MAE avertizează moldovenii din Rusia: Risc major la trimiterea pe frontul Ucraina

De sărbători, unii viseză la telefoane de ultimă generaţie sau la jocuri video, alţii vor sănătate, pace şi pe cei dragi alături. Sunt doar câteva dintre dorinţele celor mici, care speră ei să le fie îndeplinite de Moş Crăciun. Un grup de elevi de la un liceu din Chişinău a venit la sediul Poşta Moldovei cu zeci de scrisori adresate celui mai iubit moş. Întreprinderea de stat a dat astăzi startul campaniei tradiţionale "Poșta lui Moș Crăciun".