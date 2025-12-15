Vladimir Plahotniuc anunță că va depune mărturii în dosarul „Kuliok”

13:40

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat recent, în cadrul unei emisiuni de la TV8, că l-a demis pe funcționarul din cadrul ministerului responsabil pe domeniul combaterii drogurilor, care s-ar fi dovedit necooperant cu colegii săi din alte instituții ale statului. TVR Moldova a solicitat din partea serviciului de presă al instituției detalii despre identitatea funcționarului cu pricina, dar a primit refuz din cauza unor prevederi ale legii cu privire la datele cu caracter personal.