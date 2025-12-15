Încă o nouă funcție pentru Dorin Recean: Ce post va ocupa la Bursa Internațională a Moldovei
TV8, 15 decembrie 2025 15:50
Încă o nouă funcție pentru Dorin Recean: Ce post va ocupa la Bursa Internațională a Moldovei
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
16:00
Acum 30 minute
15:50
15:50
Acum o oră
15:30
Acum 2 ore
14:30
14:10
Acum 4 ore
13:40
13:10
13:00
Acum 6 ore
12:00
10:40
Acum 8 ore
09:50
09:20
08:50
08:20
Acum 12 ore
07:40
Acum 24 ore
14 decembrie 2025
20:50
20:40
19:40
18:10
18:10
16:50
Ieri
15:50
15:30
15:20
14:30
14:20
13:50
13:20
12:50
12:20
11:50
11:20
10:10
09:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.