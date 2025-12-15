Premierul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Moldova. Despre ce au discutat

10:40

Banii pentru compensațiile la energie pot fi ridicați de la oficiile poștale din țară începând de astăzi, 15 decembrie. Beneficiarii care nu au indicat un card bancar pentru primirea plăților trebuie să se prezinte la poștă cu buletinul de identitate. Pentru persoanele care au ales transferul pe card, banii au fost virați începând cu 12 […]