Creșterea bugetului Curții de Conturi, criticată de opoziție și sindicate: „Bugetul investițiilor responsabile” sau „noaptea, ca hoții”?
Unika.md, 15 decembrie 2025 13:10
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
13:20
Serviciul Fiscal de Stat organizează concurs pentru vânzarea bunurilor confiscate în valoare de peste 500.000 de lei # Unika.md
Serviciul Fiscal de Stat organizează concurs pentru vânzarea bunurilor confiscate în valoare de peste 500.000 de lei
13:20
ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale pentru Vasile Popa, ex-director SPPS # Unika.md
ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale pentru Vasile Popa, ex-director SPPS
Acum 30 minute
13:10
Creșterea bugetului Curții de Conturi, criticată de opoziție și sindicate: „Bugetul investițiilor responsabile” sau „noaptea, ca hoții”? # Unika.md
Creșterea bugetului Curții de Conturi, criticată de opoziție și sindicate: „Bugetul investițiilor responsabile” sau „noaptea, ca hoții”?
13:10
PAS propune un sistem municipal integrat de gestionare a parcărilor pentru Chișinău
13:00
Cristian Rizea susține că a fost ținta a două tentative de asasinat la Chișinău: otrăvire și atac cu cocktailuri Molotov # Unika.md
Cristian Rizea susține că a fost ținta a două tentative de asasinat la Chișinău: otrăvire și atac cu cocktailuri Molotov
13:00
Condamnați pentru trafic de droguri: pedepse între 7,5 și 11 ani de închisoare pentru șapte inculpați din Chișinău și Anenii Noi # Unika.md
Condamnați pentru trafic de droguri: pedepse între 7,5 și 11 ani de închisoare pentru șapte inculpați din Chișinău și Anenii Noi
13:00
Primul caz de lepră confirmat în Croația după decenii; al doilea caz depistat în România, la Cluj-Napoca # Unika.md
Primul caz de lepră confirmat în Croația după decenii; al doilea caz depistat în România, la Cluj-Napoca
13:00
Sindicatele critică majorarea simbolică a indemnizației unice la nașterea copilului: „Nu acoperă inflația și nevoile reale ale familiilor” # Unika.md
Sindicatele critică majorarea simbolică a indemnizației unice la nașterea copilului: „Nu acoperă inflația și nevoile reale ale familiilor”
Acum o oră
12:50
Ion Ceban: Primarii din suburbii și angajații Primăriei Chișinău, supuși presiunilor crescânde din partea ANI # Unika.md
Ion Ceban: Primarii din suburbii și angajații Primăriei Chișinău, supuși presiunilor crescânde din partea ANI
12:50
ANRE anunță prețurile maxime de referință pentru carburanți în ziua de 16 decembrie: scădere ușoară a benzinei și motorinei # Unika.md
ANRE anunță prețurile maxime de referință pentru carburanți în ziua de 16 decembrie: scădere ușoară a benzinei și motorinei
12:50
Exporturile Moldovei în octombrie 2025 au crescut cu 18,5%, Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial # Unika.md
Exporturile Moldovei în octombrie 2025 au crescut cu 18,5%, Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial
12:50
Stare de urgență în economie în regiunea transnistreană: priorități și restricții pentru sezonul rece # Unika.md
Stare de urgență în economie în regiunea transnistreană: priorități și restricții pentru sezonul rece
12:50
Fratele lui Teodor Cârnaț, victima exploziei din Ciorescu: fost combatant în conflictul din 1992 # Unika.md
Fratele lui Teodor Cârnaț, victima exploziei din Ciorescu: fost combatant în conflictul din 1992
12:40
ANSA a reținut și nimicit un lot de 3.400 kg de ardei proaspăt importat cu depășiri de pesticide # Unika.md
ANSA a reținut și nimicit un lot de 3.400 kg de ardei proaspăt importat cu depășiri de pesticide
12:40
Borcane cu droguri, descoperite în podul casei unui adolescent din Berezlogi, Orhei
Acum 2 ore
12:00
Doi tineri reținuți după un jaf de 51.000 de lei într-un oficiu bancar din Chișinău
12:00
Poliția din Ciocana a destructurat o grupare de șapte persoane implicate în trafic de droguri # Unika.md
Poliția din Ciocana a destructurat o grupare de șapte persoane implicate în trafic de droguri
Acum 4 ore
11:20
Accident pe Calea Orheiului, Chișinău: un pieton de 18 ani, lovit pe trecere de o șoferiță de 28 de ani # Unika.md
Accident pe Calea Orheiului, Chișinău: un pieton de 18 ani, lovit pe trecere de o șoferiță de 28 de ani
11:20
Bilanțul poliției rutiere în weekend: peste 4.200 de abateri și aproape 70 de șoferi depistați în stare de ebrietate # Unika.md
Bilanțul poliției rutiere în weekend: peste 4.200 de abateri și aproape 70 de șoferi depistați în stare de ebrietate
11:20
Caria ignorată azi, tratament costisitor mâine: de ce să mergi la control înainte să doară tare? # Unika.md
Caria ignorată azi, tratament costisitor mâine: de ce să mergi la control înainte să doară tare?
11:00
Inovațiile medicale ale USMF „Nicolae Testemițanu” au fost premiate la Salonul Internațional „INFOINVENT” # Unika.md
Inovațiile medicale ale USMF „Nicolae Testemițanu” au fost premiate la Salonul Internațional „INFOINVENT”
11:00
Circa 40 de școli din Republica Moldova au fost dotate cu echipamente IT moderne prin sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova # Unika.md
Circa 40 de școli din Republica Moldova au fost dotate cu echipamente IT moderne prin sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova
11:00
Sezonul brazilor de Crăciun a început oficial în Moldova: peste 37.000 de molizi și pini vor fi puși în vânzare # Unika.md
Sezonul brazilor de Crăciun a început oficial în Moldova: peste 37.000 de molizi și pini vor fi puși în vânzare
10:50
O mașină Toyota închiriată, găsită distrusă și abandonată pe malul lacului de la Sireț
10:50
Ala Nemerenco: „Am deranjat în mandatele mele atâtea gunoaie, încât și după plecare mă vor ataca ani de zile.” # Unika.md
Ala Nemerenco: „Am deranjat în mandatele mele atâtea gunoaie, încât și după plecare mă vor ataca ani de zile.”
10:40
UE ar putea decide, astăzi, deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova # Unika.md
UE ar putea decide, astăzi, deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova
10:40
Salariile directorilor instituțiilor de reglementare vor fi plafonate: Fără prime ascunse și venituri de milioane # Unika.md
Salariile directorilor instituțiilor de reglementare vor fi plafonate: Fără prime ascunse și venituri de milioane
10:40
Grevă japoneză la Școala de Management în Sănătate Publică: angajații protestează față de lichidarea ilegală a instituției # Unika.md
Grevă japoneză la Școala de Management în Sănătate Publică: angajații protestează față de lichidarea ilegală a instituției
10:40
Bilanțul săptămânal al CNA: peste 30 de percheziții, dosare penale și bunuri sechestrate în valoare de peste 13 milioane de lei # Unika.md
Bilanțul săptămânal al CNA: peste 30 de percheziții, dosare penale și bunuri sechestrate în valoare de peste 13 milioane de lei
10:30
Raport alarmant: Poluarea globală cu plastic va ajunge la 280 de milioane de tone pe an în 2040 # Unika.md
Raport alarmant: Poluarea globală cu plastic va ajunge la 280 de milioane de tone pe an în 2040
10:30
Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise # Unika.md
Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise
10:30
Evoluții-cheie internaționale: negocieri SUA-Ucraina, sancțiuni, scăderea veniturilor Rusiei și garanții de securitate # Unika.md
Evoluții-cheie internaționale: negocieri SUA-Ucraina, sancțiuni, scăderea veniturilor Rusiei și garanții de securitate
10:20
Explozie fatală la o instalație de încălzit în sobă, în comuna Ciorescu: un bărbat a murit, altul este în stare gravă # Unika.md
Explozie fatală la o instalație de încălzit în sobă, în comuna Ciorescu: un bărbat a murit, altul este în stare gravă
10:20
De astăzi, beneficiarii compensațiilor la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară # Unika.md
De astăzi, beneficiarii compensațiilor la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară
10:20
Schimb dur de replici între secretarul general NATO, Mark Rutte, și Pescov pe tema conflictului din Ucraina # Unika.md
Schimb dur de replici între secretarul general NATO, Mark Rutte, și Pescov pe tema conflictului din Ucraina
09:50
Nina și Emilian Crețu ”înjurați mama focului” de vecină chiar în noaptea de Sfântul Andrei # Unika.md
Nina și Emilian Crețu ”înjurați mama focului” de vecină chiar în noaptea de Sfântul Andrei
09:50
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă va fi judecată # Unika.md
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă va fi judecată
09:40
MAE avertizează cetățenii moldoveni din Rusia asupra modificărilor legislative privind serviciul militar # Unika.md
MAE avertizează cetățenii moldoveni din Rusia asupra modificărilor legislative privind serviciul militar
09:30
Tragedie la Hollywood: Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles # Unika.md
Tragedie la Hollywood: Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles
09:30
Studiu: Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea" # Unika.md
Studiu: Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea"
Acum 6 ore
09:20
Zile libere pentru bugetari de sărbători: Crăciunul și Anul Nou aduc mini-vacanțe în Republica Moldova # Unika.md
Zile libere pentru bugetari de sărbători: Crăciunul și Anul Nou aduc mini-vacanțe în Republica Moldova
09:20
Magnatul presei pro-democrație din China, condamnat pentru insurecție și coluziune cu forțe străine # Unika.md
Magnatul presei pro-democrație din China, condamnat pentru insurecție și coluziune cu forțe străine
09:10
Adriana Ochișanu respinge acuzațiile la adresa fiului său în cazul morții Andreei Cuciuc: „S-a demonstrat încă odată tot ceea ce s-a spus și prima dată” # Unika.md
Adriana Ochișanu respinge acuzațiile la adresa fiului său în cazul morții Andreei Cuciuc: „S-a demonstrat încă odată tot ceea ce s-a spus și prima dată”
09:00
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025: Energie, claritate și noi oportunități
09:00
Tragedie în raionul Edineț: Un adolescent de 16 ani a murit după ce ar fi fost snopit în bătaie # Unika.md
Tragedie în raionul Edineț: Un adolescent de 16 ani a murit după ce ar fi fost snopit în bătaie
09:00
Peste 700 de permise auto, retrase din cauza unei scheme de corupție la examenele teoretice # Unika.md
Peste 700 de permise auto, retrase din cauza unei scheme de corupție la examenele teoretice
Acum 24 ore
14:40
Maratonul de Crăciun 2025: Peste 1.500 de copii și părinți au alergat prin centrul Chișinăului. Împreună facem fapte bune # Unika.md
Maratonul de Crăciun 2025: Peste 1.500 de copii și părinți au alergat prin centrul Chișinăului. Împreună facem fapte bune
14:30
Ministerul Educației lansează o campanie pentru integritate academică. Dan Perciun: „Copiatul trebuie să rămână în trecut”! # Unika.md
Ministerul Educației lansează o campanie pentru integritate academică. Dan Perciun: „Copiatul trebuie să rămână în trecut”!
Ieri
13:10
Atac armat la un eveniment de Hanuka pe o plaja din Sydney: Zece morți și 18 răniți
13:00
Nicușor Dan continuă să locuiască în vechea vilă: „Îmi duc fiica la școală în fiecare dimineață” # Unika.md
Nicușor Dan continuă să locuiască în vechea vilă: „Îmi duc fiica la școală în fiecare dimineață”
