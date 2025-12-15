Fosta președintă Victoriabank, primul martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc
Europa Libera Moldova, 15 decembrie 2025 17:50
Fosta președintă Victoriabank, primul martor al apărării în dosarul lui Plahotniuc
Merită sau nu să fie organizate alegeri în Ucraina, așa cum a propus recent liderul de la Kiev Volodimir Zelenski? Jurnaliștii Current Time TV au căutat să afle părerea mai multor locuitori ai capitalei ucrainene....
O traducătoare a izbucnit în lacrimi în timpul mărturiei unui băiat ucrainean în Parlamentul UE # Europa Libera Moldova
Asistenta unui vicepreședinte al Parlamentului European a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea mărturia lui Roman Oleksiv, un băiat de 11 ani din Lviv, la dezbaterile ce au urmat după prezentarea unui documentar despre copiii din Ucraina. Băiatul a scăpat cu viață după un atac cu rachete rusești asupra orașului Vinița, în iulie 2022, însă mama sa nu a supraviețuit. Roman a trecut apoi prin 36 de operații și o lungă perioadă de reabilitare din cauza rănilor și arsurilor grave. El a revenit îns...
Ala Nemerenco, despre plecarea de la Ministerul Sănătății și problemele din sistem # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, explică de ce nu s-a regăsit în guvernul condus de Alexandru Munteanu. Ea vorbește și despre recentul scandal iscat la București din cauza unor diplome emise de Universitatea de Medicină din R. Moldova. În aceeași discuție, Nemerenco explică reforma spitalelor pe care a inițiat-o și spune de ce nu a fost adoptată o lege a malpraxisului....
Ala Nemerenco, despre plecarea de la Ministerul Sănătății și problemele din sistem
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, explică de ce nu s-a regăsit în guvernul condus de Alexandru Munteanu. Ea vorbește și despre recentul scandal iscat la București din cauza unor diplome emise de Universitatea de Medicină din R. Moldova. În aceeași discuție, Nemerenco explică reforma spitalelor pe care a inițiat-o și spune de ce nu a fost adoptată o lege a malpraxisului....
Drumul greu spre școală: Povestea unui student cu dizabilități care a ridicat o sală în picioare # Europa Libera Moldova
Maxim Grădinari, un tânăr de 24 de ani cu deficiențe locomotorii, învață la Colegiul Pedagogic din Bălți, compune poezii și vrea să scrie o autobiografie pentru a-i inspira și pe alți copii cu cerințe educaționale speciale. Și-a spus recent povestea la o conferință, ridicând sala în picioare....
