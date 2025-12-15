/VIDEO/ Salarii plafonate: PAS vrea salarii mai mici pentru șefii de la ANRE, CNPF și ANRCETI
TV8, 15 decembrie 2025 19:20
/VIDEO/ Salarii plafonate: PAS vrea salarii mai mici pentru șefii de la ANRE, CNPF și ANRCETI
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:20
18:20
17:50
Acum 4 ore
17:30
17:30
17:00
16:00
15:50
15:50
Acum 6 ore
15:30
14:30
14:10
Acum 8 ore
13:40
13:10
13:00
12:00
Acum 12 ore
10:40
09:50
09:20
08:50
08:20
07:40
Acum 24 ore
14 decembrie 2025
20:50
20:40
Ieri
19:40
18:10
18:10
16:50
15:50
15:30
15:20
14:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.