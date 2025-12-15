UE adoptă noi sancțiuni împotriva „flotei din umbră” care transportă petrol rusesc

12:00

Deputatul Sergiu Stefanco, care este și fermier, afirmă că protestele agricultorilor din prezent reprezintă un „déjà-vu dureros", identic cu situația de acum patru–cinci ani, iar responsabilitatea revine actualei guvernări. „Noi trăim un déjà-vu. Eu sunt deja deputat, dar în suflet am rămas fermier. Gospodăria mea continuă să activeze, fără mine, și știu exact prin ce […]