Averea fostului șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat, sub lupa ANI. Zinaida Popa: „Nu avem nimic de ascuns”
NewsMaker, 15 decembrie 2025 15:50
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control al averii și intereselor personale asupra lui Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Măsura survine după ce instituția a primit o sesizare în luna noiembrie, la câteva zile după ce acesta a fost eliberat din funcție la cererea sa. […] The post Averea fostului șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat, sub lupa ANI. Zinaida Popa: „Nu avem nimic de ascuns” appeared first on NewsMaker.
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
15:50
15:40
Căutați cadoul ideal de Anul Nou? O prezentare a gadgeturilor în trend, în 2026, pentru tineri. Ceasuri inteligente, căști, boxe portabile și sfaturi pentru alegerea optimă. Anul Nou digital: gadgeturile sunt cel mai bun cadou pentru tinerii moderni Epoca puloverelor cu reni și a suvenirurilor apune. Pentru generația Z și mileniali, cadoul de Anul Nou […] The post Cadouri de Anul Nou 2026: Top gadgeturi pentru tineri | Recenzie appeared first on NewsMaker.
15:40
Maia Sandu, în Grecia: Moldova, pe cale să devină o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale # NewsMaker
Președinta Maia Sandu, care se află pe 15 decembrie într-o vizită în Grecia, a discutat cu premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, despre colaborarea bilaterală și parcursul european al Republicii Moldova. Șefa statului a declarat că a fost abordat inclusiv subiectul securității energetice, menționând că Republica Moldova „este în curs de a deveni o rută de tranzit […] The post Maia Sandu, în Grecia: Moldova, pe cale să devină o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
15:30
(VIDEO) Stare de urgență în Transnistria/ Moldovenii din Rusia, mobilizați?/ Salariile unor instituții, reduse # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Stare de urgență în economie, reintrodusă în Transnistria— Plafoane salariale în autoritățile de reglementare— Risc de recrutare: moldovenii din Rusia, avertizați de MAE— Edineț și Bălți: peste 700 de permise de conducere vor fi anulate— Primul martor în dosarul lui Plahotniuc. Ce […] The post (VIDEO) Stare de urgență în Transnistria/ Moldovenii din Rusia, mobilizați?/ Salariile unor instituții, reduse appeared first on NewsMaker.
15:10
Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Susține că va depune mărturii și în dosarul „kuliok”, în care figurează Dodon # NewsMaker
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc – care a absentat la ultimele ședințe de judecată – a fost escortat astăzi, 15 decembrie, la o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat. Magistrații urmează să audieze primii martori ai apărării, din cei 27 acceptați de instanță. Plahotniuc a declarat pentru presă că va participa […] The post Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Susține că va depune mărturii și în dosarul „kuliok”, în care figurează Dodon appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
14:50
Aproape jumătate de miliard de lei, folosiți neconform: Curtea de Conturi constată nereguli în acordarea ajutoarelor de stat # NewsMaker
Mai multe nereguli au fost depistate de Curtea de Conturi privind acordarea ajutoarelor de stat pentru perioada 2023-2025. În ultimii doi ani, statul a acordat sute de milioane de lei pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, protecția mediului și serviciile publice esențiale. Auditul Curții de Conturi arată însă că, deși banii au avut un impact […] The post Aproape jumătate de miliard de lei, folosiți neconform: Curtea de Conturi constată nereguli în acordarea ajutoarelor de stat appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
14:00
Deputatul român Valeriu Munteanu, exclus din AUR Moldova: este acuzat că ar fi denigrat partidul # NewsMaker
Valeriu Munteanu, deputat al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul României, a fost exclus din AUR în Republica Moldova. Decizia a fost aprobată de Consiliul Național Politic al formațiunii la ședința din 14 decembrie. Potrivit unui comunicat al AUR în Republica Moldova, Consiliul Politic Național al formațiunii a hotărât retragerea calității de membru de […] The post Deputatul român Valeriu Munteanu, exclus din AUR Moldova: este acuzat că ar fi denigrat partidul appeared first on NewsMaker.
12:50
Pe teritoriul Transnistriei va fi reintrodusă starea de urgență în economie din cauza reducerii livrărilor de gaze către regiune. Decizia a fost luată de liderul de facto din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, potrivit presei locale. Așa-numitul „ministru al Economiei” al regiunii, Serghei Obolonik, a declarat că problemele legate de livrarea gazului sunt cauzate de „reducerea […] The post Tiraspolul reintroduce starea de urgență în economie, în plină iarnă appeared first on NewsMaker.
12:20
De la 160.000 la circa 100.000 de lei? Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI vor fi plafonate: proiect de lege # NewsMaker
Un grup de deputați ai Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice […] The post De la 160.000 la circa 100.000 de lei? Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI vor fi plafonate: proiect de lege appeared first on NewsMaker.
12:20
Importăm de 3 ori mai mult decât exportăm: Deficitul comercial se apropie de 6 miliarde de dolari # NewsMaker
Republica Moldova importă aproape de trei ori mai mult decât exportă. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în primele zece luni ale anului 2025, Republica Moldova a înregistrat un deficit comercial de aproape 6 miliarde de dolari. Practic, pentru fiecare 100 de dolari cheltuiți pe importuri, veniturile din exporturi abia ating 34 de dolari. […] The post Importăm de 3 ori mai mult decât exportăm: Deficitul comercial se apropie de 6 miliarde de dolari appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
11:10
Compensațiile la căldură, disponibile de astăzi și la oficiile poștale. Ce acte trebuie să ai la tine # NewsMaker
Cetățenii care nu și-au primit compensațiile la căldură prin card își pot ridica banii de la oficiile poștale, începând de astăzi, 15 decembrie. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru a beneficia de acest sprijin, este nevoie de prezentarea doar a unui buletin de identitate. În acest sezon rece, 605 538 de gospodării vor primit […] The post Compensațiile la căldură, disponibile de astăzi și la oficiile poștale. Ce acte trebuie să ai la tine appeared first on NewsMaker.
10:50
Peste 700 de permise, obținute la Bălți și Edineț, vor fi anulate. Explicația directorului ASP # NewsMaker
Agenția Servicii Publice (ASP) urmează să anuleze peste 700 de permise de conducere, cel mai probabil începând cu săptămâna 15-21 decembrie. Declarațiile au fost făcute de directorul ASP, Mircea Eșanu, în ediția din 14 decembrie a emisiunii „Cutia Neagră Pus” de la TV8. Potrivit lui Eșanu, aceste permise au fost obținute printr-o schemă de corupție la Bălți […] The post Peste 700 de permise, obținute la Bălți și Edineț, vor fi anulate. Explicația directorului ASP appeared first on NewsMaker.
10:20
Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici, cel mai mare lac din țară, va fi reabilitat anul viitor, într-un proiect de importanță majoră pentru protejarea capitalei de inundații. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei vizite de lucru în weekendul trecut. Lucrările vor include remedierea fisurilor și modernizarea pragului de […] The post Barajul de la Ghidighici intră în reparații pentru prevenirea inundațiilor în capitală appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
10:00
Grevă japoneză, în semn de protest, la o școală din cadrul Universității de Medicină. Motivul # NewsMaker
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) din Chișinău, unitate didactică și științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a anunțat „grevă japoneză” începând cu 15 decembrie. Potrivit instituției, „școala este eliminată din documente oficiale”, iar „angajații sunt presați să semneze acte administrative ce țin de lichidarea ei”, urmare a unui […] The post Grevă japoneză, în semn de protest, la o școală din cadrul Universității de Medicină. Motivul appeared first on NewsMaker.
09:50
Avertizare: Moldovenii aflați în Rusia riscă să fie presați să accepte obligații militare # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse ar putea fi presați să accepte obligații militare. Avertismentul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, în contextul unui decret prezidențial emis la Moscova la 5 noiembrie 2025, care prevede că anumite categorii de cetățeni străini ce solicită permis de ședere sau cetățenia rusă pot fi obligate […] The post Avertizare: Moldovenii aflați în Rusia riscă să fie presați să accepte obligații militare appeared first on NewsMaker.
08:40
Hanuka, marcată la Chișinău. Printre participanți, ambasadori și un deputat: „În solidaritate cu Sydney” # NewsMaker
Hanuka, o sărbătoare religioasă evreiască, a fost marcată în seara de 14 decembrie în Republica Moldova. La evenimentele desfășurate în capitală au participat ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, precum și deputata Olga Ursu. „M-am alăturat comunității evreiești din Republica Moldova pentru aprinderea primei lumânări de Hanukkah. De asemenea, […] The post Hanuka, marcată la Chișinău. Printre participanți, ambasadori și un deputat: „În solidaritate cu Sydney” appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
18:20
România: doi copii – răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget # NewsMaker
Doi copii din Brăila au fost răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Cei doi au suferit răni la ochi și la mâini. Unul dintre ei, rănit mai grav, a rămas fără un deget, scrie Digi24. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor […] The post România: doi copii – răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget appeared first on NewsMaker.
17:30
„Suntem profund șocați”: Maia Sandu, despre atacul de pe plaja din Australia, soldat cu morți și răniți # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj în contextul atacului armat de pe plaja din Australia, în urma căruia, în timpul marcării Hanuka – o sărbătoare religioasă evreiască, au fost uciși mai mulți oameni. Șefa statului a declarat că violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre. „Suntem profund șocați […] The post „Suntem profund șocați”: Maia Sandu, despre atacul de pe plaja din Australia, soldat cu morți și răniți appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:20
În perioada 15-21 decembrie, minimele vor ajunge până la -4°C în nordul Republicii Moldova, până la 0°C în centru și până la +1°C la sud. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil pe tot parcursul săptămânii. Pe parcursul săptămânii viitoare, în centrul țării, temperaturile pe timpul zilei vor fi între +7 și […] The post Minime de până la -4°C în nordul țării: cum va fi vremea săptămâna viitoare în Moldova appeared first on NewsMaker.
14:50
Maia Sandu pleacă într-o vizită de lucru în Grecia: cu cine se va întâlni și ce subiecte are pe agendă # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă pe 15 decembrie. Potrivit instituției prezidențiale, Maia Sandu va avea întrevederi cu președintele Constantine Tassoulas și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Președinția Republicii Moldova a anunțat, pe 14 decembrie, că luni șefa statului, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în […] The post Maia Sandu pleacă într-o vizită de lucru în Grecia: cu cine se va întâlni și ce subiecte are pe agendă appeared first on NewsMaker.
13:30
Poliția australiană a anunțat că, în urma unui atac armat pe celebra plajă Bondi Beach din Sydney, au fost uciși 11 oameni și un atacator. Un al doilea atacator a fost reținut. În momentul atacului, pe plajă se sărbătorea Hanuka, scrie BBC. Al doilea trăgător se află în stare critică, a anunțat poliția. Potrivit acesteia, […] The post Focuri de armă pe o celebră plajă din Sydney, Australia: mai mulți morți și răniți appeared first on NewsMaker.
12:00
Incendiu la un depozit de petrol din Volgograd: Rusia raportează atacuri cu drone ucrainene. Ce se comunică în Ucraina # NewsMaker
Noaptea trecută, 13 spre 14 decembrie, Ucraina a atacat un depozit de petrol din Uryupinsk, regiunea Volgograd, și o rafinărie de petrol din Iaroslavl, scrie Meduza cu referire la guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, și canalul de Telegram Astra. La depozitul de petrol din regiunea Volgograd a izbucnit un incendiu. Ministerul rus al Apărării a […] The post Incendiu la un depozit de petrol din Volgograd: Rusia raportează atacuri cu drone ucrainene. Ce se comunică în Ucraina appeared first on NewsMaker.
10:30
Un bărbat și-a pierdut viața sâmbătă, 13 decembrie, după ce a căzut în fața unui autobuz de rută pe o stradă din Chișinău. Conform poliției, victima și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil în timp ce autobuzul părăsea stația. Accidentul s-a produs pe 13 decembrie, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din […] The post Un bărbat a murit după ce a căzut în fața unui autobuz de rută în Chișinău appeared first on NewsMaker.
09:50
Cel puțin două persoane au murit, iar opt au fost grav rănite în urma unui atac armat care a avut loc în timpul examenelor la Universitatea Brown din orașul Providence, statul Rhode Island. O altă persoană a suferit răni ușoare. Suspectul, descris ca un bărbat îmbrăcat în haine negre, este căutat, relatează BBC News. Atacul […] The post Împușcături în timpul examenelor la o universitate din SUA: doi studenți uciși appeared first on NewsMaker.
13 decembrie 2025
17:20
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor care locuiesc aici, iar menținerea unității și a coeziunii sociale între comunități este esențială pentru pace și stabilitate în țară. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumul Național al Minorităților Etnice. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, […] The post Igor Grosu la Forumul Minorităților Etnice:„Moldova e bogată prin oamenii ei” appeared first on NewsMaker.
16:50
UE îngheaţă pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa şi se pregăteşte să dea banii Ucrainei sub formă de împrumut # NewsMaker
Uniunea Europeană a decis vineri, 12 decembrie să blocheze pe termen nelimitat, 210 miliarde de euro din activele deținute de Banca Centrală a Rusiei în Europa, pentru a folosi aceste fonduri în sprijinul Ucrainei, potrivit Reuters. UE urmărește să mențină finanțarea Ucrainei și să îi permită să continue lupta, considerând invazia Rusiei o amenințare la […] The post UE îngheaţă pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa şi se pregăteşte să dea banii Ucrainei sub formă de împrumut appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Alertă cu bombă la frontiera de nord: Un tren de pe ruta București–Kiev, ar fi fost minat # NewsMaker
O alertă cu bombă a fost declanșată astăzi, 13 decembrie, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autoritățile au primit informații despre o posibilă minare a unui tren internațional.Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 12:57 a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin […] The post Alertă cu bombă la frontiera de nord: Un tren de pe ruta București–Kiev, ar fi fost minat appeared first on NewsMaker.
14:30
Peste 3.000 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a și-au demonstrat, în premieră, competențele digitale în cadrul unei testări naționale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 1.928 dintre participanți au obținut nivel avansat de competență digitală, 810 – nivel intermediar, 210 – nivel elementar, iar doar 77 de elevi nu au înregistrat niciun nivel […] The post Cum stau elevii din Moldova la capitolul digital: Rezultatele primei testări naționale appeared first on NewsMaker.
13:30
NM Espresso: doar unii vor primi compensații, Dodon pregătește un impeachment împotriva Maiei Sandu, iar Ceban și-a făcut test antidrog # NewsMaker
Compensațiile de iarnă În această iarnă, în Moldova, peste 605 mii de familii vor primi compensații. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru 53% dintre familii pot conta pe sume de la 800 la 1000 de lei. În același timp, 178 de mii de familii care au depus cereri au primit refuz. Ministra a subliniat de asemenea că compensațiile de iarnă rămân o măsură temporară. Pe platforma compensatii.gov.md beneficiarii pot verifica deja mărimea compensațiilor acordate. Tariful la energie electrică ANRE […] The post NM Espresso: doar unii vor primi compensații, Dodon pregătește un impeachment împotriva Maiei Sandu, iar Ceban și-a făcut test antidrog appeared first on NewsMaker.
13:30
Parlamentul a votat bugetul 2026 în prima lectură: Mai mulți bani pentru economie, educație și sănătate # NewsMaker
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul prevede majorarea salariului minim în sectorul bugetar, creșteri semnificative ale investițiilor și alocări sporite pentru domenii-cheie precum economia, educația, sănătatea și protecția socială. Potrivit autorilor, bugetul este orientat spre consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii și stimularea competitivității sectorului privat. Venituri […] The post Parlamentul a votat bugetul 2026 în prima lectură: Mai mulți bani pentru economie, educație și sănătate appeared first on NewsMaker.
13:30
Ceban critică modul de adoptare a bugetului: „Cu multe lacune, cu multe întrebări serioase” # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Cean, a criticat modul în care s-a votat bugetul de stat pentru 2026, adoptat în prima lectură de Parlament aproape de miezul nopții. Edilul a subliniat că documentul a fost aprobat fără consultări publice și cu multe întrebări serioase rămase fără răspuns. „Acel buget care nu a fost […] The post Ceban critică modul de adoptare a bugetului: „Cu multe lacune, cu multe întrebări serioase” appeared first on NewsMaker.
13:30
Atac masiv asupra Odesei: O mare parte a orașului a rămas fără electricitate, apă și încălzire # NewsMaker
Noaptea trecută, regiunea Odesa a fost ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri aeriene de până acum, a declarat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper. Potrivit acestuia, în unele zone s-au înregistrat întreruperi ale alimentării cu energie electrică. „Au fost afectate obiecte civile, precum și infrastructura energetică și industrială. În urma atacurilor au izbucnit incendii, […] The post Atac masiv asupra Odesei: O mare parte a orașului a rămas fără electricitate, apă și încălzire appeared first on NewsMaker.
13:30
Astăzi, centrul Chișinăului este afectat de restricții de trafic din cauza Maratonului de Crăciun. Potrivit primăriei, între orele 6:00 și 15:00 traficul este suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare, de la strada Bănulescu-Bodoni până la strada Pușkin. Evenimentul, organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER” împreună cu Federația Sportivă Națională de Triatlon și Primăria Chișinău, va avea loc […] The post Restricții de circulație în centrul capitalei din cauza Maratonului de Crăciun appeared first on NewsMaker.
13:30
În acest weekend, 13 și 14 decembrie, vremea în Moldova va fi în general înnorată, cu precipitații izolate. Potrivit prognozei Centrului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării se așteaptă brumă pe timpul nopții, cu temperaturi ce pot scădea până la −2°C. În regiunea centrală și în Chișinău, sâmbătă cerul va fi parțial noros, fără precipitații, […] The post Brumă și precipitații izolate: prognoza meteo pentru weekend în Moldova appeared first on NewsMaker.
12 decembrie 2025
22:00
Un lot de 7,5 tone de mărar proaspăt, provenit din import, a fost nimicit, după ce s-a stabilit că acesta era contaminat cu pesticidul Pencozanol – un potențial risc pentru sănătate. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comentariu din 12 decembrie. Potrivit sursei citate, în urma analizelor de laborator, […] The post Un lot de 7,5 tone de mărar proaspăt, contaminat cu pesticide, a fost distrus appeared first on NewsMaker.
22:00
Moldova a soluționat 77% din cauzele CEDO: Câte mai rămân nerezolvate și ce soluții propune Guvernul # NewsMaker
Republica Moldova a înregistrat „rezultate remarcabile” în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, închizând 522 din cele 677 de cauze aflate sub supravegherea Comitetului Miniștrilor – adică aproximativ 77% . Datele au fost prezentate de directoarea pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, Clare Ovey, în cadrul unei conferințe internaționale organizate în contextul preluării […] The post Moldova a soluționat 77% din cauzele CEDO: Câte mai rămân nerezolvate și ce soluții propune Guvernul appeared first on NewsMaker.
22:00
VIDEO Ceban susține că s-a testat antidrog: după școli, propune măsura și pentru „persoanele care dețin funcții importante în stat” # NewsMaker
Primarul Chișinăului și liderul partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), Ion Ceban, a declarat că a trecut un test antidrog rapid, pe care l-a obținut „foarte greu”. Declarația a fost făcută la câteva zile după ce a propus introducerea testării antidrog în școli, începând cu vârsta de 13 ani. Pe 12 decembrie, Ceban a spus că „ar trebui […] The post VIDEO Ceban susține că s-a testat antidrog: după școli, propune măsura și pentru „persoanele care dețin funcții importante în stat” appeared first on NewsMaker.
22:00
Ciprul va prioritiza integrarea europeană a Moldovei în timpul președinției Consiliului UE? Declarația președintelui # NewsMaker
Avansarea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană va fi o prioritate pentru Cipru în timpul președinției sale asupra Consiliului UE, care va începe la 1 ianuarie. Declarația a fost făcută de președintele cipriot, Nikos Christodoulides, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omoloaga sa moldoveană, Maia Sandu, pe 12 decembrie, la Nicosia. „Vom […] The post Ciprul va prioritiza integrarea europeană a Moldovei în timpul președinției Consiliului UE? Declarația președintelui appeared first on NewsMaker.
22:00
Acord semnat: Procurorii din Moldova și cei din România vor coopera împotriva crimei organizate # NewsMaker
Procurorii specializați în investigarea și combaterea infracțiunilor grave organizate din Republica Moldova și cei din România vor colabora direct, schimbând informații și experiență profesională pentru a combate mai eficient rețelele criminale care acționează peste granițe. Această colaborare a devenit posibilă după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Moldova a semnat […] The post Acord semnat: Procurorii din Moldova și cei din România vor coopera împotriva crimei organizate appeared first on NewsMaker.
22:00
(VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria? # NewsMaker
De cinci luni, locuitorii unui complex de blocuri din sectorul Ciocana sunt în conflict cu firma de construcții, pe care o acuză de încălcarea planului urbanistic. Ei se tem că, odată cu darea în exploatare a noilor clădiri, zece locuințe vor rămâne în umbră, iar străzile înguste nu vor putea face față traficului generat de […] The post (VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria? appeared first on NewsMaker.
22:00
Femeile cu dizabilități din Republica Moldova pot solicita, de acum, ajutor juridic și informațional printr-o linie gratuită de WhatsApp. Lansată de Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), linia +373 67 777 380 oferă răspunsuri rapide, confidențiale și concrete pentru victimele violenței fizice, psihologice, economice sau instituționale, facilitând accesul la protecție și servicii specializate. Ce […] The post Femeile cu dizabilități care se confruntă cu violență pot primi sprijin juridic gratuit appeared first on NewsMaker.
22:00
(VIDEO) Costiuc, cadou pentru Grosu/Ceban, curat la substanțe interzise/Chișinău„impotent” față de Tiraspol? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ion Ceban, testat pentru consumul de substanțe interzise— Tiraspol: MGRES are potențial de a furniza lumină pe malul drept— Moldova fără Transnistria în UE? Parlamentul reacționează la scenariul lui Chiveri— Cu lapte și brânză în Parlament. Costiuc i-a adus „cadouri” lui Grosu— […] The post (VIDEO) Costiuc, cadou pentru Grosu/Ceban, curat la substanțe interzise/Chișinău„impotent” față de Tiraspol? appeared first on NewsMaker.
22:00
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri cu CSI, incluziv cel privind călătoria fără vize # NewsMaker
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek […] The post Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri cu CSI, incluziv cel privind călătoria fără vize appeared first on NewsMaker.
22:00
Bugetarii cu salarii mai mici de 6 300 de lei vor primi compensații suplimentare, astfel încât veniturile lor să ajungă la nivelul salariului minim pe economie. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ajustările sunt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 300 […] The post Salarii mai mari pentru bugetari de la 1 ianuarie appeared first on NewsMaker.
11 decembrie 2025
21:50
Încălcarea drepturilor omului în Transnistria: 35 de dosare pe rol și doar 2 – în instanță. Sunt vizați milițieni # NewsMaker
Sergiu Russu, adjunctul procurorului general, a declarat, la conferința „Drepturile omului în Transnistria: provocări, răspunsuri, reintegrare și parcurs european”, că procurorii moldoveni au 35 de cauze penale pe rol. Două dintre acestea, împotriva a patru milițieni acuzați de răpire, privare ilegală de libertate și alte infracțiuni, au fost deferite justiției, iar sentințele sunt așteptate în […] The post Încălcarea drepturilor omului în Transnistria: 35 de dosare pe rol și doar 2 – în instanță. Sunt vizați milițieni appeared first on NewsMaker.
21:50
Creditele „Prima Casă” se ieftinesc? Expert, după ce BNM a redus rata de bază la 5%: „Nu înseamnă schimbări peste noapte” # NewsMaker
Creditele ipotecare și cele de consum ar putea deveni mai accesibile pentru populație, iar ratele lunare la împrumuri s-ar putea micșora, în 2026. Asta după ce Banca Națională a Moldovei a decis miercuri, 11 decembrie, să reducă rata de bază de la 6 la sută anual la 5%. BNM precizează că măsura face parte din […] The post Creditele „Prima Casă” se ieftinesc? Expert, după ce BNM a redus rata de bază la 5%: „Nu înseamnă schimbări peste noapte” appeared first on NewsMaker.
21:50
Loturi de lapte praf, populare în Moldova, scoase de pe piață. ANSA: „Nu le oferiți copiilor spre consum” FOTO # NewsMaker
Două loturi din gama NAN și Nestogen sunt retrase de pe piața din Republica Moldova, la inițiativa producătorului. Ultimul a detectat prezența unei bacterii pe o linie de producție din fabrică. Informația a fost comunicată pe 11 decembrie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a îndemnat persoanele care au achiziționat produsele să nu […] The post Loturi de lapte praf, populare în Moldova, scoase de pe piață. ANSA: „Nu le oferiți copiilor spre consum” FOTO appeared first on NewsMaker.
21:50
Satoshi, Katy Rain, Sasha Bognibov: 34 de concurenți intră în luptă pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026 # NewsMaker
Compania publică „Tele-Radio Moldova” (TRM) a publicat lista artiștilor și pieselor care s-au calificat pentru etapa audițiilor live ale selecției naționale a Eurovision 2026. În aceasta se regăsesc 34 de cântăreți, printre care Satoshi și Sasha Bognibov. TRM a transmis într-un comunicat că, pe 7 decembrie, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru selecția […] The post Satoshi, Katy Rain, Sasha Bognibov: 34 de concurenți intră în luptă pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026 appeared first on NewsMaker.
21:50
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nu se va opri la războiul din Ucraina, iar următoarea țintă a Rusiei va deveni NATO, a avertizat, pe 11 decembrie, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte. Oficialul le-a cerut aliaților să-și crească rapid cheltuielile și producția pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar […] The post Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează: „Suntem următoarea țintă a Rusiei” appeared first on NewsMaker.
21:50
Noile tarife la gaz vor fi anunțate în luna ianuarie, după ce autoritățile vor finaliza toate calculele necesare privind costurile reale ale furnizării. Precizările au fost făcute de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe publice. Potrivit acestuia, schimbarea furnizorului responsabil de livrarea gazelor […] The post Gazul s-ar putea ieftini. ANRE urmează să stabilească un nou tarif appeared first on NewsMaker.
