Grevă japoneză, în semn de protest, la o școală din cadrul Universității de Medicină. Motivul
NewsMaker, 15 decembrie 2025 10:00
Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) din Chișinău, unitate didactică și științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a anunțat „grevă japoneză” începând cu 15 decembrie. Potrivit instituției, „școala este eliminată din documente oficiale”, iar „angajații sunt presați să semneze acte administrative ce țin de lichidarea ei”, urmare a unui […] The post Grevă japoneză, în semn de protest, la o școală din cadrul Universității de Medicină. Motivul appeared first on NewsMaker.
Acum 5 minute
10:20
Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici, cel mai mare lac din țară, va fi reabilitat anul viitor, într-un proiect de importanță majoră pentru protejarea capitalei de inundații. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei vizite de lucru în weekendul trecut. Lucrările vor include remedierea fisurilor și modernizarea pragului de […] The post Barajul de la Ghidighici intră în reparații pentru prevenirea inundațiilor în capitală appeared first on NewsMaker.
Acum 30 minute
10:00
09:50
Avertizare: Moldovenii aflați în Rusia riscă să fie presați să accepte obligații militare # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse ar putea fi presați să accepte obligații militare. Avertismentul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, în contextul unui decret prezidențial emis la Moscova la 5 noiembrie 2025, care prevede că anumite categorii de cetățeni străini ce solicită permis de ședere sau cetățenia rusă pot fi obligate […] The post Avertizare: Moldovenii aflați în Rusia riscă să fie presați să accepte obligații militare appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
08:40
Hanuka, marcată la Chișinău. Printre participanți, ambasadori și un deputat: „În solidaritate cu Sydney” # NewsMaker
Hanuka, o sărbătoare religioasă evreiască, a fost marcată în seara de 14 decembrie în Republica Moldova. La evenimentele desfășurate în capitală au participat ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, precum și deputata Olga Ursu. „M-am alăturat comunității evreiești din Republica Moldova pentru aprinderea primei lumânări de Hanukkah. De asemenea, […] The post Hanuka, marcată la Chișinău. Printre participanți, ambasadori și un deputat: „În solidaritate cu Sydney” appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
18:20
România: doi copii – răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget # NewsMaker
Doi copii din Brăila au fost răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Cei doi au suferit răni la ochi și la mâini. Unul dintre ei, rănit mai grav, a rămas fără un deget, scrie Digi24. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor […] The post România: doi copii – răniți în timp ce se jucau cu o petardă. Unul dintre ei a rămas fără un deget appeared first on NewsMaker.
17:30
„Suntem profund șocați”: Maia Sandu, despre atacul de pe plaja din Australia, soldat cu morți și răniți # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj în contextul atacului armat de pe plaja din Australia, în urma căruia, în timpul marcării Hanuka – o sărbătoare religioasă evreiască, au fost uciși mai mulți oameni. Șefa statului a declarat că violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre. „Suntem profund șocați […] The post „Suntem profund șocați”: Maia Sandu, despre atacul de pe plaja din Australia, soldat cu morți și răniți appeared first on NewsMaker.
15:20
În perioada 15-21 decembrie, minimele vor ajunge până la -4°C în nordul Republicii Moldova, până la 0°C în centru și până la +1°C la sud. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil pe tot parcursul săptămânii. Pe parcursul săptămânii viitoare, în centrul țării, temperaturile pe timpul zilei vor fi între +7 și […] The post Minime de până la -4°C în nordul țării: cum va fi vremea săptămâna viitoare în Moldova appeared first on NewsMaker.
14:50
Maia Sandu pleacă într-o vizită de lucru în Grecia: cu cine se va întâlni și ce subiecte are pe agendă # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă pe 15 decembrie. Potrivit instituției prezidențiale, Maia Sandu va avea întrevederi cu președintele Constantine Tassoulas și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Președinția Republicii Moldova a anunțat, pe 14 decembrie, că luni șefa statului, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în […] The post Maia Sandu pleacă într-o vizită de lucru în Grecia: cu cine se va întâlni și ce subiecte are pe agendă appeared first on NewsMaker.
13:30
Poliția australiană a anunțat că, în urma unui atac armat pe celebra plajă Bondi Beach din Sydney, au fost uciși 11 oameni și un atacator. Un al doilea atacator a fost reținut. În momentul atacului, pe plajă se sărbătorea Hanuka, scrie BBC. Al doilea trăgător se află în stare critică, a anunțat poliția. Potrivit acesteia, […] The post Focuri de armă pe o celebră plajă din Sydney, Australia: mai mulți morți și răniți appeared first on NewsMaker.
12:00
Incendiu la un depozit de petrol din Volgograd: Rusia raportează atacuri cu drone ucrainene. Ce se comunică în Ucraina # NewsMaker
Noaptea trecută, 13 spre 14 decembrie, Ucraina a atacat un depozit de petrol din Uryupinsk, regiunea Volgograd, și o rafinărie de petrol din Iaroslavl, scrie Meduza cu referire la guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, și canalul de Telegram Astra. La depozitul de petrol din regiunea Volgograd a izbucnit un incendiu. Ministerul rus al Apărării a […] The post Incendiu la un depozit de petrol din Volgograd: Rusia raportează atacuri cu drone ucrainene. Ce se comunică în Ucraina appeared first on NewsMaker.
10:30
Un bărbat și-a pierdut viața sâmbătă, 13 decembrie, după ce a căzut în fața unui autobuz de rută pe o stradă din Chișinău. Conform poliției, victima și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil în timp ce autobuzul părăsea stația. Accidentul s-a produs pe 13 decembrie, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din […] The post Un bărbat a murit după ce a căzut în fața unui autobuz de rută în Chișinău appeared first on NewsMaker.
Ieri
09:50
Cel puțin două persoane au murit, iar opt au fost grav rănite în urma unui atac armat care a avut loc în timpul examenelor la Universitatea Brown din orașul Providence, statul Rhode Island. O altă persoană a suferit răni ușoare. Suspectul, descris ca un bărbat îmbrăcat în haine negre, este căutat, relatează BBC News. Atacul […] The post Împușcături în timpul examenelor la o universitate din SUA: doi studenți uciși appeared first on NewsMaker.
13 decembrie 2025
17:20
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor care locuiesc aici, iar menținerea unității și a coeziunii sociale între comunități este esențială pentru pace și stabilitate în țară. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumul Național al Minorităților Etnice. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, […] The post Igor Grosu la Forumul Minorităților Etnice:„Moldova e bogată prin oamenii ei” appeared first on NewsMaker.
16:50
UE îngheaţă pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa şi se pregăteşte să dea banii Ucrainei sub formă de împrumut # NewsMaker
Uniunea Europeană a decis vineri, 12 decembrie să blocheze pe termen nelimitat, 210 miliarde de euro din activele deținute de Banca Centrală a Rusiei în Europa, pentru a folosi aceste fonduri în sprijinul Ucrainei, potrivit Reuters. UE urmărește să mențină finanțarea Ucrainei și să îi permită să continue lupta, considerând invazia Rusiei o amenințare la […] The post UE îngheaţă pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa şi se pregăteşte să dea banii Ucrainei sub formă de împrumut appeared first on NewsMaker.
14:40
Alertă cu bombă la frontiera de nord: Un tren de pe ruta București–Kiev, ar fi fost minat # NewsMaker
O alertă cu bombă a fost declanșată astăzi, 13 decembrie, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autoritățile au primit informații despre o posibilă minare a unui tren internațional.Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 12:57 a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin […] The post Alertă cu bombă la frontiera de nord: Un tren de pe ruta București–Kiev, ar fi fost minat appeared first on NewsMaker.
14:30
Peste 3.000 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a și-au demonstrat, în premieră, competențele digitale în cadrul unei testări naționale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 1.928 dintre participanți au obținut nivel avansat de competență digitală, 810 – nivel intermediar, 210 – nivel elementar, iar doar 77 de elevi nu au înregistrat niciun nivel […] The post Cum stau elevii din Moldova la capitolul digital: Rezultatele primei testări naționale appeared first on NewsMaker.
13:30
NM Espresso: doar unii vor primi compensații, Dodon pregătește un impeachment împotriva Maiei Sandu, iar Ceban și-a făcut test antidrog # NewsMaker
Compensațiile de iarnă În această iarnă, în Moldova, peste 605 mii de familii vor primi compensații. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru 53% dintre familii pot conta pe sume de la 800 la 1000 de lei. În același timp, 178 de mii de familii care au depus cereri au primit refuz. Ministra a subliniat de asemenea că compensațiile de iarnă rămân o măsură temporară. Pe platforma compensatii.gov.md beneficiarii pot verifica deja mărimea compensațiilor acordate. Tariful la energie electrică ANRE […] The post NM Espresso: doar unii vor primi compensații, Dodon pregătește un impeachment împotriva Maiei Sandu, iar Ceban și-a făcut test antidrog appeared first on NewsMaker.
13:30
Parlamentul a votat bugetul 2026 în prima lectură: Mai mulți bani pentru economie, educație și sănătate # NewsMaker
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul prevede majorarea salariului minim în sectorul bugetar, creșteri semnificative ale investițiilor și alocări sporite pentru domenii-cheie precum economia, educația, sănătatea și protecția socială. Potrivit autorilor, bugetul este orientat spre consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii și stimularea competitivității sectorului privat. Venituri […] The post Parlamentul a votat bugetul 2026 în prima lectură: Mai mulți bani pentru economie, educație și sănătate appeared first on NewsMaker.
13:30
Ceban critică modul de adoptare a bugetului: „Cu multe lacune, cu multe întrebări serioase” # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Cean, a criticat modul în care s-a votat bugetul de stat pentru 2026, adoptat în prima lectură de Parlament aproape de miezul nopții. Edilul a subliniat că documentul a fost aprobat fără consultări publice și cu multe întrebări serioase rămase fără răspuns. „Acel buget care nu a fost […] The post Ceban critică modul de adoptare a bugetului: „Cu multe lacune, cu multe întrebări serioase” appeared first on NewsMaker.
13:30
Atac masiv asupra Odesei: O mare parte a orașului a rămas fără electricitate, apă și încălzire # NewsMaker
Noaptea trecută, regiunea Odesa a fost ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri aeriene de până acum, a declarat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper. Potrivit acestuia, în unele zone s-au înregistrat întreruperi ale alimentării cu energie electrică. „Au fost afectate obiecte civile, precum și infrastructura energetică și industrială. În urma atacurilor au izbucnit incendii, […] The post Atac masiv asupra Odesei: O mare parte a orașului a rămas fără electricitate, apă și încălzire appeared first on NewsMaker.
13:30
Astăzi, centrul Chișinăului este afectat de restricții de trafic din cauza Maratonului de Crăciun. Potrivit primăriei, între orele 6:00 și 15:00 traficul este suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare, de la strada Bănulescu-Bodoni până la strada Pușkin. Evenimentul, organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER” împreună cu Federația Sportivă Națională de Triatlon și Primăria Chișinău, va avea loc […] The post Restricții de circulație în centrul capitalei din cauza Maratonului de Crăciun appeared first on NewsMaker.
13:30
În acest weekend, 13 și 14 decembrie, vremea în Moldova va fi în general înnorată, cu precipitații izolate. Potrivit prognozei Centrului Hidrometeorologic de Stat, în nordul țării se așteaptă brumă pe timpul nopții, cu temperaturi ce pot scădea până la −2°C. În regiunea centrală și în Chișinău, sâmbătă cerul va fi parțial noros, fără precipitații, […] The post Brumă și precipitații izolate: prognoza meteo pentru weekend în Moldova appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Un lot de 7,5 tone de mărar proaspăt, provenit din import, a fost nimicit, după ce s-a stabilit că acesta era contaminat cu pesticidul Pencozanol – un potențial risc pentru sănătate. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comentariu din 12 decembrie. Potrivit sursei citate, în urma analizelor de laborator, […] The post Un lot de 7,5 tone de mărar proaspăt, contaminat cu pesticide, a fost distrus appeared first on NewsMaker.
22:00
Moldova a soluționat 77% din cauzele CEDO: Câte mai rămân nerezolvate și ce soluții propune Guvernul # NewsMaker
Republica Moldova a înregistrat „rezultate remarcabile” în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, închizând 522 din cele 677 de cauze aflate sub supravegherea Comitetului Miniștrilor – adică aproximativ 77% . Datele au fost prezentate de directoarea pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, Clare Ovey, în cadrul unei conferințe internaționale organizate în contextul preluării […] The post Moldova a soluționat 77% din cauzele CEDO: Câte mai rămân nerezolvate și ce soluții propune Guvernul appeared first on NewsMaker.
22:00
VIDEO Ceban susține că s-a testat antidrog: după școli, propune măsura și pentru „persoanele care dețin funcții importante în stat” # NewsMaker
Primarul Chișinăului și liderul partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), Ion Ceban, a declarat că a trecut un test antidrog rapid, pe care l-a obținut „foarte greu”. Declarația a fost făcută la câteva zile după ce a propus introducerea testării antidrog în școli, începând cu vârsta de 13 ani. Pe 12 decembrie, Ceban a spus că „ar trebui […] The post VIDEO Ceban susține că s-a testat antidrog: după școli, propune măsura și pentru „persoanele care dețin funcții importante în stat” appeared first on NewsMaker.
22:00
Ciprul va prioritiza integrarea europeană a Moldovei în timpul președinției Consiliului UE? Declarația președintelui # NewsMaker
Avansarea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană va fi o prioritate pentru Cipru în timpul președinției sale asupra Consiliului UE, care va începe la 1 ianuarie. Declarația a fost făcută de președintele cipriot, Nikos Christodoulides, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omoloaga sa moldoveană, Maia Sandu, pe 12 decembrie, la Nicosia. „Vom […] The post Ciprul va prioritiza integrarea europeană a Moldovei în timpul președinției Consiliului UE? Declarația președintelui appeared first on NewsMaker.
22:00
Acord semnat: Procurorii din Moldova și cei din România vor coopera împotriva crimei organizate # NewsMaker
Procurorii specializați în investigarea și combaterea infracțiunilor grave organizate din Republica Moldova și cei din România vor colabora direct, schimbând informații și experiență profesională pentru a combate mai eficient rețelele criminale care acționează peste granițe. Această colaborare a devenit posibilă după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Moldova a semnat […] The post Acord semnat: Procurorii din Moldova și cei din România vor coopera împotriva crimei organizate appeared first on NewsMaker.
22:00
(VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria? # NewsMaker
De cinci luni, locuitorii unui complex de blocuri din sectorul Ciocana sunt în conflict cu firma de construcții, pe care o acuză de încălcarea planului urbanistic. Ei se tem că, odată cu darea în exploatare a noilor clădiri, zece locuințe vor rămâne în umbră, iar străzile înguste nu vor putea face față traficului generat de […] The post (VIDEO) Clădiri înghesuite și apartamente fără lumină naturală. Cum luptă locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei cu dezvoltatorul de imobile, dar și cu Primăria? appeared first on NewsMaker.
22:00
Femeile cu dizabilități din Republica Moldova pot solicita, de acum, ajutor juridic și informațional printr-o linie gratuită de WhatsApp. Lansată de Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), linia +373 67 777 380 oferă răspunsuri rapide, confidențiale și concrete pentru victimele violenței fizice, psihologice, economice sau instituționale, facilitând accesul la protecție și servicii specializate. Ce […] The post Femeile cu dizabilități care se confruntă cu violență pot primi sprijin juridic gratuit appeared first on NewsMaker.
22:00
(VIDEO) Costiuc, cadou pentru Grosu/Ceban, curat la substanțe interzise/Chișinău„impotent” față de Tiraspol? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ion Ceban, testat pentru consumul de substanțe interzise— Tiraspol: MGRES are potențial de a furniza lumină pe malul drept— Moldova fără Transnistria în UE? Parlamentul reacționează la scenariul lui Chiveri— Cu lapte și brânză în Parlament. Costiuc i-a adus „cadouri” lui Grosu— […] The post (VIDEO) Costiuc, cadou pentru Grosu/Ceban, curat la substanțe interzise/Chișinău„impotent” față de Tiraspol? appeared first on NewsMaker.
22:00
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri cu CSI, incluziv cel privind călătoria fără vize # NewsMaker
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek […] The post Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri cu CSI, incluziv cel privind călătoria fără vize appeared first on NewsMaker.
22:00
Bugetarii cu salarii mai mici de 6 300 de lei vor primi compensații suplimentare, astfel încât veniturile lor să ajungă la nivelul salariului minim pe economie. Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ajustările sunt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 300 […] The post Salarii mai mari pentru bugetari de la 1 ianuarie appeared first on NewsMaker.
11 decembrie 2025
21:50
Încălcarea drepturilor omului în Transnistria: 35 de dosare pe rol și doar 2 – în instanță. Sunt vizați milițieni # NewsMaker
Sergiu Russu, adjunctul procurorului general, a declarat, la conferința „Drepturile omului în Transnistria: provocări, răspunsuri, reintegrare și parcurs european”, că procurorii moldoveni au 35 de cauze penale pe rol. Două dintre acestea, împotriva a patru milițieni acuzați de răpire, privare ilegală de libertate și alte infracțiuni, au fost deferite justiției, iar sentințele sunt așteptate în […] The post Încălcarea drepturilor omului în Transnistria: 35 de dosare pe rol și doar 2 – în instanță. Sunt vizați milițieni appeared first on NewsMaker.
21:50
Creditele „Prima Casă” se ieftinesc? Expert, după ce BNM a redus rata de bază la 5%: „Nu înseamnă schimbări peste noapte” # NewsMaker
Creditele ipotecare și cele de consum ar putea deveni mai accesibile pentru populație, iar ratele lunare la împrumuri s-ar putea micșora, în 2026. Asta după ce Banca Națională a Moldovei a decis miercuri, 11 decembrie, să reducă rata de bază de la 6 la sută anual la 5%. BNM precizează că măsura face parte din […] The post Creditele „Prima Casă” se ieftinesc? Expert, după ce BNM a redus rata de bază la 5%: „Nu înseamnă schimbări peste noapte” appeared first on NewsMaker.
21:50
Loturi de lapte praf, populare în Moldova, scoase de pe piață. ANSA: „Nu le oferiți copiilor spre consum” FOTO # NewsMaker
Două loturi din gama NAN și Nestogen sunt retrase de pe piața din Republica Moldova, la inițiativa producătorului. Ultimul a detectat prezența unei bacterii pe o linie de producție din fabrică. Informația a fost comunicată pe 11 decembrie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a îndemnat persoanele care au achiziționat produsele să nu […] The post Loturi de lapte praf, populare în Moldova, scoase de pe piață. ANSA: „Nu le oferiți copiilor spre consum” FOTO appeared first on NewsMaker.
21:50
Satoshi, Katy Rain, Sasha Bognibov: 34 de concurenți intră în luptă pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026 # NewsMaker
Compania publică „Tele-Radio Moldova” (TRM) a publicat lista artiștilor și pieselor care s-au calificat pentru etapa audițiilor live ale selecției naționale a Eurovision 2026. În aceasta se regăsesc 34 de cântăreți, printre care Satoshi și Sasha Bognibov. TRM a transmis într-un comunicat că, pe 7 decembrie, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru selecția […] The post Satoshi, Katy Rain, Sasha Bognibov: 34 de concurenți intră în luptă pentru a reprezenta Moldova la Eurovision 2026 appeared first on NewsMaker.
21:50
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nu se va opri la războiul din Ucraina, iar următoarea țintă a Rusiei va deveni NATO, a avertizat, pe 11 decembrie, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte. Oficialul le-a cerut aliaților să-și crească rapid cheltuielile și producția pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar […] The post Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează: „Suntem următoarea țintă a Rusiei” appeared first on NewsMaker.
21:50
Noile tarife la gaz vor fi anunțate în luna ianuarie, după ce autoritățile vor finaliza toate calculele necesare privind costurile reale ale furnizării. Precizările au fost făcute de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe publice. Potrivit acestuia, schimbarea furnizorului responsabil de livrarea gazelor […] The post Gazul s-ar putea ieftini. ANRE urmează să stabilească un nou tarif appeared first on NewsMaker.
21:50
Chiveri, în vizită la Dubăsari, după mesajul transmis Tiraspolului: „Am discutat subiecte care necesită intervenția Guvernului” # NewsMaker
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde a avut întrevederi cu conducerea raionului și primarii din Zona de Securitate. Oficialul afirmă că discuțiile s-au concentrat pe problemele cu care se confruntă locuitorii din regiune și care necesită intervenția Guvernului pentru a fi soluționate. „Am […] The post Chiveri, în vizită la Dubăsari, după mesajul transmis Tiraspolului: „Am discutat subiecte care necesită intervenția Guvernului” appeared first on NewsMaker.
21:50
Ecologiștii, nemulțumiți că împădurirea se face cu salcâmi. Ministrul Mediului: „Trebuie să ținem cont de realități” # NewsMaker
Organizațiile de mediu trag un semnal de alarmă privind plantările masive de salcâm din cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor 2023–2032, avertizând că această specie invazivă poate afecta biodiversitatea, culturile locale și resursele de apă. În replică, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că salcâmul va reprezenta doar 15–20% din suprafața plantată, fiind […] The post Ecologiștii, nemulțumiți că împădurirea se face cu salcâmi. Ministrul Mediului: „Trebuie să ținem cont de realități” appeared first on NewsMaker.
21:50
Directori și profesori sancționați după ce au admis copiatul la examene de absolvire. Precizările Ministerului Educației # NewsMaker
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au descoperit că mai multe comisii școlare au permis elevilor să copieze la probele scrise ale examenelor de absolvire a gimnaziului. Neregulile au fost înregistrate în 18 instituții din raioanele Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, Rezina, […] The post Directori și profesori sancționați după ce au admis copiatul la examene de absolvire. Precizările Ministerului Educației appeared first on NewsMaker.
21:50
Video // Momentul când un translator izbucnește în plâns în PE, în timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani # NewsMaker
În timpul proiecției de filme documentare despre copiii ucraineni și a discuțiilor ulterioare, asistenta vicepreședintelui Parlamentului European a izbucnit în lacrimi traducând discursul lui Roman Oleksiv, un băiat de 11 ani din Lviv, scrie Radio Svoboda. Copilul a fost grav rănit și a povestit despre momentul când el și mama lui au fost surprinși de un […] The post Video // Momentul când un translator izbucnește în plâns în PE, în timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani appeared first on NewsMaker.
10 decembrie 2025
21:50
Guvernul Federației Ruse intenționează să blocheze apelurile telefonice din țările „neprietenoase”. Anunțul a fost făcut pe 9 decembrie de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi în format online cu membrii Consiliului pentru drepturile omului. El a precizat că inițiativa face parte din noul pachet de măsuri pentru „protecția împotriva escrocilor”, transmite DW. Putin […] The post Guvernul Rusiei plănuiește să blocheze apelurile din țările „neprietenoase” appeared first on NewsMaker.
21:50
Universitățile ar putea renunța la tezele de licență, din cauza AI? Perciun: „Trebuie să discutăm” # NewsMaker
Republica Moldova ar putea renunța la teza de licență, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale, anunță ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul recunoaște că folosirea AI în pregătirea evaluărilor, rezolvarea testelor și elaborarea lucrărilor finale a devenit o provocare pentru sistemul de învățământ, în special pentru că aceste practici sunt din ce în […] The post Universitățile ar putea renunța la tezele de licență, din cauza AI? Perciun: „Trebuie să discutăm” appeared first on NewsMaker.
21:50
Dorin Recean, numit de Maia Sandu în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe fostul premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, printr-un decret semnat pe 10 decembrie. Amintim că, în luna octombrie, Dorin Recean anunța că renunță la funcțiile de premier și deputat și se retrage din politică pentru a se dedica mediului de afaceri. […] The post Dorin Recean, numit de Maia Sandu în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență appeared first on NewsMaker.
21:50
Ex-președinte al CSJ, depistat cu avere nejustificată de peste 1 milion de lei. Ion Druță: „Interpretări greşite” # NewsMaker
Ex-președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere cu caracter nejustificat de peste un milion de lei. Potrivit ANI, diferența a fost constatată prin comparația dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada august 2016-decembrie 2019. În apărare, Druță a declarat […] The post Ex-președinte al CSJ, depistat cu avere nejustificată de peste 1 milion de lei. Ion Druță: „Interpretări greşite” appeared first on NewsMaker.
21:50
Ceban acuză PAS de „jocuri murdare”, iar presa – că ar distribui „minciuni”. Ce l-a nemulțumit # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de „jocuri murdare”, iar „unele surse media” – că ar răspândi „intenționat minciuni”. Reacția edilului vine după ce presa și reprezentanți ai guvernării au reflectat și comentat inițiativele sale privind testarea antidrog în școli, precum și solicitările adresate autorităților în legătură cu prezentarea probelor […] The post Ceban acuză PAS de „jocuri murdare”, iar presa – că ar distribui „minciuni”. Ce l-a nemulțumit appeared first on NewsMaker.
21:50
Decorațiunile de Crăciun instalate în parcul din Bălți, vandalizate. Primarul cere ajutorul localnicilor (VIDEO) # NewsMaker
Trei persoane necunoscute au deteriorat iluminatul festiv de Crăciun din parcul central „Mihai Volontir” din Bălți, care a fost instalat recent. Primarul orașului, Alexandr Petkov, a calificat cazul drept un act de vandalism și a îndemnat localnicii să ajute la identificarea făptașilor. Incidentul a avut loc în noaptea de 10 decembrie, în intervalul 00:20 – […] The post Decorațiunile de Crăciun instalate în parcul din Bălți, vandalizate. Primarul cere ajutorul localnicilor (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
21:50
Locuitorii Republicii Moldova vor afla vineri ce compensație pentru resursele energetice le va fi acordată. În acest sezon de încălzire, autoritățile au redus valoarea maximă a plății din cadrul programului „Ajutor la contor”, iar compensația separată pentru energia electrică – care până acum era reflectată automat în facturi – nu va mai fi oferită, începând […] The post Compensații la energie. GHID complet: cine poate beneficia, ce se schimbă din 2026 appeared first on NewsMaker.
21:50
(VIDEO) Dorin Recean revine/Vor fi blocate drumuri în Moldova?/ Universitățile renunță la tezele de licență? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Promo-LEX: Tiraspolul sporește controlul asupra populației— Trei indivizi au vandalizat decorul de sărbători din Bălți— Atenție, șoferi! Ceață în toată țara— Zelenski: Ucraina este gata să organizeze alegeri în 60–90 de zile— Dorin Recean revine într-o funcție publică— Universitățile ar putea renunța […] The post (VIDEO) Dorin Recean revine/Vor fi blocate drumuri în Moldova?/ Universitățile renunță la tezele de licență? appeared first on NewsMaker.
