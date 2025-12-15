Marta Kos: UE ar putea aproba deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova

14:30

Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului [...] Articolul Alocația la naștere, majorată cu peste 500 de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%. BASS 2026, votat în prima lectură apare prima dată în NordNews.