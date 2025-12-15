Ion Ceban: ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL! Strada Nicolae Testemițanu modernizată pentru oameni
Subiectul Zilei, 15 decembrie 2025 10:00
Strada Nicolae Testemițanu reprezenta un real obstacol pentru locuitorii și vizitatorii din zonă. ÎNAINTE, strada nu fusese reparată capital niciodată de la darea în exploatare, iar trotuarele erau impracticabile, chiar și pentru cei care mergeau zilnic către instituțiile medicale republicane. În anul 2020, Primăria Chișinău a intervenit și a reabilitat complet carosabilul și trotuarele pe tronsonul: str. Grenoble – Constantin Vârnav –
Acum 30 minute
10:00
Ion Ceban: ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL! Strada Nicolae Testemițanu modernizată pentru oameni
Strada Nicolae Testemițanu reprezenta un real obstacol pentru locuitorii și vizitatorii din zonă. ÎNAINTE, strada nu fusese reparată capital niciodată de la darea în exploatare, iar trotuarele erau impracticabile, chiar și pentru cei care mergeau zilnic către instituțiile medicale republicane. În anul 2020, Primăria Chișinău a intervenit și a reabilitat complet carosabilul și trotuarele pe tronsonul: str. Grenoble – Constantin Vârnav –
Acum o oră
09:30
Rusia amenință că va respinge planul de pace pentru Ucraina înainte de a-l analiza
Rusia transmite un nou semnal dur pe scena internațională, avertizând că ar putea respinge orice plan de pace pentru Ucraina chiar înainte de a-l examina în detaliu. Declarațiile vin într-un moment în care comunitatea internațională caută soluții pentru încetarea conflictului, însă poziția Moscovei rămâne una rigidă. Oficialii ruși susțin că inițiativele propuse până acum nu
Acum 2 ore
09:00
Atac sângeros în Siria: doi soldați americani și un traducător civil, uciși într-o ambuscadă
Doi soldați americani și un traducător civil au fost uciși în urma unei ambuscade violente în nordul Siriei, într-un nou episod care evidențiază fragilitatea situației de securitate din regiune. Atacul a avut loc în timpul unei misiuni desfășurate de forțele Statelor Unite, aflate în zonă în cadrul operațiunilor de combatere a grupărilor extremiste. Potrivit informațiilor
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
După protestul agricultorilor din fața clădirii Guvernului, deputații din Parlament au intrat într‑o dispută politică privind situația din sectorul agricol și datorii uriașe acumulate de stat față de fermieri. Opoziția a cerut audierea ministrei Agriculturii în plenul Legislativului pentru a clarifica motivele nemulțumirilor și pentru a prezenta cifrele exacte privind datoriile către agricultori. Președintele Comisiei parlamentare
17:30
Circa 10 kg de droguri găsite într‑un hotel din Todirești; patru persoane reținute
O cantitate de aproximativ 10 kilograme de droguri de mare risc a fost descoperită de polițiști într‑un hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi, într‑un dosar privind traficul ilicit de substanțe narcotice. Descoperirea a dus la reținerea a patru persoane suspectate de implicare în tranzacționarea drogurilor. Potrivit anchetatorilor, droga a fost găsită în nouă pachete într‑o valiză lăsată într‑una dintre camere, conținând
17:10
La un punct de trecere a frontierei, un cetățean din Republica Moldova și un cetățean român au fost documentați de polițiștii de frontieră după ce au încercat să ofere mită pentru a influența deciziile oamenilor legii în timpul controlului de frontieră. Tentativa de corupere a fost dejucată, iar autoritățile au refuzat mijloacele bănești puse la dispoziție de cei doi,
16:30
Dispute la Ciocana: locatarii unui bloc acuză autoritățile de abateri în construcții
Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei au început să se plângă public de ceea ce ei consideră abateri în procesul de construire și autorizare a unor ansambluri rezidențiale în zona lor. Oamenii susțin că autoritățile locale ar fi permis dezvoltarea unor imobile cu parametri diferiți de cei stabiliți în planurile urbanistice, ceea ce a provocat nemulțumiri serioase
16:10
La doar 31 de ani, antreprenorul Nicu Tocan din satul Zăim, raionul Căușeni, a reușit să pună pe roate o afacere locală care atrage atenția comunității. Dispus să transforme o idee într-o sursă de venit și să contribuie la viața economică a regiunii sale, tânărul a investit timp și resurse pentru a crea un business atractiv și vizibil în
15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și că a reușit să îl procure cu ajutorul medicilor. Ceban a atras atenția că în alte țări, părinții pot face aceste teste acasă, pentru a
15:30
Arme pneumatice nedeclarate depistate în bagajul unui străin la Aeroportul Internațional Chișinău
Trei arme pneumatice nedeclarate au fost descoperite de angajații vamali în bagajul unui pasager la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Controlul a avut loc înainte ca bărbatul să urce în avionul spre Tel Aviv. Potrivit informațiilor oficiale, într-o valiză controlată cu ajutorul razelor X au fost identificate trei arme pneumatice pe care pasagerul nu le-a declarat autorității vamale.
15:00
Accident tragic la Florești: Doi soți și-au pierdut viața după ce mașina s-a răsturnat
Un grav accident rutier a avut loc vineri în raionul Florești, în apropierea satului Ghindești, unde doi soți și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat. Potrivit poliției, autoturismul, condus de un bărbat de 53 de ani, ar fi derapat de pe drumul principal din cauza vitezei excesive, a lovit un copac și
14:30
Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineața în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, unde un cuplu și-a pierdut viața după ce automobilul în care se aflau s-a răsturnat. Potrivit poliției, tragedia a avut loc în jurul orei 10:20, când un Citroën condus de un bărbat de 53 de ani a derapat de pe carosabil
13:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine și transparență în acest sector strategic. El a subliniat că Partidul Nostru va susține orice inițiativă care contribuie la realizarea ambițiosului proiect „Canalul Dunărea Moldovei!". „Cunosc
13:20
Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de locuitori ai capitalei. De la dispecerat și echipele din teren, până la stațiile de tratare, specialiștii din contabilitate și toate subdiviziunile — fiecare contribuie esențial
12:30
Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla și SpaceX, a anunțat că nu va mai lucra pentru președintele Donald Trump și va încheia colaborarea cu administrația sa. Decizia vine după perioada în care Musk a condus un proiect guvernamental destinat reducerii birocrației și costurilor federale, o inițiativă asociată cu administrația Trump. Potrivit declarațiilor sale recente, Musk consideră
12:30
Forțele de ordine au reținut în flagrant doi tineri care încercau să ascundă droguri lângă un bloc de locuit. Incidentul a avut loc când polițiștii au observat comportamentul suspect al celor doi și au intervenit imediat pentru a verifica zona. La actul de control, oamenii legii au descoperit pachete cu substanțe narcotice ascunse de cei
11:30
Forțele de ordine din Strășeni au desfășurat o acțiune de amploare în scopul prevenirii și combaterii consumului de substanțe narcotice, în urma căreia au fost destructurate mai multe locuri special amenajate pentru consumul de droguri. Perchezițiile au avut loc în mai multe localități din raion, inclusiv în satele Cojușna, Recea și Zamciogi. La domiciliile mai
11:10
Peste 50 de persoane, inclusiv mai mulți copii, au fost afectate de intoxicație cu gaz într-un vagon al unui tren care se afla în apropierea gării din Almaty, Kazahstan. Victimele au prezentat simptome specifice expunerii la gaze toxice și au fost preluate de echipele medicale pentru evaluare și îngrijiri. Potrivit primelor investigații, intoxicarea a fost
10:30
Jaf de proporţii la Bristol: Zeci de artefacte istorice dispărute din colecţia muzeului
Peste 600 de obiecte cu valoare culturală și istorică au fost furate dintr-un muzeu din Bristol, în urma unui jaf comis la începutul lunii. Hoții au pătruns într-un depozit în care erau păstrate artefacte dintr-o colecție importantă, reușind să sustragă piese rare, inclusiv insigne, bijuterii, obiecte sculptate și articole din metal prețios. Camerele de supraveghere
09:50
Investițiile în drumuri și subvențiile, reduse drastic în timp ce instituțiile centrale primesc mai mulți bani
Mişcarea Alternativa Naţională acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi majorat nejustificat bugetele mai multor instituții ale administrației publice centrale, cu peste 2 miliarde de lei. În paralel, potrivit MAN, guvernarea ar fi operat tăieri semnificative la investițiile în drumuri, subvenții și compensații, afectând domenii care depind direct de sprijin financiar. Criticile vizează și finanțarea primăriilor,
09:30
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu cetățeni, autorități locale și reprezentanți ai comunității pentru a discuta despre principalele provocări și proiecte de dezvoltare din teritoriu. Agenda dialogului a inclus teme de interes pentru locuitori, printre care infrastructura, serviciile publice, investițiile locale și prioritățile comunităților pentru perioada următoare. În
09:00
Laboratoarele din Ialoveni și Ceadâr-Lunga, modernizate cu analizatoare biochimice automate de ultimă generație
Laboratoarele centrelor de sănătate din Ialoveni și Ceadâr-Lunga au fost recent dotate cu analizatoare biochimice automate de ultimă generație. Noile echipamente permit efectuarea rapidă și precisă a investigațiilor de laborator, contribuind la îmbunătățirea calității și siguranței procesului de diagnosticare. Echipamentele au fost instalate, testate și puse în funcțiune, iar personalul a beneficiat de instruire pentru
11 decembrie 2025
22:10
Lucrări ample de modernizare la Botanica: trotuare, parcări și curți de bloc în reabilitare
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în sectorul Botanica sunt în desfășurare mai multe lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale și a curților de bloc. Potrivit edilului, în prezent se lucrează simultan la reparația mai multor trotuare care necesitau intervenții urgente. Unele dintre acestea sunt construite de la zero. Lucrările au loc pe străzile Minsk, Burebista, Sarmizegetusa,
18:00
Sentință de 10 ani pentru autorul unei crime comise în apropierea stadionului Zimbru
Un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de comiterea unei crime în apropierea stadionului Zimbru din capitală. Instanța a stabilit pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru infracțiunea de omor intenționat, după analiza probelor și circumstanțelor cauzei.
17:30
Autoritățile din România au identificat peste 300 de cetățeni ai Republicii Moldova care se aflau pe teritoriul țării fără un drept legal de ședere. Descoperirea vine în urma unui control amplu realizat de forțele de ordine și inspectoratele pentru imigrări, ca parte a eforturilor de a respecta legislația privind migrația și siguranța frontierelor. Persoanele depistate […] Articolul Peste 300 de moldoveni depistați fără drept de ședere în România apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
La Anenii Noi a izbucnit un scandal între o polițistă și un șofer oprit în trafic, după ce rezultatul testului Dräger pentru alcool a generat dispute privind corectitudinea procedurii și concluziile privind starea conducătorului auto. Incidentul a început în momentul în care agenții de poliție au oprit vehiculul condus de bărbat pentru un control de […] Articolul Confruntare la Anenii Noi: controverse după testul Dräger în cazul unui șofer apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Tinerii care au distrus mai multe decorațiuni într-un parc din Bălți au fost identificați # Subiectul Zilei
Autoritățile din Bălți au identificat tinerii suspectați că au distrus mai multe decorațiuni amplasate într-un parc din municipiu, indiferent de valoarea acestora pentru comunitate. După apelurile venite din partea locuitorilor și imaginile apărute în spațiul public, poliția a demarat o anchetă pentru a stabili identitatea persoanelor implicate. Oamenii legii au folosit probe, inclusiv înregistrări video […] Articolul Tinerii care au distrus mai multe decorațiuni într-un parc din Bălți au fost identificați apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Vizită în teritoriu: Munteanu discută agenda de dezvoltare cu autoritățile din Călărași # Subiectul Zilei
Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Călărași, unde are programate o serie de întâlniri și discuții cu autoritățile locale, reprezentanți ai comunității și factorii de decizie din teritoriu. Scopul vizitei este de a analiza progresul proiectelor de dezvoltare și prioritățile urgente pentru cetățeni. Pe parcursul zilei, Munteanu va participa la întâlniri […] Articolul Vizită în teritoriu: Munteanu discută agenda de dezvoltare cu autoritățile din Călărași apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Strada Maria Drăgan, modernizată: carosabil reparat și trafic îmbunătățit la Ciocana # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație a carosabilului pe strada Maria Drăgan, una dintre cele mai importante artere din sectorul Ciocana. Intervenția a vizat tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana, zonă care, potrivit edilului, era într-o stare avansată de degradare în ultimii ani. „Am inspectat strada Maria Drăgan, […] Articolul Strada Maria Drăgan, modernizată: carosabil reparat și trafic îmbunătățit la Ciocana apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Vânzarea ilegală de petarde și artificii în Chișinău, surprinsă de o cameră ascunsă # Subiectul Zilei
Imaginile surprinse de o cameră ascunsă o cameră ascunsă surprinde cum petarde și artificii sunt vândute ilegal în diverse locuri din capitală, fără respectarea normelor de securitate și fără autorizațiile necesare. Vânzarea neautorizată de petarde și artificii este interzisă de lege, din cauza riscurilor majore pe care le prezintă pentru sănătatea publică și siguranța cetățenilor. […] Articolul Vânzarea ilegală de petarde și artificii în Chișinău, surprinsă de o cameră ascunsă apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Autoritățile au desfășurat percheziții în două penitenciare din țară după ce o investigație a scos la iveală faptul că nouă deținuți ar fi coordonat escrocherii și activități frauduloase din interiorul instituțiilor de detenție. Echipele de investigatori și ofițerii de penitenciare au intervenit simultan, ridicând materiale probatorii — inclusiv telefoane mobile, cartele SIM, înscrisuri și alte […] Articolul Escrocherii coordonate din închisoare? Poliția a descins în două penitenciare apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Republica Moldova anunță că va analiza și valorifica experiența Albaniei în procesul de integrare în Uniunea Europeană, în contextul eforturilor privind apropierea de standardele și cerințele comunitare. Decizia survine ca urmare a dialogului bilateral și a interesului Chișinăului de a învăța din parcursul altor state din regiune care au înaintat deja pe calea aderării. Experiența […] Articolul Moldova caută lecții de la Albania în drumul spre Uniunea Europeană apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Partidul Nostru lansează inițiativa de reducere a facturilor la gaze pentru toți consumatorii casnici # Subiectul Zilei
Partidul Nostru propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: 400 de milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilorFracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului […] Articolul Partidul Nostru lansează inițiativa de reducere a facturilor la gaze pentru toți consumatorii casnici apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Proteste în România: sute de oameni cer demisii după o investigație despre corupția din justiție # Subiectul Zilei
Sute de persoane s‑au adunat miercuri seară în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București și în alte orașe din România pentru a protesta față de situația din sistemul judiciar și pentru a cere demisii ale unor oficiali de rang înalt. Manifestanții au ieșit în stradă după ce o amplă investigație jurnalistică, prezentată într‑un […] Articolul Proteste în România: sute de oameni cer demisii după o investigație despre corupția din justiție apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Experți și politicieni dezbat cartea „Securitate: ghid scurt” la evenimentul de prezentare # Subiectul Zilei
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt”, semnată de Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi. La eveniment au participat actori politici, experți, cercetători, reprezentanți ai mediului academic și specialiști în domeniul securității. Autorii au prezentat principalele direcții ale lucrării:• o viziune sistemică asupra amenințărilor globale și a instituțiilor de responsabilitate,• […] Articolul Experți și politicieni dezbat cartea „Securitate: ghid scurt” la evenimentul de prezentare apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor”, se va desfășura la Kiev pe 13 decembrie 2025, reunind experți din mai multe țări pentru a analiza dinamica schimbărilor politice și a comportamentului electoral.Evenimentul se axează pe procesele de transformare accelerate la nivel global și regional, punând accentul pe necesitatea […] Articolul Moldova prezentă la forumul internațional de strategie politică de la Kiev apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina a anunțat că, începând cu 23 decembrie, suspendă temporar preluarea cererilor legate de cetățenie, măsura fiind valabilă pentru o perioadă nedeterminată. Decizia este legată de modificările recente ale legislației naționale, care impun ajustarea procedurilor consulare aplicate de misiunile diplomatice. Până la finalizarea acestor actualizări, ambasada nu va mai procesa solicitările […] Articolul Ambasada Moldovei în Ucraina oprește temporar preluarea cererilor de cetățenie apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Justiția pedepsește dur: 18 ani de pușcărie pentru bărbat și femeie după un omor în capitală # Subiectul Zilei
Un bărbat și o femeie din Chișinău — parteneri de viață — au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, după ce instanța i-a găsit vinovați de omor intenționat. Incidentul s-a petrecut în urma unei altercații într-o locuință, ce a degenerat în violență gravă. Conform verdictului, agresorul a lovit victima de mai multe ori […] Articolul Justiția pedepsește dur: 18 ani de pușcărie pentru bărbat și femeie după un omor în capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Călărași se modernizează: străzi reabilitate și infrastructură urbană în transformare # Subiectul Zilei
Orașul Călărași trece printr-un amplu proces de modernizare, iar mai multe străzi importante se află în prezent în reabilitare. Autoritățile locale au anunțat că lucrările vizează atât partea carosabilă, cât și trotuarele, în încercarea de a îmbunătăți condițiile de circulație și siguranță pentru locuitori. Pe mai multe porțiuni se toarnă asfalt nou, se consolidează fundația […] Articolul Călărași se modernizează: străzi reabilitate și infrastructură urbană în transformare apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
EDITORIAL// Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # Subiectul Zilei
În ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei” către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău. Formaţiunea informează despre situaţia în care s-a pomenit ca urmare a introducerii unor modificări la art. 21 din Legea partidelor politice cu puţin timp înainte de startul oficial […] Articolul EDITORIAL// Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Ion Ceban: „După alegeri, cetățenii s-au ales cu tăieri, scumpiri și zero soluții” # Subiectul Zilei
Ion Ceban: „Vreau să spun lucrurilor pe nume și să vorbesc direct despre ceea ce trăiesc oamenii după alegeri. Pentru că cetățenii merită adevărul, nu ambalaje și nu manipulări.” Ce au câștigat cetățenii după alegeri?Astăzi, realitatea este una dură: oamenii nu s-au ales cu promisiuni îndeplinite, ci cu anulări și tăieri. Compensațiile la energia electrică au […] Articolul Ion Ceban: „După alegeri, cetățenii s-au ales cu tăieri, scumpiri și zero soluții” apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 face un pas important spre incluziune, anunțând extinderea accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire. Instituția dispune acum de capacitatea tehnică de a recepționa mesaje text, oferind o alternativă esențială la apelurile vocale pentru cei care nu pot comunica verbal în situații critice. Această dezvoltare […] Articolul Serviciul 112 îmbunătățește accesul pentru persoanele cu dizabilități senzoriale apare prima dată în Subiectul Zilei.
10 decembrie 2025
19:00
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor” poartă cu mândrie numele orașului Chișinău și a plecat peste ocean, găsindu-și o familie iubitoare în Statele Unite ale Americii. Aceasta reprezintă o premieră și un exemplu viu că grija și responsabilitatea față de animale pot avea un impact global. Vreau […] Articolul De la Chișinău spre lume: un patruped adopat face mândria orașului peste ocean apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Perciun: testarea antidrog a elevilor, o idee nepregătită — trebuie analizată temeinic # Subiectul Zilei
Ministrul Educaţiei, Dan Perciun, critică iniţiativa primarului Capitalei de a introduce testarea antidrog în şcoli, considerând că propunerea este imprudentă și „negândită”. Într-o reacţie recentă, Perciun a subliniat că o astfel de măsură necesită planificare atentă și coordonare cu ministere relevante, iar nu poate fi adoptată pe repede-înainte. Potrivit ministrului, este nevoie de detalii clare: […] Articolul Perciun: testarea antidrog a elevilor, o idee nepregătită — trebuie analizată temeinic apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Tânăr de 19 ani, curier de droguri prin Telegram — reținut cu Ecstasy, heroină și PVP # Subiectul Zilei
Un tânăr de 19 ani, originar din satul Bulăiești, raionul Orhei, este cercetat penal pentru trafic de droguri, după ce oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul său. Potrivit anchetei, acesta ar fi activat ca și curier pentru un magazin online de droguri, gestionat prin aplicația Telegram. Tânărul ar fi avut rolul de a […] Articolul Tânăr de 19 ani, curier de droguri prin Telegram — reținut cu Ecstasy, heroină și PVP apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Cod galben de ceață în toată Moldova – vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi # Subiectul Zilei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de tip „Cod Galben de ceață” pentru întreaga Republică Moldova. În intervalul vizat, pe arii extinse se estimează că vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, fenomen care poate afecta semnificativ circulația rutieră și feroviară. Meteorologii avertizează că ceața densă poate produce condiții periculoase — vederea […] Articolul Cod galben de ceață în toată Moldova – vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Un canal de Telegram, creat recent, a publicat mesaje cu ameninţări teroriste la adresa mai multor instituţii de învăţământ din municipiul Bălţi. Ameninţările vizează cel puţin 7-8 şcoli și conţin declaraţii violente, într-un video postat care arată un bărbat mascat şi înarmat ce ameninţă elevii cu represalii grave. Mesajele au generat îngrijorare imediată în comunitate, […] Articolul Panica în şcoli: mesaje cu atacuri vizând instituţii de învăţământ din Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Trei persoane s-au ales cu sancțiuni după ce au fost depistate că vânaseră ilegal un iepure. Incidentul a fost descoperit în timpul unei acțiuni de control efectuate de autoritățile de mediu, care monitorizează respectarea legislației privind fauna sălbatică. Inspectorii au constatat că cei trei utilizaseră arme și unelte neautorizate, fără documentele necesare pentru vânătoare, punând […] Articolul Vânătoare ilegală în raion: iepure prins, trei vânători cu procese‑verbale apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un autotren s-a răsturnat astăzi pe o șosea din raionul Hâncești, pe traseul care leagă localitatea Fundul Galbenei de drumul principal. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 5:00, când camionul, condus de un bărbat de 49 de ani, a pierdut controlul într-o curbă periculoasă şi a derapat, părăsind carosabilul și căzând într-un canal de scurgere. […] Articolul Camion răsturnat la Hâncești: şoferul a ajuns la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # Subiectul Zilei
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru […] Articolul Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” apare prima dată în Subiectul Zilei.
