IMAGINI | 11 persoane, suspectate de consum și deținere de droguri, depistate de poliție în Chișinău
SafeNews, 15 decembrie 2025 14:10
Polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au depistat 11 persoane suspectate de deținerea și consumul de substanțe narcotice, în urma unor acțiuni de monitorizare desfășurate în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul Rîșcani, unde au fost identificați șase suspecți – cinci bărbați […] Articolul IMAGINI | 11 persoane, suspectate de consum și deținere de droguri, depistate de poliție în Chișinău apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
14:20
BREAKING NEWS | Dorin Recean mai are o funcție publică, după ce a anunțat că pleacă din politică # SafeNews
Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei. El reprezintă Agenția Proprietății Publice în această funcție. Numirea vine după ce recent, dânsul a fost numit și emisar special al președintelui pentru dezvoltare și reziliență. Amintim că Dorin Recean a anunțat public retragerea sa din politică. Declarația a fost […] Articolul BREAKING NEWS | Dorin Recean mai are o funcție publică, după ce a anunțat că pleacă din politică apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
14:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control privind averea și interesele personale ale lui Vasile Popa, fost director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS) și fost șef al pazei personale a președintei Maia Sandu. Potrivit unui proces-verbal înregistrat la data de 14 noiembrie 2025, ANI a fost sesizată în legătură cu […] Articolul ANI verifică averea fostului șef al SPPS, Vasile Popa apare prima dată în SafeNews.
14:10
IMAGINI | 11 persoane, suspectate de consum și deținere de droguri, depistate de poliție în Chișinău # SafeNews
Polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au depistat 11 persoane suspectate de deținerea și consumul de substanțe narcotice, în urma unor acțiuni de monitorizare desfășurate în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul Rîșcani, unde au fost identificați șase suspecți – cinci bărbați […] Articolul IMAGINI | 11 persoane, suspectate de consum și deținere de droguri, depistate de poliție în Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
13:50
Administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat instituirea unei noi stări de urgență în economie, invocând dificultăți majore legate de aprovizionarea cu gaze naturale. Măsura vine pe fondul problemelor de plată și al instabilității livrărilor de energie în regiune. Liderul de facto al regiunii, Vadim Krasnoselski, a declarat că decretul privind starea de urgență urmează […] Articolul Tiraspolul declară din nou stare de urgență în economie din cauza problemelor cu gazele apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
13:20
Descoperire macabră într-un apartament de pe bulevardul Moscova, din sectorul Rîșcani al capitalei. Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost găsit fără viață duminică dimineața, în jurul orei 10:00. La fața locului a intervenit un medic legist, care a stabilit că bărbatul a murit în urma unei plăgi provocate cu un cuțit […] Articolul Descoperire macabră în sectorul Rîșcani: Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO | Ploi torențiale în Maroc după șapte ani de secetă: Cel puțin 37 de morți și zeci de răniți # SafeNews
Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața în orașul Safi, situat pe coasta Atlanticului din Maroc, în urma unor inundații produse de ploi abundente. Autoritățile locale au descris fenomenul ca fiind cel mai grav dezastru provocat de vreme în ultimul deceniu. Furtuna a adus averse torențiale într-un timp foarte scurt, iar torenții de apă […] Articolul VIDEO | Ploi torențiale în Maroc după șapte ani de secetă: Cel puțin 37 de morți și zeci de răniți apare prima dată în SafeNews.
12:50
Salariile foarte mari ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi limitate prin lege, anunță fracțiunea PAS. Proiectul propune plafonarea remunerațiilor la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Autoritatea Națională pentru Reglementarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI). Deputata Larisa Novac a explicat că măsura urmărește reducerea […] Articolul PAS propune salarii transparente și plafonate pentru șefii ANRE, CNPF și ANRCETI apare prima dată în SafeNews.
12:40
ROMÂNIA | CEDO îi dă câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț: Autoritățile române au încălcat libertatea de exprimare # SafeNews
Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a decis luni că autoritățile române au încălcat dreptul la libertatea de exprimare al judecătorului Cristi Danileț. Cauza, înregistrată sub numărul 16915/21, a vizat sancțiunea disciplinară aplicată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) după ce Danileț a postat două mesaje pe contul său de Facebook. CEDO […] Articolul ROMÂNIA | CEDO îi dă câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț: Autoritățile române au încălcat libertatea de exprimare apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească: ANRE a stabilit prețurile maxime pentru 16 decembrie # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru principalele tipuri de carburanți standard, valabile pentru ziua de 16 decembrie. Potrivit instituției, prețul unui litru de benzină A95 nu va depăși 22,91 lei, iar cel al motorinei va fi de maximum 19,40 lei. Comparativ cu ziua precedentă, aceasta înseamnă o […] Articolul Carburanții continuă să se ieftinească: ANRE a stabilit prețurile maxime pentru 16 decembrie apare prima dată în SafeNews.
12:20
Șapte persoane condamnate pentru trafic de droguri; Unul ar fi încercat să mituiască poliția cu 85.000 de lei # SafeNews
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, au anunțat condamnarea a șapte persoane implicate în traficul de droguri. Printre cei condamnați se numără o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și cinci bărbați cu vârste între 28 și 39 de ani. Instanța le-a aplicat pedepse între 7,5 și […] Articolul Șapte persoane condamnate pentru trafic de droguri; Unul ar fi încercat să mituiască poliția cu 85.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
12:00
Deflagrația de la Ciorescu: Bărbatul de 56 de ani, decedat, este fratele lui Teodor Cârnaț # SafeNews
Bărbatul de 56 de ani care și-a pierdut viața în urma deflagrației produse în sistemul de încălzire din propria locuință din Ciorescu este fratele lui Teodor Cârnaț, Boris Cârnaț. Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, Teodor Cârnaț a descris pierderea fratelui său ca fiind o tragedie greu de acceptat. „Ai trecut prin exploziile […] Articolul Deflagrația de la Ciorescu: Bărbatul de 56 de ani, decedat, este fratele lui Teodor Cârnaț apare prima dată în SafeNews.
11:50
ANSA reține și nimicește un lot de 3.400 kg de ardei de import. Ce au descoperit în conținutul acestora # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și distrugerea unui lot de 3.400 kg de ardei proaspăt de import, care nu respecta normele de siguranță alimentară din Republica Moldova. Analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. Lotul a fost sigilat și nimicit sub stricta […] Articolul ANSA reține și nimicește un lot de 3.400 kg de ardei de import. Ce au descoperit în conținutul acestora apare prima dată în SafeNews.
11:30
Polițiștii din sectorul Ciocana au descoperit activitatea ilegală a șapte persoane, cu vârste între 19 și 43 de ani, suspectate de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice în capitală. Potrivit oamenilor legii, grupul este format din șase bărbați și o femeie. În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit peste 40 de pachețele cu PVP (sare) și hașiș, […] Articolul IMAGINI | Șapte persoane, reținute la Chișinău pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
11:20
Doi tineri, de 18 și 19 ani, originari din Chișinău și Ucraina, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Rîșcani, fiind suspectați de comiterea unui jaf într-un oficiu bancar din capitală. Potrivit poliției, victima, o femeie de 61 de ani, a sesizat autoritățile după ce a fost deposedată de aproximativ 51.000 de lei, pe care […] Articolul VIDEO | Jaf în capitală: Doi suspecți, printre care un minor din Ucraina, arestați apare prima dată în SafeNews.
11:10
Banca Centrală a Rusiei a depus un proces la Tribunalul Arbitral din Moscova împotriva depozitarului belgian Euroclear, cerând suma de 18,2 trilioane de ruble (aproximativ 229 de miliarde de dolari) din cauza activelor înghețate în Europa. Informația a fost transmisă de agenția TASS. Procesul, depus pe 12 decembrie, vizează „acțiunile ilegale ale Euroclear care cauzează […] Articolul Rusia cere Euroclear aproape 230 de miliarde de dolari din cauza activelor înghețate apare prima dată în SafeNews.
11:00
În acest weekend, polițiștii rutieri au intensificat controalele pe drumurile din întreaga țară și au aplicat peste 4.230 de sancțiuni șoferilor care au încălcat regulile de circulație. Cele mai multe abateri au fost legate de viteză și nerespectarea semnelor de circulație. Astfel, 2.101 șoferi au fost prinși depășind limita legală de viteză, iar 775 nu […] Articolul Peste 4.200 de sancțiuni rutiere aplicate în weekend în întreaga țară apare prima dată în SafeNews.
11:00
Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:40
Poliția din Carpi, Italia, a reținut joi dimineață o mașină suspectă cu numere britanice, în care se aflau trei cetățeni români cu antecedente pentru fraude. Incidentul a avut loc pe strada Statale Romana Sud, când șoferul a încercat să dea cu spatele și să fugă, dar nu a reușit să scape, potrivit unui comunicat al […] Articolul Trei români cu antecedente, prinși în Italia într-o mașină suspectă cu bijuterii false apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
10:20
Tragedie în Ciorescu: Explozia unei sobe pe apă a ucis un bărbat, altul este în stare gravă # SafeNews
O explozie a unei instalații de încălzit pe apă a dus la moartea unui bărbat și la rănirea gravă a altuia, în seara zilei de 14 decembrie 2025, într-o casă din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit specialiștilor, explozia s-a produs la soba de încălzit, în […] Articolul Tragedie în Ciorescu: Explozia unei sobe pe apă a ucis un bărbat, altul este în stare gravă apare prima dată în SafeNews.
10:20
CNA: peste 30 de percheziții și bunuri ilicite de 13 milioane de lei indisponibilizate în lupta cu corupția # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă un bilanț al activităților desfășurate în lupta împotriva corupției în ultima săptămână. În perioada recentă, ofițerii CNA au efectuat peste 30 de percheziții într-o anchetă privind corupția sistemică în obținerea permiselor de conducere în raionul Călărași. În urma descinderilor, o persoană a fost reținută, iar 22 urmează să fie audiate […] Articolul CNA: peste 30 de percheziții și bunuri ilicite de 13 milioane de lei indisponibilizate în lupta cu corupția apare prima dată în SafeNews.
10:20
FLASH | Lovitură pentru Valeriu Munteanu și alți trei membri ai AUR din Republica Moldova. Excluși din partid cu acuzații # SafeNews
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova a decis pe 14 decembrie excluderea din partid a lui Valeriu Munteanu, Veronica Pascal, Crina Harea și Andrian Buga. Măsura vine după acuzații de încălcări ale statutului partidului, denigrare și implicare în activități contrare intereselor AUR din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat emis presei, președintele partidului, […] Articolul FLASH | Lovitură pentru Valeriu Munteanu și alți trei membri ai AUR din Republica Moldova. Excluși din partid cu acuzații apare prima dată în SafeNews.
10:00
În perioada 8–14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au depășit 905 milioane de lei. De la începutul anului, Serviciul Vamal a colectat circa 38,9 miliarde de lei, realizând 100% din cifra de control stabilită. Totodată, în aceeași perioadă, persoane fizice au introdus bunuri care depășesc limita neimpozabilă, fiind încasate plăți vamale […] Articolul Serviciul Vamal a colectat aproape 39 de miliarde de lei la bugetul de stat în 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:30
Blaise Metreweli, prima femeie din istoria de 116 ani a Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii (MI6) care preia funcția de șef al spionajului extern – cunoscută public sub codul „C” – va susține luni, 15 decembrie, primul său discurs oficial în această calitate. Potrivit Reuters, Metreweli va avertiza că Rusia reprezintă o amenințare […] Articolul Noua șefă a MI6 avertizează că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă și expansionistă” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Doi bărbați au murit, ieri, în urma a două incendii separate, care au avut loc în municipiul Chișinău și raionul Strășeni, potrivit surselor PulsMedia.MD din cadrul IGSU. Primul caz s-a produs după-amiaza, în jurul orei 16:57, într-un garaj din orășelul Cricova, municipiul Chișinău. Pompierii care au intervenit au descoperit cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat […] Articolul TRAGEDIE | Doi bărbați și-au pierdut viața în două incendii apare prima dată în SafeNews.
09:10
Atenție, cetățeni moldoveni din Rusia: Schimbări importante în legislația privind șederea și cetățenia # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse cu privire la modificări recente în legislația rusă. Conform decretului prezidențial nr. 821 din 5 noiembrie 2025, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar […] Articolul Atenție, cetățeni moldoveni din Rusia: Schimbări importante în legislația privind șederea și cetățenia apare prima dată în SafeNews.
09:10
Articolul ULTIMA ORĂ | A doua persoană învinuită în dosarul mașinilor de lux trimisă în judecată apare prima dată în SafeNews.
09:00
Chișinăul va fi mai protejat de inundații: Ministrul Mediului anunță investiții la lacul Ghidighici # SafeNews
Chișinăul ar putea fi mai sigur în fața inundațiilor în următorii ani. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, și a anunțat un proiect major de reabilitare a barajului și a evacuatorului de ape mari. „Protecția apelor și siguranța cetățenilor […] Articolul Chișinăul va fi mai protejat de inundații: Ministrul Mediului anunță investiții la lacul Ghidighici apare prima dată în SafeNews.
09:00
Articolul Tragedie la Edineț: Un adolescent de 16 ani a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie apare prima dată în SafeNews.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat astăzi, 15 decembrie 2025, cursurile oficiale de schimb valutar. Un euro este cotat la 19,85 lei, în timp ce dolarul american valorează 16,93 lei. Leul românesc se tranzacționează la 3,90 lei. Din categoria monedelor regionale, rubla rusească se vinde cu 0,21 lei, iar hrivna ucraineană cu 0,40 lei. Articolul Curs valutar 15 decembrie 2025: Euro și dolarul la valori stabile apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
08:30
În ultimele 24 de ore, respectiv la data de 14 decembrie 2025, în punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 64 821 de traversări ale persoanelor, informează Poliția de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: Totodată, pe sensul de intrare în Republica Moldova, 21 […] Articolul 21 de cetățeni străini, refuzați la intrarea în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:30
Atacurile cibernetice din Marea Britanie au provocat anul acesta pagube de miliarde de lire sterline, iar o parte dintre autorii acestora sunt adolescenți sau chiar copii, unii de numai șapte ani. Potrivit National Crime Agency (NCA), vârsta medie a tinerilor înscriși în programul național Cyber Choices – destinat prevenirii criminalității cibernetice – este de 15 […] Articolul Atacuri cibernetice cu autori minori: pagube de miliarde în Marea Britanie apare prima dată în SafeNews.
08:20
Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. anunță că luni, 15 decembrie 2025, vor avea loc întreruperi programate în livrarea energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a rețelelor electrice, menite să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate consumatorilor. Potrivit companiei, deconectările vor avea […] Articolul Premier Energy anunță întreruperi programate de curent în Chișinău și alte raioane apare prima dată în SafeNews.
08:10
Luni, 15 decembrie 2025, vremea se menține schimbătoare pe întreg teritoriul țării, cu valori termice apropiate de media perioadei. Meteorologii anunță un cer parțial noros, iar vântul va sufla slab până la moderat, predominant din nord-vest. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime din timpul zilei vor oscila între 3 și 10 […] Articolul Vreme calmă, dar rece, la început de săptămână apare prima dată în SafeNews.
08:00
A fost inaugurat primul teleferic din Paris, fiind cel mai lung din Europa: 4,5 km în 18 minute, mai repede decât cu mașina # SafeNews
Sudul Parisului are, de sâmbătă, 14 decembrie 2025un nou mijloc rapid de transport. A fost inaugurat primul teleferic din regiunea capitalei franceze şi, totodată, cel mai lung din Europa. Cu o lungime de 4,5 kilometri, telefericul traversează patru comune, are cinci staţii şi face legătura directă cu reţeaua de metrou a Parisului, transmite France 24. Telefericul […] Articolul A fost inaugurat primul teleferic din Paris, fiind cel mai lung din Europa: 4,5 km în 18 minute, mai repede decât cu mașina apare prima dată în SafeNews.
07:50
Generația Z devine cea mai problematică din istorie. Statisticile indică probleme semnificative legate de sănătatea și situația financiară a acestor persoane.Generația Z, cunoscută și sub numele de „zoomeri” (născuți aproximativ între 1997 și 2012), riscă să devină cea mai „defavorizată generație” din punct de vedere al sănătății generale din istoria recentă, scrie Independent, citând date din […] Articolul Generația Z devine cea mai problematică din istorie apare prima dată în SafeNews.
07:40
Autoritățile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu mașină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul țării, arestând cinci bărbați considerați implicați în pregătirea atentatului. Autoritățile din Germania au anunțat sâmbătă arestarea a cinci bărbați suspectați că pregăteau un atentat cu mașină-bombă, de inspirație islamistă, ce urma să vizeze un târg […] Articolul Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi au fost arestați apare prima dată în SafeNews.
07:30
Noul prim-ministru ceh, Andrej Babiš, respinge garanțiile pentru Ucraina: „Nu vom investi niciun ban” # SafeNews
Republica Cehă nu va accepta să furnizeze nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei. Declarația a fost făcută sâmbătă, 13 decembrie 2025, de viitorul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babiš. Acesta va prelua puterea săptămâna viitoare. El spune că Comisia Europeană trebuie să găsească modalităţi alternative de a sprijini Kievul, relatează Reuters. Liderii UE vor discuta săptămâna viitoare […] Articolul Noul prim-ministru ceh, Andrej Babiš, respinge garanțiile pentru Ucraina: „Nu vom investi niciun ban” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Donald Trump „nu a citit niciodată” noua strategie de securitate a SUA. Cine se afla în spatele politicii externe anti-europene a liderului de la Casa Albă # SafeNews
Noua strategie de securitate națională a SUA, prezentată săptămâna trecută, vorbește despre un „declin economic” european și despre o posibilă dispariție a civilizației europene. Autorul principal al documentului este un susținător al mișcării MAGA care a comparat alegerile prezidențiale din 2016 cu un avion deturnat, potrivit unei analize The Guardian. Pe 5 decembrie, Casa Albă a publicat oficial […] Articolul Donald Trump „nu a citit niciodată” noua strategie de securitate a SUA. Cine se afla în spatele politicii externe anti-europene a liderului de la Casa Albă apare prima dată în SafeNews.
07:10
Indemnizația unică la nașterea copilului va fi stabilită anul viitor pentru circa 36,4 mii de copii, conform estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale. Proiectul care prevede majorarea acesteia de la 21 350 la 21 886 de lei este pe agenda ședinței Guvernului din 17 decembrie, transmite IPN. Potrivit Ministerului Finanțelor, plata indemnizațiilor respective va implica […] Articolul Guvernul va decide miercuri majorarea indemnizației la nașterea copilului apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un bărbat din China a fost infectat cu un virus mortal după un ritual funerar. Bărbatul a dormit în patul mamei decedate și s-a îmbolnăvit de o infecție transmisă de căpușe. În estul Chinei, un bărbat în vârstă de 60 de ani, pe nume Chen, s-a îmbolnăvit de o infecție virală periculoasă după ce a […] Articolul Un bărbat din China, infectat cu un virus mortal după un ritual funerar apare prima dată în SafeNews.
06:50
Republica Moldova are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar, afirmă europarlamentarul Victor Negrescu, în contextul unui „moment decisiv pentru pacea din Europa”. Parlamentarul european subliniază că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, cu participarea liderilor europeni, găzduite la Berlin, marchează o etapă importantă într-un conflict care a pus […] Articolul Europarlamentarul Victor Negrescu: Moldova are nevoie de garanții de securitate apare prima dată în SafeNews.
06:40
Rusia: Demonstraţie rară de nemulţumire publică la Tomsk. Oamenii au protestat faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox # SafeNews
Zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk faţă de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe fondul iritării crescânde a populaţiei cu privire la această interdicţie, relatează Reuters. În Rusia, în timp de război, cenzura este extinsă: Moscova blochează sau […] Articolul Rusia: Demonstraţie rară de nemulţumire publică la Tomsk. Oamenii au protestat faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
06:30
Președintele a condamnat atacul violent din Sydney, produs în prima zi a sărbătorii Hanukkah # SafeNews
Președintele Maia Sandu a condamnat atacul violent produs ieri la Sydney, în Australia, în prima zi a sărbătorii Hanukkah, declarându-se „profund șocată” de cele întâmplate și exprimând solidaritate cu victimele și comunitatea evreiască, transmite MOLDPRES. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a transmis că gândurile sale se îndreaptă către victime, familiile acestora și comunitatea […] Articolul Președintele a condamnat atacul violent din Sydney, produs în prima zi a sărbătorii Hanukkah apare prima dată în SafeNews.
06:20
Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026 # SafeNews
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţarea destinată proiectelor de apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui suma în sens ascendent dacă cererea va fi mai mare, a declarat preşedinta BEI, Nadia Calvino, transmite Reuters, […] Articolul Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026 apare prima dată în SafeNews.
06:10
Oamenii de știință staționați într-un avanpost britanic de cercetare izolat din Antarctica au primit un cadou special de Crăciun: o cutie nouă-nouță a Poștei Regale britanice, trimisă personal de regele Charles, potrivit The Independent. Kirsten Shaw, asistenta Stației de Cercetare Rothera care, printre multe alte sarcini, se ocupă și de oficiul poștal oficial al Teritoriului […] Articolul O cutie a Poștei Regale britanice a ajuns tocmai în Antarctica: Motivul apare prima dată în SafeNews.
Ieri
12:40
Un zbor al companiei americane United Airlines, cu destinația Tokyo, a fost nevoit să se întoarcă sâmbătă la aeroportul Washington Dulles după ce unul dintre motoarele avionului Boeing 777 a suferit o defecțiune, provocând un incendiu lângă pistă. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Potrivit companiei, zborul United 803 a decolat în jurul […] Articolul VIDEO | Incendiu pe aeroportul din Washington. Motorul unui avion care decola a cedat apare prima dată în SafeNews.
12:30
Trump: „Am făcut cea mai mare economie din istorie”, dar republicanii ar putea pierde Congresul # SafeNews
Președintele american Donald Trump a declarat că Partidul Republican ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026, în pofida faptului că, potrivit afirmațiilor sale, administrația sa ar fi realizat „cea mai mare economie din istorie”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal și citate […] Articolul Trump: „Am făcut cea mai mare economie din istorie”, dar republicanii ar putea pierde Congresul apare prima dată în SafeNews.
12:30
Doi frați, în vârstă de 8 și 11 ani, din comuna Mircea-Vodă, județul Brăila, au ajuns la spital după ce au fost răniți în urma exploziei unei petarde, incidentul având loc sâmbătă, 13 decembrie. Polițiștii români au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brăila, apelul la […] Articolul Doi frați, minori, răniți de o petardă. Poliția a deschis dosar penal apare prima dată în SafeNews.
11:10
În ultimele 24 de ore, respectiv în data de 13 decembrie 2025, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a constituit 56.123 de traversări, informează Poliția de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 15.541 de traversări, urmat de PTF Leușeni – 7.511 […] Articolul Traversări masive la frontieră și mai multe încălcări înregistrate în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
11:00
Un kilometru de drum costă circa un milion de euro: stadiul lucrărilor rutiere la nivel național # SafeNews
În prezent sunt în execuție 234,32 km de drumuri, cu o valoare totală a contractelor de 230,7 milioane euro, finanțate din surse externe, susține Administrația Națională a Drumurilor (AND) care prezintă progresele înregistrate în implementarea a proiectelor rutiere. Datele AND relevă că fiecare kilometru aflat în reabilitare pe banii din surse externe costă circa un […] Articolul Un kilometru de drum costă circa un milion de euro: stadiul lucrărilor rutiere la nivel național apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.