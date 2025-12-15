MAE avertizează cetățenii moldoveni din Rusia asupra modificărilor legislative privind serviciul militar
Unika.md, 15 decembrie 2025 09:40
MAE avertizează cetățenii moldoveni din Rusia asupra modificărilor legislative privind serviciul militar
Acum 5 minute
09:50
Nina și Emilian Crețu ”înjurați mama focului” de vecină chiar în noaptea de Sfântul Andrei
09:50
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă va fi judecată
Acum 15 minute
09:40
MAE avertizează cetățenii moldoveni din Rusia asupra modificărilor legislative privind serviciul militar
Acum 30 minute
09:30
Tragedie la Hollywood: Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles
09:30
Studiu: Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea"
Acum o oră
09:20
Zile libere pentru bugetari de sărbători: Crăciunul și Anul Nou aduc mini-vacanțe în Republica Moldova
09:20
Magnatul presei pro-democrație din China, condamnat pentru insurecție și coluziune cu forțe străine
09:10
Adriana Ochișanu respinge acuzațiile la adresa fiului său în cazul morții Andreei Cuciuc: „S-a demonstrat încă odată tot ceea ce s-a spus și prima dată”
09:00
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025: Energie, claritate și noi oportunități
09:00
Tragedie în raionul Edineț: Un adolescent de 16 ani a murit după ce ar fi fost snopit în bătaie
09:00
Peste 700 de permise auto, retrase din cauza unei scheme de corupție la examenele teoretice
Acum 24 ore
14:40
Maratonul de Crăciun 2025: Peste 1.500 de copii și părinți au alergat prin centrul Chișinăului. Împreună facem fapte bune
14:30
Ministerul Educației lansează o campanie pentru integritate academică. Dan Perciun: „Copiatul trebuie să rămână în trecut”!
13:10
Atac armat la un eveniment de Hanuka pe o plaja din Sydney: Zece morți și 18 răniți
13:00
Nicușor Dan continuă să locuiască în vechea vilă: „Îmi duc fiica la școală în fiecare dimineață”
13:00
Atac armat la Universitatea Brown: Două persoane au murit, nouă au fost rănite, suspectul este în libertate
12:50
Misterul fetiței chineze cu păr blond și ochi albaștri care a fascinat o țară întreagă a fost elucidat
12:50
Papa Leon al XIV-lea: „Vreau să merg la Kiev, dar securitatea face vizita dificilă”
12:40
Proiect imobiliar controversat în orașul Codru. Victor Chironda: Asta va fi o catastrofă
Ieri
07:50
Accident tragic pe strada Voluntarilor din Chișinău: Un pieton și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autobus
07:40
Belarus a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiatski, după ridicarea sancțiunilor SUA
07:30
Mii de oameni în stradă la Budapesta: Opoziția pro-europeană cere demisia lui Viktor Orban după scandalul abuzurilor din centrele de detenție pentru minori
07:20
Șoriciul de porc – aperitivul tradițional de Crăciun care poate fi consumat fără vinovăție, susține Mihaela Bilic
07:10
Horoscopul zilei – 14 decembrie 2025. Inspiră-te din energia astrelor!
13 decembrie 2025
12:10
David Popovici și ambasadorii Hope and Homes au dăruit un cămin pentru 12 copii: „Un acasă unde au tot și, mai ales, iubire”
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Satoshi explică de ce participă la Selecția Națională Eurovision 2026
09:40
Satoshi explică de ce participă la Eurovision
09:30
Sărbătoarea Sfântului Andrei pe stil vechi – viața, faptele și semnificația apostolului Andrei pentru români
03:20
Regele Charles al III-lea, vești bune despre tratamentul împotriva cancerului: „Diagnosticarea precoce salvează vieți”
03:00
Platforme petroliere rusești din Marea Caspică, atacate de drone ucrainene pentru a doua oară într-o săptămână
02:50
Taxă vamală pentru coletele mici din afara UE: Ce se schimbă din 2026 pentru cumpărătorii online
12 decembrie 2025
21:40
Cinci reguli de bază pentru prosperitate: lecțiile unui milionar american pentru copiii săi
21:40
Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian și de campanie de destabilizare electorală. Ambasadorul rus, convocat
21:20
Proteste de amploare în Italia: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva bugetului propus de guvernul Meloni pentru 2026
21:10
Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană în 1 ianuarie 2027. Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
21:00
COMUNICAT//Ministrul Finanțelor a prezentat în Parlament proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026: „Bugetul investițiilor responsabile”
20:50
Acuzații reciproce între Vasile Costiuc și Radu Marian privind produsele lactate aduse în Parlament
20:30
Feribot turcesc avariat în urma unui atac rusesc cu rachete asupra portului Cernomorsk
20:00
Controverse la Selecția Națională Eurovision 2026: două concurente cu aceeași piesă și reacții din culise
19:30
Noaptea de Sfântul Andrei – între mister și tradiții autentice
18:40
ANSA a reținut 1.800 kg de produse lactate de import cu etichetare înșelătoare: noile reguli privind aromele, în vigoare din noiembrie
18:40
Polițiștii de frontieră ieșeni și lucrătorii vamali au confiscat 363 litri de alcool fără acte, într-un autocar din R. Moldova
18:40
Polițiștii din Călărași au prevenit o tragedie: șofer beat și fugar, prins după o urmărire în trafic
16:50
Horoscop săptămânal 15-21 decembrie aduce o voință puternică de schimbare, acțiune și transformare
16:40
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu: „Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit și să îl protejăm pentru generațiile care vin”
16:30
Piesa lui SATOSHI „Viva, Moldova”, pentru selecția națională Eurovision 2026, disponibilă pe YouTube
16:30
FMI evaluează progresul Moldovei în modernizarea administrării fiscale: recomandări pentru eficiență și conformare
16:30
Ministrul Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Yesim Oruc
16:30
Peste 100 de antreprenori începători au participat la sesiunea de instruire START UP-eri la Ialoveni
16:20
Un cunoscut umorist de-acasă va deveni pentru prima dată tată în 2026
