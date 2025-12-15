Ministerul Energiei: Blocurile reabilitate energetic pot reduce consumul de energie cu până la 60%

12:00

Un bărbat pe motocicletă a încercat să treacă frontiera din Ucraina spre România, venind din Cernăuți și îndreptându-se spre județul Suceava. Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat cum bărbatul și-a luat viteză pe motocicletă și a încercat să traverseze punctul de vamă. Scopul acestuia era să fugă din Ucraina prin punctul de frontieră […]