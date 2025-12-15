Avertisment din partea MAE pentru cetățenii R. Moldova aflați în Rusia: „Există riscul să fie presați să se înroleze în armată”

16:30

Ucraina ar urma să adere la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, în baza unui calendar accelerat inclus într-un proiect de plan de pace discutat în negocierile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Informația este relatată de Financial Times, care citează surse familiarizate cu documentul. Potrivit acestora, cea mai recentă […] Articolul Finanial Times: Ucraina ar putea adera la UE până în 2027, potrivit unui proiect de plan de pace negociat cu sprijinul SUA apare prima dată în ZIUA.md.