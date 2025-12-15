MAE informează despre posibile obligații militare pentru unii solicitanți în Rusia

13:20

O tragedie de proporții a zguduit orașul Fes din nordul Marocului, unde două clădiri învecinate, cu câte patru etaje, s-au prăbușit în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de agenția oficială MAP și citat de AFP, cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața, iar alte 16 au fost rănite, potrivit news.ro.