/PROMO/ Ministrul Vladimir Bolea, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8

Acum 5 minute
15:00
Carburanți mai ieftini la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 9 decembrie 2025 TV8
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:30
/VIDEO/ Dosarul escrocheriei cu mașini de lux: O suspectă a fost trimisă pe banca acuzaților TV8
14:10
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor: Vor fi audiați primii săi martori TV8
Acum 2 ore
13:40
/VIDEO/ Imagini dramatice din Maroc: 21 de persoane, găsite moarte printre nămol și ruine și zeci de case distruse TV8
13:10
Victorie definitivă pentru Cristi Danileț la CEDO: De ce România nu-i va plăti despăgubiri TV8
Acum 4 ore
13:00
O nouă criză în stânga Nistrului? Tiraspolul va reintroduce regimul de situație excepțională în economie TV8
12:30
Omor la Edineț: Un adolescent de 16 ani, găsit fără suflare. Poliția are un suspect TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1391: Alertă de la Chișinău, discuții la Berlin și noapte de foc la Moscova. MI6: „Rusia exportă haos” TV8
12:00
/FOTO/ Ardeii periculoși în Moldova: ANSA a distrus peste 3 tone TV8
11:30
Tragedia de la Ciorescu: Cine este bărbatul ucis în urma unei explozii TV8
Acum 6 ore
10:40
Explozie fatală la Ciorescu: Un bărbat și-a pierdut viața pe loc, iar altul a fost rănit TV8
10:10
Crimă dublă la Hollywood: Regizorul Rob Reiner și soția sa, uciși în propria casă TV8
09:50
Alarmă de la Chișinău: Unii moldoveni din Rusia ar putea fi obligați să accepte serviciul militar TV8
09:20
/VIDEO/ Act de eroism la Sydney: Momentul în care un bărbat îl dezarmează pe unul dintre atacatori TV8
Acum 8 ore
08:50
/VIDEO/ Lege mai aspră după încercările de fraudă la obținerea cetățeniei. Eșanu: „Am avut personaje extrem de dubioase” TV8
08:20
/VIDEO/ Peste 700 de permise de conducere vor fi anulate. Șeful ASP, la TV8: „Erau ghidați la examen” TV8
07:40
Horoscop 15 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii au multă energie, Gemenii sunt inspirați, iar Peștii - sensibili TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 15 decembrie 2025: Temperaturi negative noaptea și zero ploi TV8
Acum 24 ore
02:00
14 decembrie 2025
20:50
/VIDEO/ Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, invitat la Cutia Neagră PLUS TV8
20:40
/VIDEO/ Tragedie la o universitate din SUA: Studenți morți și răniți după împușcături în timpul examenului TV8
20:10
/LIVE/ Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, invitat la Cutia Neagră PLUS TV8
20:00
19:40
/VIDEO/ Atac la un supermarket din Zaporojie: Sunt cel puțin 14 răniți, inclusiv un copil TV8
18:50
/VIDEO/ Emilian Crețu dezvăluie „secretul” din spatele succesului: „Toată lumea poate!” TV8
18:10
/VIDEO/ Vernisajul Vinului a adunat 70 de producători la Palatul Republicii: 55 de licori, prezentate în premieră TV8
18:10
Trump admite o posibilă înfrângere pentru republicani la alegerile din 2026: Americanii nu văd „cea mai mare economie din istorie” TV8
18:10
/VIDEO/ Protest rar în Rusia: „Interdicții și blocări, asta e tot ce știți să faceți” TV8
17:40
Ucraina ar putea renunța la NATO: Condiția anunțată în premieră de Volodimir Zelenski TV8
16:50
Averea familiei lui Vasile Popa, fost șef SPPS: Automobil, apartament nou și datorii de milioane acoperite în 2025 TV8
15:50
/VIDEO/ Băuturile s-ar putea scumpi în Moldova: Ce presupune sistemul de reciclare ca în UE, pe care-l vom adopta TV8
15:30
/VIDEO/ Alegeri în UTA Găgăuzia pe 22 martie: CEC promite control sporit pentru a contracara influența lui Șor TV8
15:20
/VIDEO/ „A fost șocant”: Atac armat în Sydney. Cel puțin 11 morți și 29 de răniți la un eveniment de Hanukkah TV8
Ieri
14:30
/VIDEO/ O noapte croită cu strălucire: Marcel și Cornelia Ștefăneț, într-un Revelion de vis doar la TV8! TV8
14:20
/PROMO/ Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, invitat la Cutia Neagră PLUS: De la 19:45, doar la TV8 TV8
13:50
/VIDEO/ Reportajul TV8 a mobilizat lumea: Tatăl bolnav care crește singur 4 copii, ajutat în ajunul sărbătorilor de iarnă TV8
13:20
12:50
/VIDEO/ Vernisajul vinului de iarnă: Au fost prezentate circa 700 de feluri de licori rafinate, dintre care 55 în premieră TV8
12:20
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi TV8
11:50
/VIDEO/ Provocările viitoarelor alegeri din Găgăuzia: Pe 22 martie, locuitorii își votează deputații Adunării Populare TV8
11:20
Avertismentul cancelarului Merz și paralelă istorică cu Cehoslovacia din 1938: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri TV8
10:50
Tragedie pentru o femeie din Grigoriopol: Casa i-a ars până la temelie TV8
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1390. Rusia și Ucraina continuă să își bombardeze reciproc infrastructura energetică TV8
09:40
/METEO/ Vremea azi, 14 decembrie 2025: Ploi în mai multe regiuni din țară TV8
09:40
Horoscop 14 decembrie 2025 de la ChatGPT: Zi încărcată emoțional pentru Raci și întâlniri interesante la Vărsători TV8
09:30
09:20
13 decembrie 2025
21:20
/VIDEO/ Bătaie în Parlamentul Slovaciei: Un deputat al Guvernului local a aruncat cu o sticlă de plastic spre un adversar TV8
20:10
/VIDEO/ Zi de sărbătoare: Sfântul Andrei pentru unii a început la biserică, pentru alții la căutat porțile TV8
