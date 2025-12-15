Serviciul Vamal a colectat aproape 39 de miliarde de lei la bugetul de stat în 2025

07:30

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut ca Marea Neagră să nu fie transformată într-o zonă de confruntare, după ce trei nave turcești au fost atacate de forțele ruse în porturi ucrainene. Declarația vine pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare și energetice din Ucraina. „Marea Neagră nu ar trebui să fie considerată o […]