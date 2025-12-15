CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de catering
Centrul pentru Jurnalism Independent, 15 decembrie 2025 15:50
CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de catering
AI în redacții: manageri de media și jurnaliști au analizat la un atelier CJI modelul unei politici de utilizare etică și transparentă a inteligenței artificiale # Centrul pentru Jurnalism Independent
18 manageri de media și jurnaliști au participat vineri, 5 decembrie, la un atelier dedicat explorării unui model de politică privind utilizarea etică și transparentă a inteligenței artificiale (AI) în activitatea jurnalistică, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Documentul analizat poate fi adaptat la necesitățile fiecărei redacții sau integrat în politica editorială existentă. Atelierul a fost condus de expertul media Alexey Terekhov, manager media, formator și jurnalist c...
12:00
Educație medie la orele de Limba engleză: o experiență care ajută elevii să gândească critic # Centrul pentru Jurnalism Independent
Ce au în comun Limba engleză și Educația pentru media? Cum ar putea fi interconectate aceste discipline pentru binele elevilor? Asta și-a propus să afle Irina Mutruc, profesoară de Limba engleză de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, participantă la Programul privind integrarea conținuturilor de educație media în cadrul disciplinelor de bază, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în parteneriat cu DW Akademie și susținut de Ministerul Educației și Cercetării...
1 decembrie 2025
12:30
Integrarea educației media la limba română și limba engleză: o provocare care a generat experiențe valoroase # Centrul pentru Jurnalism Independent
În primul semestru al anul de studii 2025-2026, douăzeci de profesoare și un profesor din cadrul a 10 instituții de învățământ din Republica Moldova au implementat Programul privind integrarea conținuturilor de educație media în cadrul disciplinelor limba română în clasa a VI-a și limba engleză în clasa a X-a. Desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu DW Akademie și susținut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), programul a sprijinit formarea unei generaț...
11:00
Pentru ultima lună a acestui an, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a pregătit o serie de activități relevante și dinamice. Decembrie se anunță plin de evenimente, inițiative speciale și proiecte dedicate comunității media. În același timp, continuăm rubricile noastre permanente, cu teme actuale și analize de interes public. Vă invităm să rămâneți alături de noi!… The post Agenda CJI pentru luna decembrie 2025 first appeared on CJI.
28 noiembrie 2025
19:50
Consolidarea competențelor de educație media în Republica Moldova: Pilotarea abordării integrate în educația formală # Centrul pentru Jurnalism Independent
Consolidarea competențelor de educație media în Republica Moldova: Pilotarea abordării integrate în educația formală...
00:30
Atelier de educație media la UPS „Ion Creangă”: Abilitatea de a gândi critic este una dintre cele mai valoroase competențe # Centrul pentru Jurnalism Independent
În deschiderea evenimentului, Lucia Cepraga, prorectoră pentru activitatea didactică a UPS „Ion Creangă”, a subliniat importanța subiectelor discutate în cadrul atelierului, care sunt de actualitate. „Trăim timpuri în care informațiile ne abundă. În calitate de viitoare cadre didactice, profesori, modele de urmat – aveți nevoie de cunoștințe și competențe care să vă ajute să discerneți între adevăr și fals, să identificați sursele care tind să dezinformeze și să le promovați pe cele care contrib...
