Fost premier rus legat de centrala de la Cuciurgan, acuzat de o fraudă de 132 milioane de euro
Bani.md, 15 decembrie 2025 17:20
Compania de stat rusă „Rosnano" a depus o acțiune în Curtea de Arbitraj din Moscova împotriva fostului său director, Anatoli Ciubais, și a mai multor foști top-manageri, solicitând recuperarea unor prejudicii de 11,9 miliarde de ruble în legătură cu proiectul de producere a memoriei operative sub brandul Crocus, relatează Interfax. Anterior, Serviciul Federal al Executorilor
• • •
Acum 5 minute
17:40
Piața cripto stagnează: Bitcoin costă sub 90 000 de dolari pe fondul prudenței investitorilor # Bani.md
Bitcoin se tranzacționează luni, 15 decembrie, în jurul valorii de 89.800 de dolari, menținându-se sub pragul de 90.000 de dolari, într-o piață cripto caracterizată de volume reduse și lipsa unui impuls clar. Evoluția are loc în contextul în care Rezerva Federală a SUA a redus rata dobânzii, însă mesajul prudent transmis de banca centrală a
Acum 15 minute
17:30
Suspiciuni de evaziune fiscală în stânga Nistrului! O rețea mare de electrocasnice, scuturată de mascați # Bani.md
Forțele de ordine din regiunea transnistreană desfășoară acțiuni operative pe mai multe obiective comerciale, inclusiv la rețeaua de magazine „Haitek", precum și la mai multe cafenele și restaurante. Potrivit informațiilor oficiale, verificările au loc în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de eschivare de la plata impozitelor. În prezent, la locațiile vizate activează grupuri de
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:00
Profesorii și angajații din educație vor desfășura marți, 16 decembrie, acțiuni de protest în instituțiile de învățământ din toată țara. Acțiunea este organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei. Potrivit sindicaliștilor, protestul are loc în ziua în care Comisiile parlamentare vor examina proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2026, pentru a transmite autorităților că
Acum 2 ore
16:40
14 clădiri medicale din nouă raioane vor fi reabilitate energetic, cu finanțare germană și franceză # Bani.md
Paisprezece clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35 000 de metri pătrați, vor fi supuse procesului de reabilitare energetică în cadrul proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Majoritatea clădirilor vizate sunt spitale raionale situate în Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni
Acum 4 ore
14:50
Creștere de 5,2% într-un trimestru, dar doar 2% pe nouă luni. Agricultura ține PIB-ul pe linia de plutire # Bani.md
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere surpriză în trimestrul III 2025 de 5,2%, comparativ cu perioada similară a anului 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. Cu toate acestea, pe ansamblul primelor nouă luni ale anului, creșterea economică este de doar 2,0%, semn că avansul din vară nu reușește să compenseze slăbiciunile din prima
14:30
Bursa Internațională a Moldovei, înregistrată oficial la ASP. Dorin Recean obține o nouă funcție # Bani.md
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice, marcând intrarea instituției într-o etapă instituțională, cu bază legală și mandat operațional pentru dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova. Conducerea Bursei Internaționale a Moldovei este formată din echipa executivă și Consiliul de Administrație. Managementul executiv este asigurat de Veronica Aprintin, numită
14:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Vitalie Lupașcu, fost director adjunct în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în urma unei sesizări depuse pe 13 noiembrie 2025. Sesizarea vizează procurări semnificative de bunuri mobile și imobile efectuate de Lupașcu și soția sa în perioada
14:10
Averea din spatele uniformei! ANI îl ia la bani mărunți pe fostul bodyguard al Maiei Sandu # Bani.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Vasile Popa, ex-director în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), în urma unei sesizări înregistrate la 14 noiembrie 2025, scrie REALITATEA. Potrivit documentului publicat de ANI, sesizarea vizează posibila încălcare a regimului juridic al declarării averii și
Acum 6 ore
13:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru marți, 16 decembrie, prețuri maximale mai mici atât la benzină, cât și la motorină. Astfel, benzina COR 95 va putea fi vândută la un preț de cel mult 22,91 lei/litru, cu 12 bani mai puțin, iar motorina standard va costa
13:20
Statul mizează pe investiții mari: praguri de 10 milioane euro și 25 milioane euro pentru facilități # Bani.md
Investițiile strategice, cu o valoare de cel puțin 10 milioane de euro, vor beneficia de un regim special de sprijin în Republica Moldova, potrivit proiectului noii Legi cu privire la investiții, examinat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat. Documentul, elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, este parte a angajamentelor asumate de Republica Moldova
12:30
Guvernul urmează să voteze în ședința de miercuri o nouă modificare a Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2025, document care arată o redistribuire a banilor publici, cu accent clar pe întreținere curentă și mai puțin pe reabilitare strategică a infrastructurii rutiere. Potrivit proiectului, Fondul rutier ajunge la 2,598 miliarde lei, însă
12:00
Deputatul Sergiu Stefanco, care este și fermier, afirmă că protestele agricultorilor din prezent reprezintă un „déjà-vu dureros", identic cu situația de acum patru–cinci ani, iar responsabilitatea revine actualei guvernări. „Noi trăim un déjà-vu. Eu sunt deja deputat, dar în suflet am rămas fermier. Gospodăria mea continuă să activeze, fără mine, și știu exact prin ce
Acum 8 ore
11:40
Economia din Transnistria intră pe avarie. Lipsa gazului împinge regiunea spre un colaps controlat # Bani.md
Starea de urgență în economie urmează să fie reintrodus în regiunea transnistreană. Un decret în acest sens va fi semnat în perioada următoare de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, transmite presa locală. Potrivit autorităților separatiste, decizia este determinată de dificultățile în aprovizionarea cu gaze naturale. Decretul prezidențial urmează să fie examinat și aprobat de
11:30
De la 160 000 lei la sub 100 000 lei: salariile șefilor de la CNPF, ANRCETI și ANRE vor fi limitate # Bani.md
Salarii de sute de mii de lei lunar, încasate de conducerea unor autorități de reglementare, ar putea fi limitate prin lege. Un proiect legislativ înregistrat în Parlament de fracțiunea PAS prevede plafonarea lefurilor funcțiilor de conducere de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Comisia Națională a Pieței Financiare și Autoritatea Națională pentru Reglementarea Comunicațiilor
11:00
Economistul Iurie Rija avertizează că agricultura Republicii Moldova a intrat într-un paradox periculos. Fermierii au câștigat lupta cu timpul în producție, dar pierd banii din cauza logisticii lente și scumpe, în special pe calea ferată. Potrivit analizei sale, productivitatea agricolă a crescut de peste 300 de ori în ultimele două secole. Dacă acum 200 de
10:40
Importăm de trei ori mai mult decât exportăm. Gaura comercială a Moldovei a sărit la aproape 6 miliarde de dolari # Bani.md
În ianuarie–octombrie 2025, deficitul balanței comerciale a ajuns la 5,8 miliarde de dolari, în creștere cu 30,3% față de aceeași perioadă din 2024, un salt de 1,35 miliarde de dolari într-un singur an, arată datele Biroului Național de Statistică. Deși octombrie 2025 s-a atestat o majorare a exporturilor, până la 409,2 milioane dolari (+23,7% față
10:10
Zece loturi de bunuri confiscate, în valoare totală de 500,1 mii lei, vor fi scoase la concurs de Serviciul Fiscal de Stat pe 17 decembrie 2025. Printre bunurile propuse spre comercializare se regăsesc echipamente și produse de larg consum, cu valori individuale semnificative. Astfel, un aparat de cafea este evaluat la 101 262 lei, un
09:50
Paradoxul companiilor de stat! Vânzări mai mari cu 586,5 milioane, dar „gaura” de la CFM rămâne de 152,4 milioane lei # Bani.md
Întreprinderile de stat au încheiat semestrul I 2025 cu venituri totale de 3.445,6 mil. lei, dintre care 3.309,6 mil. lei din vânzări, în creștere cu 586,5 mil. lei față de aceeași perioadă din 2024 (bază comparabilă), arată datele Ministerului Finanțelor. În același timp, tabloul rămâne „toxic" la pierderi: Calea Ferată din Moldova continuă să adune
Acum 12 ore
09:40
Moldovenii au achitat peste 35 de milioane de lei pentru bunuri introduse în țară peste limita neimpozabilă de 150 de euro, în perioada 8–14 decembrie 2025, potrivit datelor Serviciului Vamal. Suma reprezintă 3,9% din totalul încasărilor realizate în această perioadă. În total, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au depășit 905 milioane de lei
Ieri
10:40
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026 au debutat slab și se mențin cu mult sub media ultimilor cinci ani, conturând perspectiva unui sezon modest atât din punct de vedere al volumelor, cât și al veniturilor. Concluziile apar în analiza economistului Iurie Rija, realizată pentru perioada iulie–noiembrie 2025 . Potrivit datelor, în
10:30
Grâul Moldovei, vândut cu 14% mai ieftin decât în 2021. Italia a înghițit jumătate din cantitate # Bani.md
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026 au intrat într-o zonă de echilibru cantitativ, însă scăderea prețurilor și problemele de calitate limitează câștigurile fermierilor și traderilor. Concluzia apare în analiza economistului Iurie Rija, care a examinat evoluția livrărilor externe în perioada iulie–noiembrie 2025 . Potrivit datelor, în primele cinci luni ale sezonului
10:20
Statele Unite au anunțat ridicarea sancțiunilor asupra exportului de potasiu din Belarus, un sector-cheie al economiei belaruse, ale cărui livrări reprezentau înainte de 2021 circa o cincime din exportul mondial de îngrășăminte pe bază de potasiu. Anunțul a fost făcut de John Cole, trimisul special al SUA în Belarus, citat de canalul de Telegram „Pul
10:10
Seceta și alte fenomene climatice extreme au generat pierderi economice semnificative pentru Republica Moldova în ultimii 25 de ani, afectând în special agricultura, sectorul energetic și infrastructura, iar aceste riscuri au devenit o amenințare directă la adresa stabilității financiare. Concluzia se regăsește în Foaia de parcurs pentru finanțare durabilă 2024–2028, elaborată de Banca Națională a
10:00
13 decembrie 2025
21:10
Panică la frontieră! Alertă cu bombă la trenul București–Kiev, chiar la ieșirea din Moldova # Bani.md
Astăzi, în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizată despre o posibilă minare a trenului de pasageri București–Kiev, aflat la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de trecere a frontierei Vălcineț. Potrivit informațiilor oficiale, imediat au fost declanșate toate acțiunile prevăzute de protocol. La fața locului au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive, precum și angajați ai
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Cum pot antreprenorii să vândă mai mult de sărbători: MIA, soluția pentru încasări instant # Bani.md
Decembrie este, tradițional, cea mai aglomerată lună pentru comercianți: clienți mai mulți, comenzi mai rapide și așteptări mai mari, mai ales în apropierea sărbătorilor de Crăciun. În acest context, viteza și siguranța plăților devin esențiale pentru orice afacere. MIA – sistemul național de plăți instant, creat de Banca Națională a Moldovei – oferă comercianților posibilitatea
10:20
Bugetul de stat pentru anul 2026 prevede alocări mai mari pentru domeniile sociale, cu accent pe sănătate, educație și protecție socială. Potrivit proiectului bugetar, miliarde de lei vor fi direcționate către ocrotirea sănătății, fondurile fiind destinate dezvoltării unei rețele regionale integrate, implementării dosarelor electronice de sănătate, creării unui sistem de monitorizare și localizare a medicamentelor,
10:20
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul prevede indexarea pensiilor și a prestațiilor sociale cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, iar peste 665.000 de persoane vor beneficia de pensii în anul viitor. Potrivit proiectului, alocația la
10:10
Record pe hârtie: Moldova are cei mai mulți salariați din 15 ani, dar cu forță de muncă tot mai puțină # Bani.md
Piața muncii din Republica Moldova consemnează în 2025 cea mai mare creștere a numărului de salariați din ultimii trei ani, iar totalul persoanelor angajate cu contract de muncă ajunge la 641,9 mii, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani. Concluziile aparțin economistului Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, prezentate în cadrul […] Articolul Record pe hârtie: Moldova are cei mai mulți salariați din 15 ani, dar cu forță de muncă tot mai puțină apare prima dată în Bani.md.
10:00
Boom de rapiță, economie pe avarie! Moldova exportă miliarde, dar rămâne furnizor de materie primă # Bani.md
Republica Moldova traversează cel mai bun sezon din istorie la exportul de rapiță, devenind în sezonul 2025–2026 al doilea cel mai mare exportator către Uniunea Europeană, după Ucraina. Concluzia reiese din analiza economistului Iurie Rija, care constată o creștere fără precedent atât a volumelor exportate, cât și a veniturilor generate de această cultură strategică. În […] Articolul Boom de rapiță, economie pe avarie! Moldova exportă miliarde, dar rămâne furnizor de materie primă apare prima dată în Bani.md.
12 decembrie 2025
18:10
Spor salarial de până la 40% pentru angajații din managementul crizelor, aprobat în prima lectură # Bani.md
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea unui spor salarial de până la 40% pentru angajații instituțiilor statului implicați în monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și managementul crizelor. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, vizează personalul cu atribuții directe din cadrul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Potrivit […] Articolul Spor salarial de până la 40% pentru angajații din managementul crizelor, aprobat în prima lectură apare prima dată în Bani.md.
16:30
Lovitură pentru Shein, Temu și AliExpress: UE introduce o taxă pentru coletele sub 150 de euro # Bani.md
Uniunea Europeană va introduce, începând cu luna iulie 2026, o taxă vamală de trei euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră pe teritoriul celor 27 de state membre. Măsura va fi una temporară și se va aplica până în anul 2028, când UE intenționează să impună taxe vamale […] Articolul Lovitură pentru Shein, Temu și AliExpress: UE introduce o taxă pentru coletele sub 150 de euro apare prima dată în Bani.md.
16:20
Moldovenii care decid să revină cu traiul în Republica Moldova vor beneficia de facilități extinse la repatrierea bunurilor, potrivit unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține deputaților din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, care au […] Articolul Statul promite facilități, dar 90 de moldoveni pleacă zilnic din țară apare prima dată în Bani.md.
15:50
Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: MGRES are potențial # Bani.md
Centrala de la Cuciurgan are potențialul de a relua livrările de energie electrică către malul drept al Nistrului, însă până în prezent nu au fost înaintate propuneri oficiale din partea Chișinăului. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Igantiev. Potrivit lui, MGRES a fost, în trecut, un exportator […] Articolul Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: MGRES are potențial apare prima dată în Bani.md.
15:00
Pentru salariații care au lucrat luna septembrie integral și cu zi deplină, în unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare, câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 14.692,7 lei, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit datelor oficiale, aproape 4 din 5 salariați (79,6%) au avut un […] Articolul Cifre dureroase. 20% dintre angajați trăiesc cu sub 7 mii lei pe lună apare prima dată în Bani.md.
14:50
Cadourile tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului # Bani.md
Sărbătorile vin cu miros de scorțișoară, vitrine luminate și liste de dorințe. În acest decor, Moldindconbank și Mastercard transformă cumpărăturile de iarnă de la Port Mall într-o experiență plină de mici bucurii. În perioada 12 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, cei care vizitează Port Mall pot descoperi un colț special Moldindconbank, unde un simplu […] Articolul Cadourile tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului apare prima dată în Bani.md.
14:40
Agenția pentru Digitalizare în Justiție și Administrarea Judecătorească (ADJAJ) a oferit portalului Rupor.md un răspuns oficial în care dezvăluie costurile tranziției sistemului judecătoresc din Republica Moldova de la software-ul rusesc de videoconferință TrueConf la alternative occidentale. Potrivit calculelor Agenției, înlocuirea completă va costa aproape un milion de dolari SUA. „Achiziționarea licențelor pentru alte aplicații recunoscute […] Articolul Justiția scapă de softul rusesc cu aproape 1 milion de dolari din buzunarul statului apare prima dată în Bani.md.
14:30
Președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov, a criticat reacția deputatului PAS Alexandru Trubca, care a calificat drept „așa-numite” protestele agricultorilor, acuzând lipsa de seriozitate și riscul manipulării datelor privind restanțele din sectorul agricol. Ivanov a cerut claritate totală asupra cifrelor. „Datoria nu este de 2,2 miliarde de lei, ci de 3,4 miliarde de lei. […] Articolul „Nu vă jucați cu cifrele”, Ivanov îl pune la punct pe deputatul pasionat de „tancuri” apare prima dată în Bani.md.
14:30
Plan controversat: Lukoil și-ar putea ceda activele globale printr-un schimb de acțiuni, fără cash # Bani.md
Grupul petrolier rus Lukoil favorizează propunerea înaintată de banca americană Xtellus Partners pentru vânzarea activelor sale internaționale, respingând peste zece oferte alternative, deoarece mecanismul propus nu presupune plăți în numerar, potrivit unor surse apropiate negocierilor, citate de Reuters. Conform surselor, tranzacția propusă de Xtellus ar permite restituirea către Lukoil a acțiunilor deținute în prezent de […] Articolul Plan controversat: Lukoil și-ar putea ceda activele globale printr-un schimb de acțiuni, fără cash apare prima dată în Bani.md.
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind achizițiile de energie electrică de avarie realizate de Î.S. „Moldelectrica”, menționând că volumul procurat reprezintă doar 0,2% din consumul lunar total de energie electrică. Potrivit ANRE, în perioada 6–10 decembrie, Moldelectrica a achiziționat aproximativ 930 MWh de energie electrică de avarie de la […] Articolul Energia de avarie nu scumpește curentul, deocamdată. ANRE: „Este prematur” apare prima dată în Bani.md.
13:00
Calea ferată a lui Voronin, „înecată” în 2022, revine în atenție! CFM lansează o licitație de circa 5 milioane de lei # Bani.md
CFM anunță inițierea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentului liniei de cale ferată Cahul–Giurgiulești, tronsonul Colibaș–Giurgiulești, potrivit anunțului companiei. CFM susține că serviciile de proiectare vizează mai multe segmente a linei de cale ferată. Valoarea estimativă a achiziției este de aproximativ 5 milioane de lei (TVA inclus), iar procedura aplicată […] Articolul Calea ferată a lui Voronin, „înecată” în 2022, revine în atenție! CFM lansează o licitație de circa 5 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
12:40
Tendința de reducere a prețurilor la carburanți se menține și în această săptămână, după mai multe săptămâni de scumpiri generate de impactul sancțiunilor americane asupra companiilor ruse Lukoil și Rosneft, care au perturbat lanțurile regionale de aprovizionare. Potrivit datelor ANRE, în săptămâna curentă motorina s-a ieftinit cu 43 de bani, de la 19,94 la 19,51 […] Articolul Efectele sancțiunilor SUA se temperează: ANRE anunță noi ieftiniri la carburanți apare prima dată în Bani.md.
12:20
Moldova, pe lista neagră a navigației. Pavilion compromis și reforme promise abia peste doi ani # Bani.md
Republica Moldova se află pe lista neagră a transportatorilor navali, din cauza nealinierii legislației naționale la standardele europene și internaționale în domeniul siguranței și securității maritime. Declarațiile au fost făcute de Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul Transporturilor. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu are în prezent nave care să opereze efectiv sub pavilion național, […] Articolul Moldova, pe lista neagră a navigației. Pavilion compromis și reforme promise abia peste doi ani apare prima dată în Bani.md.
11:50
Șeful Inspectoratului Național de Investigație (INI), Arcadie Catlabuga, care este și soțul ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor. Decretul prezidențial este din data de 11 decembrie și a intrat în vigoare la semnare. Potrivit declarației de avere, depusă la Autoritatea Națională de […] Articolul Soțul ministrei Agriculturii, ridicat la rang de chestor de Maia Sandu apare prima dată în Bani.md.
11:40
Proiectul bugetului pentru anul 2026 este construit pe o abordare mai responsabilă, cu accent pe investiții și creștere economică, chiar dacă pe dimensiunea socială este mai puțin ambițios decât în anii precedenți, a declarat deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe. „Ne concentrăm în acest buget pe investiții. Creștem cu 50% investițiile […] Articolul Buget de vitrină! Marian promite creștere, Ioniță vorbește despre cifre umflate apare prima dată în Bani.md.
11:20
Bomba concediilor. Statul are restanțe de peste 800 milioane de lei. Belous: achităm jumătate din sumă # Bani.md
Deputata Victoria Belous a anunțat că un proiect de lege aflat în examinare prevede alocarea a circa 400 de milioane de lei pentru achitarea concediilor neachitate aferente perioadelor după anul 1990, o problemă care, potrivit acesteia, apasă tot mai mult asupra bugetului public de la an la an. „Legea prevede o alocare de aproximativ 400 […] Articolul Bomba concediilor. Statul are restanțe de peste 800 milioane de lei. Belous: achităm jumătate din sumă apare prima dată în Bani.md.
11:00
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că politica statului trebuie să fie orientată prioritar spre reducerea sărăciei, nu spre menținerea pe termen lung a schemelor de compensații, chiar dacă acestea au avut un rol important în perioadele de criză. „Vom investi în economie și în angajare pentru a crește veniturile populației, astfel încât, […] Articolul Sărăcia scade lent. Ce arată datele „Ajutor la contor” după trei ierni apare prima dată în Bani.md.
10:40
Gaură de 400 de milioane, acoperită din buzunarul oamenilor. Slusari acuză ANRE de manipulare la tariful gazelor # Bani.md
Fostul deputat Alexandr Slusari acuză Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de manipulare și tergiversare intenționată a ajustării tarifelor la gaze, pe fondul devierilor tarifare negative acumulate de Moldovagaz. Slusari susține că ANRE evită să spună deschis că procesul de ajustare a tarifelor este întins artificial din cauza devierilor tarifare negative ale Moldovagaz, care […] Articolul Gaură de 400 de milioane, acoperită din buzunarul oamenilor. Slusari acuză ANRE de manipulare la tariful gazelor apare prima dată în Bani.md.
10:20
Fiecare a patra familie rămâne fără ajutor la iarnă! 178 000 de gospodării, neadmise la compensații # Bani.md
Fiecare a patra gospodărie din Republica Moldova nu va primi compensații la căldură în acest sezon, după ce doar 605.000 dintre cele aproximativ 783.000 de cereri depuse pe platforma compensatii.gov.md au fost declarate eligibile. Asta înseamnă că aproape 178.000 de familii nu întrunesc criteriile, iar numărul beneficiarilor este cu circa 120.000 mai mic decât anul […] Articolul Fiecare a patra familie rămâne fără ajutor la iarnă! 178 000 de gospodării, neadmise la compensații apare prima dată în Bani.md.
