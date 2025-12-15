BNM își consolidează rolul regional prin preluarea președinției Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est
15 decembrie 2025
Banca Națională a Moldovei (BNM) va prelua, începând cu 16 decembrie 2025, președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), una dintre cele mai importante platforme regionale de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară, mandatul urmând să fie exercitat timp de un an de viceguvernatorul BNM, Constantin Șchendra.
Locatarii blocurilor vechi pot beneficia de sprijin din partea statului pentru reabilitarea clădirilor, în cadrul unui proiect implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Lucrările includ izolarea termică a pereților și acoperișului, schimbarea ferestrelor vechi, precum și instalarea de panouri fotovoltaice. Printre beneficiari sunt și 21 de familii din Ceadâr-Lunga, care locuiesc într-un bloc cu trei etaje construit acum mai bine de 40 de ani.
Fotbalistul moldovean Artur Ioniță are parte de un final de an excelent! Mijlocașul a marcat două goluri pentru echipa sa de club Triestina Calcio # Radio Moldova
Artur Ioniță a înscris în partida cu AlbinoLeffe din cadrul etapei a 18-a Seriei C, a treia divizie valorică a fotbalului italian. Artur Ioniță a fost căpitanul echipei Triestina Calcio în meciul cu AlbinoLeffe și a deschis scorul în minutul 14 din penalty. Ioniță a marcat și ultimul gol al partidei în minutul 84, stabilind scorul final de 5-2 în favoarea echipei Triestina Calcio.
UE absoarbe tot mai multe exporturi moldovenești, însă deficitul comercial se adâncește # Radio Moldova
Exporturile Republicii Moldova au înregistrat în luna octombrie o creștere mai accentuată decât importurile. Totuși, cumulativ de la începutul anului, avansul exporturilor este de doar 2.9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce importurile de mărfuri s-au majorat cu 19.4%.
Echipa națională de handbal feminin a Norvegiei a câștigat pentru a 5-a oară Campionatul Mondial. În finala disputată la Rotterdam, în Țările de Jos, echipa scandinavă au învins Germania cu 23:20.
De la anvelope la ceasuri smart: Fiscul scoate la vânzare mai multe bunuri confiscate # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) scoate la vânzare 10 loturi de bunuri confiscate. Printre acestea se regăsesc seturi de deschidere automată pentru porți, ventilatoare portabile, nivelatoare cu laser, aspiratoare compacte, mașini de tuns, precum și o mașină de cusut funcțională.
Revista presei internaționale | Negocieri cruciale de pace la Berlin; Zelenski pune în joc aspirațiile NATO ale Ucrainei pentru a demonstra că Putin nu vrea pace # Radio Moldova
Negocierile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean care se desfășoară între delegația Ucrainei și cea a Statelor Unite la Berlin, este principalul eveniment comentat de presa internațională. Publicațiile străine scot în evidență în special declarația președintelui ucrainean făcută înaintea negocierilor începute ieri în Germania, unde a afirmat că în schimbul păcii, Ucraina ar fi dispusă să renunțe la obiectivul de a adera la NATO.
Marta Kos: Uniunea Europeană ar putea aproba deschiderea neoficială a negocierilor cu R. Moldova # Radio Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie. Declarațiile au fost făcute în marja Consiliului Afaceri Externe, care se desfășoară la Bruxelles.
Gata cu salariile de milioane pentru o singură funcție și cu primele ascunse. Majoritatea parlamentară propune plafonarea salariilor conducătorilor instituțiilor autonome de reglementare, cu aplicarea legii din februarie anul viitor. Inițiativa a fost prezentată de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Larisa Novac, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 15 decembrie.
Tragedie într-o gospodărie din Ciorescu: o persoană a decedat după ce a explodat soba # Radio Moldova
Un bărbat a decedat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce în locuința victimelor a avut loc o explozie cauzată de schimbătorul de căldură instalat în sobă.
De la sanie la robotică: cum au transformat tinerii „mașina lui Moș Crăciun” într-un proiect high-tech # Radio Moldova
Sania lui Moș Crăciun a fost reinventată de tineri pasionați de tehnologie, care au înlocuit-o cu un vehicul autonom construit și programat chiar de ei. Într-o provocare inedită, 15 adolescenți pasionați de robotică au lucrat în echipe pentru a crea „mașina lui Moș Crăciun”, capabilă să parcurgă un traseu prestabilit și să livreze cadourile fără a confunda destinatarii.
Revista presei | Bugetul pentru 2026: Unde vor merge cei mai mulți bani? Chișinăul încearcă să rupă Autonomia Găgăuză din brațele lui Ilan Șor # Radio Moldova
Presa națională își focalizează atenția asupra proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, votat de Parlament în prima lectură. Vulnerabilitatea argiculturii în fața schimbărilor climatice, dar și instabilitatea domeniului energetic în regiunea transnistreană sunt alte subiecte abordate în mass-media.
Zeci de persoane au protestat, pe 14 decembrie, în orașul siberian Tomsk față de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe fondul iritării crescânde a populației cu privire la această interdicție, relatează Reuters.
Moldovenii care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă, atenționați să evite semnarea documentelor militare # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău atenționează cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă asupra riscului impunerii unor obligații militare în cazul solicitării permisului de ședere sau al cetățeniei ruse.
„Ajutor la contor”: beneficiarii își pot ridica banii de la poștă începând cu 15 decembrie # Radio Moldova
Beneficiarii de compensații la energie își pot ridica banii de la oficiile poștale din întreaga țară. Persoanele care nu pot primi plățile pe card bancar sau social se pot prezenta la oficiul poștal, începând de astăzi, 15 decembrie, unde este necesară prezentarea buletinului de identitate.
Doliu în Australia: poliția confirmă că atacatorii de la Bondi Beach sunt tată și fiu # Radio Moldova
Australia a intrat într-o perioadă de doliu după ce un atac armat comis la un eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanuka, pe plaja Bondi Beach din Sydney, s-a soldat cu moartea a 15 persoane. Potrivit poliției, cei doi atacatori sunt tată și fiu, iar autoritățile califică incidentul drept un atac terorist cu motivație antisemită, transmite Reuters.
Negocieri extinse la Berlin privind pacea în Ucraina: SUA anunță progrese, discuțiile continuă și pe 15 decembrie # Radio Moldova
„Progrese semnificative” au fost înregistrate în urma discuțiilor de peste cinci ore desfășurate la Berlin între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și trimișii președintelui american Donald Trump, a anunțat emisarul special al SUA, Steven Witkoff.
O nouă viață pentru vehiculele cu motorină, sau cum legendele despre birocrația UE nu sunt întotdeauna justificate # Radio Moldova
Așa cum mulți o sperau, interdicția totală pe care UE căuta să o impună mașinilor noi pe benzină și motorină (Diesel) începând cu 2035 va fi acum făcută uitată, în fața presiunii sociale și a imperativelor economice. Conform legislației europene existente, aprobată acum doi ani, toate mașinile care intră pe piață începând cu 2035 ar trebui să aibă zero emisii de CO2, ceea ce înseamnă sfârșitul drumului pentru vehiculele hibride, precum și pentru cele care funcționează exclusiv cu combustibili fosili.
Hanuka, Sărbătoarea Luminilor, celebrată la Chișinău: „Hanuka înseamnă un început nou” # Radio Moldova
Hanuka, Sărbătoarea Luminilor, a fost marcată și la Chișinău, printr-o ceremonie publică de aprindere a primei din cele opt lumânări care simbolizează victoria binelui asupra răului. Evenimentul a reunit membri ai comunității evreiești din Republica Moldova, care spun că tradițiile culturale au puterea de a uni oamenii și de a păstra vie identitatea unui popor, dincolo de granițe și generații.
Schimb de replici NATO–Kremlin. Rutte: „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei”; Moscova: „Nu înțelege ce a fost al Doilea Război Mondial” # Radio Moldova
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Kremlinul au intrat într-un schimb dur de replici, după ce liderul Alianței a avertizat public, la Berlin, că Rusia ar putea viza statele NATO dacă nu este oprită în Ucraina. Moscova a calificat declarațiile drept „iresponsabile” și l-a acuzat pe Rutte că nu înțelege amploarea distrugerilor provocate de un război de proporții, transmite Reuters.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Kremlinul au intrat într-un schimb dur de replici, după ce liderul Alianței a avertizat public, la Berlin, că Rusia ar putea viza statele NATO dacă nu este oprită în Ucraina. Moscova a reacționat imediat, calificând declarațiile drept „iresponsabile” și acuzându-l pe Rutte că nu înțelege amploarea distrugerilor provocate de un război de proporții, transmite Reuters.
Jurista italiană Marta Cartabia, reper al justiției constituționale europene, preia conducerea Comisiei de la Veneția # Radio Moldova
Comisia de la Veneția – Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept – are un nou președinte și un nou birou de conducere, în urma alegerilor desfășurate în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare, care a avut loc în perioada 12–13 decembrie, la Veneția.
Siguranța Capitalei, prioritate guvernamentală: evacuatorul de ape mari de la Ghidighici va fi reparat în 2026 # Radio Moldova
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat capital în anul 2026, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hîjder, subliniind că lucrările reprezintă o investiție esențială pentru siguranța municipiului Chișinău și protecția populației împotriva riscului de inundații.
Protest pașnic în sănătate: Școala de Management în Sănătate Publică intră în grevă japoneză din 15 decembrie # Radio Moldova
Membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) anunță declanșarea grevei japoneze începând cu 15 decembrie 2025, ca formă de protest pașnic față de ceea ce ei numesc o tentativă de lichidare ilegală a instituției, realizată prin „manipularea și falsificarea sensului actelor normative”.
Manchester City se menține aproape de liderul clasamentului campionatului Angliei, Arsenal Londra. „Citadinii” au învins pe Crystal Palace în deplasare cu 3:0 într-un meci din etapa a 16-a a primei divizii engleze de fotbal. Și Aston Villa a obținut o nouă victorie și este pe locul 3.
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski, dar anunță o condiție # Radio Moldova
Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a declarat, pe 14 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar în anumite condiții. Mai exact, pentru ca acest lucru să se întâmple, SUA și Europa vor trebui să ofere garanții de securitate suficiente în cadrul negocierilor în curs privind un acord de pace propus.
Durere și șoc în Australia: focuri de armă la Bondi Beach, în mijlocul unei sărbători evreiești, cu sute de familii prezente # Radio Moldova
Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar alte 29 rănite în urma unui atac armat produs duminică, 14 decembrie, pe plaja Bondi Beach din Sydney, în timpul unui eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanukkah. Poliția australiană a confirmat că atacul a vizat în mod direct comunitatea evreiască și a fost declarat incident terorist, relatează BBC.
Alice Robinson a devenit prima sportivă din Noua Zeelandă care câștigă o etapă de slalom super-gigant din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. Ea a triumfat la Sankt Moritz, în Elveția.
Biatlonista Alina Stremous a obținut o nouă performanță notabilă în acest sezon! Reprezentanta Republicii Moldova s-a clasat în Top-20 în proba de urmărire de la Hochfilzen # Radio Moldova
Reprezentanta Republicii Moldova, Alina Stremous, s-a clasat în Top-20 în proba de urmărire din cadrul etapei Cupei Mondiale desfășurate în stațiunea austriacă Hochfilzen. Compatrioata noastră s-a clasat pe locul 18 în proba de urmărire pe distanța de 10 kilometri.
Medalia de bronz de la Campionatul Mondial a ajuns acasă! Boxerul moldovean a revenit în țară și a fost întâmpinat așa cum se cuvine la aeroport, cu flori și aplauze # Radio Moldova
Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 67 de kilograme. În semifinale, el a fost învins de uzbekul Assad-hudja Muydin-Hudjaev, care ulterior a devenit campion mondial.
DSNS Ucraina: Amenințarea nucleară revine, iar curajul lichidatorilor rămâne un exemplu pentru lume # Radio Moldova
La 14 decembrie, Ucraina marchează Ziua de comemorare a participanților la lichidarea consecințelor accidentului de la Centrala Nucleară Cernobîl, aducând un omagiu miilor de oameni care, în 1986, au înfruntat conștient unul dintre cele mai grave dezastre nucleare din istorie.
Decembrie, luna care păcălește iarna: temperaturi de primăvară, dar și recorduri de ger extrem # Radio Moldova
Luna decembrie aduce, de regulă, debutul iernii meteorologice în Republica Moldova. În majoritatea anilor, temperatura medie lunară a aerului este negativă pe aproape întreg teritoriul țării, variind de la aproximativ 0°C în sud până la -2°C în nord. Totuși, specialiștii arată că nu sunt rare situațiile în care decembrie vine cu temperaturi peste zero, mai ales în sudul țării, unde astfel de episoade se înregistrează, în medie, o dată la doi ani.
Vizită de lucru a Maiei Sandu în Grecia: relațiile bilaterale și securitatea energetică, în prim-plan # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul deplasării oficiale, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Greciei, Constantine Tasoulas, precum și cu Prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis.
Atacuri repetate asupra Ucrainei: civili, salvatori și polițiști răniți la Zaporijia. Sute de mii de familii, fără electricitate # Radio Moldova
O nouă serie de atacuri rusești a lovit Ucraina, provocând victime în rândul civililor și al echipelor de intervenție și afectând grav infrastructura civilă și energetică. Cele mai recente bombardamente au vizat regiunea Zaporijia, dar și alte zone din țară, potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).
Over 1,500 children, accompanied by their parents, participated in the 3-kilometer race of the Christmas Marathon Chișinău, 2025 edition.
Guvernul grăbește reforma salariilor. Noua lege ar putea fi aplicată cu un an mai devreme # Radio Moldova
Noua Lege a salarizării ar putea intra în vigoare mai devreme decât termenul anunțat inițial, 1 ianuarie 2027. Guvernul intenționează să devanseze calendarul reformei, astfel încât primele majorări salariale pentru anumite categorii de angajați din sectorul public să fie aplicate deja din 1 septembrie 2026.
Rusia, sub presiune financiară: scădere drastică a veniturilor energetice și deficit bugetar record # Radio Moldova
Veniturile statului rus din petrol și gaze naturale în decembrie vor scădea probabil cu aproape jumătate față de anul precedent, până la 410 miliarde de ruble (5.17 miliarde de dolari), ca urmare a scăderii prețurilor la țiței și a aprecierii rublei, potrivit calculelor Reuters publicate vineri.
Jertfa care nu se uită: patru polițiști „Fulger”, omagiați pentru curajul din decembrie 1991 # Radio Moldova
Patru polițiști ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” sunt comemorați astăzi pentru sacrificiul suprem făcut în apărarea independenței Republicii Moldova. Mihai Arnaut, Ghenadie Iablocichin, Valentin Mereniuc și Gheorghe Cașu și-au pierdut viața la 13 decembrie 1991, în luptele de la Dubăsari.
Berlinul consolidează flancul estic al NATO: militari germani, trimiși la granița Poloniei cu Belarus și Kaliningrad # Radio Moldova
Germania va trimite militari în estul Poloniei, la frontiera cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad, pentru a contribui la consolidarea flancului estic al NATO. Anunțul a fost făcut de Ministerul german al Apărării, în contextul tensiunilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează RFI.
Inteligența artificială intră în livezile R. Moldova: prune verificate la milimetru pentru piața UE # Radio Moldova
Pentru a accede pe piața europeană, agricultorii moldoveni sunt nevoiți să investească în tehnologii moderne. Familia Bîtlan din satul Miclești, raionul Criuleni, a făcut un pas decisiv în această direcție, achiziționând o linie de sortare dotată cu inteligență artificială. Prunele cultivate în livezile din raionul Criuleni sunt verificate la milimetru înainte de a ajunge pe rafturile supermarketurilor din Uniunea Europeană.
Atmosferă de poveste la Maratonul de Crăciun: copii, părinți și Moși pe traseul de 3 kilometri # Radio Moldova
Peste 1.500 de copii, însoțiți de părinții lor, au participat la cursa de 3 kilometri a Maratonului de Crăciun, ediția 2025. Centrul Capitalei s-a transformat într-un traseu al bucuriei, unde alergarea s-a împletit cu muzica, animația și spiritul sărbătorilor de iarnă. Mulți dintre participanți au ales să se deghizeze, iar Moș Crăciun, renii și personaje de poveste au dat startul distracției.
Serviciile de catering sunt tot mai frecvent alese pentru organizarea evenimentelor private – zile de naștere, mese de pomenire sau întâlniri corporative – datorită comodității și economiei de timp. Totuși, această opțiune vine și cu responsabilități, mai ales când este vorba despre siguranța alimentelor.
Pentru a accede pe piața europeană, agricultorii moldoveni sunt nevoiți să investească în tehnologii moderne. Familia Bîtlan din satul Miclești a făcut un pas decisiv în această direcție, achiziționând o linie de sortare dotată cu inteligență artificială. Prunele cultivate în livezile din raionul Criuleni sunt verificate la milimetru înainte de a ajunge pe rafturile supermarketurilor din Uniunea Europeană.
Barometru anual în universități: peste 4.000 de studenți au răspuns la întrebări despre calitate, integritate și hărțuire # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării pornește o nouă campanie de informare despre integritatea academică și promite o discuție „pe date, cifre și evidențe” despre ce se întâmplă, în realitate, în universitățile din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul conferinței sale săptămânale, după un flashmob organizat în fața Guvernului, cu implicarea organizațiilor studențești, în contextul Zilei Internaționale Anticorupție.
Noapte de groază la graniță: ferestrele tremurau în Tudora, iar Odesa a rămas în beznă # Radio Moldova
Ecoul războiului din Ucraina a fost resimțit din nou în Republica Moldova. Exploziile produse în noaptea trecută în regiunea Odesa au zguduit satele moldovenești de la frontieră, trezind din somn locuitorii din sud-estul țării. În satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, oamenii spun că au trăit ore de teamă, în timp ce bubuiturile se auzeau neîntrerupt până spre dimineață.
Ankara vede o fereastră pentru pace în Ucraina și cere Mării Negre să rămână zonă sigură # Radio Moldova
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, afirmă că „pacea nu este departe”, după discuțiile purtate cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și spune că intenționează să ducă mai departe un posibil plan de pace pentru Ucraina, inclusiv în dialogul cu președintele american Donald Trump, relatează Reuters.
Tragedie în Chișinău: un bărbat și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în stație # Radio Moldova
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, soldat cu decesul unui pieton. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de poliție, un autobuz de rută, condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, a accidentat un pieton în momentul pornirii din stație. Victima, un bărbat de aproximativ 40 de ani, ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil, fiind lovită de mijlocul de transport.
Gest politic la Minsk: deținuți politici eliberați în schimbul ridicării sancțiunilor americane # Radio Moldova
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a grațiat sâmbătă 123 de persoane aflate în detenție, printre care opozanți politici, activiști, jurnaliști și cinci cetățeni ucraineni. Decizia vine în contextul unor negocieri purtate la Minsk timp de două zile cu un emisar al președintelui american Donald Trump și este corelată cu ridicarea de către Statele Unite a sancțiunilor asupra exporturilor belaruse de potasiu, relatează AgerPress cu referire la AFP.
