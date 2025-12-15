ROMÂNIA | CEDO îi dă câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț: Autoritățile române au încălcat libertatea de exprimare

09:10

Zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, după ce au ieșit la iveală abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, transmite Agerpres. Scandalul a fost declanșat de un material video publicat de un fost parlamentar de opoziție, Peter Magyar, care arată rele