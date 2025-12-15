VIDEO// Cristian Rizea afirmă că a încercat să fie otrăvit într-un club din Chișinău: ”Am tras trei fumuri și mi-a stat rău”
Sinteza, 15 decembrie 2025 11:30
Cristian Rizea susține că a fost ținta a două tentative de asasinat la Chișinău, una prin otrăvire și alta prin atac cu cocktailuri Molotov. Potrivit lui Rizea, primul incident ar fi avut loc într-un club din capitală. Acesta susține că, în timp ce se afla la masă, i-au fost aduse o fructieră, o sticlă de […]
• • •
Acum 15 minute
11:40
Șapte persoane reținute la Chișinău pentru păstrarea și distribuirea drogurilor. Peste 40 de pachețele ridicate de polițiștii din Ciocana # Sinteza
Polițiștii de la Ciocana au deconspirat activitatea ilegală a șapte persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, suspectate de implicare în păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. În urma măsurilor întreprinse s-a stabilit că suspecții sunt șase bărbați și o femeie. Asupra acestora, oamenii legii au depistat peste 40 de […]
Acum 30 minute
11:30
11:30
Peste 700 de șoferi riscă anularea permisului de conducere pentru fraudarea examenului teoretic: ”A fost identificată o schemă de corupție la Bălți și Edineț” # Sinteza
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Informațiile au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, informează MOLDPRES. „Săptămâna viitoare, urmează să anulăm peste 700 de permise de conducere a […]
11:30
Republica Moldova, România și Ucraina cooperează pentru protecția biodiversității prin proiectul ISTROS # Sinteza
Inspectoratul Național de Securitate Publică participă, în calitatea de partener beneficiar în cadrul proiectului „”BSB00927 – ISTROS: Strengthening Biodiversity Protection Cross Borders” (Consolidarea protecției biodiversității transfrontaliere), cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre. Proiectul vizează combaterea braconajului și a pescuitului ilegal, protejând biodiversitatea din regiune. Proiectul reunește patru instituții partenere din […]
Acum o oră
11:00
Mihai Ghimpu îl acuză pe Igor Grosu de narative pro-Kremlin: ”Dacă tu, Igoraș, crezi, că moldovenii nu-s români, atunci cu ce vă deosebiți de propaganda ruso-putinistă?” # Sinteza
Fostul președinte al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat un atac public la adresa președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, în urma unor afirmații făcute de acesta la Forumul Național al Minorităților. Potrivit lui Mihai Ghimpu, declarația lui Igor Grosu potrivit căreia „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi” ar sugera […]
Acum 2 ore
10:50
Piese auto, dulciuri și unelte electrice nedeclarate, confiscate la frontieră. Trei șoferi riscă să fie sancționați # Sinteza
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă ilicit în țară mărfuri, în cantități comerciale. În primul caz, funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificărilor un mijloc de transport de model Volkswagen, ce tracta pe remorcă un automobil pentru vămuire, din Germania. Urmare a controlului detaliat, în […]
10:30
Un bărbat a murit după explozia unei sobe într-o locuință din Ciorescu. IGSU avertizează asupra riscurilor # Sinteza
Explozia unei instalații de încălzit în sobă a luat viața unui bărbat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Cazul a avut loc în seara zilei de 14 decembrie 2025, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor, explozia s-a […]
10:30
Sinteza CNA// Peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la permisele auto din Călărași și sechestre de 13 milioane lei # Sinteza
Centrul Național Anticorupție prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de raportare, ofițerii CNA au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași, acțiuni realizate […]
10:30
Integrarea copiilor reveniți din diaspora, discutată la Ministerul Educației. Dan Perciun propune programe speciale de limba română # Sinteza
Un grup de părinți revenit recent din diaspora s-a întâlnit cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru a discuta despre integrarea copiilor în sistemul educațional din Republica Moldova. În cadrul întrunirii, părinții au împărtășit experiențele de integrare ale copiilor lor. Printre provocările semnalate se numără disparitățile dintre curriculumul din alte țări și cel din […]
10:30
Călin Georgescu, în fața Curții de Apel București într-un dosar penal pentru acțiuni contra ordinii constituționale # Sinteza
Călin Georgescu se prezintă, luni, în fața magistraților de la Curtea de Apel București, într-un dosar penal în care este vizat Horațiu Potra și alți inculpați. Este vorba despre un termen de judecată extrem de important, cu privire la dosarul penal pentru tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale în care este implicat Călin Georgescu. În același […]
10:20
Mașini de lux și tractoare „fantomă” din UE. O femeie din Bender a ajuns pe banca acuzaților # Sinteza
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Această acțiune succedă cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care-l vizează pe un inculpat cu vârsta de 27 de ani. Vă […]
10:10
VIDEO// Mărturiile unei mame despre moartea fiicei într-un centru pentru persoane cu dizabilități din Bălți: ”Mi-au sedat fiica și au băgat-o în mormânt” # Sinteza
O femeie din municipiul Ungheni, Larisa Arcana, a relatat public, într-un interviu video, că fiica sa, Diana, persoană cu dizabilitate, ar fi fost sedată cu medicamente într-un centru rezidențial din Bălți și ar fi ajuns în stare gravă la spital, unde ulterior a decedat. Declarațiile conțin acuzații grave la adresa conducerii medicale și a modului […]
Acum 4 ore
09:50
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile jocului # Sinteza
Săptămâna 15–21 decembrie 2025 vine cu un val puternic de energie astrală, iar pentru trei semne zodiacale norocul și prosperitatea nu mai sunt simple promisiuni, ci realități palpabile. Intrarea lui Marte în Capricorn, urmată de Luna Nouă în Săgetător pe 19 decembrie, deschide un portal astral al progresului, ambiției și împlinirii destinului personal. Este o […]
09:40
Un șofer de camion a fost înjunghiat într-o parcare din Italia. Principalul suspect – colegul acestuia # Sinteza
Autoritățile din Italia au publicat concluziile anchetei în cazul șoferului român de TIR ucis la Bolzano. Potrivit unui raport întocmit în urma necropsiei, Ionuț nici măcar nu a apucat să se apere de loviturile fatale primite de la un alt șofer, tot român. Procurorii italieni au făcut publice rezultatele necropsiei în cazul lui Ionuț Marius […]
09:40
Nostradamus și Baba Vanga au avut dreptate în privința anului acesta. Ce previziuni au pentru 2026? # Sinteza
Cei doi presupuși profeți au afirmat că ne așteaptă un an destul de dificil și au avut dreptate. Deși niciunul nu mai e printre noi, Nostradamus și Baba Vanga ne avertizează în continuare despre ceea ce cred ei că ne așteaptă. Cei doi au făcut câteva predicții înfiorătoare pentru 2026. La aproape 500 de ani […]
09:30
Ministrul Mediului anunță reabilitarea barajului Ghidighici în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău # Sinteza
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor. În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. […]
09:30
Mai multe persoane au ieșit în stradă, în orașul siberian Tomsk, după ce Rusia a impus interdicție platformei de jocuri Roblox. Câteva zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk împotriva interdicţiei impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe măsură ce iritarea populaţiei faţă de interdicţie […]
09:30
Actorul, regizorul și producătorul american Rob Reiner a murit la vârsta de 78 de ani, alături de soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani. Decesele celor doi sunt investigate de autoritățile din Los Angeles, după ce au fost găsiți fără viață în locuința lor din cartierul Brentwood, situat în partea de vest a orașului. Informațiile […]
09:20
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 900 milioane lei # Sinteza
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 905,0 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%. Totodată, în perioada 8 – 14 decembrie 2025, de către […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Ministrul Sănătății și directorul CNAM, în vizită de lucru la Cahul pentru evaluarea serviciilor medicale # Sinteza
Pentru a îmbunătăți accesul populației la servicii medicale de calitate, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, și ministrul Sănătății, Emil Ceban, au efectuat joi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Cahul, unde au evaluat necesitățile instituțiilor medicale din regiune. La întrevedere au participat reprezentanți ai centrelor de sănătate […]
15:20
Ursula von der Leyen atac nemilos la Donald Trump, după ce președintele SUA a zis că Europa e condusă de oameni „slabi” # Sinteza
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a răspuns lui Donald Trump și acuzațiilor din Strategia de Apărare a SUA, în care se spune Europa se confruntă cu „dispariția civilizației”. Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană, a declarat Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce președintele SUA a lansat […]
15:20
Kremlinul, rezervat față de planul de pace revizuit pentru Ucraina: ”S-ar putea să nu ne placă” # Sinteza
Kremlinul afirmă că s-ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace revizuite pentru Ucraina. Consilierul Kremlinului pe probleme de politică externă, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu anumite […]
15:10
Secretarul de Stat, Grigore Stratulat, a avut o întrevedere cu omologul său din România. Ce au discutat oficialii # Sinteza
Secretarul de stat Grigore Stratulat a avut, la București, o întrevedere cu omologul său, secretarul de stat Raul Pop, în cadrul căreia au discutat despre proiectele comune din domeniul mediului și prioritățile cooperării bilaterale. Discuțiile s-au concentrat pe valorificarea experienței pe care România a acumulat-o în domeniul gestionării deșeurilor, precum și pe sprijinul pe care […]
15:10
Ministerul Sănătății, CNAM și sindicatele au semnat Convenția colectivă 2026–2030 în domeniul sănătății # Sinteza
Vineri, 12 decembrie, reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ai Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova au semnat Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2026-2030, al cărei scop principal este apărarea drepturilor și garanţiilor angajaților din domeniul sănătății. Convenția stabilește principiile generale privind: relațiile dintre salariați și angajatori; mecanismele generale […]
15:10
Peste 3.000 de elevi din Moldova au participat la prima testare națională a competențelor digitale # Sinteza
3.021 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat, în premieră pentru Republica Moldova, la testarea națională a competențelor digitale. Dintre aceștia, 1928 de elevi au demonstrat competențe avansate, în timp ce 810 au obținut nivel intermediar, 210 nivel elementar și doar 77 de elevi nu au înregistrat niciun nivel de competență. […]
15:10
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea deveni un Centru Universitar integrat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Inițiativa are scopul să asigure dezvoltarea și modernizarea instituției. Subiectul a fost abordat în cadrul discuției ministrului Dan Perciun și rectorului UTM, Viorel Bostan, cu profesorii și studenții de la Cahul. Ministrul Dan […]
15:00
605 538 de gospodării, adică 1 216 000 cetățeni, vor beneficia de compensații la căldură, pe durata sezonului de încălzire. Mai mult de jumătate din numărul total de beneficiari vor primi valoarea maximă de compensații – 800 de lei pentru combustibili solizi și 1000 de lei pentru alte surse de energie. „Programul Ajutor la contor […]
15:00
La Chișinău a avut loc un training privind combaterea finanțării ilegale și a coruperii electorale # Sinteza
Astăzi, la Chișinău, a avut loc un training specializat privind particularitățile investigării și examinării cauzelor ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, a concurenților electorali și a grupurilor de inițiativă, precum și fenomenul coruperii electorale, inclusiv cumpărarea voturilor. Evenimentul a fost organizat de Institutul Național al Justiției, în cooperare cu Comisia Electorală Centrală și Consiliul […]
15:00
Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” # Sinteza
Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative. Programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și competitivă a culturii și a […]
15:00
Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat # Sinteza
Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat de deputați în două lecturi. Protocolul are scopul de a extinde și uniformiza măsurile de protecție a bunurilor culturale în situații de […]
15:00
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede reducerea birocrației # Sinteza
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive vor fi optimizate. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 55 de deputați. Documentul a fost elaborat de deputații din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Dorian Istratii și Ilie Ionaș. Propunerile legislative au drept scop reducerea poverii birocratice pentru […]
12:40
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27,3% în 2025. Peste 85 milioane lei colectați la bugetul de stat # Sinteza
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,3% în perioada ianuarie-noiembrie 2025 și constituie 85,8 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 au fost identificate 1 748 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile. […]
12:40
VIDEO// Premierul român, Ilie Bolojan, a oferit o primă reacție după difuzarea documentarului Recorder despre ”Justiția capturată” # Sinteza
Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție după difuzarea documentarului Recorder. „Justiție capturată”, documentarul despre starea sistemului judiciar din România, publicat de Recorder marți seară, a declanșat un val de tensiuni și reacții contradictorii în spațiul public. Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție după publicarea acestui documentar. Potrivit premierului, încrederea românilor în politică și […]
12:30
Evenimentele publice, organizate după noi reguli de securitate. Parlamentul a adoptat legea privind siguranța participanților # Sinteza
Parlamentul a votat în a doua lectură inițiativa legislativă care stabilește că evenimentele publice vor fi organizate în condiții de maximă securitate pentru a spori siguranța și încrederea participanților. Legea creează un cadru normativ clar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale, artistice, sportive, de divertisment, a expozițiilor și a adunărilor religioase desfășurate în afara lăcașurilor de […]
12:30
Regimul armelor de uz civil, înăsprit – evidență digitală, permise mai stricte și aliniere la standardele UE # Sinteza
Parlamentul a adoptat modificări privind regimul armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică. Proiectul de modificare a Legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost votat în a doua lectură de 65 de deputați. Modificările legislative introduc reguli clare privind evidența digitală a armelor, […]
12:30
Peste 100 de antreprenori instruiți la Ialoveni în cadrul Programului destinat antreprenorilor începători # Sinteza
Peste 100 de antreprenori au participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul Programului pentru START UP-eri, destinat antreprenorilor începători și persoanelor aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri, desfășurat la Ialoveni. Pe parcursul programului, participanții au beneficiat de prezentări, sesiuni de întrebări-răspunsuri și instruiri practice oferite de specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor, […]
12:20
Șofer beat recidivist din Chișinău a fost sancționat cu 240 de ore de muncă în folosul comunității # Sinteza
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Prin aceeași sentință, inculpatul, în vârstă de […]
12:20
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale: Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi de la nave și Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și bagajelor. Parlamentul a votat cele două proiecte de lege în ambele lecturi. Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi, cunoscută și sub denumirea de Convenția BUNKER, […]
12:20
Republica Moldova continuă desprinderea de CSI. Parlamentul a denunțat încă trei acorduri, inclusiv cel privind călătoriile fără vize # Sinteza
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. […]
11:00
Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede # Sinteza
Anumite alimente pot fi cea mai neinspirată alegere atunci când ești bolnav. Alimentele picante, alcoolul, mâncărurile grase, precum și băuturile zaharoase sunt adevărați inamici ai orgnizmului atunci când ești bolnav, avertizează medicii. Experții au specificat la Fox News Digital care sunt alimentele care agravează simptomele răcelii și gripei. Ei au punctat și ce ar trebui să mănânci […]
11:00
Ucrainenii ar putea decide prin referendum dacă Kievul cedează Donbasul. Anunțul lui Zelenski # Sinteza
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că ucrainenii ar putea decide prin referendum dacă cedează Donbasul. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ar putea organiza un referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, în contextul în care Kievul este supus unei presiuni tot mai mari pentru a accepta termenii unui plan de […]
11:00
Un bărbat de 41 ani din Cimișlia a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor # Sinteza
Procuratura Cimișlia anunță că, recent, Judecătoria Cimișlia a pronunțat o sentință într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, de comiterea tentativei de omor. Cazul ar fi avut loc în septembrie 2023. Inculpatul în vârstă de 41 de ani și, victima în vârstă de 32 de ani, care era amicul său, s-ar fi împrietenit în […]
10:50
Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu de încălcarea Constituției și invocă posibilitatea impeachmentului: ”Sunt necesare 34 de voturi” # Sinteza
Președintele PSRM, Igor Dodon, susține că decizia președintei Maia Sandu de a numi așa-numiți „trimiși speciali” reprezintă un demers contrar Constituției și depășește cadrul legal al atribuțiilor prezidențiale. Declarațiile au fost făcute în contextul unor recente decizii ale șefei statului privind desemnarea unor reprezentanți speciali pentru anumite domenii sau misiuni externe. Potrivit lui Igor Dodon, […]
10:30
Laboratorul Centrului de Sănătate Căușeni, dotat cu echipament modern printr-un proiect finanțat de CNAM # Sinteza
Laboratorul principal al Centrului de Sănătate Căușeni a fost dotat cu echipament performant, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Instituția medicală a achiziționat un analizator automat de urină, în valoare totală de peste 288 […]
10:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, organizat în Emiratul Abu Dhabi, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sir Bani Yas Forum este unul dintre cele mai relevante evenimente internaționale de dialog strategic, desfășurat […]
10:30
Conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Alexandru Mîrza, și reprezentanți ai Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), a efectuat, la data de 11 decembrie a.c., o vizită de monitorizare a lucrărilor de construcție […]
11 decembrie 2025
16:30
Magistratul Roman Pascari se retrage din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru # Sinteza
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa. Retragerea a intervenit în etapa audierii publice, după […]
16:30
Ala Nemerenco, a povestit cum a înțeles că nu va face parte din noul Guvern: „Uneori trebuie să citești printre rânduri” # Sinteza
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a relatat pentru Europa Liberă momentul în care a înțeles că nu va fi inclusă în noul Cabinet de miniștri. Potrivit ei, semnalul a venit pe 10 octombrie, atunci când a primit din partea președintei Maia Sandu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat. „Atunci am înțeles că, […]
16:20
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru” din Chișinău, inculpatul, care era în stare de […]
16:10
Moaștele Sfântului Apostol Andrei vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova, anunță Mitropolia Basarabiei într-un comunicat oficial. Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Andrei, conform calendarului iulian, și este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, transmite libertv.md. Potrivit Mitropoliei, hramul Bisericii „Sfântul […]
