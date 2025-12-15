Maia Sandu participă la conferința pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discurs alături de Zelenski
NewsMaker, 15 decembrie 2025 19:00
Președinta Maia Sandu participă la conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga. Anunțul a fost făcut de Președinția de la Chișinău într-un comunicat din 15 decembrie. Potrivit instituției, Maia Sandu va deschide conferința, alături de prim-ministrul neerlandez Dick Schoof, președintele ucrainean Vladimir Zelenski și […]
Acum 15 minute
19:00
Maia Sandu participă la conferința pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Discurs alături de Zelenski
Președinta Maia Sandu participă la conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga. Anunțul a fost făcut de Președinția de la Chișinău într-un comunicat din 15 decembrie. Potrivit instituției, Maia Sandu va deschide conferința, alături de prim-ministrul neerlandez Dick Schoof, președintele ucrainean Vladimir Zelenski și […]
Acum o oră
18:40
Lukoil pierde infrastructura petrolieră de la Aeroport. Munteanu: În 20 de zile, statul va deveni proprietar
Republica Moldova va prelua infrastructura petrolieră aeroportuară de la compania „Lukoil-Moldova", în termen de 20 de zile. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare. Alexandru Munteanu a comunicat că Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a decis pe 15 decembrie să refuze […]
18:20
Dodon atacă decretul prezidențial prin care Recean și Popescu au fost numiți emisari speciali la Curtea Constituțională
Liderul Partidului Socialiștilor din Moldova și fostul președinte al țării, Igor Dodon, a aunțat că a depus o sesizare la Curtea Constituțională, privind decretul de numire a „emisarului special". Dodon susține că decretul este emis fără temei constituțional și riscă să încalce principiile statului de drept și separației puterilor. Liderul socialist avertizează că atribuțiile „emisarului" […]
Acum 2 ore
18:10
Legătura energetică MGRES – Odesa, afectată de atacurile Rusiei? Precizările Moldelectrica
Toate cele patru linii electrice de 330 kV care conectează Centrala de la Cuciurgan (MGRES) cu regiunea Odesa ar fi fost scoase din funcțiune în weekend, ca urmare a bombardamentelor masive lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice din Ucraina, scrie publicația MOST, cu referire la surse din sectorul energetic. Potrivit sursei citate, loviturile din […]
17:50
UE extinde sancţiunile împotriva Rusiei: sunt vizate companii şi persoane implicate în comerţul cu produse petroliere rusești
Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva a zeci de persoane și organizații din Federația Rusă, considerate a fi responsabile de atacuri hibride împotriva statelor-membre ale blocului comunitar, precum și de legături cu „flota din umbră" rusească. Anunțul a fost făcut de Consiliul UE într-un comunicat din 15 decembrie, transmite DW. Potrivit Consiliului UE, măsurile […]
Acum 4 ore
17:10
Grevă japoneză anunțată la școala din cadrul USMF: reacția Ministerului Sănătății și a universității
După ce „Școala de Management în Sănătate Publică" din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" (USMF) a anunțat grevă japoneză, reprezentanții Ministerului Sănătății și cei ai universității au venit cu reacții. Într-un comentariu pentru NewsMaker, Ministerul Sănătății a declarat că, prin ordinul din octombrie 2025, au fost modificate unele reglementări de […]
17:00
„Problema nu este exclusiv una municipală" vs „O scuză penibilă": Replici între MAN și PAS privind parcările
Problema parcărilor publice din Chișinău a generat un nou schimb de acuzații în Consiliul Municipal. Fracțiunea PAS îl acuză pe primarul general Ion Ceban de blocaj politic și lipsă de acțiuni concrete, în timp ce MAN susține că soluțiile există deja la nivel municipal, dar sunt imposibil de aplicat din cauza lacunelor legislative și a […]
16:30
Bula gazului ieftin s-a spart: Cum trăiește Transnistria de un an fără gaz rusesc ieftin și ce urmează în 2026? ANALIZĂ
Republica Moldovenească Nistreană (RMN), entitate nerecunoscută, trăiește de aproape un an în regim de criză energetică și economie strictă. Totul a început după ce Ucraina a oprit tranzitul gazului rusesc pe teritoriul său – gaz care, timp de trei decenii, a ajuns „gratuit" în regiune și a constituit baza supraviețuirii atât a economiei locale, cât […]
16:10
Valeriu Munteanu, după excludere: AUR din Republica Moldova a fost deturnat de la scopul suprem
Valeriu Munteanu, deputat al Alianței pentru Uniunea Românilor (AUR) din Parlamentul de la București, acuză AUR în Republica Moldova că a renunțat la principalul său obiectiv — unirea cu România —, după ce a fost exclus din partid. Într-un comentariu pentru NM, parlamentarul a declarat că formațiunea politică ar servi unor „interese oculte". „Constat cu […]
15:50
Averea fostului șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat, sub lupa ANI. Zinaida Popa: „Nu avem nimic de ascuns"
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control al averii și intereselor personale asupra lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Măsura survine după ce instituția a primit o sesizare în luna noiembrie, la câteva zile după ce acesta a fost eliberat din funcție la cererea sa. […]
15:40
Căutați cadoul ideal de Anul Nou? O prezentare a gadgeturilor în trend, în 2026, pentru tineri. Ceasuri inteligente, căști, boxe portabile și sfaturi pentru alegerea optimă. Anul Nou digital: gadgeturile sunt cel mai bun cadou pentru tinerii moderni Epoca puloverelor cu reni și a suvenirurilor apune. Pentru generația Z și mileniali, cadoul de Anul Nou […]
15:40
Maia Sandu, în Grecia: Moldova, pe cale să devină o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale
Președinta Maia Sandu, care se află pe 15 decembrie într-o vizită în Grecia, a discutat cu premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, despre colaborarea bilaterală și parcursul european al Republicii Moldova. Șefa statului a declarat că a fost abordat inclusiv subiectul securității energetice, menționând că Republica Moldova „este în curs de a deveni o rută de tranzit […]
15:30
(VIDEO) Stare de urgență în Transnistria/ Moldovenii din Rusia, mobilizați?/ Salariile unor instituții, reduse
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Stare de urgență în economie, reintrodusă în Transnistria— Plafoane salariale în autoritățile de reglementare— Risc de recrutare: moldovenii din Rusia, avertizați de MAE— Edineț și Bălți: peste 700 de permise de conducere vor fi anulate— Primul martor în dosarul lui Plahotniuc. Ce […]
Acum 6 ore
15:10
Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Susține că va depune mărturii și în dosarul „kuliok", în care figurează Dodon
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc – care a absentat la ultimele ședințe de judecată – a fost escortat astăzi, 15 decembrie, la o nouă ședință în dosarul „frauda bancară", în care este inculpat. Magistrații urmează să audieze primii martori ai apărării, din cei 27 acceptați de instanță. Plahotniuc a declarat pentru presă că va participa […]
14:50
Aproape jumătate de miliard de lei, folosiți neconform: Curtea de Conturi constată nereguli în acordarea ajutoarelor de stat
Mai multe nereguli au fost depistate de Curtea de Conturi privind acordarea ajutoarelor de stat pentru perioada 2023-2025. În ultimii doi ani, statul a acordat sute de milioane de lei pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, protecția mediului și serviciile publice esențiale. Auditul Curții de Conturi arată însă că, deși banii au avut un impact […]
14:00
Deputatul român Valeriu Munteanu, exclus din AUR Moldova: este acuzat că ar fi denigrat partidul
Valeriu Munteanu, deputat al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul României, a fost exclus din AUR în Republica Moldova. Decizia a fost aprobată de Consiliul Național Politic al formațiunii la ședința din 14 decembrie. Potrivit unui comunicat al AUR în Republica Moldova, Consiliul Politic Național al formațiunii a hotărât retragerea calității de membru de […]
Acum 8 ore
12:50
Pe teritoriul Transnistriei va fi reintrodusă starea de urgență în economie din cauza reducerii livrărilor de gaze către regiune. Decizia a fost luată de liderul de facto din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, potrivit presei locale. Așa-numitul „ministru al Economiei" al regiunii, Serghei Obolonik, a declarat că problemele legate de livrarea gazului sunt cauzate de „reducerea […]
12:20
De la 160.000 la circa 100.000 de lei? Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI vor fi plafonate: proiect de lege
Un grup de deputați ai Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice […]
12:20
Importăm de 3 ori mai mult decât exportăm: Deficitul comercial se apropie de 6 miliarde de dolari
Republica Moldova importă aproape de trei ori mai mult decât exportă. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în primele zece luni ale anului 2025, Republica Moldova a înregistrat un deficit comercial de aproape 6 miliarde de dolari. Practic, pentru fiecare 100 de dolari cheltuiți pe importuri, veniturile din exporturi abia ating 34 de dolari. […]
Acum 12 ore
11:10
Compensațiile la căldură, disponibile de astăzi și la oficiile poștale. Ce acte trebuie să ai la tine
Cetățenii care nu și-au primit compensațiile la căldură prin card își pot ridica banii de la oficiile poștale, începând de astăzi, 15 decembrie. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru a beneficia de acest sprijin, este nevoie de prezentarea doar a unui buletin de identitate. În acest sezon rece, 605 538 de gospodării vor primit […]
10:50
Peste 700 de permise, obținute la Bălți și Edineț, vor fi anulate. Explicația directorului ASP
Agenția Servicii Publice (ASP) urmează să anuleze peste 700 de permise de conducere, cel mai
10:20
Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici, cel mai mare lac din țară, va fi reabilitat anul viitor, într-un proiect de importanță majoră pentru protejarea capitalei de inundații. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei vizite de lucru în weekendul trecut. Lucrările vor include remedierea fisurilor și modernizarea pragului de […] The post Barajul de la Ghidighici intră în reparații pentru prevenirea inundațiilor în capitală appeared first on NewsMaker.
10:00
Grevă japoneză, în semn de protest, la o școală din cadrul Universității de Medicină. Motivul # NewsMaker
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) din Chișinău, unitate didactică și științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a anunțat „grevă japoneză” începând cu 15 decembrie. Potrivit instituției, „școala este eliminată din documente oficiale”, iar „angajații sunt presați să semneze acte administrative ce țin de lichidarea ei”, urmare a unui […] The post Grevă japoneză, în semn de protest, la o școală din cadrul Universității de Medicină. Motivul appeared first on NewsMaker.
09:50
Avertizare: Moldovenii aflați în Rusia riscă să fie presați să accepte obligații militare # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse ar putea fi presați să accepte obligații militare. Avertismentul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, în contextul unui decret prezidențial emis la Moscova la 5 noiembrie 2025, care prevede că anumite categorii de cetățeni străini ce solicită permis de ședere sau cetățenia rusă pot fi obligate […] The post Avertizare: Moldovenii aflați în Rusia riscă să fie presați să accepte obligații militare appeared first on NewsMaker.
08:40
Hanuka, marcată la Chișinău. Printre participanți, ambasadori și un deputat: „În solidaritate cu Sydney” # NewsMaker
Hanuka, o sărbătoare religioasă evreiască, a fost marcată în seara de 14 decembrie în Republica Moldova. La evenimentele desfășurate în capitală au participat ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, precum și deputata Olga Ursu. „M-am alăturat comunității evreiești din Republica Moldova pentru aprinderea primei lumânări de Hanukkah. De asemenea, […] The post Hanuka, marcată la Chișinău. Printre participanți, ambasadori și un deputat: „În solidaritate cu Sydney” appeared first on NewsMaker.
Ieri
18:20
România: doi copii – răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget # NewsMaker
Doi copii din Brăila au fost răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Cei doi au suferit răni la ochi și la mâini. Unul dintre ei, rănit mai grav, a rămas fără un deget, scrie Digi24. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor […] The post România: doi copii – răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget appeared first on NewsMaker.
17:30
„Suntem profund șocați”: Maia Sandu, despre atacul de pe plaja din Australia, soldat cu morți și răniți # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj în contextul atacului armat de pe plaja din Australia, în urma căruia, în timpul marcării Hanuka – o sărbătoare religioasă evreiască, au fost uciși mai mulți oameni. Șefa statului a declarat că violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre. „Suntem profund șocați […] The post „Suntem profund șocați”: Maia Sandu, despre atacul de pe plaja din Australia, soldat cu morți și răniți appeared first on NewsMaker.
15:20
În perioada 15-21 decembrie, minimele vor ajunge până la -4°C în nordul Republicii Moldova, până la 0°C în centru și până la +1°C la sud. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil pe tot parcursul săptămânii. Pe parcursul săptămânii viitoare, în centrul țării, temperaturile pe timpul zilei vor fi între +7 și […] The post Minime de până la -4°C în nordul țării: cum va fi vremea săptămâna viitoare în Moldova appeared first on NewsMaker.
14:50
Maia Sandu pleacă într-o vizită de lucru în Grecia: cu cine se va întâlni și ce subiecte are pe agendă # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă pe 15 decembrie. Potrivit instituției prezidențiale, Maia Sandu va avea întrevederi cu președintele Constantine Tassoulas și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Președinția Republicii Moldova a anunțat, pe 14 decembrie, că luni șefa statului, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în […] The post Maia Sandu pleacă într-o vizită de lucru în Grecia: cu cine se va întâlni și ce subiecte are pe agendă appeared first on NewsMaker.
13:30
Poliția australiană a anunțat că, în urma unui atac armat pe celebra plajă Bondi Beach din Sydney, au fost uciși 11 oameni și un atacator. Un al doilea atacator a fost reținut. În momentul atacului, pe plajă se sărbătorea Hanuka, scrie BBC. Al doilea trăgător se află în stare critică, a anunțat poliția. Potrivit acesteia, […] The post Focuri de armă pe o celebră plajă din Sydney, Australia: mai mulți morți și răniți appeared first on NewsMaker.
12:00
Incendiu la un depozit de petrol din Volgograd: Rusia raportează atacuri cu drone ucrainene. Ce se comunică în Ucraina # NewsMaker
Noaptea trecută, 13 spre 14 decembrie, Ucraina a atacat un depozit de petrol din Uryupinsk, regiunea Volgograd, și o rafinărie de petrol din Iaroslavl, scrie Meduza cu referire la guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, și canalul de Telegram Astra. La depozitul de petrol din regiunea Volgograd a izbucnit un incendiu. Ministerul rus al Apărării a […] The post Incendiu la un depozit de petrol din Volgograd: Rusia raportează atacuri cu drone ucrainene. Ce se comunică în Ucraina appeared first on NewsMaker.
10:30
Un bărbat și-a pierdut viața sâmbătă, 13 decembrie, după ce a căzut în fața unui autobuz de rută pe o stradă din Chișinău. Conform poliției, victima și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil în timp ce autobuzul părăsea stația. Accidentul s-a produs pe 13 decembrie, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din […] The post Un bărbat a murit după ce a căzut în fața unui autobuz de rută în Chișinău appeared first on NewsMaker.
09:50
Cel puțin două persoane au murit, iar opt au fost grav rănite în urma unui atac armat care a avut loc în timpul examenelor la Universitatea Brown din orașul Providence, statul Rhode Island. O altă persoană a suferit răni ușoare. Suspectul, descris ca un bărbat îmbrăcat în haine negre, este căutat, relatează BBC News. Atacul […] The post Împușcături în timpul examenelor la o universitate din SUA: doi studenți uciși appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor care locuiesc aici, iar menținerea unității și a coeziunii sociale între comunități este esențială pentru pace și stabilitate în țară. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumul Național al Minorităților Etnice. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, […] The post Igor Grosu la Forumul Minorităților Etnice:„Moldova e bogată prin oamenii ei” appeared first on NewsMaker.
16:50
UE îngheaţă pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa şi se pregăteşte să dea banii Ucrainei sub formă de împrumut # NewsMaker
Uniunea Europeană a decis vineri, 12 decembrie să blocheze pe termen nelimitat, 210 miliarde de euro din activele deținute de Banca Centrală a Rusiei în Europa, pentru a folosi aceste fonduri în sprijinul Ucrainei, potrivit Reuters. UE urmărește să mențină finanțarea Ucrainei și să îi permită să continue lupta, considerând invazia Rusiei o amenințare la […] The post UE îngheaţă pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa şi se pregăteşte să dea banii Ucrainei sub formă de împrumut appeared first on NewsMaker.
14:40
Alertă cu bombă la frontiera de nord: Un tren de pe ruta București–Kiev, ar fi fost minat # NewsMaker
O alertă cu bombă a fost declanșată astăzi, 13 decembrie, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autoritățile au primit informații despre o posibilă minare a unui tren internațional.Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 12:57 a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin […] The post Alertă cu bombă la frontiera de nord: Un tren de pe ruta București–Kiev, ar fi fost minat appeared first on NewsMaker.
14:30
Peste 3.000 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a și-au demonstrat, în premieră, competențele digitale în cadrul unei testări naționale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 1.928 dintre participanți au obținut nivel avansat de competență digitală, 810 – nivel intermediar, 210 – nivel elementar, iar doar 77 de elevi nu au înregistrat niciun nivel […] The post Cum stau elevii din Moldova la capitolul digital: Rezultatele primei testări naționale appeared first on NewsMaker.
13:30
NM Espresso: doar unii vor primi compensații, Dodon pregătește un impeachment împotriva Maiei Sandu, iar Ceban și-a făcut test antidrog # NewsMaker
Compensațiile de iarnă În această iarnă, în Moldova, peste 605 mii de familii vor primi compensații. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru 53% dintre familii pot conta pe sume de la 800 la 1000 de lei. În același timp, 178 de mii de familii care au depus cereri au primit refuz. Ministra a subliniat de asemenea că compensațiile de iarnă rămân o măsură temporară. Pe platforma compensatii.gov.md beneficiarii pot verifica deja mărimea compensațiilor acordate. Tariful la energie electrică ANRE […] The post NM Espresso: doar unii vor primi compensații, Dodon pregătește un impeachment împotriva Maiei Sandu, iar Ceban și-a făcut test antidrog appeared first on NewsMaker.
13:30
Parlamentul a votat bugetul 2026 în prima lectură: Mai mulți bani pentru economie, educație și sănătate # NewsMaker
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul prevede majorarea salariului minim în sectorul bugetar, creșteri semnificative ale investițiilor și alocări sporite pentru domenii-cheie precum economia, educația, sănătatea și protecția socială. Potrivit autorilor, bugetul este orientat spre consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii și stimularea competitivității sectorului privat. Venituri […] The post Parlamentul a votat bugetul 2026 în prima lectură: Mai mulți bani pentru economie, educație și sănătate appeared first on NewsMaker.
13:30
Ceban critică modul de adoptare a bugetului: „Cu multe lacune, cu multe întrebări serioase” # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Cean, a criticat modul în care s-a votat bugetul de stat pentru 2026, adoptat în prima lectură de Parlament aproape de miezul nopții. Edilul a subliniat că documentul a fost aprobat fără consultări publice și cu multe întrebări serioase rămase fără răspuns. „Acel buget care nu a fost […] The post Ceban critică modul de adoptare a bugetului: „Cu multe lacune, cu multe întrebări serioase” appeared first on NewsMaker.
13:30
Atac masiv asupra Odesei: O mare parte a orașului a rămas fără electricitate, apă și încălzire # NewsMaker
Noaptea trecută, regiunea Odesa a fost ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri aeriene de până acum, a declarat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper. Potrivit acestuia, în unele zone s-au înregistrat întreruperi ale alimentării cu energie electrică. „Au fost afectate obiecte civile, precum și infrastructura energetică și industrială. În urma atacurilor au izbucnit incendii, […] The post Atac masiv asupra Odesei: O mare parte a orașului a rămas fără electricitate, apă și încălzire appeared first on NewsMaker.
13:30
Astăzi, centrul Chișinăului este afectat de restricții de trafic din cauza Maratonului de Crăciun. Potrivit primăriei, între orele 6:00 și 15:00 traficul este suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare, de la strada Bănulescu-Bodoni până la strada Pușkin. Evenimentul, organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER” împreună cu Federația Sportivă Națională de Triatlon și Primăria Chișinău, va avea loc […] The post Restricții de circulație în centrul capitalei din cauza Maratonului de Crăciun appeared first on NewsMaker.
13:30
În acest weekend, 13 și 14 decembrie, vremea în Moldova va fi în general înnorată, cu precipitații izolate. Potrivit prognozei Centrului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării se așteaptă brumă pe timpul nopții, cu temperaturi ce pot scădea până la −2°C. În regiunea centrală și în Chișinău, sâmbătă cerul va fi parțial noros, fără precipitații, […] The post Brumă și precipitații izolate: prognoza meteo pentru weekend în Moldova appeared first on NewsMaker.
12 decembrie 2025
22:00
Un lot de 7,5 tone de mărar proaspăt, provenit din import, a fost nimicit, după ce s-a stabilit că acesta era contaminat cu pesticidul Pencozanol – un potențial risc pentru sănătate. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comentariu din 12 decembrie. Potrivit sursei citate, în urma analizelor de laborator, […] The post Un lot de 7,5 tone de mărar proaspăt, contaminat cu pesticide, a fost distrus appeared first on NewsMaker.
22:00
Moldova a soluționat 77% din cauzele CEDO: Câte mai rămân nerezolvate și ce soluții propune Guvernul # NewsMaker
Republica Moldova a înregistrat „rezultate remarcabile” în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, închizând 522 din cele 677 de cauze aflate sub supravegherea Comitetului Miniștrilor – adică aproximativ 77% . Datele au fost prezentate de directoarea pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, Clare Ovey, în cadrul unei conferințe internaționale organizate în contextul preluării […] The post Moldova a soluționat 77% din cauzele CEDO: Câte mai rămân nerezolvate și ce soluții propune Guvernul appeared first on NewsMaker.
22:00
VIDEO Ceban susține că s-a testat antidrog: după școli, propune măsura și pentru „persoanele care dețin funcții importante în stat” # NewsMaker
Primarul Chișinăului și liderul partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), Ion Ceban, a declarat că a trecut un test antidrog rapid, pe care l-a obținut „foarte greu”. Declarația a fost făcută la câteva zile după ce a propus introducerea testării antidrog în școli, începând cu vârsta de 13 ani. Pe 12 decembrie, Ceban a spus că „ar trebui […] The post VIDEO Ceban susține că s-a testat antidrog: după școli, propune măsura și pentru „persoanele care dețin funcții importante în stat” appeared first on NewsMaker.
22:00
Ciprul va prioritiza integrarea europeană a Moldovei în timpul președinției Consiliului UE? Declarația președintelui # NewsMaker
Avansarea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană va fi o prioritate pentru Cipru în timpul președinției sale asupra Consiliului UE, care va începe la 1 ianuarie. Declarația a fost făcută de președintele cipriot, Nikos Christodoulides, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omoloaga sa moldoveană, Maia Sandu, pe 12 decembrie, la Nicosia. „Vom […] The post Ciprul va prioritiza integrarea europeană a Moldovei în timpul președinției Consiliului UE? Declarația președintelui appeared first on NewsMaker.
22:00
Acord semnat: Procurorii din Moldova și cei din România vor coopera împotriva crimei organizate # NewsMaker
Procurorii specializați în investigarea și combaterea infracțiunilor grave organizate din Republica Moldova și cei din România vor colabora direct, schimbând informații și experiență profesională pentru a combate mai eficient rețelele criminale care acționează peste granițe. Această colaborare a devenit posibilă după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Moldova a semnat […] The post Acord semnat: Procurorii din Moldova și cei din România vor coopera împotriva crimei organizate appeared first on NewsMaker.
22:00
(VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria? # NewsMaker
De cinci luni, locuitorii unui complex de blocuri din sectorul Ciocana sunt în conflict cu firma de construcții, pe care o acuză de încălcarea planului urbanistic. Ei se tem că, odată cu darea în exploatare a noilor clădiri, zece locuințe vor rămâne în umbră, iar străzile înguste nu vor putea face față traficului generat de […] The post (VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria? appeared first on NewsMaker.
22:00
Femeile cu dizabilități din Republica Moldova pot solicita, de acum, ajutor juridic și informațional printr-o linie gratuită de WhatsApp. Lansată de Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), linia +373 67 777 380 oferă răspunsuri rapide, confidențiale și concrete pentru victimele violenței fizice, psihologice, economice sau instituționale, facilitând accesul la protecție și servicii specializate. Ce […] The post Femeile cu dizabilități care se confruntă cu violență pot primi sprijin juridic gratuit appeared first on NewsMaker.
