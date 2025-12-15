Maia Sandu participă la conferința pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discurs alături de Zelenski

22:00

De cinci luni, locuitorii unui complex de blocuri din sectorul Ciocana sunt în conflict cu firma de construcții, pe care o acuză de încălcarea planului urbanistic. Ei se tem că, odată cu darea în exploatare a noilor clădiri, zece locuințe vor rămâne în umbră, iar străzile înguste nu vor putea face față traficului generat de […] The post (VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria? appeared first on NewsMaker.