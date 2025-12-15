Primăria Chișinău continuă să investească: trotuare și carosabil refăcute pe Nicolae Testemițanu

14:40

Trei persoane s-au ales cu sancțiuni după ce au fost depistate că vânaseră ilegal un iepure. Incidentul a fost descoperit în timpul unei acțiuni de control efectuate de autoritățile de mediu, care monitorizează respectarea legislației privind fauna sălbatică. Inspectorii au constatat că cei trei utilizaseră arme și unelte neautorizate, fără documentele necesare pentru vânătoare, punând … Articolul Trei persoane amendate pentru braconaj — au vânat ilegal un iepure apare prima dată în BreakingNews.