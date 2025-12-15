Maia Sandu participă la conferința pentru Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, alături de Zelenski
15 decembrie 2025
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, eveniment care are loc în orașul olandez Haga. Convenția este
• • •
Fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, a fost prima martoră a apărării audiată în instanță în dosarul „Frauda bancară”, în care este cercetat fostul lider al Partidului Democrat (PD) Vladimir Plahotniuc. Audierea
R. Moldova continuă negocierile tehnice cu UE pe trei capitole-cheie și primește recomandări pentru următorii pași # Ziar.md
Republica Moldova va continua negocierile tehnice de aderare la Uniunea Europeană, după ce toate cele 27 de state membre au convenit asupra următorilor pași care trebuie realizați de Chișinău în procesul de aderare. Anunțul a
Datele BNS: Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de 5,2% în trimestrul III # Ziar.md
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 5,2% în termeni reali în trimestrul III din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit estimărilor preliminare ale Biroului Național de Statistică (BNS)
Ultimă oră! Guvernul preia infrastructura complexului petrolier de la Aeroport. Lukoil are la dispoziție 20 de zile să transmită toate bunurile # Ziar.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a decis ca Lukoil-Moldova să transmită statului complexul petrolier „Aeroport” în termen de 20 de zile, după ce compania nu a respectat mai multe cerințe stabilite
Superstarul pop american Mariah Carey va urca pe scenă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc în Italia. Anunțul a fost făcut de organizatori, Mariah Carey devenind astfel primul artist de talie internațional&
USMF dă asigurări că Școala de Management în Sănătate Publică își va continua activitatea și aduce acuzații directorului # Ziar.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) dă asigurări că Școala de Management în Sănătate Publică își va continua activitatea, unica modificare fiind excluderea sintagmei „Management
O nouă șansă la viață. Cinci transplanturi, în doar 48 de ore, la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” # Ziar.md
În decurs de 48 de ore, medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat cinci intervenții de transplant - două de ficat și trei renale. Operațiile au avut loc săptămâna trecut&
Inspectorii de mediu au descoperit mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni, în urma unor controale desfășurate recent în fondul forestier și în fâșiile forestiere de protecție. Potrivit Inspectoratului
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Nisporeni, Leova, Râșcani și Soroca verifică cum este respectată legislația privind vânătoarea legală a iepurelui de câmp, vulpii și șacalului. Acțiunile vizează prevenirea î
Revoltați de lipsa majorării salariilor în 2026, profesorii organizează marți acțiuni de sensibilizare # Ziar.md
În școlile și instituțiile de cercetare din Republica Moldova vor avea loc marți, 16 decembrie 2026, acțiuni de sensibilizare organizate de Federația Sindicală a Educației și Științei. Cu mesajul „Demnitate pentru
Cincisprezece adolescenți au fost provocați să înlocuiască sania lui Moș Crăciun cu un vehicul autonom, capabil să parcurgă un traseu prestabilit și să livreze cadourile fără a confunda destinatarii. Tinerii pasionați
Municipiul Ungheni va avea un Palat de Cultură modern și eficient din punct de vedere energetic, grație proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, finanțat de Uniunea Europeană. Lucr&
IGSU are un site nou. Portalul nu mai este disponibil în limba ucraineană, dar include rubrici noi # Ziar.md
Astăzi a fost lansat noul site al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - igsu.gov.md. Portalul nu mai este disponibil în limba ucraineană, însă include rubrici noi. Printre acestea se numără „Informații
14 clădiri ale instituțiilor medicale din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul urmează să fie modernizate din punct de vedere energetic
Dorin Recean a devenit membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # Ziar.md
Fostul premier Dorin Recean, recent numit emisar special pentru dezvoltare și reziliență, s-a ales cu o nouă funcție. Mai exact, fostul premier a devenit membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei (BIM), reprezentând unul
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a anunțat luni, 15 decembrie 2025, că va depune mărturii în dosarul „Kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă. Săptămâna
Maia Sandu, după întrevederea cu premierul Greciei: Aderarea la UE - cel mai important proiect național, o strategie de supraviețuire # Ziar.md
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi, la Atena, cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale, avansarea parcursului european al R. Moldova și cooperarea economică, cu accent pe securitatea energetică
Fostul șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat și un fost adjunct, verificați de ANI # Ziar.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința a doi foști conducători ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Este vorba despre Vasile Popa, fost
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) preia, începând cu 16 decembrie, președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE). Mandatul este de un an și va fi exercitat de viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra, anun&
Bucuria șoferilor: benzina scade sub 23 de lei. Iată cât va costa motorina marți, 16 decembrie # Ziar.md
Veste bună pentru șoferii din întreaga țară. Prețul benzinei și al motorinei scade din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat costul maxim de comercializare a carburanților, valabil pentru
Șapte persoane, condamnate pentru trafic de droguri. Una dintre acestea a încercat să mituiască polițiștii cu 85 de mii de lei # Ziar.md
O tânără, o femeie și cinci bărbați au fost condamnați de prima instanță pentru trafic de droguri. Cei șapte urmează să execute între 7,5 și 11 ani de închisoare,
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță organizarea unui concurs de comercializare a bunurilor confiscate, care va avea loc pe 17 decembrie 2025, la ora 13:15. În total, sunt propuse spre vânzare 10 loturi, cu o valoare estimată de peste 500 de mii de
Weekend agitat pe șosele: peste 4.200 de șoferi sancționați pentru încălcarea regulilor de circulație # Ziar.md
În acest weekend, polițiștii au fost prezenți pe drumurile din întreaga țară și au înregistrat peste 4.230 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere. O problemă majoră rămâne conducerea sub
După mai bine de trei luni, regimul de la Tiraspol reintroduce starea de urgență în economie # Ziar.md
În stânga Nistrului urmează să fie reintrodusă starea de urgență în economie. Pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, urmează să semneze un decret care prevede acest lucru, documentul fiind ulterior trimis spre examinare așa-numitului soviet suprem
ANSA: Peste trei tone de ardei importat, nimicite din cauza nivelului ridicat de pesticide # Ziar.md
Un lot de 3,4 tone de ardei importat a fost distrus, după ce analizele de laborator au arătat că depășește limitele admise de pesticide. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează c&
PAS propune plafonarea salariilor șefilor unor instituții de reglementare - sub 100.000 de lei lunar # Ziar.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) propune plafonarea salariilor conducerii unor autorități de reglementare. Inițiativa a fost prezentată de deputata PAS, Larisa Novac, în cadrul unui briefing de presă. Proiectul de lege prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere
Un jaf comis într-un oficiu bancar din capitală s-a încheiat cu reținerea a doi tineri, în vârstă de 18 și 19 ani. Unul este din Chișinău, iar celălalt din Ucraina. Potrivit poliției
Școala de Management în Sănătate Publică a intrat în grevă japoneză. Instituția susține că urmează să fie lichidată # Ziar.md
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) - subdiviziune cu statut special pe lângă Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” (USMF), a intrat de astăzi în
Aproximativ 5.000 de companii riscă amenzi de 50.000 de lei pentru neprezentarea beneficiarilor efectivi # Ziar.md
Începând cu anul viitor, aproximativ 5.000 de companii din Republica Moldova riscă amenzi pentru neprezentarea informațiilor privind beneficiarii efectivi. Avertizarea a fost făcută de către directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, în
Explozie într-o locuință din Ciorescu: un bărbat a murit, altul a ajuns în stare gravă la spital # Ziar.md
Un bărbat a murit, iar altul se află în stare gravă la spital, după ce o instalație de încălzit pe apă montată într-o sobă a explodat, în seara zilei de 14 decembrie 2025, î
Escrocherie cu mașini de lux și tehnică agricolă: A doua persoană învinuită va ajunge pe banca acuzaților # Ziar.md
A doua persoană învinuită în dosarul privind escrocheria cu mașini de lux și tehnică agricolă va fi trimisă în judecată. Potrivit Procuraturii Generale, prejudiciul cauzat victimelor se ridică la șase milioane de lei. În acest
Compensațiile la energie -disponibile la oficiile poștale din țară. De astăzi, cetățenii pot ridica banii # Ziar.md
Beneficiarii de compensații la energie, care au indicat că doresc să ridice banii de la oficiile poștale, o pot face începând cu ziua de astăzi. Acordarea plăților monetare se efectuează în baza buletinului de
Caz fără precedent. Peste 700 de permise de conducere, obținute fraudulos la Bălți și Edineț, urmează să fie anulate # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) urmează să anuleze, în această săptămână, peste 700 de permise de conducere obținute fraudulos în urma unei scheme de corupție depistate la centrele de examinare din Bă
Moldovenii care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi presați să accepte obligații militare # Ziar.md
Cetățenii R. Moldova care solicită permis de ședere în Federația Rusă sau cetățenie rusă ar putea fi presați să accepte obligații militare. Avertismentul a fost emis de Ministerul Afacerilor Externe de la
Emisarul lui Trump, după prima rundă de discuții de la Berlin cu Zelenski: „S-au înregistrat progrese semnificative” # Ziar.md
Primele discuții de la Berlin dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimișii omologului său american, Donald Trump, s-au soldat cu „progrese semnificative”. Cu un anunț în acest sens a venit emisarul special al SUA, Steve Witkoff. Potrivit
Schimbări nesemnificative pe piața valutară din R. Moldova. Cât costă euro și dolarul pe 15 decembrie # Ziar.md
Astăzi, 15 decembrie, leul moldovenesc se apreciază în raport dolarul american, însă pierde ușor teren față de euro, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). În ziua de luni, un euro va costa 19
Săptămâna debutează cu cer variabil în toată țara. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), astăzi, 15 decembrie, temperaturile maxime vor varia între +4 și +9°C. Vântul va sufla din sud-vest, viteza acestuia
Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova (ECC Moldova) informează că cetățenii care au primit facturi eronate, nu sunt obligați să le achite, dacă acestea nu reflectă consumul real. Precizările vin în contextul numeroaselor plângeri
Maia Sandu își continuă turul european pentru a întări parcursul R. Moldova spre UE - iată unde zboară luni # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își continuă turul vizitelor în Europa pentru a discuta parcursul țării spre Uniunea Europeană și cooperarea bilaterală cu statele membre UE. Luni, 15 decembrie, șefa statului va efectua o vizită de lucru
Chișinăul, protejat mai bine de inundații: Guvernul va reabilita în 2026 barajul Ghidighici # Ziar.md
Lacul Ghidighici și barajul său, construite în anii 1960, vor fi reabilitate în 2026. Autoritățile au anunțat că vor moderniza evacuatorul de ape mari pentru a proteja Chișinăul de inundații în cazul
Reacția premierului Alexandru Munteanu la nemulțumirile pensionarilor cu privire la indexarea infimă a pensiilor în 2026 # Ziar.md
Premierul Alexandru Munteanu a reacționat la nemulțumirile pensionarilor privind creșterea modestă a pensiilor în 2026, afirmând că autoritățile depun eforturi pentru a le asigura un trai mai bun. „Încercăm să facem
Zelenski se va întâlni cu emisarii lui Trump la Berlin - anunțul făcut de liderul de la Kiev # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea o întâlnire personală cu emisarii președintelui american Donald Trump, la Berlin. Anunțul a fost făcut chiar de către liderul de la Kiev. Discuțiile sunt preconizate pentru zilele de
Peste 130.000 de moldoveni, nevoiți să trăiască zilnic cu până la 230 de lei - bani împărțiți între alimente, facturi, medicamente și copii # Ziar.md
Aproape 20% dintre angajații din Republica Moldova, adică în jur de 130.000 de persoane, câștigă lunar mai puțin de 7.000 de lei, potrivit datelor Biroului Național de Statistică pentru luna septembrie 2025. Raportat la cheltuielile
Prognoza meteo pentru astăzi: ploi și cer noros în majoritatea regiunilor - temperaturile vor coborî sub 0°C # Ziar.md
Astăzi, 14 decembrie, vremea rămâne mohorâtă în cea mai mare parte a Republicii Moldova. Meteorologii anunță cer noros și ploi slabe, mai ales în regiunile de nord și centru ale țării. În
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un autobuz de rută, într-un accident produs sâmbătă după-amiază, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs
Zelenski: Astăzi a intrat în vigoare cel mai mare pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – circa 700 de nave vizate # Ziar.md
Ucraina a pus în aplicare astăzi, 13 decembrie 2025, un nou pachet de sancțiuni care vizează aproape 700 de nave maritime folosite de Federația Rusă pentru a finanța războiul. Anunțul a fost făcut
Trenul București - Kiev nu era minat. Poliția anunță, după șase ore de verificări, că alerta a fost falsă # Ziar.md
Alerta de minare a trenului București - Kiev, sesizată astăzi, 13 decembrie 2025, la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de trecere a frontierei Vălcineț, s-a dovedit a fi falsă. Verificările efectuate de oamenii legii timp de
Ce documente trebuie să prezinte părinții la FISC pentru a beneficia de 16.100 de lei - precizările ministrului Educației # Ziar.md
Părinții din Republica Moldova care plătesc pentru educația copiilor pot recupera de la stat până la 16.100 de lei anual. Pentru a obține însă această deducere fiscală, aceștia trebuie s&
Justiția moldovenească vrea să renunțe la softul rusesc: aproape un milion de dolari alocați pentru noul sistem de transmisiune video # Ziar.md
Sistemul judiciar din Republica Moldova se pregătește să renunțe la softul rusesc de videoconferințe TrueConf. Agenția pentru Digitalizarea Justiției a dezvăluit cât costă această schimbare, menționând c&
