Premierul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Moldova. Despre ce au discutat
Realitatea.md, 15 decembrie 2025 17:20
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, unde au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural. Șeful Guvernului a subliniat deschiderea țării noastre pentru creșterea comerțului bilateral, intensificarea contactelor dintre mediile de afaceri și atragerea mai multor investitori azeri. Printre domeniile de interes […] Articolul Premierul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Moldova. Despre ce au discutat apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
17:20
Premierul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Moldova. Despre ce au discutat # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, unde au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural. Șeful Guvernului a subliniat deschiderea țării noastre pentru creșterea comerțului bilateral, intensificarea contactelor dintre mediile de afaceri și atragerea mai multor investitori azeri. Printre domeniile de interes […] Articolul Premierul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Moldova. Despre ce au discutat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:10
Pe fondul faptului că tehnologiile devin tot mai performante și ocupă o mare parte din timpul liber al oamenilor, mulți caută activități alternative sau aplicații care să le ofere momente de relaxare, transmite antena3.ro. Jocurile reprezintă una dintre cele mai accesibile opțiuni, fiind disponibile într-o varietate mare de forme și platforme. Printre cele mai simple […] Articolul Distracție fără bani: jocurile gratuite care au cucerit internetul apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Dodon a sesizat Curtea Constituțională privind decretul de numire a „emisarilor speciali”: Ridică probleme serioase de legalitate # Realitatea.md
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că a depus o sesizare la Curtea Constituțională în legătură cu decretul președintei Republicii Moldova privind instituirea funcției de „emisar special”. Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe Facebook, în care Dodon susține că această funcție ar fi fost creată fără temei legal și ar încălca mai multe […] Articolul Dodon a sesizat Curtea Constituțională privind decretul de numire a „emisarilor speciali”: Ridică probleme serioase de legalitate apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
O femeie din Rîbnița a suferit arsuri în timp ce prepara țuică de casă. Victima se află în spital # Realitatea.md
O femeie în vârstă de 64 de ani din Rîbnița a ajuns la spital cu arsuri de gradul I–II pe față, mâini și spate. Incidentul a avut loc pe 13 decembrie Potrivit informațiilor preliminare, femeia prepara țuică de casă din vin, iar în momentul în care a deschis capacul aparatului în care fierbea lichidul, a […] Articolul O femeie din Rîbnița a suferit arsuri în timp ce prepara țuică de casă. Victima se află în spital apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:40
VIDEO Primul martor din lista lui Plahotniuc, audiat: ”Mi s-a cerut să fac declarații împotriva…” # Realitatea.md
Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank, a fost audiată astăzi, 15 decembrie, în instanță în calitate de primul martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Aceasta a declarat că este gata să răspundă la întrebări și a susținut că, anterior, i s-ar fi cerut să facă declarații împotriva lui Vlad Plahotniuc în schimbul scoaterii […] Articolul VIDEO Primul martor din lista lui Plahotniuc, audiat: ”Mi s-a cerut să fac declarații împotriva…” apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale” # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin respinge un „armistițiu artificial” și susține în schimb o „pace adevărată” pentru Ucraina, scrie stirileprotv.ro, citând EFE. Poziția Kremlinului a fost transmisă de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței sale de presă telefonice zilnice. „Preşedintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge […] Articolul Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat noul site web oficial, igsu.gov.md, creat pentru a oferi cetățenilor informații actualizate, rapide și ușor accesibile. Potrivit comunicatului IGSU, site-ul a fost realizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 728 din 26 septembrie 2023, privind site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice, precum și cu […] Articolul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Energie puțină, condiții mai bune! 14 clădiri ale instituțiilor medicale vor fi reabilitate energetic # Realitatea.md
14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m2, majoritatea spitale raionale din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul, vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE – „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică” Ceremonia de semnare a acordurilor de colaborare a […] Articolul Energie puțină, condiții mai bune! 14 clădiri ale instituțiilor medicale vor fi reabilitate energetic apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Flash-mob național! Ce vor face pe 16 decembrie toți profesorii din țară, nemulțumiți de mărimea salariilor # Realitatea.md
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) anunță că marți, 16 decembrie, în instituțiile educaționale din întreaga țară va fi organizată o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”. Acțiunea are loc în contextul în care Comisiile parlamentare discută proiectul Legii Bugetului, cadrele didactice și […] Articolul Flash-mob național! Ce vor face pe 16 decembrie toți profesorii din țară, nemulțumiți de mărimea salariilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:30
Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de ANI: „Nu avem nimic de ascuns. Adevărul nu se teme de verificări” # Realitatea.md
Zinaida Popa a reacționat public după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința soțului său, Vasile Popa, fost director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Aceasta susține că verificările ANI sunt „absolut normale” într-un stat care pretinde respectarea legii și afirmă că […] Articolul Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de ANI: „Nu avem nimic de ascuns. Adevărul nu se teme de verificări” apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere surpriză în trimestrul III al anului 2025, de 5,2%, față de aceeași perioadă din 2024, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Totuși, pe parcursul primelor nouă luni ale anului, creșterea economică este de doar 2,0%, semn că avansul din vară nu reușește să compenseze slăbiciunile din prima […] Articolul Creștere economică surpriză în trimestrul III: PIB-ul Moldovei a urcat cu 5,2% apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Promo-LEX: La ultimele ședințe a Parlamentului, transparența decizională a fost afectată în cazul a 10 proiecte de lege # Realitatea.md
Analiza procedurii legislative la ultimele ședințe ale Parlamentului arată că transparența decizională a fost afectată în cazul a 10 proiecte de lege votate la ședința din 12 decembrie, ceea ce reprezintă 56% din totalul proiectelor adoptate. Constatările se regăsesc în raportul Promo-LEX. Ședința plenară a Parlamentului din 12 decembrie se remarcă prin faptul că deputații […] Articolul Promo-LEX: La ultimele ședințe a Parlamentului, transparența decizională a fost afectată în cazul a 10 proiecte de lege apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
MAN reacționează la declarațiile PAS despre parcări: „Problema nu este exclusiv municipală, ci una de nivel național” # Realitatea.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativă Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a venit cu o reacție publică la declarațiile fracțiunii PAS privind situația parcărilor din capitală, subliniind că soluționarea acestei probleme depinde nu doar de Primărie, ci și de existența unui cadru legislativ național funcțional. „Reprezentanții PAS recunosc public existența documentelor elaborate la nivelul Primăriei Chișinău, inclusiv […] Articolul MAN reacționează la declarațiile PAS despre parcări: „Problema nu este exclusiv municipală, ci una de nivel național” apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Valeriu Munteanu, exlus din Partidul AUR din Moldova. Volosatîi: „Intrăm într-o etapă de reconstrucție politică” # Realitatea.md
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, a fost exclus din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova, împreună cu alți membri. Decizia a fost luată de Consiliul Politic Național al formațiunii, care a invocat încălcarea statutului partidului, acțiuni de denigrare a acestuia și implicarea în activități considerate contrare intereselor AUR, transmite IPN. În cadrul […] Articolul Valeriu Munteanu, exlus din Partidul AUR din Moldova. Volosatîi: „Intrăm într-o etapă de reconstrucție politică” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Astronautul britanic Tim Peake a îndemnat Statele Unite și China să coopereze în explorarea Lunii, avertizând asupra riscurilor unei noi curse spațiale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Sky News, cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a lansării sale către Stația Spațială Internațională (ISS). „Spațiul este incredibil de dificil, un mediu foarte ostil”, a […] Articolul Tim Peake: explorarea Lunii ar trebui să se bazeze pe colaborare, nu competiție apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Maia Sandu, la Atena: Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că parteneriatul dintre Chișinău și Atena se consolidează constant, în cadrul întrevederii avute luni, 15 decembrie, la Atena, cu prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. Șefa statului a felicitat Grecia pentru transformarea sa din ultimele decenii, calificând succesul acesteia drept „o sursă de inspirație pentru Moldova și pentru întreaga Europă”. […] Articolul VIDEO Maia Sandu, la Atena: Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Plahotniuc sparge tăcerea! Va depune mărturii în dosarul ”kuliok”, în care este acuzat Igor Dodon # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc va participa în calitate de martor în dosarul denumit generic „kuliok”, în care este acuzat fostul președinte al țării, Igor Dodon. Despre aceasta Vlad Plahotniuc a anunțat în debutul ședinței de judecată pe dosarul ”furtul miliardului”, care a are loc azi, la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Fostul lider PDM nu a dat mai […] Articolul VIDEO Plahotniuc sparge tăcerea! Va depune mărturii în dosarul ”kuliok”, în care este acuzat Igor Dodon apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Bursa Internațională a Moldovei, înregistrată oficial. Dorin Recean a fost numit la conducere # Realitatea.md
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice (ASP), marcând trecerea la o etapă instituțională cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova. În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, care reprezintă unul dintre acționarii majoritari – Agenția Proprietăți Publice […] Articolul Bursa Internațională a Moldovei, înregistrată oficial. Dorin Recean a fost numit la conducere apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că această săptămână va fi decisivă pentru un posibil acord de pace în Ucraina. El a afirmat că confiscarea activelor rusești de către Uniunea Europeană ar echivala cu o declarație de război împotriva Rusiei. „Miza este clară — fie război, fie pace. Niciodată până acum nu am fost atât […] Articolul Premierul Ungariei: această săptămână va fi decisivă pentru pacea în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Bunuri misterioase și averi uriașe: Fostul director adjunct al SPPS, Vitalie Lupașcu, sub lupa ANI # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Vitalie Lupașcu, fost director adjunct în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în urma unei sesizări depuse pe 13 noiembrie 2025. Sesizarea vizează procurări semnificative de bunuri mobile și imobile efectuate de Lupașcu și soția sa în […] Articolul Bunuri misterioase și averi uriașe: Fostul director adjunct al SPPS, Vitalie Lupașcu, sub lupa ANI apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Start sărbătorilor de iarnă la Bălți. Au fost aprinse luminițele pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi # Realitatea.md
Municipiul Bălți a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, odată cu aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou și deschiderea Târgului de Crăciun. Bradul a fost donat, și în acest an, de Renato Usatîi, iar evenimentul a avut loc duminică, într-un cadru festiv. Orașul a fost decorat din timp cu iluminat de sărbătoare și […] Articolul Start sărbătorilor de iarnă la Bălți. Au fost aprinse luminițele pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Premierul grec, la întrevederea cu Maia Sandu: Grecia și Moldova consolidează cooperarea energetică # Realitatea.md
La Atena, premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a primit-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la câteva luni după întrevederea avută la Chișinău, subliniind dinamica pozitivă a relațiilor bilaterale. Șeful guvernului grec a felicitat Republica Moldova pentru desfășurarea cu succes a recentei alegeri parlamentare, evidențiind stabilitatea și maturitatea democratică a țării în pofida presiunilor externe. „Poporul […] Articolul Premierul grec, la întrevederea cu Maia Sandu: Grecia și Moldova consolidează cooperarea energetică apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
VIDEO Ploi torențiale afectează Comunitatea Valenciană și alte regiuni din Spania, risc pentru turiști și localnici # Realitatea.md
Mai multe regiuni din Spania, inclusiv Comunitatea Valenciană, unde locuiesc numeroși moldoveni și români, sunt afectate de ploi torențiale începând de ieri, 14 decembrie, potrivit informațiilor transmise de presa spaniolă și Agenția Meteorologică de Stat (Aemet). În Andaluzia și Comunitatea Valenciană au fost emise alerte roșii, cu acumulări de precipitații care ar putea depăși 250 […] Articolul VIDEO Ploi torențiale afectează Comunitatea Valenciană și alte regiuni din Spania, risc pentru turiști și localnici apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Fostul bodyguard al Maiei Sandu și ex-director SPPS, Vasile Popa, verificat de ANI: De unde vin banii pentru imobile? # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Vasile Popa, ex-director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), în urma unei sesizări înregistrate la 14 noiembrie 2025. Potrivit documentului publicat de ANI, sesizarea vizează posibila încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor […] Articolul Fostul bodyguard al Maiei Sandu și ex-director SPPS, Vasile Popa, verificat de ANI: De unde vin banii pentru imobile? apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
LIVE Vlad Plahotniuc, prezent la ședința de judecată în dosarul ”furtul miliardului” # Realitatea.md
Astăzi, 15 decembrie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul ”furtului miliardului”. După ce a absentat câteva ședințe la rând, fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, s-a prezentat azi în fața judecătorilor. La ultimele ședințe de judecată, apărarea lui Vlad Plahotniuc a cerut audierea a peste 160 de martori în dosar, iar instanța a acceptat […] Articolul LIVE Vlad Plahotniuc, prezent la ședința de judecată în dosarul ”furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că preluarea regiunii Donbas „nu va fi sfârșitul jocului pentru Putin”. „Trebuie să înțelegem că, dacă va cuceri Donbasul, atunci fortăreața va cădea și vor continua cu siguranță să cucerească întreaga Ucraină”, a adăugat Kallas. „Dacă Ucraina cade, atunci și alte regiuni sunt în […] Articolul Kaja Kallas avertizează: „Dacă Ucraina cade, alte regiuni sunt în pericol” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:30
PAS cere rezolvarea problemei parcărilor din Chișinău: „Primăria are deja toate atribuțiile legale să facă ordine” # Realitatea.md
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită Primăriei să înceteze, potrivit comunicatului formațiunii, „blocarea politică a soluțiilor tehnice” privind organizarea și gestionarea parcărilor publice și să prezinte de urgență Consiliului Municipal două documente esențiale: Regulamentul privind organizarea și funcționarea parcărilor publice din Chișinău și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2022–2030. Potrivit PAS, Chișinăul se confruntă […] Articolul PAS cere rezolvarea problemei parcărilor din Chișinău: „Primăria are deja toate atribuțiile legale să facă ordine” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Crimă șocantă în nordul țării. Un minor a murit după ce a fost snopit în bătaie de un bărbat # Realitatea.md
Un minor de 16 ani a murit după ce ar fi fost bătut în localitatea Brînzeni. Despre asta au scris jurnaliștii de la Pulsmedia.md, informație confirmată ulterior și de ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Edineț, Svetlana Talpă, pentru Realitatea.md. Tragedia s-a produs duminică, 14 decembrie. „La fața locului, minorul a fost găsit fără […] Articolul Crimă șocantă în nordul țării. Un minor a murit după ce a fost snopit în bătaie de un bărbat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO Columbia: 16 liceeni morți și 22 răniți după ce autocarul lor a căzut într-o prăpastie # Realitatea.md
16 liceeni au murit duminică, 14 decembrie, după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie în Columbia, transmite stirileprotv.ro, citând AFP. Transportul se întorcea dintr-o excursie organizată pentru a sărbători obținerea diplomei de absolvire. Elevii, din municipalitatea Bello, învecinată cu metropola Medellín, reveneau de la o plajă de pe coasta caraibiană a […] Articolul VIDEO Columbia: 16 liceeni morți și 22 răniți după ce autocarul lor a căzut într-o prăpastie apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
7 persoane, condamnate pentru trafic de droguri: Unul dintre suspecți a încercat să mituiască polițiștii # Realitatea.md
O femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și cinci bărbați cu vârste între 28 și 39 de ani au fost condamnați pentru trafic de droguri. Instanța le-a aplicat pedepse cuprinse între 7,5 și 11 ani de închisoare, precum și interdicția de a ocupa funcții sau de a desfășura activități legate […] Articolul 7 persoane, condamnate pentru trafic de droguri: Unul dintre suspecți a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Ultimii români care păcăleau turiștii cu „alba-neagra” la Turnul Eiffel, arestați după ce au fraudat 300.000 euro # Realitatea.md
Nouă persoane suspectate că fac parte dintr-un clan românesc de escrocherii au fost aduse joi seară în fața instanțelor de judecată din Paris. Suspecții sunt acuzați de fraudă organizată și ar fi ultimul grup care opera în zona Trocadero, lângă Turnul Eiffel. Clanul, cunoscut sub numele de „Cartoke” și afiliat organizației „Scorpionii”, controla anterior afacerea […] Articolul Ultimii români care păcăleau turiștii cu „alba-neagra” la Turnul Eiffel, arestați după ce au fraudat 300.000 euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO „Primari și angajați, sub presiune”: Ion Ceban vorbește despre controale și șantaj prin ANI # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că primari din suburbii și angajați ai Primăriei sunt supuși unor presiuni tot mai mari din partea organelor de control, în special a Autorității Naționale de Integritate (ANI). Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie. „Mulți primari din suburbii și angajați […] Articolul VIDEO „Primari și angajați, sub presiune”: Ion Ceban vorbește despre controale și șantaj prin ANI apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Droguri găsite în podul unei case din Orhei. Un minor de 17 ani este vizat în anchetă # Realitatea.md
Mai multe borcane cu droguri au fost găsite în podul casei unui tânăr de 17 ani din localitatea Berezlogi, raionul Orhei, după ce polițiștii au desfășurat percheziții. Tot în aceeași localitate, la domiciliul unui tânăr de 21 de ani, oamenii legii au depistat și ridicat un borcan cu substanțe cu caracteristici similare. Substanțele ridicate au […] Articolul Droguri găsite în podul unei case din Orhei. Un minor de 17 ani este vizat în anchetă apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Șoc în Croația: primul caz de lepră după decenii, pacientul este un lucrător din Nepal # Realitatea.md
Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb a confirmat primul caz de lepră din Croația. Pacientului afectat i-a fost imediat administrat tratamentul cu antibiotice și, la ora actuală, este în afara oricărui pericol. Conform informațiilor, pacientul nu reprezintă un risc pentru populație, scrie gândul.ro. În Croația, pacientul este un lucrător din Nepal care locuiește în […] Articolul Șoc în Croația: primul caz de lepră după decenii, pacientul este un lucrător din Nepal apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Sindicatele critică creșterea indemnizației unice la nașterea copilului cu 536 lei: ”Inflația a fost mult mai mare!” # Realitatea.md
Guvernul a propus spre examinare și aprobare un proiect de hotărâre care prevede majorarea indemnizației unice la nașterea copilului cu 536 de lei, adică de la 21.350 lei la 21.886 lei. Modificarea urmează să fie aprobată la ședința de Guvern din 17 decembrie. Conform estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026 de indemnizația […] Articolul Sindicatele critică creșterea indemnizației unice la nașterea copilului cu 536 lei: ”Inflația a fost mult mai mare!” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
FOTO Ardei cu pesticide peste limitele admise: Un lot de 3.400 kg a fost distrus de autorități # Realitatea.md
Un lot de 3.400 kg de ardei proaspăt, de import, a fost reținut și distrus, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) pentru reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. „Întreaga cantitate de ardei a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a inspectorilor Agenției. Nici un kilogram din lotul […] Articolul FOTO Ardei cu pesticide peste limitele admise: Un lot de 3.400 kg a fost distrus de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Aventură la frontieră cu România: un bărbat a încercat să fugă pe motocicletă din Ucraina # Realitatea.md
Un bărbat pe motocicletă a încercat să treacă frontiera din Ucraina spre România, venind din Cernăuți și îndreptându-se spre județul Suceava. Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat cum bărbatul și-a luat viteză pe motocicletă și a încercat să traverseze punctul de vamă. Scopul acestuia era să fugă din Ucraina prin punctul de frontieră […] Articolul VIDEO Aventură la frontieră cu România: un bărbat a încercat să fugă pe motocicletă din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:40
VIDEO Furt în Capitală! Doi tineri, prinși după ce au deposedat o pensionară de 51.000 de lei # Realitatea.md
Doi tineri, de 18 și 19 ani, originari din Chișinău și Ucraina, bănuiți de comiterea unui jaf în Capitală, au fost reținuți de polițiști. Oamenii legii au fost sesizați de victimă, o femeie de 61 de ani, după ce aceasta a fost deposedată de aproximativ 51.000 de lei. Incidentul s-a produs într-un oficiu bancar din […] Articolul VIDEO Furt în Capitală! Doi tineri, prinși după ce au deposedat o pensionară de 51.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Stare de urgență în economie, în regiunea transnistreană: Lucrătorii a trei mari întreprinderi, în șomaj tehnic # Realitatea.md
În regiunea transnistreană a fost instituită stare de urgență în economie, informează corespondentul agenției de presă IPN de la Tiraspol. Potrivit autorităților din regiune, decizia a fost luată pe fondul „încetinirii ritmului operațiunilor de decontare pe teritoriul Uniunii Europene”, situație care ar afecta grav activitatea economică și fluxurile financiare. În perioada stării de urgență, prioritară va […] Articolul Stare de urgență în economie, în regiunea transnistreană: Lucrătorii a trei mari întreprinderi, în șomaj tehnic apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Luni, 15 decembrie, miniștrii de externe ai Uniunii Europene urmează să decidă dacă vor continua negocierile de aderare la UE cu Republica Moldova la nivel tehnic, potrivit publicației European Pravda. Subiectul a fost abordat de comisara europeană pentru extindere și politica europeană de vecinătate, Marta Kos, înainte de începerea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE. […] Articolul Marta Kos: UE pornește negocieri tehnice de aderare cu Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Bărbatul decedat în explozia produsă noaptea trecută la Ciorescu este fratele lui Teodor Cârnaț, jurist de profesie. Vestea tristă a fost făcută publică de Teodor pe rețelele de socializare. „Frate, frate, frățiorule… așa mă întâmpinai mereu, iar astăzi scriu aceste cuvinte știind că tu nu mai ești, Boris. E greu să accept că vocea ta […] Articolul Bărbatul decedat în explozia de la Ciorescu este fratele lui Teodor Cârnaț apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
PAS propune plafonarea salariilor la ANRE, CNPF și ANRCETI: Să nu fie mai mari de 96 600 lei # Realitatea.md
Un grup de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și […] Articolul PAS propune plafonarea salariilor la ANRE, CNPF și ANRCETI: Să nu fie mai mari de 96 600 lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Moldova importă mai mult decât exportă. Deficitul comercial a crescut cu 30% în primele zece luni din 2025 # Realitatea.md
În ianuarie-octombrie 2025, deficitul balanței comerciale a ajuns la 5,8 miliarde de dolari, în creștere cu 30,3% față de aceeași perioadă din 2024, un salt de 1,35 miliarde de dolari într-un singur an, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Deși octombrie 2025 s-a atestat o majorare a exporturilor, până la 409,2 milioane dolari (+23,7% […] Articolul Moldova importă mai mult decât exportă. Deficitul comercial a crescut cu 30% în primele zece luni din 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Cum s-a schimbat bulevardul Dacia din Chișinău în ultimii ani? Imagini publicate de Ion Ceban # Realitatea.md
Carosabil reabilitat, trotuare reparate, piste pentru bicicliști, stații modernizate, spații verzi irigate și arbori nou plantați sunt doar o parte dintre lucrările realizate în ultimii ani pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica. Schimbările au fost prezentate într-un videoclip publicat de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. În imagini sunt surprinse și scuarurile amenajate, dar și infrastructura […] Articolul Cum s-a schimbat bulevardul Dacia din Chișinău în ultimii ani? Imagini publicate de Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Șoc la Hollywood: Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința sa din Los Angeles # Realitatea.md
Regizorul și actorul american Rob Reiner și soția sa, producătoarea Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în locuința lor din cartierul Brentwood din Los Angeles, scrie Digi24, citând presa americană. Potrivit primelor date, cei doi prezentau răni provocate de cuțit. Paramedicii au fost chemați la adresă duminică, în jurul orei locale 15:30, iar la […] Articolul Șoc la Hollywood: Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința sa din Los Angeles apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Două mașini s-au lovit sâmbătă seara, 13 decembrie, pe strada Albișoara, intersecție cu strada Petru Rareș. În urma impactului, autovehiculele au fost avariate. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate două automobile: un BMW și un Audi. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele. Pentru cele mai importante […] Articolul FOTO Ghinion de Sfântul Andrei: Două mașini s-au ciocnit violent în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Banii pentru compensațiile la energie pot fi ridicați de la oficiile poștale din 15 decembrie # Realitatea.md
Banii pentru compensațiile la energie pot fi ridicați de la oficiile poștale din țară începând de astăzi, 15 decembrie. Beneficiarii care nu au indicat un card bancar pentru primirea plăților trebuie să se prezinte la poștă cu buletinul de identitate. Pentru persoanele care au ales transferul pe card, banii au fost virați începând cu 12 […] Articolul Banii pentru compensațiile la energie pot fi ridicați de la oficiile poștale din 15 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Tragedie într-o gospodărie din Ciorescu: O persoană a murit, alta este grav rănită după o explozie # Realitatea.md
O persoană a decedat, iar alta se află în stare gravă la spital, în urma unei explozii produse în seara zilei de duminică, 14 decembrie, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, explozia s-a produs la soba de încălzit, în care era instalat un schimbător de căldură pe apă. În urma deflagrației, […] Articolul Tragedie într-o gospodărie din Ciorescu: O persoană a murit, alta este grav rănită după o explozie apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Vizită la Helsinki: Nicușor Dan discută cu statele de pe flancul estic măsuri contra amenințării ruse # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, începe luni o vizită oficială în Finlanda, iar marți va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care va avea loc la Helsinki. Summitul este convocat de premierul Finlandei, Petteri Orpo, și îi reunește pe liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei, Bulgariei și României. Obiectivul reuniunii este […] Articolul Vizită la Helsinki: Nicușor Dan discută cu statele de pe flancul estic măsuri contra amenințării ruse apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Barajul de la Ghidighici va fi reparat pentru a reduce riscul de inundații în Chișinău # Realitatea.md
Barajul lacului Ghidighici, cel mai mare lac de acumulare din Republica Moldova, urmează să fie reabilitat pentru a reduce riscul de inundații în Chișinău. Lucrările sunt planificate pentru anul viitor și au drept obiectiv creșterea siguranței populației, anunță Ministerul Mediului. Intervențiile vor viza evacuatorul de ape mari, unde vor fi reparate fisurile existente și va […] Articolul Barajul de la Ghidighici va fi reparat pentru a reduce riscul de inundații în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.