profesorii din țară, nemulțumiți de mărimea salariilor # Realitatea.md
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) anunță că marți, 16 decembrie, în instituțiile educaționale din întreaga țară va fi organizată o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”. Acțiunea are loc în contextul în care Comisiile parlamentare discută proiectul Legii Bugetului, cadrele didactice și […] Articolul Flash-mob național! Ce vor face pe 16 decembrie toți profesorii din țară, nemulțumiți de mărimea salariilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de ANI: „Nu avem nimic de ascuns. Adevărul nu se teme de verificări” # Realitatea.md
Zinaida Popa a reacționat public după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința soțului său, Vasile Popa, fost director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Aceasta susține că verificările ANI sunt „absolut normale” într-un stat care pretinde respectarea legii și afirmă că […] Articolul Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de ANI: „Nu avem nimic de ascuns. Adevărul nu se teme de verificări” apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere surpriză în trimestrul III al anului 2025, de 5,2%, față de aceeași perioadă din 2024, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Totuși, pe parcursul primelor nouă luni ale anului, creșterea economică este de doar 2,0%, semn că avansul din vară nu reușește să compenseze slăbiciunile din prima […] Articolul Creștere economică surpriză în trimestrul III: PIB-ul Moldovei a urcat cu 5,2% apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Promo-LEX: La ultimele ședințe a Parlamentului, transparența decizională a fost afectată în cazul a 10 proiecte de lege # Realitatea.md
Analiza procedurii legislative la ultimele ședințe ale Parlamentului arată că transparența decizională a fost afectată în cazul a 10 proiecte de lege votate la ședința din 12 decembrie, ceea ce reprezintă 56% din totalul proiectelor adoptate. Constatările se regăsesc în raportul Promo-LEX. Ședința plenară a Parlamentului din 12 decembrie se remarcă prin faptul că deputații […] Articolul Promo-LEX: La ultimele ședințe a Parlamentului, transparența decizională a fost afectată în cazul a 10 proiecte de lege apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
MAN reacționează la declarațiile PAS despre parcări: „Problema nu este exclusiv municipală, ci una de nivel național” # Realitatea.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativă Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a venit cu o reacție publică la declarațiile fracțiunii PAS privind situația parcărilor din capitală, subliniind că soluționarea acestei probleme depinde nu doar de Primărie, ci și de existența unui cadru legislativ național funcțional. „Reprezentanții PAS recunosc public existența documentelor elaborate la nivelul Primăriei Chișinău, inclusiv […] Articolul MAN reacționează la declarațiile PAS despre parcări: „Problema nu este exclusiv municipală, ci una de nivel național” apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Valeriu Munteanu, exlus din Partidul AUR din Moldova. Volosatîi: „Intrăm într-o etapă de reconstrucție politică” # Realitatea.md
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, a fost exclus din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova, împreună cu alți membri. Decizia a fost luată de Consiliul Politic Național al formațiunii, care a invocat încălcarea statutului partidului, acțiuni de denigrare a acestuia și implicarea în activități considerate contrare intereselor AUR, transmite IPN. În cadrul […] Articolul Valeriu Munteanu, exlus din Partidul AUR din Moldova. Volosatîi: „Intrăm într-o etapă de reconstrucție politică” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:50
Astronautul britanic Tim Peake a îndemnat Statele Unite și China să coopereze în explorarea Lunii, avertizând asupra riscurilor unei noi curse spațiale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Sky News, cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a lansării sale către Stația Spațială Internațională (ISS). „Spațiul este incredibil de dificil, un mediu foarte ostil”, a […] Articolul Tim Peake: explorarea Lunii ar trebui să se bazeze pe colaborare, nu competiție apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Maia Sandu, la Atena: Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că parteneriatul dintre Chișinău și Atena se consolidează constant, în cadrul întrevederii avute luni, 15 decembrie, la Atena, cu prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. Șefa statului a felicitat Grecia pentru transformarea sa din ultimele decenii, calificând succesul acesteia drept „o sursă de inspirație pentru Moldova și pentru întreaga Europă”. […] Articolul VIDEO Maia Sandu, la Atena: Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Plahotniuc sparge tăcerea! Va depune mărturii în dosarul ”kuliok”, în care este acuzat Igor Dodon # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc va participa în calitate de martor în dosarul denumit generic „kuliok”, în care este acuzat fostul președinte al țării, Igor Dodon. Despre aceasta Vlad Plahotniuc a anunțat în debutul ședinței de judecată pe dosarul ”furtul miliardului”, care a are loc azi, la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Fostul lider PDM nu a dat mai […] Articolul VIDEO Plahotniuc sparge tăcerea! Va depune mărturii în dosarul ”kuliok”, în care este acuzat Igor Dodon apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Bursa Internațională a Moldovei, înregistrată oficial. Dorin Recean a fost numit la conducere # Realitatea.md
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice (ASP), marcând trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova. În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice […] Articolul Bursa Internațională a Moldovei, înregistrată oficial. Dorin Recean a fost numit la conducere apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că această săptămână va fi decisivă pentru un posibil acord de pace în Ucraina. El a afirmat că confiscarea activelor rusești de către Uniunea Europeană ar echivala cu o declarație de război împotriva Rusiei. „Miza este clară — fie război, fie pace. Niciodată până acum nu am fost atât […] Articolul Premierul Ungariei: această săptămână va fi decisivă pentru pacea în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Bunuri misterioase și averi uriașe: Fostul director adjunct al SPPS, Vitalie Lupașcu, sub lupa ANI # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Vitalie Lupașcu, fost director adjunct în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în urma unei sesizări depuse pe 13 noiembrie 2025. Sesizarea vizează procurări semnificative de bunuri mobile și imobile efectuate de Lupașcu și soția sa în […] Articolul Bunuri misterioase și averi uriașe: Fostul director adjunct al SPPS, Vitalie Lupașcu, sub lupa ANI apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Start sărbătorilor de iarnă la Bălți. Au fost aprinse luminițele pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi # Realitatea.md
Municipiul Bălți a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, odată cu aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou și deschiderea Târgului de Crăciun. Bradul a fost donat, și în acest an, de Renato Usatîi, iar evenimentul a avut loc duminică, într-un cadru festiv. Orașul a fost decorat din timp cu iluminat de sărbătoare și […] Articolul Start sărbătorilor de iarnă la Bălți. Au fost aprinse luminițele pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Premierul grec, la întrevederea cu Maia Sandu: Grecia și Moldova consolidează cooperarea energetică # Realitatea.md
La Atena, premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a primit-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la câteva luni după întrevederea avută la Chișinău, subliniind dinamica pozitivă a relațiilor bilaterale. Șeful guvernului grec a felicitat Republica Moldova pentru desfășurarea cu succes a recentei alegeri parlamentare, evidențiind stabilitatea și maturitatea democratică a țării în pofida presiunilor externe. „Poporul […] Articolul Premierul grec, la întrevederea cu Maia Sandu: Grecia și Moldova consolidează cooperarea energetică apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
VIDEO Ploi torențiale afectează Comunitatea Valenciană și alte regiuni din Spania, risc pentru turiști și localnici # Realitatea.md
Mai multe regiuni din Spania, inclusiv Comunitatea Valenciană, unde locuiesc numeroși moldoveni și români, sunt afectate de ploi torențiale începând de ieri, 14 decembrie, potrivit informațiilor transmise de presa spaniolă și Agenția Meteorologică de Stat (Aemet). În Andaluzia și Comunitatea Valenciană au fost emise alerte roșii, cu acumulări de precipitații care ar putea depăși 250 […] Articolul VIDEO Ploi torențiale afectează Comunitatea Valenciană și alte regiuni din Spania, risc pentru turiști și localnici apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Fostul bodyguard al Maiei Sandu și ex-director SPPS, Vasile Popa, verificat de ANI: De unde vin banii pentru imobile? # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Vasile Popa, ex-director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), în urma unei sesizări înregistrate la 14 noiembrie 2025. Potrivit documentului publicat de ANI, sesizarea vizează posibila încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor […] Articolul Fostul bodyguard al Maiei Sandu și ex-director SPPS, Vasile Popa, verificat de ANI: De unde vin banii pentru imobile? apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
LIVE Vlad Plahotniuc, prezent la ședința de judecată în dosarul ”furtul miliardului” # Realitatea.md
Astăzi, 15 decembrie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul ”furtului miliardului”. După ce a absentat câteva ședințe la rând, fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, s-a prezentat azi în fața judecătorilor. La ultimele ședințe de judecată, apărarea lui Vlad Plahotniuc a cerut audierea a peste 160 de martori în dosar, iar instanța a acceptat […] Articolul LIVE Vlad Plahotniuc, prezent la ședința de judecată în dosarul ”furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că preluarea regiunii Donbas „nu va fi sfârșitul jocului pentru Putin”. „Trebuie să înțelegem că, dacă va cuceri Donbasul, atunci fortăreața va cădea și vor continua cu siguranță să cucerească întreaga Ucraină”, a adăugat Kallas. „Dacă Ucraina cade, atunci și alte regiuni sunt în […] Articolul Kaja Kallas avertizează: „Dacă Ucraina cade, alte regiuni sunt în pericol” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
PAS cere rezolvarea problemei parcărilor din Chișinău: „Primăria are deja toate atribuțiile legale să facă ordine” # Realitatea.md
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită Primăriei să înceteze, potrivit comunicatului formațiunii, „blocarea politică a soluțiilor tehnice” privind organizarea și gestionarea parcărilor publice și să prezinte de urgență Consiliului Municipal două documente esențiale: Regulamentul privind organizarea și funcționarea parcărilor publice din Chișinău și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2022–2030. Potrivit PAS, Chișinăul se confruntă […] Articolul PAS cere rezolvarea problemei parcărilor din Chișinău: „Primăria are deja toate atribuțiile legale să facă ordine” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Crimă șocantă în nordul țării. Un minor a murit după ce a fost snopit în bătaie de un bărbat # Realitatea.md
Un minor de 16 ani a murit după ce ar fi fost bătut în localitatea Brînzeni. Despre asta au scris jurnaliștii de la Pulsmedia.md, informație confirmată ulterior și de ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Edineț, Svetlana Talpă, pentru Realitatea.md. Tragedia s-a produs duminică, 14 decembrie. „La fața locului, minorul a fost găsit fără […] Articolul Crimă șocantă în nordul țării. Un minor a murit după ce a fost snopit în bătaie de un bărbat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO Columbia: 16 liceeni morți și 22 răniți după ce autocarul lor a căzut într-o prăpastie # Realitatea.md
16 liceeni au murit duminică, 14 decembrie, după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie în Columbia, transmite stirileprotv.ro, citând AFP. Transportul se întorcea dintr-o excursie organizată pentru a sărbători obținerea diplomei de absolvire. Elevii, din municipalitatea Bello, învecinată cu metropola Medellín, reveneau de la o plajă de pe coasta caraibiană a […] Articolul VIDEO Columbia: 16 liceeni morți și 22 răniți după ce autocarul lor a căzut într-o prăpastie apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
7 persoane, condamnate pentru trafic de droguri: Unul dintre suspecți a încercat să mituiască polițiștii # Realitatea.md
O femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și cinci bărbați cu vârste între 28 și 39 de ani au fost condamnați pentru trafic de droguri. Instanța le-a aplicat pedepse cuprinse între 7,5 și 11 ani de închisoare, precum și interdicția de a ocupa funcții sau de a desfășura activități legate […] Articolul 7 persoane, condamnate pentru trafic de droguri: Unul dintre suspecți a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Ultimii români care păcăleau turiștii cu „alba-neagra” la Turnul Eiffel, arestați după ce au fraudat 300.000 euro # Realitatea.md
Nouă persoane suspectate că fac parte dintr-un clan românesc de escrocherii au fost aduse joi seară în fața instanțelor de judecată din Paris. Suspecții sunt acuzați de fraudă organizată și ar fi ultimul grup care opera în zona Trocadero, lângă Turnul Eiffel. Clanul, cunoscut sub numele de „Cartoke” și afiliat organizației „Scorpionii”, controla anterior afacerea […] Articolul Ultimii români care păcăleau turiștii cu „alba-neagra” la Turnul Eiffel, arestați după ce au fraudat 300.000 euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO „Primari și angajați, sub presiune”: Ion Ceban vorbește despre controale și șantaj prin ANI # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că primari din suburbii și angajați ai Primăriei sunt supuși unor presiuni tot mai mari din partea organelor de control, în special a Autorității Naționale de Integritate (ANI). Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie. „Mulți primari din suburbii și angajați […] Articolul VIDEO „Primari și angajați, sub presiune”: Ion Ceban vorbește despre controale și șantaj prin ANI apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Droguri găsite în podul unei case din Orhei. Un minor de 17 ani este vizat în anchetă # Realitatea.md
Mai multe borcane cu droguri au fost găsite în podul casei unui tânăr de 17 ani din localitatea Berezlogi, raionul Orhei, după ce polițiștii au desfășurat percheziții. Tot în aceeași localitate, la domiciliul unui tânăr de 21 de ani, oamenii legii au depistat și ridicat un borcan cu substanțe cu caracteristici similare. Substanțele ridicate au […] Articolul Droguri găsite în podul unei case din Orhei. Un minor de 17 ani este vizat în anchetă apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.