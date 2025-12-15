Umerov: „Suntem mai aproape de pace”, pe fondul negocierilor privind Donbasul

11:20

Bărbatul decedat în explozia produsă noaptea trecută la Ciorescu este fratele lui Teodor Cârnaț, jurist de profesie. Vestea tristă a fost făcută publică de Teodor pe rețelele de socializare. „Frate, frate, frățiorule… așa mă întâmpinai mereu, iar astăzi scriu aceste cuvinte știind că tu nu mai ești, Boris. E greu să accept că vocea ta […]