Avertisment din partea MAE pentru cetățenii R. Moldova aflați în Rusia: „Există riscul să fie presați să se înroleze în armată”
Ziua, 15 decembrie 2025 09:30
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse despre riscul de a fi presați să accepte obligații militare. Autoritățile de la Chișinău fac trimitere la un decret semnat de președintele Rusiei Vladimir Putin, care prevede că „anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi […] Articolul Avertisment din partea MAE pentru cetățenii R. Moldova aflați în Rusia: „Există riscul să fie presați să se înroleze în armată” apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
09:30
Avertisment din partea MAE pentru cetățenii R. Moldova aflați în Rusia: „Există riscul să fie presați să se înroleze în armată” # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse despre riscul de a fi presați să accepte obligații militare. Autoritățile de la Chișinău fac trimitere la un decret semnat de președintele Rusiei Vladimir Putin, care prevede că „anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi […] Articolul Avertisment din partea MAE pentru cetățenii R. Moldova aflați în Rusia: „Există riscul să fie presați să se înroleze în armată” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
09:20
Atacul armat de pe plaja Bondi a fost comis de tată și fiu. Autoritățile australiene califică incidentul drept atentat antisemit # Ziua
Autoritățile australiene au anunțat că atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney a fost comis de două persoane – un bărbat în vârstă de 50 de ani și fiul său, în vârstă de 24 de ani. Informația a fost confirmată de poliție în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit forțelor de ordine, tatăl a […] Articolul Atacul armat de pe plaja Bondi a fost comis de tată și fiu. Autoritățile australiene califică incidentul drept atentat antisemit apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Un adolescent de 16 ani a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie de un bărbat de 39 de ani. Tragedia a avut loc duminică seara, în jurul orei 18:40, într-o localitate din raionul Edineț, scrie pulsmedia.md, care citează surse din poliție. Potrivit sursei citate, inițial s-ar fi comunicat că adolescentul ar […] Articolul Crimă terifiantă la Edineț. Un adolescent de 16 ani, ucis în bătaie de un bărbat apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
08:50
Peste 700 de carnete auto vor fi retrase la Edineț și Bălți. Candidații au fraudat examenele teoretice fiind ghidați de funcționari # Ziua
Peste 700 de carnete auto, eliberate în perioada februarie – septembrie, urmează să fie retrase de Agenția Servicii Publice de la candidați, aceștia fiind suspectați că au fost implicați într-o schemă de corupție și ar fi fraudat examenul teoretic. În timpul testelor, viitorii șoferi erau ghidați, prin intermediul unor dispozitive, de funcționarii centrelor de examinare. […] Articolul Peste 700 de carnete auto vor fi retrase la Edineț și Bălți. Candidații au fraudat examenele teoretice fiind ghidați de funcționari apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Actorul și regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Poliția investighează cazul ca „posibil omor” # Ziua
Cunoscutul actor și regizor american Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în locuința lor din Los Angeles, în cartierul Brentwood, într-un caz pe care autoritățile îl investighează drept posibil omor, potrivit informațiilor transmise luni, 15 decembrie, de presa internațională. Un purtător de cuvânt al familiei a confirmat decesele într-o […] Articolul Actorul și regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Poliția investighează cazul ca „posibil omor” apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Ucraina este dispusă să renunțe la aderarea la NATO, dar cere garanții de securitate din partea SUA și Europei # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să renunțe la solicitarea de aderare a Ucrainei la NATO, în schimbul unor garanții ferme de securitate oferite de Statele Unite și partenerii europeni, într-un demers menit să avanseze negocierile de pace purtate duminică la Berlin. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor cu emisarul special […] Articolul Ucraina este dispusă să renunțe la aderarea la NATO, dar cere garanții de securitate din partea SUA și Europei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:00
Zelenski se declară deschis „dialogului” înainte de discuțiile sale cu responsabili europeni și americani de la Berlin # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat deschis dialogului înainte de discuțiile sale cu înalți responsabili europeni și americani așteptate să aibă loc duminică și luni la Berlin pentru găsirea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP, citat de Agerpres. „Summitul de la Berlin este important”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de […] Articolul Zelenski se declară deschis „dialogului” înainte de discuțiile sale cu responsabili europeni și americani de la Berlin apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Greciei, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. „Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, precum […] Articolul Președintele Maia Sandu va efectua luni o vizită de lucru în Grecia apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Începând cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei. Aceasta corespunde unui salariu minim lunar de 6 300 de lei pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim se regăsește pe ordinea de zi a ședinței […] Articolul Din 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în R. Moldova va costa cel puțin 37,28 lei apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
EDITORIAL | Istoricul pro-european Igor Grosu promovează deschis teoria stalinistă privind existența a două etnii diferite: cea moldovenească și cea românească # Ziua
Liderul PAS, Igor Grosu, a mai demonstrat o dată, pentru cei care încă mai aveau dubii, că nucleul dur al partidului de guvernare este gol din punct de vedere identitar. Pro-europeanul președinte al Parlamentului, care mai e și licențiat în istorie, a ieșit din nou la rampă cu un mesaj transmis „poporului multietnic” și prin […] Articolul EDITORIAL | Istoricul pro-european Igor Grosu promovează deschis teoria stalinistă privind existența a două etnii diferite: cea moldovenească și cea românească apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Igor Grosu îi vede pe români și moldoveni drept reprezentați a două etnii diferite: A felicitat, pe Facebook, „minoritatea română” din R. Moldova # Ziua
Val de critici și ironii pe rețelele de socializare, după ce președintele Parlamentului Igor Grosu a felicitat, într-un mesaj publicat pe Facebook „minoritatea română” din R. Moldova la Forumul Național al Minorităților Etnice. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, rromi, evrei, nemți, belaruși și alte etnii care […] Articolul Igor Grosu îi vede pe români și moldoveni drept reprezentați a două etnii diferite: A felicitat, pe Facebook, „minoritatea română” din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău # Ziua
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații, scrie Moldpres. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, lucrările vizează remedierea fisurilor existente și reabilitarea pragului de deversare, astfel încât evacuarea apelor să […] Articolul Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
„Suntem profund șocați de atacul violent din Sydney, petrecut în prima zi de Hanuka”, a scris, cu puțin timp în urmă președintele Maia Sandu pe X. „Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și comunitatea evreiască din Australia și din întreaga lume. Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre”, a adăugat […] Articolul Maia Sandu, mesaj după atacul terorist de la Sydney: „Suntem profund șocați” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Crește numărul morților în urma atacului terorist de la Sydney: 12 morți și 29 de răniți pe plaja Bondi. Ținta a fost comunitatea evreiască # Ziua
Cel puțin 12 persoane au fost ucise, iar 29 au fost rănite în urma atacului armat produs pe plaja Bondi din Sydney, au confirmat autoritățile din statul New South Wales. Incidentul a fost clasificat oficial drept atac terorist, iar ancheta este în desfășurare, relatează Sky News. Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a declarat […] Articolul Crește numărul morților în urma atacului terorist de la Sydney: 12 morți și 29 de răniți pe plaja Bondi. Ținta a fost comunitatea evreiască apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Veniturile din petrol ale lui Putin, în picaj: Încasările din decembrie au atins cel mai mic nivel din 2020 și până acum # Ziua
Veniturile obținute din producția de gaze și petrol a Rusiei din luna decembrie se așteaptă a fi la jumătate față de anul trecut, conform unei analize Reuters și citate de Antena 3. Încasările din decembrie au ajuns la 5,17 miliarde de dolari, cel mai mic nivel înregistrat din 2020 și până în prezent. În total, […] Articolul Veniturile din petrol ale lui Putin, în picaj: Încasările din decembrie au atins cel mai mic nivel din 2020 și până acum apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Cunoscutului folkist basarabean și interpret de muzică ușoară, Iurie Sadovnic, ar fi împlinit astăzi 74 de ani. Sadovnic, născut în 14 decembrie 1951, este originar din localitatea Jura, raionul Râbnița. A activat ca solist al formațiilor „Haiducii din Susleni”, formația „Haiducii” a Institutului de Arte (1968—1973), formația „Sonor” (1973—1976), formația de jazz din Nikolaev (în […] Articolul VIDEO | Legenda muzicii folk basarabene, Iurie Sadovnic, ar fi împlinit astăzi 74 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Atac armat la o universitate din SUA, soldat cu doi morți și nouă răniți. Autorul atacului încă nu a fost prins # Ziua
Două persoane au murit și alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universității Brown, una dintre cele mai prestigioase din SUA, au anunțat autoritățile locale, care nu l-au prins încă pe autorul atacului, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres. Dintre cei nouă studenți răniți, opt sunt […] Articolul Atac armat la o universitate din SUA, soldat cu doi morți și nouă răniți. Autorul atacului încă nu a fost prins apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Atac armat la Sydney, în timpul sărbătorii Hanukkah, pe plaja Bondi. Cel puțin zece morți și zeci de răniți, potrivit presei # Ziua
Un atac armat de amploare a avut loc la Sydney, pe celebra plajă Bondi, în timpul unui eveniment organizat cu prilejul sărbătorii evreiești Hanukkah. Potrivit publicației israeliene Ynet și organizației de intervenție ZAKA, bilanțul provizoriu indică cel puțin 10 persoane decedate și aproximativ 60 de răniți. Conform informațiilor preliminare citate de presa locală și de […] Articolul Atac armat la Sydney, în timpul sărbătorii Hanukkah, pe plaja Bondi. Cel puțin zece morți și zeci de răniți, potrivit presei apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
„Carul se mișcă din loc”! Guvernul a bătut palma cu Primăria Chișinău. Două clădiri vor trece în gestiunea municipalității pentru deschiderea noilor spații de studii # Ziua
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Primăria Chișinău ar fi ajuns la un acord de principiu privind privind preluarea de către municipalitate a clădirii Liceului Teoretic „Igor Vieru” din sectorul Râșcani și blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din sectorul Ciocana. Reprezentanții Primăriei au avut discuții la minister, fiind stabilit calendarul și procedurile […] Articolul „Carul se mișcă din loc”! Guvernul a bătut palma cu Primăria Chișinău. Două clădiri vor trece în gestiunea municipalității pentru deschiderea noilor spații de studii apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
România are cea mai numeroasă populaţie de urşi din Europa, între 10.600 şi 12.700 de exemplare # Ziua
România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, a declarat, vineri, la Braşov, ministrul Mediului din România, Diana Buzoianu, care a menţionat că, potrivit celui mai recent studiu care stabileşte inclusiv numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 şi 12.700 de […] Articolul România are cea mai numeroasă populaţie de urşi din Europa, între 10.600 şi 12.700 de exemplare apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc au fost avariate încă trei nave turcești în apropierea portului Odesa, regiunea fiind în noaptea de vineri spre sâmbătă ținta unui atac masiv cu drone și rachete […] Articolul Încă o navă turcă lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
19:30
VIDEO 18+ | Accident teribil în Chișinău. Un bărbat a murit strivit sub roțile unui autobuz de linie # Ziua
Un bărbat de 40 de ani a murit, după ce a fost strivit de un autobuz de linie. Accidentul s-a produs sâmbătă, 13 decembrie, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din Chișinău. „Conform informațiilor inițiale obținute la fața locului, șoferul unui autobuz de rută, un bărbat de 58 de ani, la pornirea din stație, […] Articolul VIDEO 18+ | Accident teribil în Chișinău. Un bărbat a murit strivit sub roțile unui autobuz de linie apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Inspectoratul General al Poliției a anunțat, cu puțin timp în urmă, că alerta cu bombă de pe trenul București – Chișinău – Kiev a fost falsă. Amintim că sâmbătă, 13 decembrie, în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizatǎ despre o alertă de minare a trenului aflat la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de […] Articolul Poliția anunță că alerta cu bombă de pe trenul București – Chișinău – Kiev a fost falsă apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu îndeamnă populația să cumpere produse autohtone în cadrul campaniei „Cumpăr BUN de-acasă” # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu îndeamnă populația să cumpere produse autohtone în cadrul campaniei „Cumpăr BUN de-acasă” Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat cetățenii Republicii Moldova să opteze pentru produse autohtone, alăturându-se campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Șeful Guvernului a menționat că produsele moldovenești pot fi găsite atât în piețe, cât […] Articolul VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu îndeamnă populația să cumpere produse autohtone în cadrul campaniei „Cumpăr BUN de-acasă” apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Părinții pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire. Ministerul Educației explică procedura # Ziua
Părinții care achită serviciile educaționale ale copiilor pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Măsura, introdusă anul trecut și menținută în politica bugetar-fiscală pentru 2026, permite scăderea din impozitul pe venit a cheltuielilor pentru studii, în limita a 16.100 lei anual, iar după aprobarea modificărilor […] Articolul Părinții pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire. Ministerul Educației explică procedura apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Danemarca a inclus oficial SUA pe lista amenințărilor externe, deși ambele țări sunt membre NATO. Serviciile daneze de informații consideră că americanii „își folosesc acum puterea economică și tehnologică ca mijloc de forță, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor”, potrivit The Guardian. În evaluarea anuală a Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS), Statele Unite au […] Articolul Danemarca a inclus oficial SUA pe lista amenințărilor externe apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Ceban critică dur votul nocturn al bugetului: „Fără consultări și cu tăieri la domenii-cheie” # Ziua
Primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului „Mișcarea Alternativa Națională (MAN),Ion Ceban, a criticat în termeni duri modul în care majoritatea PAS a votat bugetul pentru 2026, acuzând guvernarea că a adoptat documentul „noaptea, ca hoții”, fără transparență și fără consultări publice. Potrivit lui Ceban, cei care în trecut scandau împotriva voturilor nocturne ar fi […] Articolul Ceban critică dur votul nocturn al bugetului: „Fără consultări și cu tăieri la domenii-cheie” apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începând cu iulie 2026 vor fi taxate cu câte trei euro. Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress. Comisia […] Articolul UE va taxa coletele de până la 150 de euro importate din afara uniunii apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Bombardamente rusești severe asupra portului Odesa, noaptea trecută. Cel puțin trei nave turcești au fost avariate # Ziua
Rusia a atacat, noaptea trecută, cu rachete de croazieră două porturi din regiunea Odesa, avariind trei nave turcești, între care una cu provizii alimentare. Atacul vine la câteva zile după ce Moscova a amenințat că „va tăia conectarea Ucrainei la mare” și la doar câteva ore după ce președintele turc, Recep Erdogan, i-a transmis lui Putin […] Articolul Bombardamente rusești severe asupra portului Odesa, noaptea trecută. Cel puțin trei nave turcești au fost avariate apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Poliția de Frontieră, în alertă, după ce a fost anunțată că trenul București-Chișinău-Kiev ar fi minat # Ziua
Poliția de Frontieră este în alertă, după ce a fost informată de autoritățile ucrainene că trenul București-Chișinău-Kiev ar fi minat. Alerta cu bombă a fost recepționată în data de 13 decembrie, la ora 12:57, fiind activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a […] Articolul Poliția de Frontieră, în alertă, după ce a fost anunțată că trenul București-Chișinău-Kiev ar fi minat apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
A murit actorul Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale celebre din „Pulp Fiction” și „Masca” # Ziua
Actorul Peter Greene, cunoscut în special pentru rolurile sale negative, precum cel al personajului sadic „Zed”, din filmul „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino, a fost găsit mort sâmbătă în apartamentul său din New York, la vârsta de 60 de ani, informează NBC. Peter Greene mai este cunoscut și pentru rolul lui Dorian, din comedia […] Articolul A murit actorul Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale celebre din „Pulp Fiction” și „Masca” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Spitalele regionale de la Bălți și Cahul, pe care PAS promitea să le dea în exploatare în 2025, ar putea primi pacienții abia în 2031 # Ziua
Ministerul Sănătății schimă din nou termenul de finalizare a construcției celor două spitale regionale de la Bălți și Cahul, promise de guvernarea PAS încă în 2022. Potrivit ministrului Sănătății, Emil Ceban, termenii anunțați anterior, 2028–2029, nu mai corespund situației reale, iar finalizarea proiectelor este estimată abia pentru anul 2031. Între timp, deputatul formațiunii „Partidul Nostru”, […] Articolul Spitalele regionale de la Bălți și Cahul, pe care PAS promitea să le dea în exploatare în 2025, ar putea primi pacienții abia în 2031 apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Blackout în șapte regiuni ale Ucrainei după atacuri masive ale Rusiei. Peste un milion de oameni au rămas fără curent # Ziua
Rusia a lansat sâmbătă un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind aproximativ 450 de drone de atac și 30 de rachete de diferite tipuri, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Ținta principală a loviturilor a fost infrastructura energetică, în special în sudul țării și în regiunea Odesa. Potrivit șefului statului, în urma atacurilor au fost […] Articolul Blackout în șapte regiuni ale Ucrainei după atacuri masive ale Rusiei. Peste un milion de oameni au rămas fără curent apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Sărbătoare mare în calendarul neîndreptat. Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, ocrotitorul românilor # Ziua
Credincioșii care se urmează calendarul neîndreptat îl cinstesc astăzi, 13 decembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, încreștinătorul geto-dacilor și ocrotitorul românilor de pretutindeni. Este o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, iar creștinii care țin post au dezlegare la pește. Sfântul Andrei este penultima mare sărbătoare din Postul Crăciunului, urmând praznicul […] Articolul Sărbătoare mare în calendarul neîndreptat. Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, ocrotitorul românilor apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei anul viitor, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8% # Ziua
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului […] Articolul Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei anul viitor, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8% apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Bugetul pentru anul 2026, aprobat de Parlament în primă lectură vineri seara, după cinci ore de dezbateri # Ziua
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, după aproape cinci ore de dezbateri intense în plen. Documentul a fost susțin de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat în cadrul discuțiilor asupra proiectului bugetului, că Republica Moldova traversează în sfârșit o […] Articolul Bugetul pentru anul 2026, aprobat de Parlament în primă lectură vineri seara, după cinci ore de dezbateri apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin, va fi sistată sâmbătă, între orele 06:00 și 15:00. Primăria Chișinău precizează că restricțiile se instituie în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunări Naționale a Maratonului de Crăciun, ediția 2025. În aceeași zi, între orele 09:00 și 15:00, […] Articolul Sâmbătă, circulația în centrul Chișinăului va fi restricționată pentru Maratonul de Crăciun apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Numărul moldovenilor care își doresc unirea cu România, mai mare decât arată sondajele, susține Doru Petruți: Diaspora și noile generații împing înainte ideea reunificării # Ziua
Sprijinul pentru unirea R. Moldova cu România rămâne constant în rândul moldovenilor de acasă, însă în realitate opțiunea unionistă este în ascensiune. Opinia aparține sociologului Doru Petruți, director IMAS, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA. Potrivit celui mai recent sondaj, 29% dintre cetățenii aflați în Republica Moldova ar vota pentru […] Articolul Numărul moldovenilor care își doresc unirea cu România, mai mare decât arată sondajele, susține Doru Petruți: Diaspora și noile generații împing înainte ideea reunificării apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
O lipsă acută de psihologi în sistemul de protecție a copiilor este reclamată de autoritățile Chișinăului. Criza de specialiști afectează intervențiile în cazuri complicate și de abuz în care ajung minorii, ulterior și protecția propriu-zisă a lor. Este avertismentul lansat de șeful-adjunct al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Anna Bezobrazova, transmite IPN. Deficitul de […] Articolul Criză de psihologi în sfera protecției copiilor în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Salariul mediu brut în R. Moldova este în jur de 14 mii și jumătate de lei. Un angajat din cinci câștigă cel mult 7.000 de lei lunar # Ziua
Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de aproximativ 14.700 de lei în luna septembrie 2025, arată datele Biroului Național de Statistică. Aproape 80 la sută dintre angajații din sectorul real au avut venituri mai mari de 7.000 de lei, în timp ce în jur de 20% au câștigat sub acest prag, din […] Articolul Salariul mediu brut în R. Moldova este în jur de 14 mii și jumătate de lei. Un angajat din cinci câștigă cel mult 7.000 de lei lunar apare prima dată în ZIUA.md.
12 decembrie 2025
18:50
Mefedronă și marijuana de cinci milioane de lei, ascunse într-un hotel. Drogurile urmau să fie preluate pentru vânzare de trei tineri # Ziua
Polițiștii au găsit aproximativ 10 kilograme de mefedronă și marijuana, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei, într-un hotel din Todirești, raionul Anenii Noi. Drogurile au fost ascunse de o tânără de 23 de ani, cetățeană a Rusiei. Investigațiile polițiștilor din Chișinău au început la 7 decembrie când ofițerii INI și polițiștii din sectorul Botanica […] Articolul Mefedronă și marijuana de cinci milioane de lei, ascunse într-un hotel. Drogurile urmau să fie preluate pentru vânzare de trei tineri apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Rusia dă în judecată Euroclear pentru activele înghețate și amenință cu acțiuni legale internaționale # Ziua
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva depozitarului financiar belgian Euroclear, solicitând despăgubiri pentru înghețarea activelor suverane rusești și anunțând că va contesta planurile Uniunii Europene de a le imobiliza pe termen nelimitat. Acțiunea juridică reprezintă prima reacție oficială a Moscovei împotriva inițiativelor Bruxelles-ului de a utiliza aceste fonduri pentru sprijinirea […] Articolul Rusia dă în judecată Euroclear pentru activele înghețate și amenință cu acțiuni legale internaționale apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Moscova admite retragerea trupelor din Donbas, dar susține că teritoriile vor deveni „mai devreme sau mai târziu” rusești # Ziua
Moscova a transmis că ar putea accepta retragerea trupelor ambelor părți din Donbas, însă consideră că aceste teritorii vor ajunge „mai devreme sau mai târziu” sub controlul Rusiei. Declarația a fost făcută de consilierul prezidențial rus pentru politică externă, Iuri Ușakov, într-un comentariu pentru publicația Kommersant, referitor la propunerea Ucrainei privind crearea unei zone demilitarizate. […] Articolul Moscova admite retragerea trupelor din Donbas, dar susține că teritoriile vor deveni „mai devreme sau mai târziu” rusești apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Procurorii din R. Moldova și România își dau mâna. PCCOCS și DIICOT au semnat un acord de cooperare transfrontalieră # Ziua
Un acord de cooperare între PCCOCS și DIICOT România a fost semnat vineri. Acesta marchează prima înțelegere oficială între procurorii specializați din Moldova și o instituție similară din alt stat. Documentul are scopul de a întări colaborarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și de a facilita comunicarea directă între echipele de procurori și ofițerii de […] Articolul Procurorii din R. Moldova și România își dau mâna. PCCOCS și DIICOT au semnat un acord de cooperare transfrontalieră apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
ATITUDINI | Victor Nichituș: Schimbarea agendei zilei. Apariția investigației Recorder nu a fost întâmplătoare # Ziua
Marți, în spațiul informațional românesc se discuta despre alegerile din București, inclusiv despre pierderea suferită de favoritul președintelui Nicușor Dan – Drulă. Se vorbea despre demiterea ministrei USR de la Mediu și despre posibila ieșire a PSD din coaliție. Vineri, după apariția documentarului Recorder, agenda s-a mutat brusc pe corupția din justiție. Subiectele care țineau […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Schimbarea agendei zilei. Apariția investigației Recorder nu a fost întâmplătoare apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek […] Articolul Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri cu CSI apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Finanial Times: Ucraina ar putea adera la UE până în 2027, potrivit unui proiect de plan de pace negociat cu sprijinul SUA # Ziua
Ucraina ar urma să adere la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, în baza unui calendar accelerat inclus într-un proiect de plan de pace discutat în negocierile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Informația este relatată de Financial Times, care citează surse familiarizate cu documentul. Potrivit acestora, cea mai recentă […] Articolul Finanial Times: Ucraina ar putea adera la UE până în 2027, potrivit unui proiect de plan de pace negociat cu sprijinul SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
109 ani de la începutul epopeii Tezaurului românesc. În 12 decembrie 1916, Guvernul, retras la Iași, aproba transferul unui patrimoniu imens către Rusia Țaristă # Ziua
Acum 109 ani, în 12 decembrie 1916, Guvernul României, retras la Iași în urma invaziei sudului țării, inclusiv a Bucureștiului, de trupele germane și austro-ungare, a aprobat transferul primei părți a tezaurului românesc în Imperiul Rus. A fost autorizată încărcarea primului tren special cu tezaurul Băncii Naționale, guvernul imperial rus garantând integritatea patrimoniului atât în […] Articolul 109 ani de la începutul epopeii Tezaurului românesc. În 12 decembrie 1916, Guvernul, retras la Iași, aproba transferul unui patrimoniu imens către Rusia Țaristă apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Zelenski continuă turneul diplomatic. După Paris, ajunge la Berlin pentru coordonare cu liderii europeni # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat să ajungă luni, 15 decembrie, la Berlin, într-o vizită surpriză, potrivit informațiilor obținute de presa germană. Liderul de la Kiev urmează să aibă o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment de intensă activitate diplomatică legată de perspectivele unui acord de pace în războiul declanșat de Rusia împotriva […] Articolul Zelenski continuă turneul diplomatic. După Paris, ajunge la Berlin pentru coordonare cu liderii europeni apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Ministrul Educației, Dan Perciun, despre Universitatea din Cahul: Dispar doar ștampila și funcția de rector # Ziua
Procesul de comasare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei nu înseamnă lichidarea instituției, susține ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Potrivit oficialului, singurele elemente care vor dispărea sunt ștampila instituției și funcția de rector, restul activității academice urmând să fie păstrat și dezvoltat. Dan Perciun a prezentat […] Articolul Ministrul Educației, Dan Perciun, despre Universitatea din Cahul: Dispar doar ștampila și funcția de rector apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.