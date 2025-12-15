Accident în lanț la o intersecție din Chișinău: poliția oferă primele detalii
BreakingNews, 15 decembrie 2025 11:10
O intersecție din Chișinău a fost scena unui accident în lanț, implicând mai multe vehicule, iar poliția a oferit primele clarificări cu privire la incident. Din primele informații, coliziunea s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de trafic și nerespectării regulilor de circulație de către unul dintre șoferi. Din fericire, autoritățile au anunțat că
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:40
O plajă din Sydney a fost scena unui incident armat grav, în urma căruia mai multe persoane au fost rănite. Martorii au relatat că s-au auzit 12 focuri de armă, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a securiza zona și a acorda primul ajutor victimelor. Serviciile de urgență au transportat răniții la spital, iar
Acum 2 ore
10:00
Primăria Chișinău continuă să investească: trotuare și carosabil refăcute pe Nicolae Testemițanu # BreakingNews
Strada Nicolae Testemițanu reprezenta un real obstacol pentru locuitorii și vizitatorii din zonă. ÎNAINTE, strada nu fusese reparată capital niciodată de la darea în exploatare, iar trotuarele erau impracticabile, chiar și pentru cei care mergeau zilnic către instituțiile medicale republicane. În anul 2020, Primăria Chișinău a intervenit și a reabilitat complet carosabilul și trotuarele pe tronsonul: str. Grenoble – Constantin Vârnav
09:40
Rusia transmite un nou semnal dur pe scena internațională, avertizând că ar putea respinge orice plan de pace pentru Ucraina chiar înainte de a-l examina în detaliu. Declarațiile vin într-un moment în care comunitatea internațională caută soluții pentru încetarea conflictului, însă poziția Moscovei rămâne una rigidă. Oficialii ruși susțin că inițiativele propuse până acum nu
Acum 4 ore
09:10
Doi soldați americani și un traducător civil au fost uciși în urma unei ambuscade violente în nordul Siriei, într-un nou episod care evidențiază fragilitatea situației de securitate din regiune. Atacul a avut loc în timpul unei misiuni desfășurate de forțele Statelor Unite, aflate în zonă în cadrul operațiunilor de combatere a grupărilor extremiste. Potrivit
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Majoritatea respinge cererea opoziției de a audia responsabilul agriculturii în Parlament # BreakingNews
După protestul agricultorilor din fața clădirii Guvernului, deputații din Parlament au intrat într‑o dispută politică privind situația din sectorul agricol și datorii uriașe acumulate de stat față de fermieri. Opoziția a cerut audierea ministrei Agriculturii în plenul Legislativului pentru a clarifica motivele nemulțumirilor și pentru a prezenta cifrele exacte privind datoriile către agricultori. Președintele Comisiei parlamentare
17:40
O cantitate de aproximativ 10 kilograme de droguri de mare risc a fost descoperită de polițiști într‑un hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi, într‑un dosar privind traficul ilicit de substanțe narcotice. Descoperirea a dus la reținerea a patru persoane suspectate de implicare în tranzacționarea drogurilor. Potrivit anchetatorilor, droga a fost găsită în nouă pachete într‑o valiză lăsată într‑una dintre camere, conținând
17:10
La un punct de trecere a frontierei, un cetățean din Republica Moldova și un cetățean român au fost documentați de polițiștii de frontieră după ce au încercat să ofere mită pentru a influența deciziile oamenilor legii în timpul controlului de frontieră. Tentativa de corupere a fost dejucată, iar autoritățile au refuzat mijloacele bănești puse la dispoziție de cei doi,
16:30
Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei au început să se plângă public de ceea ce ei consideră abateri în procesul de construire și autorizare a unor ansambluri rezidențiale în zona lor. Oamenii susțin că autoritățile locale ar fi permis dezvoltarea unor imobile cu parametri diferiți de cei stabiliți în planurile urbanistice, ceea ce a provocat nemulțumiri
15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și că a reușit să îl procure cu ajutorul medicilor. Ceban a atras atenția că în alte țări, părinții pot face aceste teste acasă,
15:40
Trei arme pneumatice nedeclarate au fost descoperite de angajații vamali în bagajul unui pasager la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Controlul a avut loc înainte ca bărbatul să urce în avionul spre Tel Aviv. Potrivit informațiilor oficiale, într-o valiză controlată cu ajutorul razelor X au fost identificate trei arme pneumatice pe care pasagerul nu le-a declarat autorității vamale.
15:10
Un grav accident rutier a avut loc vineri în raionul Florești, în apropierea satului Ghindești, unde doi soți și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat. Potrivit poliției, autoturismul, condus de un bărbat de 53 de ani, ar fi derapat de pe drumul principal din cauza vitezei excesive, a lovit un copac și
14:30
Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineața în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, unde un cuplu și-a pierdut viața după ce automobilul în care se aflau s-a răsturnat. Potrivit poliției, tragedia a avut loc în jurul orei 10:20, când un Citroën condus de un bărbat de 53 de ani a derapat de pe carosabil
14:10
Un tânăr în vârstă de 34 de ani din localitatea Cornești, raionul Ungheni, s-ar fi sinucis după ce ar fi omorât un bărbat în bătaie, potrivit surselor apropiate anchetei. Incidentul s-a produs în noaptea de 10 decembrie, în jurul orei 21:00. Victima, un bărbat de aproximativ 37 de ani, ar fi consumat băuturi alcoolice
13:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine și transparență în acest sector strategic. El a subliniat că Partidul Nostru va susține orice inițiativă care contribuie la realizarea ambițiosului proiect „Canalul Dunărea
13:20
Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de locuitori ai capitalei. De la dispecerat și echipele din teren, până la stațiile de tratare, specialiștii din contabilitate și toate subdiviziunile — fiecare contribuie esențial
12:40
Forțele de ordine au reținut în flagrant doi tineri care încercau să ascundă droguri lângă un bloc de locuit. Incidentul a avut loc când polițiștii au observat comportamentul suspect al celor doi și au intervenit imediat pentru a verifica zona. La actul de control, oamenii legii au descoperit pachete cu substanțe narcotice ascunse
12:10
Peste 50 de persoane, inclusiv mai mulți copii, au fost afectate de intoxicație cu gaz într-un vagon al unui tren care se afla în apropierea gării din Almaty, Kazahstan. Victimele au prezentat simptome specifice expunerii la gaze toxice și au fost preluate de echipele medicale pentru evaluare și îngrijiri. Potrivit primelor investigații, intoxicarea a fost
11:40
Lingvistul Anatol Eremia, una dintre personalitățile marcante ale științei lingvistice din Republica Moldova, s‑a stins din viață la vârsta de 94 de ani. Eremia a fost recunoscut pentru contribuțiile sale profunde în domeniul lingvisticii, studiind și promovând limba și cultura în diferite contexte academice și publice. De‑a lungul carierei sale prestigioase, el a publicat numeroase
11:10
Un tânăr de 23 de ani a fost pus la pământ și încătușat de către forțele speciale în plină stradă, în urma unei operațiuni a mascaților. Scenele incidentei au avut loc în timpul unei urmăriri stradale în care au fost implicate echipe de intervenție pentru reținerea bărbatului. Conform primelor informații, individul ar fi avut un
10:40
Percheziții în Strășeni: locuri de consum de droguri descoperite și persoane testate pozitiv # BreakingNews
Forțele de ordine din Strășeni au desfășurat o acțiune de amploare în scopul prevenirii și combaterii consumului de substanțe narcotice, în urma căreia au fost destructurate mai multe locuri special amenajate pentru consumul de droguri. Perchezițiile au avut loc în mai multe localități din raion, inclusiv în satele Cojușna, Recea și Zamciogi. La domiciliile mai
09:50
Mişcarea Alternativa Naţională acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi majorat nejustificat bugetele mai multor instituții ale administrației publice centrale, cu peste 2 miliarde de lei. În paralel, potrivit MAN, guvernarea ar fi operat tăieri semnificative la investițiile în drumuri, subvenții și compensații, afectând domenii care depind direct de sprijin financiar. Criticile vizează și finanțarea primăriilor,
09:40
Peste 600 de obiecte cu valoare culturală și istorică au fost furate dintr-un muzeu din Bristol, în urma unui jaf comis la începutul lunii. Hoții au pătruns într-un depozit în care erau păstrate artefacte dintr-o colecție importantă, reușind să sustragă piese rare, inclusiv insigne, bijuterii, obiecte sculptate și articole din metal prețios. Camerele de supraveghere
09:10
Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla și SpaceX, a anunțat că nu va mai lucra pentru președintele Donald Trump și va încheia colaborarea cu administrația sa. Decizia vine după perioada în care Musk a condus un proiect guvernamental destinat reducerii birocrației și costurilor federale, o inițiativă asociată cu administrația Trump. Potrivit declarațiilor sale recente, Musk consideră
11 decembrie 2025
18:10
Un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de comiterea unei crime în apropierea stadionului Zimbru din capitală. Instanța a stabilit pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru infracțiunea de omor intenționat, după analiza probelor și circumstanțelor cauzei. Incidentul a avut loc într‑o zonă intens circulate, unde victima
17:40
Autoritățile au decis nimicirea a peste 10 tone de margarină destinată preparării torturilor, după ce controalele au arătat că produsul prezenta neconformități semnificative cu normele sanitare și de calitate. Margarina, destinată inițial pentru panseluțe și prăjituri, nu corespundea cerințelor impuse pentru produse alimentare sigure pentru consum. În urma verificărilor efectuate de inspectorii de profil, s‑au
17:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în sectorul Botanica sunt în desfășurare mai multe lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale și a curților de bloc. Potrivit edilului, în prezent se lucrează simultan la reparația mai multor trotuare care necesitau intervenții urgente. Unele dintre acestea sunt construite de la zero. Lucrările au loc pe străzile Minsk,
17:10
Autoritățile din Bălți au identificat tinerii suspectați că au distrus mai multe decorațiuni amplasate într-un parc din municipiu, indiferent de valoarea acestora pentru comunitate. După apelurile venite din partea locuitorilor și imaginile apărute în spațiul public, poliția a demarat o anchetă pentru a stabili identitatea persoanelor implicate. Oamenii legii au folosit probe, inclusiv înregistrări
16:40
La Anenii Noi a izbucnit un scandal între o polițistă și un șofer oprit în trafic, după ce rezultatul testului Dräger pentru alcool a generat dispute privind corectitudinea procedurii și concluziile privind starea conducătorului auto. Incidentul a început în momentul în care agenții de poliție au oprit vehiculul condus de bărbat pentru un control de
16:10
Autoritățile române găsesc peste 300 de cetățeni moldoveni fără acte de ședere valabile # BreakingNews
Autoritățile din România au identificat peste 300 de cetățeni ai Republicii Moldova care se aflau pe teritoriul țării fără un drept legal de ședere. Descoperirea vine în urma unui control amplu realizat de forțele de ordine și inspectoratele pentru imigrări, ca parte a eforturilor de a respecta legislația privind migrația și siguranța frontierelor. Persoanele depistate
15:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat finalizarea
15:10
Percheziții în două penitenciare: nouă deținuți, implicați în escrocherii, documentați de anchetă # BreakingNews
Autoritățile au desfășurat percheziții în două penitenciare din țară după ce o investigație a scos la iveală faptul că nouă deținuți ar fi coordonat escrocherii și activități frauduloase din interiorul instituțiilor de detenție. Echipele de investigatori și ofițerii de penitenciare au intervenit simultan, ridicând materiale probatorii — inclusiv telefoane mobile, cartele SIM, înscrisuri și alte … Articolul Percheziții în două penitenciare: nouă deținuți, implicați în escrocherii, documentați de anchetă apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Petarde și artificii vândute fără autorizație în Chișinău — imaginile surprinse de o cameră ascunsă # BreakingNews
Imaginile surprinse de o cameră ascunsă o cameră ascunsă surprinde cum petarde și artificii sunt vândute ilegal în diverse locuri din capitală, fără respectarea normelor de securitate și fără autorizațiile necesare. Vânzarea neautorizată de petarde și artificii este interzisă de lege, din cauza riscurilor majore pe care le prezintă pentru sănătatea publică și siguranța cetățenilor. … Articolul Petarde și artificii vândute fără autorizație în Chișinău — imaginile surprinse de o cameră ascunsă apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Deputatul Constantin Cuiumju: eliminarea TVA la gaze, un sprijin direct pentru familii # BreakingNews
Partidul Nostru propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: 400 de milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilor Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al … Articolul Deputatul Constantin Cuiumju: eliminarea TVA la gaze, un sprijin direct pentru familii apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Oamenii ies în stradă în România și cer demisii în justiție după dezvăluiri despre corupție # BreakingNews
Sute de persoane s‑au adunat miercuri seară în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București și în alte orașe din România pentru a protesta față de situația din sistemul judiciar și pentru a cere demisii ale unor oficiali de rang înalt. Manifestanții au ieșit în stradă după ce o amplă investigație jurnalistică, prezentată într‑un … Articolul Oamenii ies în stradă în România și cer demisii în justiție după dezvăluiri despre corupție apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi lansează un volum despre securitatea contemporană # BreakingNews
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt”, semnată de Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi. La eveniment au participat actori politici, experți, cercetători, reprezentanți ai mediului academic și specialiști în domeniul securității. Autorii au prezentat principalele direcții ale lucrării: • o viziune sistemică asupra amenințărilor globale și a instituțiilor de … Articolul Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi lansează un volum despre securitatea contemporană apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Kiev găzduiește Congresul Internațional de Consultanță Politică; experți moldoveni participă activ # BreakingNews
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor”, se va desfășura la Kiev pe 13 decembrie 2025, reunind experți din mai multe țări pentru a analiza dinamica schimbărilor politice și a comportamentului electoral. Evenimentul se axează pe procesele de transformare accelerate la nivel global și regional, punând accentul … Articolul Kiev găzduiește Congresul Internațional de Consultanță Politică; experți moldoveni participă activ apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina a anunțat că, începând cu 23 decembrie, suspendă temporar preluarea cererilor legate de cetățenie, măsura fiind valabilă pentru o perioadă nedeterminată. Decizia este legată de modificările recente ale legislației naționale, care impun ajustarea procedurilor consulare aplicate de misiunile diplomatice. Până la finalizarea acestor actualizări, ambasada nu va mai procesa solicitările … Articolul Cererile de cetățenie, suspendate la Ambasada Moldovei în Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
11:20
EDITORIAL// Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # BreakingNews
În ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei” către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău. Formaţiunea informează despre situaţia în care s-a pomenit ca urmare a introducerii unor modificări la art. 21 din Legea partidelor politice cu puţin timp înainte de startul oficial … Articolul EDITORIAL// Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” apare prima dată în BreakingNews.
10:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un flux de peste 46.400 de traversări, dintre care un număr semnificativ de persoane au intrat, iar altele au ieșit din țară. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, dar și vămile rutier-terestre care leagă Moldova de țările … Articolul Peste 46.400 de persoane au trecut frontiera R. Moldova într-o singură zi apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un incendiu a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală, iar flăcările s-au propagat rapid la structura superioară a clădirii. Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au ajuns prompt la fața locului și s-au mobilizat pentru a controla focul și a limita extinderea acestuia. Echipamentele de intervenție au fost folosite pentru … Articolul Incendiu în capitală: acoperișul unui bloc cuprins de flăcări — IGSU a intervenit apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Ion Ceban: „Vreau să spun lucrurilor pe nume și să vorbesc direct despre ceea ce trăiesc oamenii după alegeri. Pentru că cetățenii merită adevărul, nu ambalaje și nu manipulări.” Ce au câștigat cetățenii după alegeri? Astăzi, realitatea este una dură: oamenii nu s-au ales cu promisiuni îndeplinite, ci cu anulări și tăieri. Compensațiile la energia electrică … Articolul Ceban: „Oamenii au fost induși în eroare. Dacă știau adevărul, votau altfel” apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un bărbat și o femeie din Chișinău — parteneri de viață — au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, după ce instanța i-a găsit vinovați de omor intenționat. Incidentul s-a petrecut în urma unei altercații într-o locuință, ce a degenerat în violență gravă. Conform verdictului, agresorul a lovit victima de mai multe … Articolul Cuplu din Chișinău condamnat la câte 18 ani de închisoare pentru omor apare prima dată în BreakingNews.
10 decembrie 2025
19:00
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor” poartă cu mândrie numele orașului Chișinău și a plecat peste ocean, găsindu-și o familie iubitoare în Statele Unite ale Americii. Aceasta reprezintă o premieră și un exemplu viu că grija și responsabilitatea față de animale pot avea un impact global. Vreau … Articolul Adopția schimbă vieți: câinele „Chișinău” își găsește o familie în SUA apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Rețea de trafic cu „ascunzișuri” în Chișinău: un tânăr din Orhei, prins cu droguri de lux # BreakingNews
Un tânăr de 19 ani, originar din satul Bulăiești, raionul Orhei, este cercetat penal pentru trafic de droguri, după ce oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul său. Potrivit anchetei, acesta ar fi activat ca și curier pentru un magazin online de droguri, gestionat prin aplicația Telegram. Tânărul ar fi avut rolul de … Articolul Rețea de trafic cu „ascunzișuri” în Chișinău: un tânăr din Orhei, prins cu droguri de lux apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Ministrul Educaţiei, Dan Perciun, critică iniţiativa primarului Capitalei de a introduce testarea antidrog în şcoli, considerând că propunerea este imprudentă și „negândită”. Într-o reacţie recentă, Perciun a subliniat că o astfel de măsură necesită planificare atentă și coordonare cu ministere relevante, iar nu poate fi adoptată pe repede-înainte. Potrivit ministrului, este nevoie de detalii … Articolul Ministrul Educaţiei respinge testele antidrog în școli: „Propunerea sună cosmic” apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Ameninţări pe Telegram la adresa unor şcoli din Bălți — poliţia a demarat investigaţii # BreakingNews
Un canal de Telegram, creat recent, a publicat mesaje cu ameninţări teroriste la adresa mai multor instituţii de învăţământ din municipiul Bălţi. Ameninţările vizează cel puţin 7-8 şcoli și conţin declaraţii violente, într-un video postat care arată un bărbat mascat şi înarmat ce ameninţă elevii cu represalii grave. Mesajele au generat îngrijorare imediată în … Articolul Ameninţări pe Telegram la adresa unor şcoli din Bălți — poliţia a demarat investigaţii apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de tip „Cod Galben de ceață” pentru întreaga Republică Moldova. În intervalul vizat, pe arii extinse se estimează că vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, fenomen care poate afecta semnificativ circulația rutieră și feroviară. Meteorologii avertizează că ceața densă poate produce condiții periculoase — vederea … Articolul Ceata pune pe jar Moldova: autoritățile avertizează asupra riscurilor la trafic apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Autoritățile au efectuat recent percheziții într-o localitate din raionul Ialoveni, în urma cărora au fost ridicate substanțe narcotice și o armă deținută ilegal. Descinderile au vizat mai multe adrese, unde locuiau persoane suspectate de consum și deținere ilegală de droguri. La una dintre adrese, poliția a depistat plicuri și sacoșe cu substanță vegetală cu miros … Articolul Percheziții la Ialoveni: armă și droguri ridicate de polițiști apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # BreakingNews
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru … Articolul Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” apare prima dată în BreakingNews.
